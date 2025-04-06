О, со спортсменами нафик-нафик. Если не готова всю жизнь ужинать йогуртами, бесконечно бегать и худеть😊.
12 свиданий, в которых романтика растаяла так же быстро, как снег в апреле
Свидания часто подкидывают людям незабываемые сюрпризы, новый знакомый может оказаться совсем не не тем, кем ты его представлял, или сама встреча вдруг идет совсем не плану. Пользователи поделились историями встреч, которые оставили в памяти совсем не романтический след.
- Было дело: на первом свидании парень рассказывал, что он на ужин купил две булочки и бутылку кефира. Одну булочку — для мамы, а другую — для себя. Я весь вечер слушала его рассказы, пока он вдруг не спросил, есть ли у меня что-то с отцом моей подруги — тем самым, который отправил нас на море. Второе свидание я не назначала. © Алла Загорська
- Однажды я подвозил девушку после свидания домой и почувствовал, как что-то шевелится у меня в штанах. Я сказал ей: «Мне нужно кое-что срочно сделать». Я остановил грузовик посреди шестиполосной дороги, вышел, вытряс штаны прямо на улице и увидел, что это огромный таракан! Я потряс джинсы, надел обратно, вернулся в машину, и мы поехали. Она просто посмотрела на меня, приподняв бровь, но ничего не сказала. Я думал, что это будет наше последнее свидание. Мы поженились через год, и примерно через месяц она ни с того ни с сего спросила меня: «Пришло время узнать, почему ты стоял на дороге без штанов в 3 часа ночи?» © Terry Dossey / Quora
- Сходила на три свидания с парнем. На вид, респектабельный фитнес тренер, но иногда говорил странные вещи. Например, рассказал: «Дал маме застирать пятно на джинсах». Я спросила: «А почему просто не закинуть в машинку на быструю стирку?», а он в ответ: «Ты что?! Из-за одного пятнышка столько энергии и порошка тратить». Ну ладно, мало ли у кого какие взгляды на жизнь. Потом мы встретились после рабочего дня, я была дико голодная и сама предложила пойти в кафешку и поужинать, но там он начал читать лекцию о том, что ужинать надо просто йогуртом, и если не остановиться сейчас есть калорийную еду, то в будущем тело распухнет и покроется растяжками. © Евгения Юшина
- Самое жуткое свидание в моей жизни было с парнем, которого я любила. Он пригласил на день святого Валентина в хорошее кафе. Мы пили кофе, ели пирожные при свечах. Он подарил цветы. Я была в восторге. В какой-то момент он достал открытку, а там стихотворение о том, что мы вместе не по любви, а из любопытства. Я до сих пор в шоке от этого поступка. © Наталья Шарапова
- Взрослый состоявшийся мужчина пригласил на свидание — выпить кофе и прогуляться. Ничто не предвещало «беды», пока он не начал настаивать, чтобы я подошла к удобной для него станции метро. Пик этой неловкой беседы наступил незамедлительно — он попросил адрес моей электронной почты, чтобы отправить туда свою автобиографию, со словами: «Я бы хотел, чтобы вы познакомились с моей книгой до того, как мы с вами встретимся. Человек — это стиль! Сразу бы отпала масса ненужных вопросов». У меня отпали сразу все вопросы, и от встречи я отказалась. © Katerina Schneidman
- Встретились с парнем за чашкой кофе. После часа светской беседы к нашему столику подошла женщина и со слезами на глазах представилась его женой! Оказалось, он вовсе не разведен, а женатый обманщик. © oncompanytime2018 / Reddit
Не поняла:светская беседа за чашкой кофе.... А чего жена то пришла порыдать?? (Она же не в постели их застукала. Мало ли кто с кем кофе пьёт...
- Меня позвал на свидание приятный парень. Все время, пока мы общались, он расспрашивал о моем достатке, наличии недвижимости и доходах родителей. Мне это не понравилось, и я решила уйти. Он предложил на прощание взять кофе. Зашли в кафе, и тут к нам подошла какая-то взрослая женщина. Оказалось, это его мама, и ее появление было якобы случайным. В общем, начался второй этап — эдакий кастинг от мамы. Женщина, похожая на училку, очень хотела найти для своего «сокровища» ту единственную. С порога она стала интересоваться моим умением готовить и зарабатывать. Ну и главное — только со своей жилплощадью. Другие кандидатуры не рассматриваются. При этом ее сын работал промоутером на тот момент. © Екатерина Снятовская
- Познакомилась с парнем на сайте знакомств, общались около 6 недель. Каждый день переписывались — казалось, между нами проскочила искра. Виделись один раз, все было прекрасно, и вот договорились о втором свидании. Он был из города, который находился в паре часов езды, поэтому должен был приехать где-то днем. В итоге приехал после 7 вечера и пошел со своими друзьями на футбол. До меня он добрался только около десяти. Сказал, что ушел с игры пораньше ради меня — мол, никогда раньше не делал такого ради девушки. Спасибо, конечно, но нет. © just-meandering / Reddit
- Самое провальное свидание года. Увиделась со знакомым в ресторане, думала отношения наклевываются. А он все время говорил про свою бывшую. Буквально с первой минуты начал рассказывать, как ему тяжело без нее. Показывал общие фотки, вспоминал, как она ему готовила завтраки. Сижу, слушаю, киваю, и думаю: «Я что, психолог ему бесплатный что ли?» В конце спросила, зачем он вообще на свидание пошел, а он такой: «Да так, хочу отвлечься». Сказала, что не собираюсь тратить свое время на утешения и ушла. © Карамель / VK
- Мне нравился парень, и он позвал меня на свидание. У него была красивая прическа, но когда я прикоснулась к его волосам, они были жесткими, как пластик. Оказывается мама научила его укладку закреплять сладкой сахарной водой. Мне было так неприятно, что вся симпатия улетучилась. © Наталья Орлова
- На одном из моих самых странных свиданий парень все время задавал какие-то дурацкие вопросы, одним из которых был: «Чего тебе сейчас хочется?» Я брякнула первое, что пришло в голову: «Мороженое». На что он ответил: «Ну иди и купи». Когда я сказала, что у меня денег только на троллейбус, он ответил: «Пойдешь домой пешком, зато желание свое исполнишь». © Карина Халюк
- После свидания парень подвез меня и поехал домой. Шел дождь, и его машина застряла в грязи. Он позвонил мне почти рыдая, говорил, что у него спустило колесо, поэтому я пошла его спасать. Его телефон разрядился, и я не могла с ним связаться, чтобы найти. Даже позвонила в полицию и попросила помощи в его поисках, но все безуспешно. В итоге я вернулась домой, а он сидит на моем крыльце и ревет весь в грязи. Второго свидания не было. © kc_kilmer09 / Reddit
А вот подборка историй о свиданиях, после которых хочется на время перестать знакомиться.
Комментарии
Неприятно ей стало? Получается, если мужчина потрогает волосы женщины, крашеные, залитые пенкой для объема и лаком для стойкости - ему тоже бежать надо?
Свидание. У него в кармане 3 коппейки. Проходят мимо цветов. Он " Хочешь цветы? Ну не хочешь пойдем дальше ". Мороженное " Хочешь мороженное? Ну не хочешь пойдем дальше". И так еще пару раз. Автомат газводы "Хочешь пить?" Она криком "Хочу, хочу, хочу !!!" Он " Да не волнуйся ты так, сейчас попьем....
"Оказывается мама научила его укладку закреплять сладкой сахарной водой." - а средства для укладки у них не продают?