14 доказательств того, что деньги — это, конечно, хорошо, но часто они портят людей

Истории
10 минут назад

Как говорится, деньги — это плохо, когда их нет. Но даже люди, которые вроде как ни в чем себе не отказывают, могут гадко относиться к окружающим. А уж когда финансы становятся краеугольным камнем семейных отношений, то вообще пиши пропало. Благо некоторые люди все же успевают одуматься. Да и далеко не все считают, что деньги — это главное в жизни.

  • У моей младшей сестры дети-погодки, ипотека, за которую нечем платить, бездельник-муж и вечные долги. Сестрица в декрете, покупать вещи б/у детям не хочет, а тратит на новые, из которых дети вырастают. Кормить грудью не хочет — а смеси денег стоят. Наши родители тащат на себе ее семью! Платят ипотеку, покупают продукты, возят детей в больницы, берут их на выходных. Все ресурсы туда кидают. Жалеют, мол, семья молодая, им трудно. А когда я попросила родителей одолжить мне денег на машину — отец лучшего друга продавал срочно и готов был отдать мне по цене ниже рыночной — отказали. «Ты молодая, бездетная, сама заработаешь». В детстве нас с сестрой не разделяли, все было поровну. А сейчас вот так. Я обиделась на родителей и в итоге машину все-таки купила, взяла кредит. А сестре родители оплатили отпуск на море, ведь она так устала с детьми. © Подслушано / Ideer
  • У моей подруги обеспеченная мать. И она постоянно возмущается, что та тратит деньги на своих троих детей, мол, все равно не оценят. Купила младшему новые вещи: «Зачем? Он все равно испачкается в саду!» Средний сын попросил новомодные пирожные моти — подруга заказала коробку у кондитера. Мать подруги: «Зачем вы ему купили? Он все равно не поймет вкус!» Как-то подруга купила старшему голубику. Возвращается домой, а сынуля сидит грустный. Спрашивает, что случилось. Он молчит. И мать подруги спокойненько так: «Я вашу голубику убрала в морозилку». Подруга с мужем в шоке. У мужа аж вены на лбу вздулись: «Можно узнать, почему?» Отвечает: «Вы цену на нее видели? Зачем на детей столько тратите?» Муж орет, мол, на кого ему еще деньги тратить. Ради кого он пашет без выходных, как не ради троих детей своих? Тещу выгнал и сказал, чтоб не смела приезжать больше. Откуда такие заскоки? © Lirala / Pikabu
  • Покупал ремень в бутике, со мной была моя девушка. И тут в магазине нарисовался 17-летний парниша с личным помощником, который нес его покупки. Пацан сходу громко заявил, что торговый центр «недостаточно высококлассный». А потом вдруг с ужасом посмотрел на ноги моей девушки и такой: «Блин, какие стремные туфли. Где ты их купила?» Она назвала бюджетный магазин, туфельки там стоили всего $10. Так этот мажорчик завопил: «Даже не говори мне о таком! Вообще не говори со мной, пока ты в этих дешевых туфлях», — и умчался прочь. © Bryan R. Goldsmith / Quora
  • Подруга с детства мечтала завести кошку, мы обе жили в нищете, не могли ничего. Я сейчас помогаю брошенным животным. Недавно попросила ее спасти котенка, которого соседи выкинули в коридор. Ему грозило усыпление или смерть на улице. Он очень ласковый, от блох и глистов обработали, прививки сделали. Подруга сказала, что сильно устает на работе и отказалась от мечты. А потом я узнала, что муж купил ей ориентального котенка за 100 тыс. Деньги меняют людей. © Подслушано / Ideer
  • Муж подарил мне на день рождения 101 розу. Ох, и бомбило мою свекровь! Сначала спросила, сколько роз в букете. Муж говорит, мол, 101. Свекровь: «А почему не 29?» Потом стала выпытывать, сколько стоит букет. А я сама была расстроена, ведь денег жалко, но из-за этого всего цирка у меня аж настроение поднялось. Пока муж отбивался от маминых вопросов о цене букета, мол, неприлично озвучивать цену, я цвела как те розы. Нарочито восхищалась букетом и благодарила мужа. © 2903 / Pikabu
  • Моя дочка продала свою спортивную лошадь дочери мультимиллионеров. Мы не видели мать покупательницы до тех пор, пока та не пришла с деньгами. Сама девочка там милая, еще и такая заядлая наездница, но мне очень жаль ее было. Никто из ее семьи не проявил никакого интереса к ее хобби. Несколько месяцев спустя девчонка позвонила нам и рассказала, что участвует в своих первых соревнованиях. Спросила, не приедем ли мы с дочкой посмотреть на нее, поскольку никого из ее родных там не будет. Мы, конечно, поехали, но блин... © Mary Appleton / Quora
  • Несколько раз наблюдала, как деньги меняют людей в лучшую сторону. Была мелочная, склочная девушка, вышла замуж за обеспеченного парня, теперь улыбчивая, дружелюбная, снисходительная. Была требовательная и стервозная начальница, доплатила ипотеку — расслабилась, фрукты на работу стала носить, здоровьем интересоваться и пораньше при необходимости без проблем отпускать. Видела и ситуации с ухудшением. Был приятный парень, простой как три копейки, умудрился замутить с другом успешный бизнес. Теперь с родной матерью судится за оставшуюся от отца дачу. Было два бывших школьных друга, 11 лет дружили, а потом общались по случаю. Один на вахты подался, другой нашел хорошую удаленную работу; один теперь вообще не здоровается и смотрит мимо, второй через губу, а о том, чтобы хоть раз в год на чай зайти, речи не идет. © Подслушано / Ideer
  • Одна из хороших подруг моей матери, с которой она знакома уже 20 лет, дочь миллиардера. Ее отец основал крупную сеть ресторанов, она выросла в роскоши и никогда нигде не работала. В месяц ей отстегивают по $ 20 тыс. Все ее основные расходы, включая дом и машину, закрывают родители. Большую часть свободного времени она проводит, прыгая с парашютом. © Jeremy Glenesk / Quora
  • К 25 годам я начала хорошо зарабатывать и решила порадовать себя походом в театр на свой день рождения. Много лет хотела, но билеты недешевые, поэтому практичность побеждала. Купила билеты себе, мужу и своей маме. Бухтеть муж начал еще на подходе, мол, театр неудобно расположен. Потом были неудобные места (партер вообще-то), было душно, были слишком большие антракты, буфет был дорогой и далеко, а я ему не дала взять с собой бутерброды. За такие деньги, мол, места должны быть в царской ложе вообще. Ко второму антракту у меня уже слезы на глазах были. Даже моя очень деликатная мама не сдержалась: «Ну, Сережа, ну что ж вы так?» Видимо, от удивления он замолк. Но дома он меня продолжил отчитывать за непрактичность, неумение покупать билеты, неумение организовывать вылазки. А до кучи еще и за то, что моя мама ему высказала неодобрение. Это потом до меня дошло, что его самолюбие задел тот факт, что я просто взяла и купила дорогие билеты. Я-то, молодая дурочка, зарабатывала в 3 раза больше, чем он. Даже после скидывания на общие нужды (которые определял он, поскольку семейный бюджет вел тоже он) у меня оставалось достаточно денег. Этот красный флаг я уже не смогла игнорировать и оправдывать заботой обо мне. И эти был первый шаг к нашему разводу. © MelissaFlorova / Pikabu
  • Мне 14. У моего папы есть двоюродный брат, который владеет рестораном. Как-то мы там обедали, и отец предложил мне устроиться туда летом на подработку. Тогда я решил, что это хорошая идея, потому что карманные деньги мне не помешают, а работать надо будет только в июне. Но позже выяснилось, что я должен отпахать 2 месяца за € 400! Это даже меньше минималки! Ну ок, звоню дяде, чтобы уточнить, когда выходить на работу, а он месяц трубку не берет. Потом вдруг сам набрал меня и наехал, мол, почему ты в ресторан не пришел и не спросил меня лично. Теперь он хочет, чтобы я отработал весь сезон. Мой батя говорит, что это ценный жизненный опыт. А еще он заявил, что заработанные денежки я буду отдавать им с мамой, чтобы они оплатили летний лагерь для моего младшего брата. Почему? «Не хотим, чтобы ты днями напролет сидел за компом». © R3nz- / Reddit
  • Во время моей второй беременности пошли с мамой по магазинам. Для будущей внучки она купила милый розовый пледик. Такой хорошенький, что даже из рук выпускать не хотелось. Но моя радость длилась недолго: подарок увидел мой муж. Со словами: «Ну и фигню же вы купили!» он попытался выведать, сколько плед стоил. Я отказалась говорить, объясняя, что это подарок. Затем он залез на сайт магазина. И понеслась! «Почему так дорого?», «Зачем купили?», «Чего не посоветовались?» И так несколько дней. В итоге на пледик смотреть тошно. На этом муж и успокоился. Вообще с вещами для детей у нас был ужас. Покупали одежду б/у, которую уже несколько детей носили. Много брать нельзя было, а то сносить не успеет (в итоге вещи на ребенка закончились на второй день в роддоме). Мне удалось выпросить только самую простенькую и дешевую, но новую кроватку. При этом родители с обеих сторон подарили нам больше 200 тыс., которых я и не видела. Впрочем, даже если бы видела, то без согласования любая покупка обернулась бы лишь выносом мозга. И нет, мы тогда совсем не бедствовали, скорее наоборот. Благо сейчас у меня с границами получше и такого треша уже нет. © topotkotov / Pikabu
  • С лучшей подругой мы знакомы 15 лет. Когда ей исполнилось 22, она познакомилась с богатеньким парнем, который жил на широкую ногу. Мы с ним тоже познакомились, а уже на следующее утро он прислал мне сообщение. Мол, оставь подругу в покое. Прошел год. И вот вдруг я узнаю, что подруга помолвлена! Сразу написала ей, а в ответ прочитала, что они не хотят, чтобы я была на их свадьбе. Я ведь из «низшего сословия», моя одежда явно будет плохо смотреться на их свадебных фотографиях. Person_1999 / Reddit
  • У меня всегда были хорошие отношения с невесткой. Но вот проблема: она частенько занимала у меня деньги и не возвращала. Я никогда не напоминала ей об этом. В общей сложности одолжила ей где-то $ 20 тыс. И вот я попросила вернуть сумму, которую она брала в последний раз, а та просто слилась. Короче, я решила откладывать на дом и больше не оплачиваю ее гульки в ресторанах и прочую фигню, а она теперь за моей спиной распространяет разные гадости. © Affectionate_Bag7992 / Reddit
  • Работала я одно время официанткой. Работа и так нелегкая, а я еще параллельно в универе училась. Как-то в мою ночную смену за столиком сидела одна шумная компания. Те ребята то и дело совали мне деньги, чтобы я побыстрее выполняла их заказы, да еще и в конце нехилые чаевые оставили. В итоге с их стола я получила месячную зарплату и месячный объем чаевых, а это очень хорошие деньги были. Утром после подсчета у кассира вышла недостача. Поскольку мы с ней хорошо общались, она попросила одолжить ей фактически половину моих чаевых. Я, добрая душа, отдала ей деньги, а эта чудесная женщина отработала еще пару смен и преспокойно уволилась. Через полгода я ее встретила в магазине бытовой химии, куда она устроилась работать. На вопрос, когда вернет долг, она на голубом глазу заявила, что отвезла деньги в кафе и отдала какому-то повару-стажеру. С тех прошло 20 лет, я до сих пор никогда и никому не даю в долг. © Ksyshenziya / Pikabu

А вот еще одна непростая история о том, как из-за денег отношения дали трещину.

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