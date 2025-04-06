12 свиданий, в которых романтика растаяла так же быстро, как снег в апреле

Свидание. У него в кармане 3 коппейки. Проходят мимо цветов. Он " Хочешь цветы? Ну не хочешь пойдем дальше ". Мороженное " Хочешь мороженное? Ну не хочешь пойдем дальше". И так еще пару раз. Автомат газводы "Хочешь пить?" Она криком "Хочу, хочу, хочу !!!" Он " Да не волнуйся ты так, сейчас попьем....