Как возраст изменил 16 культовых актрис Голливуда
Есть актрисы, глядя на которых, невольно начинаешь верить в чудеса. Кажется, они нашли какой-то волшебный эликсир или просто договорились со временем, чтобы оно было к ним чуточку добрее. Годы идут, а эти невероятные женщины становятся только элегантнее. Мы решили еще раз с восторгом посмотреть на наших любимых голливудских красавиц и сравнить, как они изменились. Спойлер: среди них точно есть ведьмы.
Шэрон Стоун в 36, 55 и 66 лет
Шэрон Стоун ослепила Голливуд и стала суперзвездой 90-х. А позже показала всем, что она не только femme fatale, но и талантливая драматическая актриса с сильным характером. Ей возраст, правда, к лицу.
Памела Андерсон в 27, 42 и 57 лет
Та самая девушка из «Спасателей Малибу», в 90-е сводившая всех с ума своей красотой. Но время идет, и Памела доказала, что она гораздо больше, чем просто эффектная внешность. В настоящее время она снимается в кино и борется за права животных, а еще вдохновляет многих, показывая миру естественное старение и отказываясь от макияжа. Нам кажется, что она стала только красивее.
Ким Кэттролл в 28, 51 и 67 лет
Мировую славу и статус иконы ей принесла роль Саманты Джонс в культовом сериале «Секс в большом городе» (1998–2004), закрепив ее образ яркой и независимой женщины. После этого она активно работала в театре, а в последние годы продолжила телевизионную карьеру, снимаясь в сериалах «Нежная кожа», «Несметно богатые» и появившись в продолжении «Секса в большом городе».
Дайан Китон в 26, 57 и 76 лет
Став музой Вуди Аллена и иконой стиля 70-х, она получила «Оскар» за культовую роль в фильме «Энни Холл» и сыграла ключевую роль в трилогии «Крестный отец». В новом тысячелетии она обрела огромный успех в жанре романтической комедии, снявшись в хите «Любовь по правилам и без».
Мерил Стрип в 37, 62 и 74 года
Выстрелив в конце 70-х ролями в «Охотнике на оленей» и «Крамер против Крамера», она мгновенно стала одной из ведущих актрис поколения, получив за последнюю свой первый «Оскар». Продолжая активно сниматься, она покорила нас в «Дьявол носит Prada» и «Mamma Mia!», а затем получила свой третий «Оскар» за перевоплощение в «Железной леди», став самой титулованной актрисой в истории.
Хелен Миррен в 30, 57 и 78 лет
Мировую славу ей принесла роль королевы Елизаветы II в фильме «Королева», за которую она получила «Оскар». Сегодня Миррен остается символом аристократической силы и таланта, появляясь на красных дорожках с тем же блеском, что и 40 лет назад.
Кэти Бейтс в 42, 63 и 75 лет
Кэти получила «Оскар» за леденящую душу роль одержимой фанатки в триллере «Мизери». В 90-е сыграла в «Титанике». Сейчас у актрисы новый виток славы на телевидении, она шикарно играет в сериале «Американская история ужасов», и это принесло ей премию «Эмми».
Джулия Робертс в 23, 44 и 56 лет
Джулию Робертс мы узнали в 1990 году благодаря в роли в «Красотке», после которой она стала главной улыбкой Голливуда и королевой романтических комедий. А в 2000-х она доказала свой драматический талант, получив «Оскар» за «Эрин Брокович». Сегодня Джулия просто потрясающе выглядит, вы согласны?
Джессика Лэнг в 33, 63 и 75 лет
С громкого дебюта в «Кинг-Конге» она быстро стала одной из самых уважаемых актрис своего поколения. С 2011 года она пережила невероятное возрождение карьеры благодаря уже культовому сериалу «Американская история ужасов».
Джоан Северанс в 31, 46 и 60 лет
Коллин Кэмп в 32, 48 и 66 лет
Коллин начала карьеру в 70-х, а уже широкую известность ей принесли фильмы «Апокалипсис сегодня», «Крепкий орешек 3» и культовая комедия «Улика», где она блистала в образе соблазнительной горничной. Сейчас она активно работает как актриса и продюсер, показывая нам, что характерные актрисы могут быть звездами на десятилетия.
Кейтлин Тернер в 35, 43 и 63 лет
Сандра Буллок в 28, 49 и 57 лет
Сандра Буллок появилась в 90-х в «Разрушителе» и прославилась после кассового хита «Скорость». Она стала одной из самых любимых актрис Голливуда, балансируя между комедиями — вспомним «Мисс Конгениальность» и драмами — например, фильм «Невидимая сторона», за роль в котором Сандра получила «Оскар».
Джинн Трипплхорн в 30, 49 и 59 лет
В начале 90-х Джинн громко заявила о себе в кино, одной из первых стала роль в фильме «Фирма» с Томом Крузом, а в 1995 году она сыграла еще одну главную роль вместе с Кевином Костнером в фильме «Водный мир». В 2000-х она переключилась на телевидение и получила признание за роли в сериалах «Большая любовь» и «Мыслить как преступник».
Энди Макдауэлл в 38, 49 и 66 лет
Карьеру Энди начала как успешная модель и лицо L’Oréal. В 90-е стала звездой и королевой ромкомов, сыграв в культовых хитах «День сурка» и «Четыре свадьбы и одни похороны». В последние годы у актрисы новый виток популярности после признания критиков за роль в сериале «Уборщица. История матери-одиночки». Она стала иконой принятия возраста. Вы только гляньте, как ей идет седина.
Лесли Истербрук в 37, 57 и 70 лет
Решительная и эффектная сержант Дебби Каллахан в культовой франшизе «Полицейская академия» сразу нам полюбилась. Потом она появлялась в десятках популярных сериалов, таких как «Спасатели Малибу», «Она написала убийство» и «Диагноз: убийство». В последние годы Лесли Истербрук стала настоящей иконой жанра хоррор, активно снимаясь в фильмах ужасов.
Джулианна Мур в 35, 49 и 63 года
И, конечно, Джулиана Мур. Первую номинацию на «Оскар» она получила за роль в фильме «Ночи в стиле буги». Затем сыграла целую плеяду сложных драматических героинь в фильмах «Вдали от рая» и «Дитя человеческое». Достигнув пика карьеры, она получила долгожданный «Оскар» за роль в фильме «Все еще Элис».
Каждая фотография здесь — это напоминание нам о том, что красота не исчезает, а трансформируется. Правду говорят, что настоящая привлекательность в уверенности, в любви к себе и в умении принимать каждый возраст с достоинством. Давайте посмотрим на других актрис, которые вдохновляют нас своей красотой.