Мы нарисовали 20+ слов с ошибками и теперь не знаем, как перестать икать от смеха

Для людей с воображением почти любое слово с ошибкой может превратиться в забавного персонажа. Например, веслоухий кот выглядит как очень перспективная порода, а тринажорный зал может оказаться отличной идеей для стартапа. В голове мгновенно возникают такие сцены, что держать их при себе практически невозможно. Поэтому мы решили призвать на помощь нейросеть и превратить языковые курьезы в картинки — чтобы посмеялась не только мы, но и вы, дорогие читатели. А в конце вас ждет бонус о том, что некоторые слова с ошибками являются просто подарком для маркетологов.

Дорогая тачка — это, конечно, круто, но вилосипед — вне конкуренции, ведь такого еще ни у кого нет!

Ах, как много желающих было бы защитить десертацию, если б она выглядела, как на этой картинке!

Караван может выглядеть менее экзотично, если превратится в корован. А чем буренки хуже верблюдов?

Наверняка в таком виде саловью не надо даже улетать в теплые края — зимой ему будет не холодно

Какой обуви сейчас только нет! И мюли, и челси, и лоферы. А можно, например, примерить и бутильоны. Оригинальная модель, и недорогая в производстве

Уверена, что спрос на котомараны был бы выше, чем на катамараны, ведь котиков любят почти все

Полесос — это, бесспорно, нечто масштабное. Наверное, хорошо с его помощью готовить поля к посеву и приводить в порядок после сбора урожая

А вы какие куросаны любите? Я — с шоколадной начинкой

Хотите увидеть, как выглядят роллставни? Я считаю, это гениальное решение для японских ресторанов, и многие посетители оценили бы креатив

Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему котики так любят тыгыдыкать по ночам? В это время в хвостатых-полосатых просыпается их тайная сущность — кошадь!

Хороший акулист — на вес золота. Я бы этому доктору зубы не заговаривала — мало ли что...

Melancholy 4 часа назад Этому Акулисту не мешало бы сходить к стоматологу, а то зубы через один 🤣🤣 - - Ответить

Коллега акулиста — врач-пельменолог. Признавайтесь, кто еще хотел бы отучиться на такого специалиста?

А сейчас вы видите уникальный процесс — это волканизация. Контролировать ее практически невозможно, ведь волки все равно в лес смотрят

А это аллигарх! Я ни одного реального аллигарха не встречала, но теперь хотя бы знаю, как он должен выглядеть. А вы так же его себе представляли?

Инплнтно 17 часов назад Если вспомнить одну из конспирологических теорий о том, что всё олигархи и власть имущие - скрытые рептилоиды, то, может быть, это так и есть... - - Ответить

О, сколько раз я видела в интернете веслоухих кошек! Они встречаются в основном среди тех любителей котеек, которые ленятся искать проверочные слова

А вот и подоспел кофе экспрессо. Его очень часто заказывают в кафе, но мало кто видел. А у вас, дорогие читатели, теперь есть такая уникальная возможность

Вы заметили, что с каждым годом появляется все больше новых видов транспорта? А комментаторы в интернете осваивают даже сомолеты и сомокаты

В соцсетях мне встретилось слово «тринажорный». И сразу стало понятно, что люди ходят в этот зал с главной целью — вкусно поесть втроем. И не нам их судить

Я всегда подозревала, что в слове «котолизатор» есть тайный смысл. Как вам такой?

Вы наверняка видели в интернете объявления о продаже двухъяростных кроватей. Вот, вот как они выглядят!

В слове «коньсьерж» есть какой-то флер французского дорогого отеля. Пахать на этой должности нужно, конечно, как лошадь, но и зарплаты наверняка конские

Нестандартная обувь — моя слабость. Вот вы бы купили себе крыссовки? Я — да!

Несомненно, быколавр такую обувь бы точно заметил. Да и нам, простым смертным, мимо этой красоты пройти трудно

Представьте себе лапоухого человека. Такую особенность внешности так и хочется демонстрировать окружающим. Я бы ее точно не скрывала. А вы?

В одной из наших статей я писала о птице кокоду. Теперь и вы можете посмотреть, что она из себя представляет

Если вы никогда не видели шлангбаум, то вот же он! Я считаю, удачное решение: теперь не так страшно, что эта штука опустится на машину в какой-то момент

А это редчайшая порода собак — долматинец. Подавать с мацони и хорошим настроением. Как вы считаете, перспективная порода?

Наверняка вам встречались люди с кучей понтов. А уж сколько их может быть у понтеры! Многие согласятся с тем, что у нее хотя бы есть на это все основания

БОНУС: конечно, вряд ли кто-то случайно скажет лососины вместо лосины, но божечки, как прекрасны эти штаны! Почему они еще не заполонили магазины?

Какие слова или фразы с ошибками вы бы хотели визуализировать в следующий раз? Может, вы хотели бы увидеть, как выглядят зайчатки разума или минтайная связь? Предлагайте свои идеи в комментариях!