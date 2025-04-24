16 доказательств того, что скучных походов в магазин не бывает

"Что это было, чёрт возьми?" Женщина сказала мужу купить сто макаронин, а он купил и не посчитал. А когда дома жена не досчиталась одной макаронины, то отругала мужа и потащила его с дочкой в магазин требовать недостающую макаронину. Продавец, уже знакомый с этой скандальной дамой просто сразу отдал ей то, что она просила.

У кого какие ещё есть версии этой дебильной истории?