Подруга встречалась с парнем, которого жена бросила, укатив заграницу на заработки, оказалось, что он тоже не был даже официально разведен, я ей на день рождения подарила позолоченное кольцо под обручалку ( только на нем была выгравирована мотивирующее надпись, и вместо буквы "о" фианит), но на пальце точь в точь как обручальное. Пришла она домой, сказала что кольцо на работе подарили (ну отчасти правда, мы вместе работали), ее парень на следующий день пошел подавать на развод и как-то быстро его развели, раз жена много лет даже в стране не была, короче через 2,5 месяца после этого расписались они, вроде 10 лет брака уже 😁
14 женщин, которых жизнь порадовала на редкость «прикольными» сюрпризами
Народное творчество
33 минуты назад
Муки беременности, невнимательность мужа, разборки со свекровью: вот лишь малая доля проблем, которые выпадают на долю девчат. Кажется, что жизнь разыгрывает женщин на каждом шагу, тихо посмеиваясь над ними. Пользовательницы сети рассказали о том, что у них наболело-накипело.
- Парень подарил мне хорошее кольцо, типа сделал предложение. Я сказала, что подумаю. Через неделю во время поездки открыла его паспорт и увидела там штамп. Он сказал, что уже разведен, просто не поставил штамп. Свидетельства о разводе у него тоже нет, даже не знает, что это такое. Я его бросила прямо там. Для меня дикость — делать предложение, если даже нет документов о разводе. © Подслушано / VK
- В сети сейчас ходит шутка, что если вы коллега, то подарок на восьмое марта получите седьмого числа, если девушка, то восьмого, а если жена, то вам вообще ничего не подарят. Я смеялась, когда увидела эту шутку, но в день праздника мне было не смешно. Утром муж не поздравил меня и ушел на работу. Я подумала, что он подготовил что-то на вечер, но и вечером поздравлений не было. Когда уже перед сном я спросила, почему муж меня не поздравил, то в ответ услышала, что он забыл. Пообещал на следующий день купить все, что захочу. Однако мне было слишком обидно, я уже ничего не хотела. © Мамдаринка / VK
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- Я встречалась с парнем около четырех месяцев. Однажды вечером мы пошли поужинать, он угощал. А я к тому моменту уже прямо начала влюбляться в него. Короче, ужинаем. Вдруг парень уходит в туалет. Его все нет и нет. Проверяю телефон, а там смс от него: «Пока». Он оставил меня одну, и мне пришлось заплатить за весь ужин. Привез меня в ресторан он, так что я еще и на такси домой добиралась. © nellfromthemovienell / Reddit
- Полгода искала работу. Причина — мужа перевели в другой регион. Наконец пригласили. Все классно: коллектив, офис роскошный, охрана, кормят как в ресторане. Через неделю приехал из командировки начальник. Радость померкла. Жуткий хам. А я плохого слова ни от папы, ни от мужа не слышала. И на прежней работе был интеллигентный начальник. Со слезами иду на работу, слышу ругань из кабинета босса: он кого-то распекает по телефону. Неприятно до слез, опять искать работу. © Подслушано / VK
- Как-то, когда была беременна, жутко захотела сэндвич. Сходила в продуктовый магазин, потратила около двух часов, поджаривая хлеб и кучу бекона, нарезая помидоры и в целом создавая самые идеальные сэндвичи, которые я только могла себе представить. Затем села есть, и вкус мне сразу не понравился. От потрясения я разрыдалась, а после этого меня еще и затошнило. © teaearlgreyhot / Reddit
- С тех пор, как у нас родилась дочь, моя свекровь переехала в наш жилой комплекс. Каждый раз, когда я пытаюсь установить границы, она ищет способы обойти их. И в итоге все вопросы решает через моего мужа. Когда я говорю: «Дайте мне знать, прежде чем прийти», — свекровь сообщает сыну, даже если не он дома с дочкой. Прошу не давать ребенку сладкое на ночь, а она смотрит на мужа, чтобы получить зеленый свет. Когда я расстраиваюсь из-за этого и стою на своем, она пытается убедить моего супруга, что я не держу себя в руках. © Mamasay_mamasah / Reddit
- С первым мужем у меня была незапланированная беременность. В болезненный момент я спросила его, любит ли он меня. (Мы никогда не произносили этих слов, потому что он не верил в романтику.) Он ответил: «Теперь я должен любить тебя». Я просто отвернулась и плакала, пока не заснула. 20 лет спустя я все-таки решилась на развод. До сих пор жаль, что у меня не хватило уверенности встать и уйти сразу. © pertinent_ofelia / Reddit
- Однажды поссорились с мужем из-за того, что оба навели дома бардак. И мой муж сказал: «Не знаю, как тебя растили, но мне некомфортно жить в таком беспорядке». Было больно такое слышать, потому что мои родители очень старались. Но у моей матери рассеянный склероз, а папе приходилось много работать, чтобы прокормить нас. Поэтому, возможно, иногда в доме была неидеальная чистота. Муж, конечно, не имел в виду ничего такого и позже извинился, но меня это очень задело. © Unknown author / Reddit
"20 лет спустя я все-таки решилась на развод" - а что так быстро и неосмотрительно?
Надо было еще лет 15 все хорошенько обдумывать)
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- Решила я, что нам с любимым неплохо бы иметь хобби, у каждого свое. Я давно хотела научиться кататься на роликах, а он — пойти на танцы. Вот только дальше желания у жениха не доходило. Я буквально заставила его пойти на эти чертовы танцы. Прошло 3 месяца, близилась свадьба, и вдруг он сообщает, что больше не хочет жениться на мне. Что встретил на танцах женщину и по уши влюбился. Мой мир рухнул! Сейчас мы уже живем отдельно, мне пришлось уехать, ведь квартира его. Хорошо, что я отвоевала кота. Пытаюсь сейчас концентрироваться на работе, но иногда так накрывает. © Палата № 6 / VK
- Однажды перед Новым годом подруга пообещала мне сюрприз на праздник. В новогоднюю ночь она приехала, но подарок потеряла по пути. А во время празднования заявила, что уже полгода встречается с моим женихом. Эти двое поженились через полгода. Я полтора года собирала себя по кусочкам. Сюрприз удался. © Подслушано / VK
- Прихожу домой, а там свекровь устроила грандиозную стирку. Вытащила всю одежду, даже нижнее белье достала! Бедняжка-стиралка трудится с того момента, как я ушла на работу. Аккуратно спрашиваю свекровь: «Где вы сушить-то это все будете?» А она простодушно выдает: «Ну мы пойдем с тобой в соседний двор. Возьмешь тазики с одеждой, а там я видела специальные веревки, на них и повесим». © Мамдаринка / VK
- Однажды решила поехать на автобусе, так как было слякотно и шел дождь. Автобус подъехал битком набитый, и дальше лестницы я не залезла. Увидев, что меня сейчас придавит дверь, решила выйти, но не успела: дверь зажала ногу. Автобус тронулся, и я выпала в грязь. Драповое пальто, замшевые ботинки, сумка, штаны — все в грязи. Встала, условно отряхнулась и гордо пошла домой, типа ничего не случилось. Позвонила директору, он поржал от души и дал выходной. © Подслушано / VK
- Пошла на свидание с парнем. Перед этим он сказал, что у него нет детей. А в середине ужина вдруг выяснилось, что дети все-таки есть. Но он сказал: «Все окей, все равно нечасто их вижу». Это даже еще хуже! Еще однажды была на свидании с чуваком, который все время сравнивал меня со своей бывшей женой. К концу вечера так и хотела спросить ее номер телефона, чтобы поздравить ее с избавлением от мужа. © liseusester / Reddit
- Муж решил осуществить свою мечту — переехать в другой город. Даже не посоветовался со мной. Просто поставил перед фактом, мол, ну что, поедешь со мной или нет. Поругались естественно. Он собрал все свои вещи и уехал. А через несколько дней настрочил мне, что вообще никогда не хотел семью. © Палата № 6 / VK
Взаимодействовать с супругом, родными, близкими, коллегами, да вообще с кем-либо в социуме — муторное дело. Ведь принять привычки других людей, порой раздражающие и откровенно дурацкие, ох как нелегко.
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