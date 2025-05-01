12 встреч, которые без преувеличений изменили все

Истории
14 минут назад

Если кто-то думал, что судьбоносные встречи бывают только в кино — спешим опровергнуть это мнение. Истории пользователей сети доказывают: повлиять на человека или круто изменить его жизнь могут даже те встречи, на которых люди перекинулись лишь парой фраз.

  • Как-то ночью ехала домой на такси после дня рождения подруги. Села, глянула на водителя, ну не знаю, что-то щелкнуло. Голос у него был теплый такой. Болтали всю дорогу, смеялся над моими выводами про жизнь, а я ловила себя на том, что не хочу, чтобы поездка заканчивалась. Потом еще раз его вызвала. И еще. Типа случайно. А потом просто написала: «А может, кофе?» Он согласился. Начали встречаться. Тихо, спокойно, без бабочек в животе, но с ощущением, что мой человек. Через три месяца прихожу к маме, а у нее гости. Вхожу в кухню и замираю. Моя младшая сестра сияет как фонарь, а рядом он. Мой таксист. Она говорит: «Познакомься, это мой Женя, мы скоро подаем заявление!» Он стоит, белый как стена. Мы переглянулись, сказали друг другу «привет» — и все. Я ушла в туалет и ревела минут десять. Он теперь мой зять, или как его там назвать. Бывший почти парень. И самая тупая любовная история в моей жизни. © Не все поймут / VK
  • Когда мой молодой человек впервые привел меня домой, чтобы познакомить со своими родителями (мы тогда учились в колледже), я заметила знакомую фотографию, висящую у них на стене. Это была групповая фотка из лагеря, в который я ездила перед первым годом в старшей школе. Мы жили в разных регионах, но, по-видимому, были в одном лагере. И на фотографии мы сидели где-то в полуметре друг от друга. © Tubemonster / Reddit
  • Впервые лет за 15 встретилась с отцом. Все свое детство, юность лелеяла воспоминания о том, какой он высокий, какой у него тихий голос, о свитере, о джинсах, о том, как я сидела у него на коленях. Злилась. Думала, увижу — устрою ему! И вот он пришел, а я не смогла и трети сказать из того, что хотела. Говорили три часа совершенно ни о чем, но я так рада! Как же я хочу еще с ним увидеться, как же я хочу его любить! А так страшно, что меня снова предадут. © Подслушано / Ideer
  • Когда мне было 14, a составила список критериев идеального парня. Он должен был быть высоким, с зелеными глазами, черными вьющимися волосами, немного плохим мальчиком, говорить по-французски и играть на гитаре. Четыре года спустя я встретила высокого парня с ярко-зелеными глазами и вьющимися черными волосами. Меня это сразу привлекло, и мы начали болтать. О его гитарах. Потом я узнала, что он жил в Женеве и свободно говорит по-французски. Нет нужды говорить, что в этом году мы будем отмечать нашу пятую годовщину. © mkfrey / Reddit
  • О нашей встрече можно снять фильм. Я пошла на свидание с Олегом. Мы друг другу не понравились, но он дал контакт знакомого. Мол, у нас с ним общие интересы, и мы подружимся. Окей, пошла на второе свидание с Костей. Но и с тем другом контакт не заладился. Тогда он познакомил меня с братом Сережей. Вот с этим парнем вроде бы что-то наклевывалось. Мы долго гуляли и много смеялись. Я так хохотала и вертела головой, что в какой-то момент вывихнула шею. Мы поехали в травматологию, где я и встретила своего суженого. Он, Артем, тоже пошел на свидание с девушкой Катей и не заметил табличку «мокрый пол» в кафе. Оказался с переломом в больнице. Прошло 1,5 года, мы планируем свадьбу. И как минимум Олег, Костя Сережа и Катя у нас в списке есть. © Палата № 6 / VK
  • Долго нравился один парень на работе, но стеснялась даже заговорить. Красивый, умный, уверенный в себе. Пыталась выбросить его из головы, но как-то раз случайно встретила, пока гуляла со своим псом. Больше он от меня не отходил. Вы только представьте, как серьезный взрослый мужик встает на колени и с фразой: «Вот это собака», — тискает твоего песеля, расцеловывает его. А потом просится к тебе в гости и весь вечер ухаживает за псом, играет с ним, а позже в знак благодарности ухаживает за тобой, заказывает еду и уходит только утром. Сейчас, спустя 1,5 года после той встречи, у меня дома уже два песеля, я замужем и ношу под сердцем ребенка этого человека. © Палата № 6 / VK
  • Я учился в школе радиовещания. Была обычная пятница. В моем классе учился чувак, который мне не нравился, и он предложил мне потусоваться. Я до сих пор понятия не имею, зачем я согласился. Пошел с ним в клуб, спустился по лестнице — и бац! Она! Сидит самая великолепная девушка, которую я когда-либо видел. Я очень стеснялся заговорить с ней, так как один взгляд на нее лишил меня дара речи. Вдруг вижу, что она тусуется с моей знакомой. После нескольких минут упрашиваний она подвела меня, чтобы представить. Теперь я знаю, что так и должно было случиться. Я сказал ей, что только что купил DVD с «Похождениями императора», и предложил посмотреть его у меня дома. Поскольку она теперь моя жена, очевидно, что она тогда согласилась. В ночь перед ее приходом я так нервничал, что мне вообще не удалось заснуть. Мы включили мультик, и через 15 минут я заснул на ней, а она обнимала меня весь мультик. © Mindtaker / Reddit
  • В далеком прошлом, когда мне было лет 8-9, наша семья жила очень бедно. Однажды мы с мамой зашли в магазин, там оказался незнакомый мужчина лет 55. Мы увидели его впервые и больше никогда не встречали. Он просто подошел к нам и купил много вкусной еды и сладостей. По нашему внешнему виду нельзя было догадаться о нашем материальном положении, и у него не было никаких дурных намерений. Он сделал это от чистого сердца. Отдал пакеты и ушел. Я никогда не забуду этот случай и всегда мысленно благодарю этого человека, в тот момент его помощь была реально необходима. © Рабочие истории / VK
  • Уехала одна в отпуск, просто выдохнуть. Приехала в Турцию, пошла в супермаркет за водой, стою в очереди, оборачиваюсь, и тупо сердце в пятки. Передо мной я. Один в один. Не просто похожа, а будто я в другом прикиде. Волосы, глаза, брови, вообще все. Мы стоим, молчим, потом она говорит: «Тебе тоже стремно, да?» Мы зависли, сели потом в кафе, начали болтать. Возраст, дата рождения — все совпадает. Обе из детдома, только в разных городах. Нас в младенчестве разделили, и каждая думала, что одна в этом мире. Я тогда просто ревела. Не от грусти, а от счастья. Еще и живем в одном городе. Теперь общаемся каждый день. До сих пор странно, когда захожу к ней, а у нее мое лицо, мои движения, мои жесты. © Не все поймут / VK
  • Мой друг встретил свою нынешнюю девушку в книжном магазине, и если это не романтика, то я не знаю, что тогда вообще можно считать романтикой. Они оба стояли у полки с фантастикой, мельком взглянули друг на друга, а потом — бац! Разговор сам собой завязался. Словно два старых друга, которые встретились после долгой разлуки. Оказалось, что у них одинаковый вкус в книгах, да еще и любимые авторы совпали! Они сели на диванчик в уголке магазина, углубились в обсуждение какой-то книги и так заболтались, что даже не заметили, как магазин закрылся! Продавцу пришлось вежливо намекнуть, что рабочий день окончен, а они, все так же захваченные разговором, просто продолжили его у нее дома. Просто сидели на кухне, пили чай и разговаривали до трех часов ночи. Друг потом сказал, что это было одно из самых крутых свиданий в его жизни, хотя оно даже не планировалось как свидание. Они уже три года вместе, и каждый их вечер до сих пор похож на тот самый — с уютом, книгами и бесконечными разговорами. Ну как тут не радоваться за таких людей? © Не все поймут / VK
  • Встретила папу. Мы с ним несколько лет не виделись. Ушел от нас, когда я еще школьницей была. Я подошла спросить, как у него дела: «Не узнал меня? Дочка твоя, Валя!» А он мне как выдаст: «У меня нет дочки. Знать тебя не знаю и не хочу знать». Моя самооценка упала куда-то на дно Марианской впадины и зарылась еще глубже. Никому не нужная и никем нелюбимая — я осознала это яснее ясного. Но, как ни странно, это меня мотивировало! Я решила меняться! Это было сложно. Ушла с работы. Поменяла образ жизни. Поменяла питание и начала учиться. Нашла работу в интернете. Нашла друзей. Точнее, они сами появились в моей жизни, я никого специально не искала. Для полноты ощущений мне не хватает только любимого человека. Папу снова видела. Он извинялся и просил одолжить ему денег. Я не дала. © Палата №6 / VK
  • Приехала к маме на выходные, она вся сияющая, с макияжем и пирогами. Спрашиваю: «Что за праздник?» А мама отвечает: «У меня мужчина появился». Через пару часов он приходит, я открываю дверь и почти роняю поднос с пирожками. Там стоит мой бывший. С которым я три года встречалась. Расстались не очень красиво, потому что он вечно пропадал где-то с другими женщинами. Одной из которых видимо была моя мама. Стоит, улыбается, как будто все нормально, говорит: «Ну, здравствуй». Я смотрю на него, потом на маму, она хихикает, как школьница, говорит: «Удивительно, как мир тесен». Ага, настолько тесен, что я теперь не знаю, как называть этого мужчину — бывшим или отчимом. © Не все поймут / VK

Творить безумие — вообще девиз многих бывших. Собрали забавные истории о том, как поведение экс-половинок вызвало недоумение.

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