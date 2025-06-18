Как возраст изменил 16 культовых актрис Голливуда

Та самая девушка из «Спасателей Малибу», в 90-е сводившая всех с ума своей красотой. Но время идет, и Памела доказала, что она гораздо больше, чем просто эффектная внешность. В настоящее время она снимается в кино и борется за права животных, а еще вдохновляет многих, показывая миру естественное старение и отказываясь от макияжа. Нам кажется, что она стала только красивее.