14 женщин, которых жизнь порадовала на редкость «прикольными» сюрпризами

Подруга встречалась с парнем, которого жена бросила, укатив заграницу на заработки, оказалось, что он тоже не был даже официально разведен, я ей на день рождения подарила позолоченное кольцо под обручалку ( только на нем была выгравирована мотивирующее надпись, и вместо буквы "о" фианит), но на пальце точь в точь как обручальное. Пришла она домой, сказала что кольцо на работе подарили (ну отчасти правда, мы вместе работали), ее парень на следующий день пошел подавать на развод и как-то быстро его развели, раз жена много лет даже в стране не была, короче через 2,5 месяца после этого расписались они, вроде 10 лет брака уже 😁