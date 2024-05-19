17 историй про горе-родителей, от поведения которых у окружающих аж подгорает

не понимаю, зачем класть специальный пончтк в единственном экземпляре в общее блюдо и потом его охранять? что делал муж в тот момент, когда жена отбивалась от ребенка? И да, я вообще не люблю детей, но, если бы ребенок плакал из-за того, что хочет именно мой пончик, я бы отдала

И да, 9-летняя не очень хорошо воспитана, но зачем лить кому-то в тарелку кетчуп?! меня всегда это поражало: людят солят общие овощи, льют соусы в общие или чужие тарелки и прочее-прочее