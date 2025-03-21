Относительно первой истории - я бы узнала адрес квартиры бывшего мужа, наняла бы бригаду грузчиков и вывезла из его квартиры всё то, что он забрал. В случае конфликта пригрозила бы судом, так как вывез не свои вещи.
15 примеров того, как деньги показывают истинное лицо человека
Истории
1 час назад
Одни, разбогатев, теряют друзей, другие - открывают в себе неожиданные таланты, а кто-то и вовсе забывает, с чего начинал. Иногда деньги подсвечивают худшие черты характера, а иногда - становятся проверкой на прочность.
- Сотрудница уехала в командировку, так бывший муж вывез из квартиры вообще все, кроме того, что было в детской. Когда она вернулась, на полу горкой лежала ее одежда и одежда детей, в ванной остались только ванна и смеситель, раковину муженек демонтировал. А на стене он написал: "Зато тебе осталась квартира". Квартира, кстати, была ее родителей, они на даче построились и жили там постоянно. © Светлана С / Dzen
- Я из обеспеченной семьи. Бывший - из не очень состоятельной. Каждый раз в кафе я давала ему деньги оплатить счет. Чтобы мужское самолюбие не ущемлять. Все друзья думали, что это он меня обхаживает. И вот однажды этот кадр ушел к другой, а мне на прощание выдал: "Ты сидела у меня на шее". Та девушка, кстати, тоже была уверена, что он щедрый, добрый. Выкуси. © Подслушано / Ideer
- С парнем живем в разных странах. Всегда приезжала только я, причем за свой счет, деньги с собой брала, на наши потребности их тратила. Он долгое время не вкладывался никак. Потом начал работать, и что я получила? Фразу в его дневнике: "Хочу, чтобы Аня уехала. Я трачу слишком много денег". Обидно до слез. © Подслушано / Ideer
- Мою очень красивую подругу взял замуж крутой управляющий. Бегал за ней, несмотря на то, что у нее был сын. Родили дочь. В итоге подруга подала на развод. Он ушел из квартиры, но потребовал долю. Забрал купленный гарнитур, снял смесители. А когда при разводе судья спросила: «Как вы позволили такой женщине уйти?», он ответил: "А я и сейчас ее люблю". К слову мебель, которую он вывез при разводе с моей подругой, потом просто сгнила у его матери в сарае - некуда поставить было. © Алина В / Dzen
- Бывшая свекровь подарила на выписку из роддома одеяло для дочки. Через год, когда рожала золовка, наше одеяло забрали. Спорить не стала. Были еще истории. Бывший муж учился заочно в вузе, попросил у свекрови добавить на учебу, обещал приехать с вахты и вернуть. Свекровь деньги ему дала. Потом был какой-то праздник, с родней и накрытыми столами. Свекровь хвалилась сыночком и полвечера рассказывала, что не надо ничего возвращать, это ее замечательному сыну подарок на учебу, от нее, такой супер-мамы. Сдал сессию, уехал на вахту на три месяца. Я жила одна с дочкой. И вот заявляется бывшая свекровь и сходу спрашивает, когда я отдам ей эти деньги? Почему-то именно я должна была их вернуть. Буквально вопила, что учеба ее сына в моих интересах, поскольку когда он получит высшее, то именно в мою семью принесет большую зарплату. То, что я имею добрачное высшее и прилично зарабатывала и без них с сыночкой, значения не имело. © Маргарита С-Бегемотом / Dzen
- Приехали к двоюродной сестре в гости, 6 часов в дороге. Мама моя просит у нее чай, а она говорит: "А чая нет". Закусили своими бутербродами всухомятку и поехали дальше. С пустыми руками никогда к ним не приезжали. Подарки ее сыну привозили. А чай для нас не нашелся. Ведь знала, что едем. А свекровь на ужин отварила 2 сосиски на 6 человек и немного спагетти. Сыну моему спагетти не досталось, внуку ее родному. После ужина смотрю, пакет с сосисками в холодильнике лежит, запечатанный. Пока неделю были у них, так и лежали ее сосиски. Жалко, что ли, было? © Ирина / Dzen
Ирина, которой сосисок не дали, вы не ждите, сами позаботьтесь о себе, не обязан вам никто
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- А мне мои близкие родственники (сестра, братья) завидуют. Я даже никогда бы не подумала. 3 года назад купила дачу, так на мне кто только потоптался. Старший брат у всех спрашивал: "Где же она взяла деньги?" Младший тоже, потому что перестала ему помогать, до этого просто тащила его на себе. Нахожусь от всех в шаговой доступности, ко мне никто не приходит, как будто меня здесь нет. © Sara Manzani / Dzen
- Я узнала, что у мужа давно был накопительный счет, и теперь думаю о разводе. Поделилась с сестрой. Она меня не поддержала. Говорит, что это не причина разводиться. Мол, если бы он тратил все эти деньги - тогда ладно. Однако я считаю, что еще как подкопаешься: за три года мы ни разу не отдыхали нормально, отдыхать ездили на речку, все время экономили, работали на двух работах, покупали продукты по акциям. Муж постоянно жаловался, что нет денег, но регулярно пополнял счет. Мы часто ругались, он обвинял меня в чрезмерных тратах. Например, его возмутила покупка красной рыбы на Новый год. Уже не хочу я от такого мужчины детей. © Admin / Y-story
- Купила себе машину, сама, без кредитов и прочего, просто откладывала деньги. Машина не новая, но пробег маленький. И вместо того, чтобы нормально за меня порадоваться, моя семья решила, что у меня много денег, и стала просить в долг. На ремонт машины - папа, на брекеты - сестра, на новый комп - брат, на строительство бани на даче - мама. Но у меня денег нет, я и так в отпуске была за последние 4 года один раз, искала подработки, откладывала все. На меня обижаются, мол, ездит на дорогой машине, а для нас денег нет! Устала от их обид, устала оправдываться. Последней каплей стало, когда мама сказала, что машину я могла бы продать, купить что-то раза в три дешевле, а на остальное помочь семье. © Подслушано / Ideer
- Был у меня лучший друг, теперь уже бывший лучший друг. Получил он в наследство огромную сумму. Уволился с работы, купил дорогущую машину, остальные деньги просто ушли в никуда. Теперь ходит и жалуется, что весь мир против него. Просто клоун какой-то. © PrincePascha / Reddit
- Подписал выгодный контракт и из ниоткуда полезли все родственники, знакомые и друзья, которым что-то нужно. Видите ли, хочется им знать, как я живу. Подозреваю, что мама всем растрепала про деньги. © DaveLLD / Reddit
- Сестра всегда была для меня ближе всех родных. И когда я ушла от мужа, решила купить жилье, а чтобы он не стал делить при разводе, оформила собственность на сестру. И вот теперь прошел год, и она решила продать эту комнату, сказав при этом, чтобы я шла лесом, а ей деньги нужны. © Подслушано / Ideer
- Моя коллега выиграла в лотерее немаленькие деньги. Наконец-то купила себя отдельную кровать (раньше ей приходилось спать с сыном), машину, чтобы возить ребенка на всякие кружки. Все это она публикует в социальных сетях. Короче, ничего особенного, обычные блага человечества. Так вот, она просто в шоке была от того, сколько людей ей написало с просьбой помочь деньгами. © joyfall / Reddit
- Мы живем с мужчиной уже 5 лет, любовь была страстная, но с браком он не спешил, отшучивался. Денежных вопросов не возникало — зарплаты у нас одинаковые, живем в моей квартире, его жилье сдаем. Недавно получила хорошее наследство: квартиру, дом и деньги. Так спустя пару месяцев мой мужчина взял и сделал мне предложение с красивым кольцом. Никак не могу отделаться от мысли, что когда я была беднее, он не торопился жениться, а вот сейчас прям приспичило. © Admin / Y-story
- Мы с мужем неплохо зарабатываем. Есть у нас друзья, доходы которых гораздо ниже, чем наши. Мы частенько платим за них в кафе, покупаем продукты, если приходим в гости и собираемся что-то готовить. Так было на протяжении лет пяти. А потом внезапно бизнес у них попер в гору, стали не то чтобы богаты, но хотя бы не бедны. Мы не то чтобы ждали, но предполагали, что получим какую-то ответочку за все эти годы. Оказалось - ошибались. Мы также платим за все ужины, просто теперь у подруги дорогой телефон и отпуск на море.
А тут еще больше историй на щекотливую тему: 15 человек, которые нашли чужие деньги и встали перед выбором: то ли промолчать в тряпочку, то ли проявить благородство.
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Простите, но зачем прогибаться под таких родственников и друзей. Слать всех таких нахлебников "лесом за каким-то интересом".
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