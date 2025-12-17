17 историй, которые доказывают, что добрый поступок — лучшая инвестиция
Истории
3 часа назад
В жизни как порой бывает — поможешь незнакомцу, а потом и тебе в трудную минуту руку протянут. Эти истории напоминают, что мир не без добрых людей, а хороший поступок имеет обыкновение к тебе же и вернуться.
- Как-то зимой поздним вечером возвращался домой с двумя полными пакетами и еще букетом цветов. От метро вроде недалеко, но район маленький, и после 22 часов автобуса не дождешься. Пошел пешком. Прошел меньше половины, устал страшно, еще снега много, тяжелее ноги передвигать. Тут меня окликает девушка на машине. Говорит, мол, пока грелась, видела, как я от метро шел. Оказалось, нам с ней по пути. Предложила подвезти. Зима, пустынная улица, почти ночь. Рискованно. Довезла, денег не взяла, а я пообещал продолжить цепочку взаимопомощи. Спасибо девушке на черной «Мазде» с рулем в стразах! © Подслушано / Ideer
- Только что ехала в метро домой. Все люди сидят угрюмые, и я не стала исключением. Вдруг мальчик лет 4-х с игрушкой в руках подходит к маленькой девочке (1-2 годика), сидящей напротив, и дарит ей эту замечательную игрушку. На вопрос «А как же ты?» это солнышко ответило, что ему не нужно. Я так растрогалась этой ситуацией, этим маленьким мужчиной, что сразу же дала ему маленькую шоколадку, лежащую в кармане. На душе стало невероятно приятно. Бумеранг добра! © Мамдаринка / VK
- Моя подруга таким образом мужа нашла: искала книги, а он их продавал. При встрече была в восторге от аккуратности и качества книг, которые он отдал бесплатно. «Главное, чтобы в добрые руки и читающей голове». Вернулась подруга домой под впечатлением, решила написать спасибо еще раз, а ее на свидание пригласили. Вот так и обнаружились половинки: счастливо живут, читают, любят своего кота. © Tera / Pikabu
- Стучится соседка-пенсионерка: «У меня кошка сбежала! Поможешь искать?» Ну, я и пошла. Прошерстили двор, подвалы — никого. И только я вернулась домой, стук в дверь. Смотрю в глазок и немею. Там стоит та самая соседка и держит в руках тарелку с пирожками. Говорит: «Ты ж голодная, наверное, — вон как у тебя живот урчал, когда мы Бусеньку искали. Возьми пирожков, покушай, я потом еще принесу». Кстати, кошка вернулась сама через пару часов.
- В ливень ко мне подошел мужчина в строгом костюме, с портфелем, и буквально сунул мне в руки зонт — наотрез отказался слушать мои «нет, спасибо». А через пару недель я сам отдал этот зонт заблудившейся девочке у нас во дворе — у нее при себе совсем ничего не было, когда неожиданно пошел дождь. Такое чувство, будто так и было задумано — зонту самому нужно было перейти к следующему человеку. © Unknown author / Reddit
- У меня у офиса есть кофейня. По утрам там бывают очереди, так как все хотят взять кофе перед работой. Вот и я попал сегодня в такую «пробку». Почему-то за стойкой девушка работала одна: и принимала заказы, и пробивала, и готовила. Несмотря на то, что очередь торопилась и нервничала, девушка старалась улыбаться и мило со всеми разговаривать. Из-за спешки и большого потока она напутала мой заказ и пробила совсем не то. Я просто принял свою участь, но бариста распереживалась и попыталась загладить ошибку. Девушка предложила мне выбрать любую выпечку за счет заведения. Я решил как-то улучшить ее день, поэтому спросил, что у них вкуснее всего. Она предложила мне взять шоколадный круассан, но я попросил его оставить себе — чтобы она в перерыве смогла перекусить сладким и выдохнуть после тяжелого утра в одиночку. © TARDISlover / Pikabu
- Работаю официантом в ресторане. Утром ехал на работу, вышел на остановке, чтобы пересесть на другой автобус. Пока ждал, ко мне подошел дедушка и попросил помочь мелочью — сказал, что сильно хочет кушать. Мне стало его жалко, и я выгреб ему всю мелочь, что была в карманах. Не описать те чувства, когда на тебя смотрят полные благодарности и слез глаза. Столько хорошего мне наговорил, нажелал. Сказал, что сегодня этот хороший поступок мне вернется добром, и в итоге последний гость на работе оставил неплохие чаевые. © Не все поймут / VK
- Решила сделать приятное для родителей, съездить на дачу и собрать вишни. Собрала с небольших деревьев, а самую большую, у ворот, оставила напоследок. Ягоды висели далеко, я пыталась дотянуться с забора, залезть на ветки. Безуспешно. За моими попытками наблюдали соседи. Скоро подошли двое мужчин с лестницей и предложили помощь. К ним присоединились другие — так собралась целая команда. Работали под музыку, быстро собрали все. Я раздала всем понемногу вишни, а со мной поделились черешней, овощами и даже подвезли домой. Теперь мы с соседями договариваемся на новые сборы и шашлыки. Не думала, что на даче может быть так весело. Помогла родителям и нашла новых друзей. Добро возвращается. © Не все поймут / VK
- Училась на вечернем, работала в магазине электрики. Весь народ, как правило, приходил ближе к вечеру. В один такой вечер пришла женщина. Видно, что с работы — слишком усталая и угрюмая. Смотрела она люстру на кухню. Выбрала синюю и сказала, что сейчас вернется, так как денег не хватает. Я глянула на нее и поняла, что не успеет. Была она такая простая и светлая какая-то, только уставшая. А я была уставшая от того, как часто люди хамят и возмущаются. Спросила, сколько в итоге не хватает. Оказалось, всего ничего! А нам разрешали делать скидку до минимальной розничной цены. Я ей и говорю, мол, давайте я вам просто продам дешевле, и никуда ходить не нужно, — будете сегодня в уютной кухне сидеть. Она очень удивилась. Оставили еще на проезд, ушла она окрыленная. А потом вернулась на другой день с соками, пирожными и мышонком маленьким сувенирным. Сказала мне: «Пусть этот мышонок хранит и оберегает вас!» Прошло лет 15, а мышонок мой так и стоит. Надеюсь, у вас тоже тепло и уютно в вашем доме. Делайте добро, оно потом еще долго греет воспоминаниями. © Не все поймут / VK
- Что вы знаете о добром и поддерживающем коллективе? Позвонила мне сегодня мама, наорала на меня из-за какой-то ерунды, а я не выдержала и расплакалась. Коллеги это заметили, но ничего спрашивать не стали, а просто молча встали и вышли, вернувшись потом с чаем, шоколадкой и пледом. Так тепло сразу стало на душе, что я забыла о той ссоре. Принесу им завтра по пироженке. © Карамель / VK
- Летом дома делали ремонт и в выходные поехали за стройматериалами. Когда мы уже закупились и собрались ехать обратно, я хотела перейти дорогу к своей машине и вдруг увидела, что едут две огромные фуры, а на дороге сидит маленький котенок. Водителям его не видно, а они еще и мчатся на большой скорости. Я, не раздумывая, подбежала и отнесла этого котенка в безопасное место. Когда я вернулась, ко мне подошел водитель этого грузовика и говорит: «Спасибо». Я в недоумении смотрю на него, а мужчина говорит: «Котенок же не может тебе этого сказать, поэтому я говорю вместо него». На душе сразу тепло стало. Спешите делать добро! © Не все поймут / VK
- Меня всегда как-то «жабка давит», когда я хочу купить себе что-то. Давно копил себе на новый телефон, потому что хожу со стареньким, который разваливается уже. Но на днях жена потеряла свой телефон где-то в общественном транспорте. Мне стало жаль ее. И хоть она и уговаривала меня, чтобы я купил новый себе, я взял все отложенные деньги и пошел в магазин, чтобы купить любимой новый телефон. Взял. Уже хочу выходить из магазина, но тут меня останавливает администратор и говорит, что я десятитысячный покупатель, поэтому получаю дубликат своего чека. Уже через пару минут я выходил оттуда с улыбкой на лице и двумя новыми одинаковыми телефонами! Вот это я называю настоящим бумерангом добра! © Палата № 6 / VK
- Пошла на днях в магазин за молоком и, как назло, перепутала банковские карты и взяла ту, на которой денег нет. Обнаружила я это уже стоя на кассе. И вот стою я вся красная, пытаюсь найти хоть какую-то наличку в карманах, вся очередь за моей спиной начинает психовать. И тут одна из девушек на кассе берет и оплачивает мое молоко. На все мои попытки дать ей номер телефона, чтоб потом вернуть деньги, она с улыбкой отнекивалась и говорила, что это новогодний бумеранг и что его нужно обязательно передать дальше. Вот такой праздничный жест добра. © Палата № 6 / VK
- Я — профессиональный и высокооплачиваемый репетитор. Ко мне обратились люди из бедной семьи. Их внук хорошо учится, но не все понимает. Сами помочь не могут, родителей внука нет. Занимаюсь бесплатно, получаю тепла гораздо больше, чем от других детей. Его блестящие глаза дороже денег. Бумеранг добра попал в меня! © Палата № 6 / VK
- Учусь в колледже. Прямо напротив него находится кофейня, в которую я практически каждый день захожу за кофе. И вот сегодня зашла, заказала латте и попросила бариста немного поторопиться, так как перерыв заканчивался, и она начала готовить кофе до того, как я расплатилась. В это время в кофейню зашли двое мужчин, которые сначала разговаривали между собой, а позже начали и со мной переговариваться парой слов. Когда кофе был готов, я протянула карточку, чтобы расплатиться, и оказалось, что на ней не хватает денег, а наличных в этот момент у меня не было. Я, смущаясь и извиняясь, сказала, что через 5 минут принесу деньги, так как учусь недалеко. В силу того, что бариста знает, что я частенько здесь бываю, сказала, что никакой проблемы в этом нет. И в этот момент один из мужчин предложил угостить меня. Я сказала, что в этом нет необходимости, но он настоял, сказав при этом, что его друг заплатит за него. И в этот момент бариста предложила заплатить за второго мужчину, сделав при этом небольшой бумеранг добра. Я вышла в небольшом шоке от такого приятного происшествия. Безумно приятно, что людям все еще приятно делать друг другу добро. © Палата № 6 / VK
- Живу в квартире, и у меня есть кот. Кот у меня исключительно домашний и никогда на улице не был. Как-то раз я уезжала в командировку на 3 дня и попросила соседку за ним присмотреть. Вернувшись домой, я была в ужасе. Оказалось, она его выпустила «погулять», хотя я ей объясняла, что этого делать нельзя! Как итог, он уже сутки как пропал и не возвращался. Я сразу же обклеила все столбы объявлениями и с замиранием сердца ждала звонка о его находке. Не прошло и полдня, как меня набрал ребенок. Оказалось, он его нашел и домой забрать не мог, но видел, что это домашний кот, поэтому обустроил ему коробку и даже поделился своими сосисками из бутерброда! Я, конечно же, была счастлива, что мой любимец нашелся, а пацану дала немного денег за его доброту. Ведь любое добро должно вознаграждаться, а он не прошел мимо и спас не только питомца, но и мое сердце. © Палата № 6 / VK
- Вчера ехала на машине с дочерью из торгового центра. Стою на светофоре и вижу, что сбоку идет женщина в возрасте. Сумки большие, еле-еле топает. Предложила ей помощь — сказала, что могу подвезти. Она засмущалась, но согласилась. Сказала, что ей недалеко. Мило поболтали, пока ехали к ней. Довезли ее, а она перед выходом залезла в свою сумку и достала 2 баночки варенья: абрикосовое и малиновое. «Возьмите, это вам. Домашнее, вкусное, да и полезное! Спасибо большое за то, что подвезли!» Безумно приятно и мило. Бумеранг добра, иначе не назвать. © Мамдаринка / VK
А вот еще подборка историй, где добро возвращается к людям самым неожиданным образом:
