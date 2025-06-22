15 случаев, когда виртуальный флирт привел к реальной авантюре

Народное творчество
16 минут назад

Знакомства в интернете — это как лотерея: иногда выигрываешь, иногда просто получаешь хороший урок. В эпоху лайков никто уже не удивляется историям, где на свидание приходит человек, который на фото выглядел совсем иначе. В этой подборке — курьезные и трогательные откровения пользователей о том, что в цифровом мире можно найти и любовь, и приключения.

  • Некоторые мужчины поражают своей простотой! Познакомилась с парнем на сайте знакомств, встретились. Буквально на 30-й минуте общения этот «жених» стал в подробностях расспрашивать о моем материальном положении, доходах моих родителей и всем таком. Надоели мужики, которые не хотят работать, а хотят найти тепленькое местечко. © Подслушано / VK
  • Стал написывать один парень: что делал сегодня, что ел, с кем встречался. Я втянулась и стала давать ему советы: следи за питанием, эта девушка тебя обманывает, а вот на эту обрати внимание. Сегодня пишет: «Спасибо за все! Мы с женой, которую я нашел благодаря тебе, переезжаем в другую страну, больше писать я не смогу. Удачи». Ну что ж, как ребенка вырастила. Надеюсь, у него все будет хорошо. © Палата № 6 / VK
  • Познакомилась с парнем на сайте знакомств, хотя никогда не верила в серьезные отношения в интернете. Мы общались три месяца, но встретиться я все не решалась. Он был настойчив, и в итоге мы увиделись... Теперь он мой муж — самый лучший мужчина в моей жизни, безумно люблю его, и это взаимно. Не бойтесь рисковать, кто знает, где вас может ждать ваша судьба! © Палата** / VK
Алина
19 часов назад

А что, в другой стране интернета не будет, что он писать не сможет?
Или просто жене не понравилось столь тесное общение её мужа?

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  • Знакомства в интернете — это отдельный вид искусства. Познакомилась с парнем, общались неделю, он такой душка! Пригласил на свидание, говорит, сюрприз будет. Прихожу в назначенное место, а он с огромной сумкой. Думаю, круто, наверное, пикник или что-то такое. Он открывает сумку и достает костюм панды. Сюрприз оказался его работой: он — аниматор в парке, предложил мне к нему присоединиться. Я стояла и не знала, смеяться или плакать. © Палата** / VK
  • Познакомился онлайн с классной девушкой. Решили встретиться, я поехал за ней и по дороге сообразил, что не знаю, как ее зовут, у меня был только ее ник. Стучу в дверь, открывает мне ее мама и спрашивает: «Привет, чем могу помочь?» Я рискнул и сказал: «Привет, я здесь, чтобы встретиться с... эээ... эмм», и мама сказала: «Меган?» Это сработало. «Да, Меган, извините». Эпилог: свидание было неважнецким, я больше ее не видел. © ReferencesCartoons / Reddit
    «Тебе надо было сказать: „Я приехал за твоей сестрой“. И бац! Ты бы очаровал маму». © Unknown author / Reddit
  • Мне лично с онлайн-знакомствами вообще не везло. Первый парень на втором свидании предложил мне выйти за него замуж. Я, естественно, отказалась, на что он ответил: «Нерешительная ты, Наташа. Пока!» Второй на третьем свидании уже придумывал имена для наших шестерых детей: «Девочек назовем так: Маша, Даша, Саша. А мальчики будут Паша, Саша и Альфред!» На этом наше общение и закончилось, он хотел от меня 6 детей, а я даже не могла запомнить его имя... Недавно решила дать последний шанс этому приложению для знакомств, пошла на свидание. Парень оказался хороший, добрый, милый, пока не достал из портфеля дешевые духи и не начал мне их продавать со скидкой... © Палата** / VK
  • Мой уровень привлекательности: написал девушке на сайте знакомств просто «Привет», она прочитала и тут же удалила свою страницу. © Не все поймут / VK
  • Пошла на свидание с парнем из интернета. Потусили с ним за его счет и поехали кататься на его машине-развалюхе. Заглохла она посреди дороги, он ее завести не может, орет. И вдруг говорит: «Извини, мы с женой разводимся, и, похоже, сегодняшний вечер не задался. Тебе придется ловить такси». © commonfinch / Reddit
  • Когда я только зарегистрировался на сайте знакомств, то обменялся с девушкой телефонами. На свидание я пришел, а связаться с ней не мог — позже выяснилось, что она дала мне неправильный номер. Я понятия не имел, как она выглядит, и стал подходить к случайным девушкам, спрашивая, не она ли это. Вернулся домой, через несколько часов она снова появилась на сайте — недовольная, конечно. Я объяснил ситуацию, оказалось, она ошиблась случайно. Назначили новое свидание. В тот день я сел в трамвай — и тут телефон разрядился. Я бегу домой, подключаю зарядку, перезваниваю. Она еще не ушла, согласилась, что теперь мы квиты. Мы встретились, поели пиццу в ресторане, и с тех пор не расстаемся. Вместе уже больше трех лет, растет сын. © Skjalg / Reddit
  • Познакомился с очень симпатичной девушкой в ​​сети. Встретились, чтобы прогуляться по пляжу, съесть мороженое. Беседовали около 10 минут, а потом она заявила, что не верит в эволюцию и динозавров. Я вежливо откланялся. © Unknown author / Reddit
  • Познакомилась с парнем на сайте знакомств. Сначала хотела просто дружить, но что-то пошло не так, и мы начали встречаться. А все благодаря его лучшей подруге, которая однажды сказала: «Да предложи ты уже ей встречаться, она ведь тебе нравится». С тех пор мы вместе уже полтора года! Спасибо Вере, что свела нас. Люблю тебя, Игореша. © Палата** / VK
  • Знакомая как-то общалась в сети с парнем, все шло отлично. Обменялись фото — тоже все устраивало. Через несколько месяцев решили встретиться. Она не понимала, что не так... Вроде бы тот самый человек, просто чуть худее, чем на фото. Но общение совсем не клеилось. Встретились еще пару раз, но оба решили, что дальше продолжать не стоит. Через некоторое время он ей написал и под занавес признался: начальную переписку за него вел его брат-близнец, большой мастер эпистолярного жанра. © Руконожка Ай-Ай / ADME
  • С подругой решили поэкспериментировать и ради интереса завели анкеты на сайте знакомств. Начала я переписываться с одним парнем, разговорились, он предложил встретиться. А потом проболтался, что учился в той же школе, что и я. Спрашиваю, не помнит ли он кого-то из моего класса, и тут он называет мое имя. Оказалось, это тот самый парень из параллели, которого я в 10-м классе случайно облила водой на выпускном. Мы посмеялись, но на встречу я так и не согласилась. А теперь думаю: вдруг это судьба была? © Палата № 6 / VK
  • В разводе третий год. Подруга посоветовала зарегистрироваться на сайте знакомств — вдруг повезет. Три недели переписок и просмотра анкет — поняла, что не мое. Но тут написал мужчина, разговорились, он начал рассказывать о своей работе, и я вдруг поняла: мы отлично сработаемся. Вот уже полгода, как мы открыли совместный бизнес, работаем, зарабатываем. Ничего романтического между нами не было: он с кем-то встречается, я по-прежнему одна. Но я счастлива, что сайт знакомств подарил мне такого крутого компаньона! © Мамдаринка / VK
  • Почти 5 лет сидела на разных сайтах знакомств, ничего серьезного не складывалось. Однажды знакомый попросил помочь: объяснить, как там все работает, даже аккаунт для него завести. Зарегистрировала, показала. Стали переписываться. Встретились. Поженились. Можно ли считать, что я нашла любовь на сайте знакомств? © Мамдаринка / VK

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