«Почему я должен за него платить?» Спорная история о том, как из-за денег отношения дали трещину

— Расстались, — отвечает на вопрос подруги Олеся. — Да вот так. Год прожили, и полет нормальный был, даже заявление на регистрацию брака подали. Тут и понеслось... Олесе 34 года, женщина разведена, от первого брака есть 9-летний сын. С его отцом женщина отношений не поддерживает, только получает алименты. Точнее, 5 лет назад после развода бывший вычеркнул из своей жизни разом и жену, и сына. — Он уже снова женат, а развелись мы из-за его измены, — говорит Олеся. — Как я поняла, уходить он и не планировал, там у новой жены жилья нет своего, а у меня все же от родителей трешка осталась. Но я не стала прощать. В его "бес попутал" не поверила. Путал он его, кстати, года полтора. Я еще в декрете сидела, когда эта связь началась. Квартира, где живут Олеся с сыном, родительская. Мама уходила последней, до замужества дочери и рождения внука она не дожила. В принципе Олеся после развода справлялась неплохо: сын ходил в садик, она работала, алименты небольшие, но им хватало, жилье же есть. Не хватало Олесе только того самого пресловутого женского счастья. Да и что сказать, не ставить же на себе крест в 29 лет из-за того, что муж предал. Мужчину для жизни найти было сложно, тем более женщине с ребенком от первого брака, уже обжегшейся. — Были ухажеры, — машет Олеся рукой, — но все не то. То мужик ленивый, то прямо видно, что с сыном моим у него нормальных отношений не получится, то мама там очень деловая: мы только полтора месяца были знакомы, а она рвалась знакомиться, командовать и даже на дачу свою пыталась меня в качестве рабсилы заманить. С Алексеем Олесю познакомила коллега. Мужчина на 4 года старше, пару лет назад пережил тяжелый развод, есть дочь от бывшей жены, живет на съемной квартире. К маме жить не пошел, свое отдельное жилье купить еще не успел, а долю в общей с бывшей женой квартире переписал на дочь. У Олеси были сомнения: алиментщик, есть ребенок, с которым он общается время от времени... Но, поразмыслив, Олеся пришла к выводу, что они примерно в равном положении, а мужчина без вредных привычек, работающий и несклочный (дочери же отписал долю в недвижимости, не стал делиться и судиться) на дороге не валяется.

— Внешне привлекательный, да и мне подумалось, что если мужчина пережил измену так тяжело, значит верность для него не пустой звук, — объясняет Олеся. — Встретились, понравились друг другу, через несколько месяцев съехались. Ничего не скажу, чистоплотный, с сыном моим поладил нормально. Стали жить. Вопрос о регистрации брака поначалу вообще не поднимался: ни Олесе, ни Алексею это не было нужно. Материально стало жить легче: общий котел, а две зарплаты — это все-таки не одна. Заработок у Олеси и ее мужчины был примерно одинаковым. У него чуть больше, но он и алиментов больше платил. Как-то само собой разумеющимся стало то, что Алексей и Олеся на хозяйство скидывались, а часть денег оставляли себе. Если Алексей куда-то приглашал Олесю, то он платил сам, женщина же могла сделать любимому подарок, купить что-то из одежды. — С дочерью своей он встречался на нейтральной территории, отдыхать мы как-то выбрались втроем: я, он и мой сын. Оплачивали отдых вместе, даже как-то не особенно считали. В общем, нормальная тихая жизнь. Мне даже показалось, что вот оно, счастье, — усмехается Олеся. В какой-то момент в паре зашла речь о рождении общего ребенка. Олеся высказалась, что в сожительстве она рожать не станет, тогда Алексей предложил пожениться. Олеся подумала и приняла предложение, правда сразу оговорила: они подпишут брачный контракт, так как у нее есть квартира и, если что, она не хочет "ухудшать" наследственные права своего ребенка. Алексей поморщился. Неприятно ему стало, что поднялся такой вопрос, но признал: женщина имеет право стремиться обезопасить сына. На том и порешили. Заявление на регистрацию подали, решив, что соглашение подпишут непосредственно перед регистрацией брака. — И тут пошли звоночки, — вспоминает Олеся. — Сына как-то в школу собираю (она у нас во дворе), хотела ему дать с собой немного денег на пирожки в столовой, хватилась, а из налички у меня только мелочь какая-то. Попросила Алексея дать пару сотен, а он вдруг так недовольно засопел... И дальше вся эта история с кафе. В выходной Олеся с Алексеем решили вместе с сыном сходить в кино. Перед сеансом заглянули в одну из сетей быстрого питания. Сделали заказ, Алексей, как обычно, расплатился, а когда они уже заканчивали трапезу, попросил Олесю перевести ему на карту треть от стоимости заказа и деньги за один билет. На недоумевающий взгляд Олеси он ответил следующее.

— Ну я же не обязан платить за твоего ребенка. Я приглашал тебя, ты взяла сына. Сын получает алименты. Все справедливо, за своего ребенка плати сама. Раньше я всегда платил? Платил. Но это было до того, как ты попросила подписать брачный договор. Так что ты первая начала считаться. Ты не захотела допустить ситуацию, чтобы наш брак мог ухудшить положение твоего сына. Таким образом, ты его отделила. Уж если на то пошло, то ты в общий бюджет должна вносить не половину, а гораздо больше. — А ничего, что я внесла уже в наш будущий брак гораздо больше? Ты год в квартире живешь, где есть мебель, где есть крыша, посуда, техника. Ты, часом, не заболел? — Я тоже раньше так думал, но повторюсь: ты сама первая начала считаться, — ответил Алексей. — Это мелочи, но это дело принципа. Я живу у тебя, да. Но я принимаю участие в воспитании твоего сына, не забывай. Иной раз и посуду за всеми мою, и есть на всех готовлю. Ты же для моей дочери этого не делаешь. В кино Олеся с сыном не пошли — на такси одни поехали домой. Алексей собрал свои вещи в тот же вечер: так решила Олеся. — Вот так, обиделся мужик, когда подумал, что вот я помру, а вся квартира достанется моему сыну, — говорит женщина уже со смехом. — Даже чашки, которые помыл, посчитал. И каждую отваренную сосиску. В общем, живем дальше без женского счастья.

ADME публикует этот текст с разрешения автора — писательницы Татьяны Гришиной, владелицы сайта «Записки Злючки»