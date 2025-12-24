Мы нарисовали 20+ слов с ошибками и теперь не знаем, как перестать икать от смеха
Для людей с воображением почти любое слово с ошибкой может превратиться в забавного персонажа. Например, веслоухий кот выглядит как очень перспективная порода, а тринажорный зал может оказаться отличной идеей для стартапа. В голове мгновенно возникают такие сцены, что держать их при себе практически невозможно. Поэтому мы решили призвать на помощь нейросеть и превратить языковые курьезы в картинки — чтобы посмеялась не только мы, но и вы, дорогие читатели.
А в конце вас ждет бонус о том, что некоторые слова с ошибками являются просто подарком для маркетологов.
Дорогая тачка — это, конечно, круто, но вилосипед — вне конкуренции, ведь такого еще ни у кого нет!
Ах, как много желающих было бы защитить десертацию, если б она выглядела, как на этой картинке!
Караван может выглядеть менее экзотично, если превратится в корован. А чем буренки хуже верблюдов?
Наверняка в таком виде саловью не надо даже улетать в теплые края — зимой ему будет не холодно
Какой обуви сейчас только нет! И мюли, и челси, и лоферы. А можно, например, примерить и бутильоны. Оригинальная модель, и недорогая в производстве
Уверена, что спрос на котомараны был бы выше, чем на катамараны, ведь котиков любят почти все
Полесос — это, бесспорно, нечто масштабное. Наверное, хорошо с его помощью готовить поля к посеву и приводить в порядок после сбора урожая
А вы какие куросаны любите? Я — с шоколадной начинкой
Хотите увидеть, как выглядят роллставни? Я считаю, это гениальное решение для японских ресторанов, и многие посетители оценили бы креатив
Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему котики так любят тыгыдыкать по ночам? В это время в хвостатых-полосатых просыпается их тайная сущность — кошадь!
Хороший акулист — на вес золота. Я бы этому доктору зубы не заговаривала — мало ли что...
Этому Акулисту не мешало бы сходить к стоматологу, а то зубы через один 🤣🤣
Коллега акулиста — врач-пельменолог. Признавайтесь, кто еще хотел бы отучиться на такого специалиста?
А сейчас вы видите уникальный процесс — это волканизация. Контролировать ее практически невозможно, ведь волки все равно в лес смотрят
А это аллигарх! Я ни одного реального аллигарха не встречала, но теперь хотя бы знаю, как он должен выглядеть. А вы так же его себе представляли?
Если вспомнить одну из конспирологических теорий о том, что всё олигархи и власть имущие - скрытые рептилоиды, то, может быть, это так и есть...
О, сколько раз я видела в интернете веслоухих кошек! Они встречаются в основном среди тех любителей котеек, которые ленятся искать проверочные слова
А вот и подоспел кофе экспрессо. Его очень часто заказывают в кафе, но мало кто видел. А у вас, дорогие читатели, теперь есть такая уникальная возможность
Вы заметили, что с каждым годом появляется все больше новых видов транспорта? А комментаторы в интернете осваивают даже сомолеты и сомокаты
В соцсетях мне встретилось слово «тринажорный». И сразу стало понятно, что люди ходят в этот зал с главной целью — вкусно поесть втроем. И не нам их судить
Я всегда подозревала, что в слове «котолизатор» есть тайный смысл. Как вам такой?
Вы наверняка видели в интернете объявления о продаже двухъяростных кроватей. Вот, вот как они выглядят!
В слове «коньсьерж» есть какой-то флер французского дорогого отеля. Пахать на этой должности нужно, конечно, как лошадь, но и зарплаты наверняка конские
Нестандартная обувь — моя слабость. Вот вы бы купили себе крыссовки? Я — да!
Несомненно, быколавр такую обувь бы точно заметил. Да и нам, простым смертным, мимо этой красоты пройти трудно
Представьте себе лапоухого человека. Такую особенность внешности так и хочется демонстрировать окружающим. Я бы ее точно не скрывала. А вы?
В одной из наших статей я писала о птице кокоду. Теперь и вы можете посмотреть, что она из себя представляет
Если вы никогда не видели шлангбаум, то вот же он! Я считаю, удачное решение: теперь не так страшно, что эта штука опустится на машину в какой-то момент
А это редчайшая порода собак — долматинец. Подавать с мацони и хорошим настроением. Как вы считаете, перспективная порода?
Наверняка вам встречались люди с кучей понтов. А уж сколько их может быть у понтеры! Многие согласятся с тем, что у нее хотя бы есть на это все основания
БОНУС: конечно, вряд ли кто-то случайно скажет лососины вместо лосины, но божечки, как прекрасны эти штаны! Почему они еще не заполонили магазины?
Какие слова или фразы с ошибками вы бы хотели визуализировать в следующий раз? Может, вы хотели бы увидеть, как выглядят зайчатки разума или минтайная связь? Предлагайте свои идеи в комментариях!
