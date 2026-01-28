16 пар, чья курьезная история знакомства тянет на сюжет романтической комедии
«А как вы познакомились?» — вопрос, на который у каждой пары свой ответ. Иногда судьба сводит людей самым неожиданным образом: через объявление о банке томатов или случайную встречу в автобусе. В этой подборке — живые истории, которые участники запомнили на всю жизнь.
- Лучшая подруга скоро замуж выходит. А как с мужем познакомились — это умора. Написал ей парень один, на прогулку пригласил. Она согласилась. Вроде симпатичный, общительный, весь вечер что-то рассказывал. На вопрос «А что рассказывал-то?» эта краля выдала: «Ален, он под 2 метра ростом. До меня только звуки долетали, вообще ничего не слышала». Подружка моя 160 см, если что. © Карамель / VK
- Первое свидание с парнем, мы были в парке, сидели на траве и болтали. Тут чувствую, как что-то тыкается в меня сзади. Оглядываюсь, ожидая увидеть собаку, ничего не замечаю и продолжаю беседу. Снова толчок. Встаю, и под тем местом, где я сидела, из земли высовывается маленький крот. Мы хорошо посмеялись. © DelightfulAbsurdity / Reddit
- В шутку выложила фото в одну из групп нашего города. На снимке была сковорода с фаршем и банка томатной пасты, которую я не могла открыть. Подпись была максимально простой: «Ищу мужчину, который откроет мне банку томатной пасты». В личку написал парень, сказал, что обожает спагетти болоньезе, адрес спросил. Через полчаса приехал, банку открыл, остался на ужин. А потом и на всю жизнь. © Карамель / VK
- Меня однажды позвал мужчина на первое свидание, подарил цветы и сказал, что мы едем к нему. Не знаю, на что он рассчитывал, но после моего отказа он начал рыться на заднем сидении своего авто и вытащил какой-то пакет. Повернулся ко мне с ним и выдал: «Ну, может хоть постельное у меня купишь?» Самое короткое свидание в моей жизни. © Наталья / ADME
- Знакомая хотела познакомить меня с коллегой мужа. Пригласила в гости, проводила в гостиную. Мы остались вдвоем. Спросила о его работе и хобби. Больше ничего на ум не пришло. Говорю, мол, нет ли у него вопросов ко мне, а он тут же выдает: «Я думаю жениться через месяц, что скажешь?» У меня отвисла челюсть, я выговорила: «Подумаю» — и вышла. Вот уже 4 года мы женаты, а когда спрашиваю, что это было на первом свидании, он говорит, мол, так волновался, что я должна быть рада, что он вообще рот смог открыть. © Элла Алексеева / ADME
- Договорились встретиться с пареньком в кафешке. Я приехала немного раньше, поэтому просто пошла за столик. Он пришел, мы мило поболтали, и все было довольно прелестно, так сказать. И вот заплатили, встаем, чтобы пойти — и тут парня аж перекосило. Я, естественно, поняла, что произошло. Просто я забыла его предупредить о своем росте перед свиданием. То есть мы встали, он увидел, какая высокая — ну и вот, все прочиталось на лице. Неловко, да. © LTOTR / Reddit
- Знаете, как я познакомилась с первым мужем? Приехала поступать в техникум, с мамой. Нам дают ключи и матрасы. Лифт не работает. Мы заползаем на 9-й этаж, а в комнате... стоят мужские тапки. Вернулись. А нам: «Ой! Я вас к Вове случайно подселила». С Вовой я в итоге прожила 30 лет. © olgaarhipovska
- Я переехал в другой город. Познакомился с девушкой в продуктовом магазине. Она позвала меня в какое-то захолустье на концерт. Там я и познакомился с ее соседкой по комнате, на которой в итоге женился 21 год назад. © Unknown author / Reddit
- Сижу на сайте знакомств. Один красавчик предложил познакомиться вживую и заявил, что в первый раз мы увидимся в его машине. Видите ли, надо на меня посмотреть, а потом решить, тратиться ли на кофе. Будто лошадь перед покупкой. Сказала, что могу заплатить за свой кофе. Но тут он выдал, мол, нет. Если внешне не понравлюсь, то терпеть меня в кафе тоже не намерен. Ну и послала его на небо за звездочкой. Обиделся, сказал, что я упустила свой шанс. О как... © Подслушано / Ideer
- Ехали с коллегой в автобусе. Вдруг увидела высокого красавчика. Так он мне понравился! Вышла я на своей остановке, а коллега дальше поехал, как и мой красавчик. Я ничего лучше не придумала, как написать коллеге, чтобы он быстренько взял номер у этого парня. Мы уже 3 года вместе, душа в душу, завели милейшего котика. © nurgali_aiganym
- Сидим на первой свиданке в кафе, я взяла что-то веганское. Парень посмотрел на это и смущенно так спросил: «А как же яйца, ты их тоже не ешь?» Ответила, мол, нет. И тут он аж переменился! Замкнулся и вообще почти перестал со мной разговаривать. Самый неловкий ужин в моей жизни. А в его профиле на сайте знакомств было указано, что его навык — это яичница-болтунья. Думала, что он шутит, но, видимо, нет, а яйца прям много для него значили. Теперь всегда пишу в профиле, что я веган, чтобы не разочаровывать любителей яиц. © Unknown author / Reddit
- Была у моей мамы подружка, а у подружки был сынуля. Ну и очень дамочки хотели, чтобы мы с этим сыном были вместе. Ладно, рискнула пойти на свидание. В общем, этот парниша завел меня в кафешку «для мужчин». Там официантки довольно так откровенно выглядят. А там еще были его друзья, и они сидели и резались в азартные игры. А потом мы пошли в кино. Снова со всей огромной компанией его друзей. Парни потом еще без конца сочиняли оды тому, каким распрекрасным был фильм. А это был «Зеленый фонарь», если что. © Chloebonacci112358 / Reddit
- У меня однажды было, наверное, самое короткое свидание в мире: оно длилось минуты 3. После слова «привет» парень заявил: «Только учти, я считаю, что в семье должно быть все поровну, сколько я трачу денег, столько же и ты». Дело была на остановке, я увидела автобус с открытыми дверями — и прыгнула в него. Двери закрылись, я уехала, а парень остался стоять с открытым ртом. © Вероника / ADME
- Знакомая решила познакомить с кавалером. Посидели, я пошла в ванную руки помыть, прислонилась к стеночке — и уснула! Неделька тяжелая вышла, спала по три часа. Теперь вот стоит мне задержаться чуть в ванной, он прибегает, проверяет, не уснула ли я. Уже 6 лет. © RagDolly / ADME
- Наши семьи дружили еще задолго до того, как мы появились на свет. Потом мы довольно часто встречались в детстве, в 4 года даже «поженились», но не сошлись характерами. В итоге спустя десяток лет мы встретились снова и... женаты уже 31 год. По-настоящему. © OptimusSmoere / Reddit
- Познакомилась зимой с парнем. На первое свидание договорились погулять перед киношкой. Я, конечно же, несмотря на мороз, вся расфуфырилась: тонкое облегающее пальто, каблуки, капроновые колготки под юбку, красивая укладка. Он встретил меня у подъезда, внимательно осмотрел и говорит с улыбкой: «Ну все, я увидел, что ты стройная длинноногая красавица, я впечатлен. Но теперь быстро домой за пуховиком, теплыми сапогами и шапкой. Не хватало тебе заболеть». Я сразу поняла, что такого упускать нельзя. Шестой год женаты. © Подслушано / Ideer
Я работаю ЛОР-врачом. Прихожу в очередной раз на работу, собираюсь начать приём - открывается дверь в кабинет, в проёме появляется улыбающаяся физиономия с вопросом - "Девочки, вы не примете без записи - попытался почистить ухо ватной палочкой - теперь нихрена не слышу". Результат - уже 8 лет чищу уши, только теперь уже дома! ;-)
А как вы познакомились со своей второй половинкой? Или, быть может, у вас было необычное свидание, после которого вы бежали домой сломя голову?
