14 доказательств того, что деньги — это, конечно, хорошо, но часто они портят людей

Как говорится, деньги — это плохо, когда их нет. Но даже люди, которые вроде как ни в чем себе не отказывают, могут гадко относиться к окружающим. А уж когда финансы становятся краеугольным камнем семейных отношений, то вообще пиши пропало. Благо некоторые люди все же успевают одуматься. Да и далеко не все считают, что деньги — это главное в жизни.