12 встреч, которые без преувеличений изменили все

ЧТо ж там за пёсель такой? Ирландский волкодав? или наоборот ,йоркшир? ну так их сейчас как грязи по весне...
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Если кто-то думал, что судьбоносные встречи бывают только в кино — спешим опровергнуть это мнение. Истории пользователей сети доказывают: повлиять на человека или круто изменить его жизнь могут даже те встречи, на которых люди перекинулись лишь парой фраз.
ЧТо ж там за пёсель такой? Ирландский волкодав? или наоборот ,йоркшир? ну так их сейчас как грязи по весне...
Творить безумие — вообще девиз многих бывших. Собрали забавные истории о том, как поведение экс-половинок вызвало недоумение.