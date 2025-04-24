Про духовную панику было уже неоднократно. Такое впечатление, что берут подборку постов х-месячной или х-летней давности, убирают комментарии и публикуют, выдавая под рубрикой "новое".
16 доказательств того, что скучных походов в магазин не бывает
Такое обычное событие, как поход в магазин, иногда может превратиться в остросюжетное «вот это поворот!» Внезапные встречи, душещипательные речи или просто анекдотичная ситуация — это все может с нами случиться просто во время похода за хлебушком. А уж продавцам и подавно есть что рассказать о своих рабочих буднях.
- Зашла как-то в магазин за продуктами, и тут замечаю любовницу мужа. Мы с ней уже встречались, но мужа я тогда простила. Стою, выбираю, а она смотрит на меня, глаза по пять копеек, и выдает: «Ты что здесь делаешь?! Ты же умерла месяц назад!» Я выдержала театральную паузу, вздохнула и спокойно отвечаю: «Да вот, зашла продуктов купить. 40 дней отметить.» Ее лицо в этот момент можно было продавать в аптеке как средство от давления — бледная, в шоке, дыхание перехватило. Я элегантно развернулась и ушла, оставив ее в глубокой духовной панике. В этот раз точно буду разводиться. © Мамдаринка / VK
- Женщина покупает в подарок компрессор. Достаю ей его: «Ну мне же в подарок, надо проверить.» Без вопросов, разрезаю коробку, проверяю. Она: «Ой, мне же в подарок, как дарить открытую вещь? Дайте другой.» Запросто! Даю другой. Она: «Ну мне же дарить, надо проверить.» Как народ вокруг заржал! Она даже не смутилась, задумчиво так постояла и тихо куда-то побрела... © Станислав Салахов / Dzen
- Понял, что не все потеряно, когда в продуктовом магазине люди в очереди чуть ли не подрались, споря, кто заплатит за бабушку. Ей не хватало денег оплатить ряженку и шпроты. В итоге скинулись все и оплатили весь чек. © Подслушано / Ideer
- Случайно сбила тележкой парня в магазине. Он упал и жалуется: «Ко мне подкатывали по-разному, но на тележке еще нет». Извинилась раз пять, наверное. Через неделю снова встретились в магазине. Он меня увидел, и как начал орать на весь магазин: «Люди, разойдитесь, опасность!» Начали оба смеяться. После этого, пригласил меня на кофе. И вот, спустя 4 года, у нас уже будет ребенок. © Мамдаринка / VK
- До жути ненавидела свою одноклассницу, которая постоянно надо мной издевалась. Первая красавица, душа компании, любимица учителей, но жестокая по отношению к не самым красивым и уверенным. Прошло десять лет, работаю в огромном холдинге, имею большую квартиру и машину люкс-класса, шубу и брендовые шмотки. Встретила «королевишну», работающую продавцом в магазине, она меня узнала. Этот взгляд, полный зависти и унижения, искупил все годы моих школьных кошмаров. © Подслушано / Ideer
- Когда я работал в магазине, отец привел своего сына и спросил меня: «Какой размер рубашки обычно носят дети его роста?» Я достал бирку на рубашке ребенка, прочитал размер и сказал ему. © Unknown author / Reddit
- Стою в сельском магазине. Передо мной семья с ребенком, жена за что-то ворчит на мужа. Подходит их очередь, и женщина недовольно выдает: «Верните нам, пожалуйста, макаронину». И вдруг продавец спокойно поворачивается и уходит на склад. Потом выносит им одну обычную макаронину! Женщина забирает, говорит: «Спасибо». И они уходят. Что это было, черт возьми? © Подслушано / Ideer
"Что это было, чёрт возьми?" Женщина сказала мужу купить сто макаронин, а он купил и не посчитал. А когда дома жена не досчиталась одной макаронины, то отругала мужа и потащила его с дочкой в магазин требовать недостающую макаронину. Продавец, уже знакомый с этой скандальной дамой просто сразу отдал ей то, что она просила.
У кого какие ещё есть версии этой дебильной истории?
- Гуляли с подругой по торговому центру, зашли в магазин одежды. В середине зала стоит мужик лет 50, увешанный платьями, а рядом жена — явно недовольная, губы сжала, руки скрестила. Он с самым серьезным видом говорит:
— Тут все шьют только на девчонок молодых!
— Ну и ладно, я уже не в том возрасте, чтобы коротенькие платья носить.
— Да ты у меня всегда девчонка! Я до сих пор помню, как ты в том желтом сарафане ко мне на свидание бежала!
И дальше начал что-то вдохновенно рассказывать, а все женщины вокруг уже и платье свое выбирать забыли, только слушали и мечтательно вздыхали. Подруга шепнула: «Ну все, я теперь тоже так хочу!» © Карамель / VK
- Дело было зимой. На мне сапоги по колено с отремонтированными молниями, поэтому там немного торчала одна железочка, но некритично. Так вот, иду я в магазин, который находится на втором этаже здания, и, ступая на последнюю ступеньку, мои замки на сапогах зацепились друг за дружку. Я, падая на колени, дабы сохранить немного равновесия, чтобы и дальше не навернуться, расставляю руки в стороны. После такого эпичного входа в торговый зал, мое «Здравствуйте, господа» не смутило никого. © Подслушано / Ideer
- Когда я работала в магазине детской одежды, у нас не было в наличии комбинезона нужного размера, которое хотела купить женщина. Тогда она потребовала, чтобы я пошла в подсобку и сшила ей такую же. Мне пришлось объяснить ей, что одежда шьется не в магазине. © snow-vs-starbuck / Reddit
- Захожу в магазин, а женщины на кассе листают каталог Oriflame и косметику выбирают. Я аж с перепугу в календаре год проверил. © AntonBelyayev1 / Х
- Работала продавцом-консультантом. На мне было платье того размера, который хотела покупательница. Она потребовала купить мое платье, то, которое было на мне сейчас, потому что оно было нужно ей на выходные. © Unknown author / Reddit
- Пришла в магазин в Париже купить гречки, а там Наталья Водянова селедку покупает. © evpraksia / Х
- Принесли на возврат пистолет для мыльных пузырей с претензией: «Не работает, верните деньги». Оказалось — батареек нет. Девушка-покупательница покраснела, поняла свою ошибку, но уходить с проигрышем не захотела. Напоследок она крикнула мне: «Но без батареек не работало же!» © Monstrik211 / Pikabu
- Клиентка потребовала возврата денег, потому что продавец сказал ей, что если она хочет получить возврат, то должна принести чек. Что было бы нормально, если бы она принесла товар для возврата. Она разозлилась, потому что я отказался давать ей деньги просто так. Еще больше разозлилась, когда после криков на меня в течение 20 с лишним минут, она пригласила меня на обед, а я отказался. © extrasupersecretuser / Reddit
- Очередь в магазине. Женщина пожилая пересчитывает деньги. Вижу, как у нее падает тысяча. Поднимаю:
— Женщина, вы деньги обронили! Вот они.
— Нет, это не я.
— Вы сейчас считали и уронили на моих глазах!
— Молодой человек, прекратите! Знаю я этот развод!
— Но...
— Ищи дурака! © ANTONLUCHKIN / Pikabu
А вот еще подборочка историй, которые доказывают то, что в магазине может произойти все что угодно.