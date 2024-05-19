Можно было пояснить мамаше, что судьба лидера может закончится трагично
17 историй про горе-родителей, от поведения которых у окружающих аж подгорает
Практически всегда воспитание детей нужно начинать с их родителей. Ведь если малыши ведут себя как-то не так, а взрослые лишь улыбаются и гладят своих чад по голове, то эта безнаказанность и порождает неадекватные поступки. Встреча с мамами и папами, которые уверены, что мир должен вертеться вокруг их отпрысков, зачастую чревата последствиями и курьезами.
- В парикмахерскую привели стричься пацана лет пяти. Усадили в машинку, он там сразу начал что-то отламывать. Парикмахерша сделала ему замечание и добавила: "Будь послушным мальчиком!" Тут подорвалась с лавки его маман и как начала орать: "Нет, мы не послушные! Нам не надо быть послушными! Сын, делай что хочешь, не слушай никого!" И потом объяснила удивленной публике, что воспитывает лидера и разрешает своему ребенку все. © Hyrus / Pikabu
- Я раз в месяц езжу в конный клуб покататься. Хозяин клуба любит, обожает, боготворит, культивирует и разводит орловских рысаков. Лошади красивые, ухоженные, холеные, с родословной до 128-го колена. Как-то приезжаем на покатушки, а рабочий закрашивает ругательство, написанное на воротах. Спрашиваем: "Что случилось?" А в ответ история: "Хозяин поставил на продажу жеребчика, в спорт, только знающим и понимающим людям, с условиями и дорого. Позвонила женщина, спросила, можно ли приехать посмотреть. Можно. Приехала мадам с 5 детьми от 3 до 10–12 лет и начала: "А почему жеребчик такой дорогой? Я же мамочка с детками, они хотят лошадку, у нас дача есть - ему там места хватит". Короче, хозяин культурно объяснил, что эта лошадь не для них. Мадам стала верещать, что он разбил детские мечты и она вообще за 30 штук видела коней ничуть не хуже. Выпроводили их, а ночью приехала эта же машина, на которой была мадам с детишками, и усталой рукой матери-героини было начертано ругательство на воротах". © ExxA / Pikabu
- У нас построили небольшую, но уютную детскую площадку. И поставили удобные скамейки в тенечке. Теперь там постоянно пасутся бабки или мамки с колясками, которые требуют, чтобы дети на площадке не шумели. А у меня сын — аутист. Он, когда катается на качелях, свой восторг выражает криком счастливого дельфина. Сколько раз мне делали замечания: «Вы что, не видите, что ребенок в коляске спит?!» Ну а зачем ты его сюда прикатила? Еще бы на футбольный матч привезла и требовала тишины. Одна вообще грудь расчехлила, чтобы ребенка покормить, и требовала, чтобы все отвернулись. И это не весеннее обострение, это круглогодично. Аж печет! © kadya79 / Pikabu
- Бывшая очень гордилась тем, что ее дочь сказала воспитательнице в детсаду: «Ты что, офигела мне суп такой горячий наливать?» Я опешил и переспросил, правильно ли я ее понял. Говорит: «Да, у меня прямо гордость за нее такая звериная проснулась! Она ведь свои интересы защитила, а я так никогда не могла!» Ничего себе, думаю, повод для гордости. © poohmanoff / Pikabu
- Сидим мы на пляже. Тут чувствую: мне на ноги кто-то воду льет. Поднимаю глаза и вижу, что 4-летний сын двоюродной сестры делает на меня свои мокрые дела. Спрашиваю у сестры, умеет ли ребенок извиняться. Она говорит, что умеет. И замолчала. И он молчит. Секунд 30 проходит в полной тишине. А потом сестра продолжает вести себя так, будто ничего не произошло. Это была месть ребенка. За что?
За несколько дней до этого я пришла в гости к дяде, сестра с сыном там тоже были. Принесла угощение для всех. Племянник загреб все и стал орать, что это его, он нам ничего не даст. Так как сестра молчала, я к нему подошла и спокойно сказала, что это все мое, я все купила и угощаю всех: маму, его, дедушку, своих детей. Он продолжил орать. Я молча забрала у него все из рук, положила на стол и предложила ему угоститься, съесть сколько ему хочется, но брать разрешила по одной печеньке и конфетке за раз. Пока не съест, следующее брать нельзя. Он замолчал и принял мои правила.
За день до этого мы тоже были на пляже. И сын сестры отбирал у моих детей краски и игрушки, а она на это никак не реагировала. Сестра жаловалась, что почему-то с ней родственники не общаются. Теперь и я вошла в их число. © BabkaAnka / Pikabu
Я бы взяла кружку, сходила пописать и сестричке на голову вылила. Ну а что. Нормальная ж месть для ненормальной воспитательницы чада
- Мы с подругой часто проводим время вместе, пока наши мужья ездят по командировкам. Мы любим детей друг друга, как своих собственных. Однажды ужинали все вместе и 9-летняя дочка подруги сильно расстроилась из-за того, что я налила ей в тарелку кетчуп, а она его не ест. Я извинилась и сказала, что сейчас заменю ей еду. Но тут девочка начала кричать, что вся моя еда отвратительная, она это есть не будет. Потом просто швырнула свою порцию на пол. Понимаю, что детей легко расстроить, но это уже перебор. Я спокойно сказала: «Единственное, что здесь отвратительно, — это твое поведение. Когда ты уберешь за собой и успокоишься, я принесу тебе другую порцию». Та начала рыдать и орать пуще прежнего, но я ее проигнорировала. Подруга сама убрала за дочкой и накормила ее. А позже заявила, что я перешла границы: «Извинись перед моей малышкой. Она обиделась и больше не чувствует себя красивой, ведь ты назвала ее поведение отвратительным!» Я отказалась. Искренне считаю, что в 9 лет ребенок уже в состоянии спокойно сказать, что еда ему не нравится, а не швырять ее на пол. Подруга считает, что я не понимаю ее дочь, потому что у меня сыновья. Ну-ну. © Purple_questions / Reddit
- Ситуация: обычный многоквартирный дом. Стою один на первом этаже, жду лифт. Приезжает, захожу. Тут причаливает мамашка с девочкой лет 5–6 и заявляет: «Выходите, мы с вами не поедем!» Я аж опешил. Говорю, мол, как хотите. Дальше я обалдел еще больше, когда она начала хватать меня за футболку и пытаться вытащить из кабины. Отпихнул эту мадам и указал ей на камеры в лифте и подъезде. Только после этого она удалилась. Вот что это было? © Dst123 / Pikabu
- Друзья пригласили нас с мужем на день рождения. Мы зашли в пекарню и купили разные пончики, в том числе один без глютена для моего супруга (у него аллергия). Пришли на праздник, поставили пончики. Тут же подлетает какой-то ребенок с мамой и тянет руки к пончику моего мужа. Я спокойно говорю: «Ой, извини, этот брать нельзя — он для моего супруга, потому что он не ест глютен». Стала рассказывать о других замечательных вкусах, которые тут есть, но ребенок сразу зарыдал: он хочет именно тот, что нельзя. Его мамаша начала кричать на меня, мол, я не даю ее кровиночке тот пончик, который он хочет. Еще причитала: «Это же ребенок!» Я думала, она поорет и перестанет, но не тут-то было. Дамочка начала жаловаться всем, что я зажала пончик для ребеночка. В итоге я не выдержала и ответила, что она поймала звезду и думает, что весь мир должен крутиться вокруг нее, но это не так. Мамаша разрыдалась и ушла с праздника. Но самое противное — то, что хозяин и гости потом заявили, что нужно было отдать пончик малышу, раз он так его хотел. Мы ушли домой пораньше. © Traditional_Apple256 / Reddit
Мне кажется, что тут надо указать возраст малыша. Если ему 2-4 года,то дело мамы отвлечь малыша,а взрослым не стоит ставить на общий стол особенную еду. Но если малышу 5 и более лет, то достаточно и обычного объяснения взрослого. А то у некоторых ребенок- малыш и в 10 лет,тогда ситуация совсем по другому выглядит.
- Сегодня утром еду на работу в автобусе. Вместе со мной на остановке зашла большая семья: 5 взрослых и двое детей. Я села на свободное место. Примерно через минуту ко мне подошла женщина и попросила пересесть, потому что здесь хочет сидеть ее ребенок. В автобусе было много пустых сидений, но ему приглянулось именно мое! Я сказала: "Нет", потому что совершенно не хотелось пересаживаться с больной спиной из-за чьей-то прихоти. Дамочка начала злиться, мол, детям надо уступать и, если малышу чего-то сильно хочется, он должен это получить. В общем, я еще и крайней осталась. © Jmade362 / Reddit
- Я преподаю карате. И у меня, и у моей помощницы Киры есть черный пояс. Пришла к нам женщина с 13-летним сыном, говорит, мол, ее мальчик хочет заниматься. Пока мамаша заполняла документы, Кира стала показывать новичку основные движения. Пацан вел себя отвратительно, начал оскорблять Киру, а потом спросил у меня:
- Когда я получу черный пояс, как у тебя?
Я объяснил, что тренировался с 5 лет, а черный пояс заработал только в 21 год, так что на это нужно время.
- Нет, я не хочу ждать так долго! Я хочу пояс прямо сейчас! - заявил пацан.
Тут его мать подошла ко мне и такая:
- Как думаешь, ты мог бы дать сыночку этот пояс? Просто чтобы сделать его счастливым?
- Нет, он должен его заработать. Мы не фабрика по производству ремней.
- Ну ему никогда не отказывают! Я могу заплатить за это.
- Нет, извините, ничего не получится.
После нескольких минут споров мамаша начала орать, что готова купить черный пояс для своего мальчика, а я тут упрямлюсь. Пока мы спорили, пацан начал задирать одну из наших воспитанниц. Та терпеть не стала и показала ему пару приемчиков. Я был так горд за нее! © Seaworthy_Zebra5124 / Reddit
Боже, что за собрание выродков? Таких детей убивать надо при рождении, как и их матерей
- Одна знакомая считала, что вредно говорить ребенку «нет» и «нельзя»: он эти слова все равно не поймет, зато это породит у него внутренние ограничения, которые помешают ему добиться в будущем поставленных целей. И требовать, чтобы ребенок на улице держал за руку родителя, тоже нельзя - это ограничивает свободу личности. Если она планировала взять детеныша с собой, я с ней не встречалась, потому что прогулка превращалась в бег с препятствиями: надо было не дать ему выскочить под автобус, отвлечь от прыжков на люке и удержать от падения в подземный переход, при этом не нанести ущерба нежной психике. Лет до трех подруге удавалось его ловить, пока в один прекрасный день они не отправились гулять в парк с водоемом. Детеныш радостно устремился к пруду, подруга за ним. И тут он споткнулся, улетел в пруд и с головой ушел под воду. Произошло это в секунду. К счастью, на берегу сидели люди, они успели его вытащить, он отделался легким испугом. Зато подруга потом обнаружила, что у нее поседели виски. После этого девушка пересмотрела свои взгляды, а воспитание свободной личности было отложено до лучших времен. © Татьяна Лобанова / ADME
- Муж летел на самолете. Он взял с собой игровую консоль, чуток поиграл, потом глаза устали. Убрал гаджет в сумку, сел просто отдохнуть. Стюардесса как раз разносила напитки и сообщила моему супругу, что женщина из соседнего ряда хотела бы воспользоваться его игровым устройством. Он проигнорировал эти слова. Тогда дамочка начала через стюардессу требовать, чтобы мой муж передал ее драгоценному 9-летнему сыночку консоль. Муж сделал вид, что не слышит, и стал обедать. Мамашка подошла к нему сама:
- Мой сын хотел бы поиграть в вашу консоль.
- Нет.
- Ну вы же все равно не играете!
- И вы не будете!
Дамочка покраснела, ушла и села читать книгу. © Cinnamon_heaven / Reddit
- Работаю в зоомагазине. К нам прибилась кошка с улицы, потом еще одна. Оставили жить у нас на постоянной основе, обработали их от паразитов, сделали прививки, кастрировали. Естественно, кошки отлично питаются и, соответственно, выглядят дай боже каждому. И как же достали мамаши, которые таскают своих детей сюда, как в зоопарк! Чирикают: "Да мы просто кошечек посмотреть". Это что, динозавры?! Чего на них смотреть? На улице грязи по колено, дети начинают шататься по всему магазину, пока родительница в телефон лупится. А вот нам, продавцам, надо оно?! Мало того что следить за чужим ребенком, потом еще и грязь после него убирать. Ну взрослые же люди, должны же быть мозги! При этом культура общения с животными отсутствует полностью! Кошка спит в лежанке, ребенок подходит и начинает к ней лезть. Естественно, животное спросонья и перепугу может и цапнуть. "Ой, какая киса невоспитанная!" - возмущаются мамаши. Да это ты невоспитанная, и чадо твое такое же! © Подслушано / VK
История про зоомагазин - прям вайбы советской торговли "ходют всякие, топчут"
- Позвонила женщина, говорит: «Возьмите сына на работу». Надо было еще на этом этапе задуматься, но коллега, сердобольная женщина, вступилась: вдруг действительно толковый мальчишка. Собеседование. Ему объясняют специфику работы, график, обговаривают зарплату. Парня (ему чуть за 30) все устраивает, готов приступить. Бухгалтер разъяснила ему все про электронную трудовую книжку, про зарплатную карту, которую откроют ему в фирме, и показала форму договора, чтобы он изучил. Парень повтыкал стеклянными глазами в бумаги, попросил сфотографировать. Ну ничего секретного там не было, поэтому разрешили. Договорились, что выйдет в понедельник. Если все устроит и его, и нас, то заключаем договор и берем в штат.
Наступает понедельник, а его не видать. Позвонили - ответила его мама. Она заявила, что электронные трудовые книжки - это обман, мы хотим ее сына на деньги кинуть. Что зарплатную карту мы хотим открыть, чтобы кредит оформить. И вообще зарплату в нормальных конторах платят наличными, а договор и вовсе ее не устраивает, потому что там прописаны обязанности фирмы и сотрудника, а ее сы́ночка еще ничего не обязан. Короче, бред. Вот даже интересно, куда он устроится с такой маменькой за спиной? © ArkhamFox / Pikabu
- У моих соседей есть шикарный сад. А через дорогу от них живет мама с двумя пацанами - 9 и 11 лет. Мальчишки любят пробираться в чужой сад и собирать цветы, причем зачастую по просьбе мамочки. Соседка даже ходила к ней разбираться, но та только выдала: "Эй, у тебя столько цветов, и тебе жалко поделиться, что ли? Ну ты и жадина!" Соседка решила действовать радикально: посадила в местах, где дети пробирались в сад, колючие кусты. Не прошло и недели, как к ней примчалась мамаша пацанов и начала орать:
- Как ты смеешь обижать моих детей? Просто посмотри на них!
И предъявляет пацанов, а те все в царапинах и ссадинах. Стоят и чуть не плачут. Соседка:
- Они поранились во время игры?
- Нет! Это все из-за твоего сада! Ты знаешь, сколько стоит одежда? А ведь они порвали ее о шипы твоих растений!
- А что они делали в моем саду? Вообще-то это проникновение на чужую территорию, так что нечего жаловаться.
Мамашка начала угрожать соседке судом. Ну-ну. Но дети перестали появляться в соседском саду - уже хорошо. © QuietStreams / Reddit
Мама с детства учит сыновей воровать... Ну что ж, пусть готовится передачки им возить
- Сидим с другом в пиццерии, едим. Вдруг чувствую: чья-то рука сжимает мою ногу. Гляжу - чужой ребенок ползает под нашим столом! Я такая: «Брысь отсюда!» Малыш заплакал. Мгновенно подскочила его мамаша: как я, мол, посмела, ребенок же играл. Тут уж я не выдержала и отчеканила: "Какой же надо иметь незамутненный взгляд на вещи, чтобы разрешать своим детям творить дичь, лазать под столами чужих людей и думать, что это нормально?!" Мамашка ушла, наговорив мне гадостей на прощание. © buizel123 / Reddit
- В местном супермаркете каждый вечер ровно с 20:00 делают скидку 50 % на всю выпечку. Зашел туда сегодня, взял кексы и последние пончики. Тут вижу: подходит ко мне мама с сыночком лет 10, она ему что-то шепчет на ухо, а пацан вытягивает пончики из моей тележки. Я обернулся и как заору: "Руки прочь от моих пончиков!" Пацан испугался и заплакал, а его мать начала орать, что я довел деточку до слез. Сотрудники магазина встали на мою сторону, но мать все не унималась и кричала, что я должен извиниться перед ее сыночком, так как напугал его, и дать мальчику пончик в качестве компенсации морального ущерба. Я долго терпел, но в итоге выдал, что не собираюсь поощрять воровство, оплатил свои покупки и ушел. Самое печальное, что некоторые люди в очереди встали на сторону мамашки и ее отпрыска, заявив, что я мог бы пожалеть ребенка и отдать ему пончик. Не знаю, что там из него вырастет с такой мамой. © Kevin_Eats_Sushi / Reddit
Наглецы, которые уверены, что они центр вселенной и весь мир должен вращаться вокруг них, встречаются довольно часто. Некоторые люди научились давать таким хамам отпор, и у них есть чему поучиться.
Комментарии
Интересно, когда можно будет официально давать по морде охреневшим яжмамкам?!
Как же ограниченно уныл репертуар вбросов на эдмишечке.. Яжмамки, лишний вес, модная дичь, и всё по кругу, по кругу. Скучища. Халтура. Даже поспорить не о чем..
Соцопрос: как часто вам встречаются яжматери в жизни? Мне вот ни разу не встречались. За исключением, может, тёток, которые детишкам мультики громко включают в общественном месте.
не понимаю, зачем класть специальный пончтк в единственном экземпляре в общее блюдо и потом его охранять? что делал муж в тот момент, когда жена отбивалась от ребенка? И да, я вообще не люблю детей, но, если бы ребенок плакал из-за того, что хочет именно мой пончик, я бы отдала
И да, 9-летняя не очень хорошо воспитана, но зачем лить кому-то в тарелку кетчуп?! меня всегда это поражало: людят солят общие овощи, льют соусы в общие или чужие тарелки и прочее-прочее
У меня знатно подгорает от мамочек на велодорожках. Вот что с такими делать, а? Идёт с коляской ровно посередине, ещё и не тронь её.
Хочется задать вопрос всем этим горе-родителям - а воспитывать своих детей не пробовали? Вот прямо с рождения - объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо. Ещё помнить, что важен собственный пример, важно не просто говорить - как надо, но и самим вести себя соответствующим образом. А если не знаете, как и что говорить, может быть, читать соответствующую литературу - Макаренко, Песталоцци, Спока и других.