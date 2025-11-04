Я как-то познакомила нашего дальнего родственника со своей лучшей подругой. Он на тот момент развелся, она тоже была свободна. Он купил торт и зашел к нам перед свиданием. И говорит такой - тортика хотите? Я отрежу вам. Я говорю, что неси уже торт девушке, мы обойдемся. А он - я к матери своей заходил, отрезал ей четвертинку, с целым идти как-то многовато ей будет. Ушел. На следующий день подруга мне звонит - а что это вообще было? Явился с начатым тортом! Короче, не сложилось у них и слава Б-гу. Испанский стыд.🙃
16 свиданий, на которые лучше было бы вообще не ходить
Народное творчество
2 часа назад
Отношения — это целая наука. Их сложно заводить, да и чтобы сохранить, тоже нужно немало труда двоих людей. А как было бы круто, если бы все решалось на первом свидании, правда? Хотя иногда это мероприятие идет не по плану с первых минут, и все становится ясно. Мы собрали истории о неудачных свиданиях, которые люди до сих пор вспоминают, нервно смеясь.
- Познакомилась с парнем на сайте знакомств. Оказалось, живем почти рядом. Гуляли по району, и он вдруг говорит: «Может, чаю выпьем?» У меня сразу мысли всякие... Если он говорит про чай в кафе с десертом, то у нас поблизости ничего такого нет. Или он так к себе домой приглашает? И тут он заворачивает к местной шаурменной и берет один большой чай в картонном стаканчике. Отходим мы от прилавка, а он спрашивает: «А ты что, чай не будешь?». Я ответила, что дома перед выходом попила, да и вообще, не пью пакетированный в бумажных стаканчиках. И ушла домой. Больше мы не виделись, к счастью. © otpystite_menya_v_gimalai
- Меня как-то парень пригласил в кино. Мне было 18 лет, а ему около 25. Забрал меня от дома на машине и купил билеты. После кино сказал, что слишком много бензина уйдет на то, чтобы меня домой отвезти, и предложил скинуть ему денег на это. У меня тогда ни гроша не было, а время — уже часов 12 ночи и маршрутки не ходили. Пришлось папе меня забирать... © provokasyon_
- В начале отношений с моим молодым человеком зашел разговор на тему того, что внешне пара должна подходить друг другу, особенно по росту. И он добавил, что мой рост ему подходит идеально, ведь он 190 см, а я — 180. Вот только мой рост был 170 см, и за 12 свиданий он так ни разу и не заметил, что я всегда была на каблуках. На следующее свидание пришла поскромнее: обычно в платьях-юбках, а тут джинсы надела. И без каблуков. Так он меня не узнал и прошел мимо, посмотрев практически в упор... © Подслушано / Ideer
- Встретились с парнем с сайта знакомств. Пока прогуливались, он рассказал, что уже начал встречаться с девушкой. Она работала в скорой помощи и в этот день была на дежурстве, поэтому он отворачивался от скорых. © Xashassa / Pikabu
- Несколько раз ходила на свидания с мужчиной. На свиданиях всегда платила за себя. Вся эта история продолжалась около месяца, потом я поняла, что он не мой вариант. У нас есть общие знакомые, так он им всем растрепал, что очень потратился на меня, а я попользовалась и бросила. Позвонила ему спросить, какого черта, на что он возмутился и заявил, что во время свиданий ему пришлось тратиться на еду себе, а также на такси, и если бы не эти свидания, то он бы денег не потратил, а значит потратил их только из-за меня. Я офигела! © Unknown author / Pikabu
- На первом свидании парень попросил меня показать, от кого мне только что пришла СМС, ведь в отношениях ничего скрывать нельзя. Спасибо, что все выяснилось так быстро. © Sardelya183 / Pikabu
- Познакомилась с мужчиной, предложил встретиться. Прихожу, сидит и пьет кофе. Я заказала пирог, заплатила. Он как-то странно на меня посмотрел и сказал, что не ест сладкое. Но парень вроде ничего. Второе свидание. У него опять только кофе, сидит и смотрит, как я ем (платила сама), а потом говорит: «Я в кафе ничего, кроме кофе, не заказываю, тут все очень дорого, не вижу смысла тратиться и кормить владельцев кафе за свой счет». На третьей встрече мы пошли гулять. И тут он говорит, что ему надо поесть. Достает контейнер с салатом и котлетой. У меня режим, говорит, ем по часам. Сижу, жду. Я, говорю, что тоже голодная, пойдем в кафе. А он: «Ты нерационально тратишь деньги. Едва ли что-то получится у нас. И вообще, я спортом занимаюсь, а ты вот сладости ешь». © AScholle / Pikabu
- Несколько встреч с молодым человеком с сайта знакомств прошли небезынтересно: общаемся, гуляет. Как-то пригласил в кино, но во время покупки билетов на кассе его отвлек телефонный разговор из разряда «как делишки». Заплатила за билеты сама. Списала на случайность. Проходит время, общаемся. Напрашивается в гости на ужин. Пришел с пустыми руками, отужинал, доволен. Потом был еще один ужин, снова он не соизволил принести что-нибудь к столу. В итоге начал приходить регулярно, после чего я честно призналась, что у меня не столовая. После этого он дико оскорбился моей столь наглой меркантильностью. © Unknown author / Pikabu
- Мы встретились в кафе, я хотела купить кофе, но он сказал, что ненавидит кофе. И добавил, что не взял с собой денег, поэтому нам нужно найти какое-то бесплатное занятие. Ну ок, пошли прогуляться. На все мои вопросы он отвечал 2-3 словами. Я в замешательстве говорю: «Наверное, я тебе не понравилась, давай расходиться». А он возмущенно поворачивается ко мне и заявляет: «Ты сказала, что свободна с 13.00 до 15.00! Это значит, что у нас еще есть час!» Так и не поняла, зачем, ему же явно было неинтересно. © ***mook / Reddit
- Парень на фото был симпатичным. Прихожу на свидание — вообще другой человек. Думала, может, фото неудачное, а он говорит: «Тебе мой друг писал, но ему лень идти было, вот я и пошел». Я быстро ретировалась. © Sovaimoto / Pikabu
- Несколько лет назад парень пригласил на свидание. Мило общались, катались на машине, и вдруг он говорит: «На заднем сиденье для тебя подарок!» Я достаю детский рюкзак с мордой крысы, а кавалер заявляет: «Там еще конфеты должны были быть, но я их племяннику отдал». Мне, 25-летней девушке и руководителю на тот момент, подарили на первом свидании рюкзак с мордой крысы. За конфеты обидно. © sveta.rihert.nlp
- Все свидание она разглагольствовала о своем бывшем, а также о том, насколько ужасны мужчины в целом. Она сказала, что ненавидит, когда мужчины говорят, что позвонят, а потом никогда не звонят. Поэтому после свидания я честно сказал, что не позвоню. © PoweredByPierogi / Reddit
- Еще в студенчестве парень пригласил меня в ресторан. Пришли, нас обслуживал симпатичный официант, глазки мне все строил. А парень мой говорит: «На тебя у меня 200 рублей, выбирай, что хочешь». А там на эту сумму только чай. Короче, сижу я, пью чай, мой кавалер уплетает в два рта. Потом он удалился в туалет, ко мне подошел официант и шепчет: «Что, совсем жмот?» Я киваю. Официант номер свой протягивает: «Набери мне, покормлю». Вернулся кавалер, принесли счет, мой чай стоил 210 рублей, я просто с лимоном взяла. Так он с меня их попросил! Короче, послала его. Позвонила официанту, а он говорит возвращаться. Я пришла, и меня ждал целый стол еды. С официантом долго встречались, кормил бесплатно меня и всех моих подруг! © darja_kolesnikova
- Друг свел с подругой своей девушки. Решили встретиться, ничто не предвещало беды. Пришли в кафе, говорю, мол, заказывай что хочешь, я оплачу. Заказала только кофе, а я взял стейк с картошечкой фри, салат, чаек. Сидим, разговор как-то не клеится, я периодически предлагаю ей еще что-нибудь заказать, она отнекивается. Понимаю, что неинтересен. Попрощались и разошлись по домам. А потом меня друг спрашивает, что за фигню я там устроил? Выяснилось, что я пришел без цветов на первое свидание и жрал, пока она, бедная, пила кофе. Я аж поперхнулся, когда все это услышал. © WarmSausage / Pikabu
- Дело было в начале нулевых. Мне было 17 лет, парню — 19. Сначала мы дружили год, а потом начали встречаться. Позвал он как-то меня в парк гулять. Находился он в прогулочной части города: кафешек, аттракционов и других развлечений хватало. Но мы просто гуляли. Долго гуляли. Несколько часов. Я успела послушать обо всем, что он с родителями посадил на огороде. И еще про кучу всего, о чем мне не интересно было слушать. И уже по дороге к остановке я попросила купить мне арахис. Ну захотелось мне. А это были те времена, когда бабушки с семечками и арахисом сидели буквально на каждом шагу. И тут он заявляет: «А где я тебе в такое время здесь арахис найду?» А вишенка на торте, знаете, в чем? Через пару дней этот же чел рассказывал мне, как хвастался друзьям в универе, что умудрился погулять с девушкой в парке и ни копейки на нее не потратить! Тогда я, конечно, была молодая и зеленая, не понимала масштабов трагедии. © incia.mary
- Познакомились с мужчиной в приложении. Сначала он полчаса рассказывал о том, какой он шикарный, умный и вообще мечта всех женщин, а потом достал из рюкзака мягкую игрушку и стал меня с ней знакомить, пихая ее мне в лицо. © Salani / Pikabu
Мы от некоторых историй сами в шоке. Такие свидания — даже сам не знаешь, как поступил бы в моменте. А вы оказывались в подобных ситуациях? Делитесь в комментариях, а самое главное — расскажите, как вы с этим справились.
