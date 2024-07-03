14 доказательств того, что деньги — это, конечно, хорошо, но часто они портят людей

20 находок в старинных домах, которые заставляют сердце трепетать, как при просмотре хорошего детектива
Народное творчество
7 месяцев назад
Как говорится, деньги — это плохо, когда их нет. Но даже люди, которые вроде как ни в чем себе не отказывают, могут гадко относиться к окружающим. А уж когда финансы становятся краеугольным камнем семейных отношений, то вообще пиши пропало. Благо некоторые люди все же успевают одуматься. Да и далеко не все считают, что деньги — это главное в жизни.
А вот еще одна непростая история о том, как из-за денег отношения дали трещину.