12 встреч, которые без преувеличений изменили все

Если кто-то думал, что судьбоносные встречи бывают только в кино — спешим опровергнуть это мнение. Истории пользователей сети доказывают: повлиять на человека или круто изменить его жизнь могут даже те встречи, на которых люди перекинулись лишь парой фраз.