19 историй о том, как деньги раскрыли всю натуру человека

«Люди, как люди.

Любят деньги, но ведь это всегда было…

Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота.

Ну, легкомысленны… ну, что ж… обыкновенные люди…

В общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…» (с) Мессир Воланд голосом М. Булгакова