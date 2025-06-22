15 случаев, когда виртуальный флирт привел к реальной авантюре

А что, в другой стране интернета не будет, что он писать не сможет?
Или просто жене не понравилось столь тесное общение её мужа?
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Знакомства в интернете — это как лотерея: иногда выигрываешь, иногда просто получаешь хороший урок. В эпоху лайков никто уже не удивляется историям, где на свидание приходит человек, который на фото выглядел совсем иначе. В этой подборке — курьезные и трогательные откровения пользователей о том, что в цифровом мире можно найти и любовь, и приключения.
А что, в другой стране интернета не будет, что он писать не сможет?
Или просто жене не понравилось столь тесное общение её мужа?
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