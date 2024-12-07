19 историй о том, как деньги раскрыли всю натуру человека
Кто-то считает, что деньги портят людей, но мы уверены, что ничего подобного. Просто они раскрывают то, что уже есть в человеке: кто-то щедрой рукой сотворит своим близким лучшую жизнь, а кто-то переругается с родней из-за каждой копейки наследства.
- Разбила экран на телефоне. Парень сказал, что все порешает. Мужик же. Ну и пошли вместе покупать экран. Продавец называет стоимость, парень нехотя засовывает руку в карман, чтобы достать кошелек... А потом убирает! Немая пауза, я сама отдаю деньги. А потом с парнем рассталась. Сказала ему, что мы просто разные. © Подслушано / Ideer
- Одолжил одной девушке на работе некую сумму до зарплаты. А она не хотела отдавать долг, постоянно делала вид, что не помнит. В один момент мое терпение лопнуло, и я включил режим «злого дяди». Подошел во время обеда и говорю прямо: «Валентина, ты вернешь мне деньги?» Она мило улыбнулась и ответила: «Деньги? А я думала, что мы с тобой друзья». © Не все поймут / VK
- Достался мне частный дом в наследство от родной тети недалеко от города. Дом небольшой, снаружи обычный кирпич. Но внутри такой шикарный ремонт, в котором все продумано: мебель и техника, гармония и стиль цвета. Переехала и понимаю, что в своей растянутой домашней тунике с Микки Маусами вообще не вписываюсь в этот интерьер. Иду покупать шелковый халатик с кружевом, надо же соответствовать. Домашний дресс-код, так сказать. © Подслушано / Ideer
- Мне досталась некоторая сумма, но воспользоваться ею я мог только с 18 лет. За полгода до моего 18-летия, тетя устроилась работать в какой-то кредитный кооператив. Она предложила перевести туда мои счета, чтобы я мог получать пособия, а ей бы это зачлось на работе. Но спустя почти год я начал замечать, что дела у тети на работе пошли в гору: она начала делать ремонт, часто стала отдыхать. Ничего плохо я и подумать не мог, ведь это моя тетя. В это время я планировал переехать в другой город, поэтому хотел снять часть денег со счета. Но оказалось, что тетя уже давно это сделал сама. Но самое неприятное то, что она сказала: «Вообще-то я заслужила эти деньги больше, чем ты!» © K****r_Tomato / Reddit
- Прабабушка завещала моей маме дом в деревне, в котором жила. У прабабушки всего было пятеро сыновей, у всех сыновей по несколько детей. Но дом был завещан только одной внучке. Часть родни возмутилась. В итоге, чтобы никого не обидеть, бабушка с дедушкой запретили маме продавать дом. Мама их послушалась. Прошло 20 лет, дом развалился, никому не нужен. В живых из сыновей прабабушки остался только один. Внуки и внучки разбрелись. А ведь если бы тогда маме дали продать дом, то можно было бы получить за него хорошую цену. Даже были люди, готовые его купить. Имея те деньги, родителям удалось бы купить квартиру. А жили мы тогда в общежитии, в комнате площадью 12 квадратов. В итоге на этот дом сейчас одни расходы. И сейчас он никому не сдался. Даже земля никому в деревне не нужна. © Ландыш Хайрутдинова / ADME
- У друга есть три сестры — тройня — на 12 лет младше. Жили все они в однушке. Но после их рождения отец ушел из семьи. Год назад отца не стало, и его новую 4-комнатную квартиру унаследовала тетка. Вступила в наследство и сразу затеяла ремонт. А пару месяцев назад она пришла к ним и выдала ключи и документы от этой квартиры со словами: «Это вам алименты моего брата за 10 лет». © Анекдоты из жизни от анекдотов.net / VK
- Много лет назад мой отец выиграл машину. Его мать, которая выставила его в 15-летнем возрасте в общежитие, тут же нарисовалась с требованием машину продать и половину денег отдать любимому зятю (мужу младшей доченьки). Мой отец отказался и еще много лет ездил на той машине. Зато когда матери не стало, прибежала та самая родная сестричка с требованием отказаться от его доли в наследстве. Все родственники по отцовской линии такие — в горло вцепиться готовы из-за денег, поэтому я оборвала с ними все контакты и ничуть не жалею. © Anna Tiedt / ADME
- Ровно два года назад мой друг женился на дочке местного олигарха — владельца заводов, домов, пароходов. Понимаю, что семейная жизнь, но очень быстро этот человек ограничил со мной общение. Как-то раз встретился с ним в городе. Как же мерзко было смотреть на этого изменившегося человека. Он даже говорить стал надменно и гадко. Я сказал, что рад за него. Видимо, он всегда таким был, просто деньги стали катализатором. Мы распрощались. Но недавно он сам позвонил и начал по телефону изливать проблемы. Оказывается, что жена ему стала изменять через полтора года после рождения ребенка. Его поставили перед фактом: или терпи, или катись. Он сначала терпел. Потом жена начала его унижать, говорить, что он вообще никто, а живет за счет тестя. Так и было. А сейчас он даже своего ребенка увидеть не может. Денег, машины, квартиры лишился на следующий день после ссоры с супругой. © i###########@gmail.com / y-story
- У мужа умерли родители, осталась квартира. Его сестра отказалась от наследства, но с уговором, что брат (мой муж) продает квартиру, а деньги пополам. Пока оформляли документы, она чуть не получила нервный срыв. Каждый день названивала ему. А все потому, что вбила себе в голову, будто я уговариваю мужа присвоить все деньги себе. Мы в браке 8 лет, есть ребенок. У меня и в мыслях не было лезть в их наследство. Квартиру продали, мы отдали ей 50%. С тех пор не общаемся. © Марта Брахман / ADME
- Мои свекры затеяли ремонт в своей комнате и для этого продали коров. Тут же объявилась сестра мужа, выклянчила у родителей больше половины суммы для себя. Сама она замужем, живет в доме с хорошим ремонтом, у ее мужа свой продуктовый магазин. Приезжая к родителям в гости, она привозит не гостинцы, а целые сумки жалоб и нытья. Никогда не работала. Свекровь говорит: «Не могу отказать, дочка же!» © Linia Vosk / ADME
- Мне 17 лет. Недавно узнал, что отец оставил мне крупную сумму на счете. Я не поверил, так как сумма просто огромная. Оказалось, что когда он бесповоротно заболел, то большую часть денег решил оставить мне. В тот момент они с мамой уже не жили вместе. Разумеется, мама узнала про эти деньги, взяла своего нового мужа и поехала к адвокату с требованием, чтобы я отдал часть денег моим сводным братьям и сестрам. Мама говорит: «Это было бы щедрым поступком с твоей стороны, ведь отец был эгоистом, раз решил все оставить только тебе». Я отказался делиться, а мама с ее новым мужем разоралась и обвинила и меня в эгоизме. © Beginning_Jaguar9693 / Reddit
- Моя мама была богатой женщиной. Поэтому папа сорвал куш, когда женился на ней. Огромный загородный дом, большая квартира в центре и бизнес — все это досталось в наследство от моего дедушки. Крутая машина, на которой катался папа, принадлежит компании, так что он за совместные годы ничего своего толком не нажил. Недавно он нашел себе любовницу, которая решила, что у него очень много денег. Надеялась на то, что он быстро разведется и повезет ее куда-нибудь на Мальдивы. Окрыленный любовью папа решил развестись, но так как все имущество было по наследству, то он остался лишь с небольшой суммой. С этой суммой он пришел к своей красотке и предложил жить вместе. Но оказалось, что ей такой расклад не нравится, поэтому вся ее безумная любовь мигом растворилась. Сейчас звонит маме, умоляет вернуть назад все, как было. © Подслушано / Ideer
- Однажды я подошла к банкомату и с удивлением обнаружила, что кто-то не забрал оттуда примерно 3 тыс. В тот период я была на мели, так что подумала: «Это точно знак!» Решила, что потрачу их в свою учебу и буду делать так каждый раз, когда деньги будут падать с неба. Те 3 тыс. я потратила на простой курс по программированию. С тех пор живу этим принципом: если нахожу деньги, то трачу их только на свое развитие — никаких хотелок и игрушек, только учеба и самосовершенствование. Но с тех пор больше ни разу ничего не находила. © Карамель / VK
Это, видимо, было в те времена, когда банкоматы не были оснащены камерами... и такие деньги не с неба падают, а под УК подпадают.
- Мы с мужем женаты уже 31 год. Живем на ферме. Мы всегда помогали родителям мужа, но его сестры почему-то считают, что мы им тоже что-то должны. Я унаследовала большую сумму от своих родителей, и теперь муж хочет, чтобы я на эти деньги купила жилье для его сестер. Я не понимаю, почему должна тратить свое наследство, заработанное моими родителями, на его сестер. Я хочу положить деньги на счета наших детей. Теперь начинаю задумываться о том, чтобы развестись. © Feeling-Savings-1462 / Reddit
- Я юрист по недвижимости. На днях мой знакомый потерял отца. После него осталось много недвижимости и бизнесов, где он был генеральным директором или учредителем. От разных браков осталось много детей, даже незаконнорожденных, которым он помогал, но в свидетельстве о рождении не записанных. Осталась жена. И теперь все они звонят мне и консультируются, как бы оставить с носом других наследников. На душе мерзко. Еще даже похороны не прошли, а родня уже вся поругалась в дележке имущества. © Graff2052 / Pikabu
- Когда я была совсем маленькой, умерла мама. Друзья семьи положили мне средства на счет, чтобы хоть как-то помочь мне в дальнейшей жизни. Меня усыновила тетя. А потом оказалось, что она сняла все деньги со счета еще до того, как я окончила начальную школу. Она оставила меня ни с чем. © greenizz / Reddit
- Я из очень богатой семьи, но влюбилась в простого парня. Жили душа в душу. Папин друг устроил его на должность с большим окладом. Но вскоре мой возлюбленный выдал: «Мне с тобой тяжело, за твоими потребностями не угнаться». Но оказалось, он влюблен в другую. А я взяла, да и позвонила папиному другу, и парня сразу же уволили. Завтра из своей съемной квартиры переезжает к маме обратно. Мне его даже не жалко. © Подслушано / Ideer
- Сколько живу, а все больше убеждаюсь, что родственники остаются родными, пока не начинаешь делить наследство. После смерти мамы мой дядя стал требовать, чтобы мы ему подарили участок земли, доставшийся нам в наследство. В итоге — скандал и прекращение всех связей. Я думала, мне просто не повезло, и радовалась, что у мужа родственники нормальные. Ага! Его дядя уже делит имущество, хотя бабушка еще живее всех живых! У знакомых родственники пытаются отсудить участок земли. Я в шоке! © Подслушано / Ideer
- У меня три квартиры и дом. Одна моя, а остальное я получила в наследство от разных родственников. И у меня сейчас идеальная жизнь: доходов от сдачи жилья мне хватает на безбедную жизнь, я могу спокойно заниматься тем, что люблю, а не стараться заработать. Перед знакомыми стараюсь не афишировать свою радость. Мне немного жаль, что не осталось родных, и как-то страшно, что счастье от нынешней жизни для меня важнее потери близких. © Подслушано / Ideer
А вот еще подборка историй о том, что финансовый вопрос — это та еще задачка:
Комментарии
«Люди, как люди.
Любят деньги, но ведь это всегда было…
Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота.
Ну, легкомысленны… ну, что ж… обыкновенные люди…
В общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…» (с) Мессир Воланд голосом М. Булгакова