"Так что в сообщении, что я ему отправила, было написано, что я съела ребенка. А мой муж, кстати, преподавал тогда на курсе молодого родителя. Хорошо, что когда сообщение заметил его коллега, он смог догадаться, что я имела в виду, что беременна." это с какого языка перевод? Так на русском языке не опечатаешься
16 раз, когда сообщение о грядущем пополнении в семье вызвало целую бурю эмоций
У каждой беременной женщины в какой-то момент возникал вопрос — как бы сообщить радостную новость любимому и остальным членам семьи. Можно придумать какой-то оригинальный способ, а можно просто выпалить все как на духу. В любом случае, этот момент станет незабываемым. А у некоторых все прошло настолько забавно, что можно и следующим поколениям как байку рассказывать.
- Я надела на нашего старшего футболку с надписью «Лучший старший брат» и он принес положительный тест своему отцу. Это было мило, особенно потому, что мужу понадобилась целая минута, чтобы осознать что к чему. © arielrecon / Reddit
- Я просто написала мужу сообщение. Но беда в том, что у меня постоянно получаются опечатки в тексте. Так что в сообщении, что я ему отправила, было написано, что я съела ребенка. А мой муж, кстати, преподавал тогда на курсе молодого родителя. Хорошо, что когда сообщение заметил его коллега, он смог догадаться, что я имела в виду, что беременна. © ihateapps4 / Reddit
- Звоню маме с сестрой, говорю, что нужно кое-что обсудить, есть важная тема для разговора. Пытаюсь максимально сделать серьезный голос, чтобы отвлечь их внимание, а потом резко сообщить им радостную новость. И тут мама такая: «А я все знаю, я во сне видела, что ты беременна. Мальчик будет!» Ну блин, как так-то? © Подслушано / Ideer
- Я собрала подарок в стиле «батин наряд». Я купила ему рубашку-поло, шорты-карго, длинные белые носки и положила в подарочную коробку книгу с «батиными приколами». А тест на беременность я празднично упаковала и положила на самое дно коробки. Поэтому сначала он аж растерялся, увидев все эти штуки. Начал что-то подозревать, когда увидел книгу с отцовскими шутками. А когда добрался до теста, разрыдался в голос. Это было очень мило. © Unknown author / Reddit
- Всегда мечтала о том, что когда увижу заветные 2 полоски то мужу сразу ничего не скажу. Думала сделаю сюрприз как в кино, например, вручу коробочку с соской или тестом, что-то такое. Но когда я все-таки увидела эти 2 полоски я скакала как коза горная при этом тыкая тестом в глаза мужу и орала: «Смотри! Смотри! 2 полоски! Я беременна!» Сделала сюрприз, называется. © Мамдаринка / VK
- Я сделала тест в ванной, не сказав любимому. Когда тест оказался положительным, я пошла в гостиную, где сидел муж и играл в World of Warcraft с кучей друзей. Если вы не знаете эту игру — там важно, чтобы вся команда играла вместе, иначе миссия провалится. А я просто положила тест перед ним на стол. Он взглянул, увидел его и просто впал в истерику, разрываясь между «О боже мой, у нас будет ребенок!» и «О черт, моим друзьям не понравится, если я сейчас солью этот рейд». © JoNightshade / Reddit
- Я всегда думала, что расскажу о беременности как-нибудь мило, ну типа там тортик закажу или тест и носочки с соской в коробочку положу. Ага, разбежалась! Я ходила 7 дней и вопрошала на всю квартиру «Где мои месячные? Где месячные?!» А когда сделала тест, показала ему и начала возмущаться на него типа: «А чего это ты такой спокойный?!» Короче, романтика — это прям мое. © __malyshok.__
- Я моложавая ухоженная женщина. С виду мне больше 35 лет не дают. Две взрослые дочки живут своими семьями. Еду недавно в переполненном автобусе. Давка. Дедушка очень старенький сидит, рядом парень. Дед велел парню уступить мне место. Я запротестовала, но раз парнишка встал, то села на его место. Дедушка говорит мне: «Да не выпендривайся, привыкай, все равно бабкой станешь скоро. Будешь внуков нянчить». Через неделю дочь сообщила мне, что беременна. Мы все очень рады! Но как дед-то узнал?! © Подслушано / Ideer
"Если вы не знаете эту игру — там важно, чтобы вся команда играла вместе, иначе миссия провалится. А я просто положила тест перед ним на стол. Он взглянул, увидел его и просто впал в истерику, разрываясь между «О боже мой, у нас будет ребенок!» и «О черт, моим друзьям не понравится, если я сейчас солью этот рейд»."
А на хрена так делать? кому от этого было хорошо? мужу? женщине? друзьям?
Ни себе внимания не получила, ни чмужу радости не доставила.
- Узнала, что беременна, мужу сразу не сказала, хотела сделать сюрприз. Прихожу с работы, а на всю квартиру играет песня на тему «Быть примером для своих детей» и мой любимый, увидев, что я пришла начал громко подпевать. Думаю, как он узнал, что я беременна, где я могла спалиться. Подхожу к нему и говорю: «Как ты узнал?» Его удивленное лицо надо было видеть. В общем, оказалось, что просто подпевал этой песне, чтобы меня развеселить. Вот такое вот совпадение. © Мамдаринка / VK
- Когда была беременна первым ребенком, я хотела подождать пару дней, прежде чем сообщать мужу, как раз подходил День святого Валентина. Но не выдержала, и просто лежа рядом с ним в кровати, выпалила: «Ты готов стать папой?» А вот со вторым было интереснее. Я положила тест на беременность рядом с игрушками дочери. И когда муж пришел с работы, говорю ему, мол, пойди, глянь на ее игрушки, я ей новые купила. Он смотрит и так недоуменно спрашивает: «Почему она играет с тестом? Подожди, это что, твой?!» © kaparstvo / Reddit
- Мне говорили, что я никогда не смогу забеременеть. Но однажды я чувствовала себя неважно и решила на всякий случай сделать тест. Я спокойно собиралась на работу и тут увидела, что тест положительный. Аж завопила от шока. Любимый примчался, решил, что что-то случилось. И увидел тест. Он стоит в шоке, я рыдаю из избытка эмоций. До сих пор смеюсь, когда вспоминаю эту сцену. © ImPickleRick98 / Reddit
- Три дня назад узнала, что беременна. Прям распирало от счастья, начала планировать, как сообщу мужу. Решила дождаться его грядущего дня рождения, чтобы получилось романтично. Но не тут-то было. Муж пришел с работы и прямо с порога как заорет: «Ты беременна?» Оказалось, что я выкинула все тесты, а про один забыла, он его в ванной и обнаружил. Муж был в восторге, а мне прям обидно, что сюрприз не удался. © Мамдаринка / VK
- Я лечилась от бесплодия и, честно говоря, в тот момент думала, что не могу быть беременной, тест делала для галочки, это было необходимое условие для того, чтобы перейти к следующему этапу лечения. В общем, сделала тест и пошла заниматься своими делами. А как вернулась, увидела, что он положительный. Сразу бросилась звонить мужу, а он не отвечал. Поехала к нему на работу, меня даже пытались не пустить, потому что там пропускной режим. Но я сказала девушке на посту охраны, мол, собираюсь мужу сказать, что беременна. Технически, она узнала первой. Конечно, меня пропустили. Я мчалась по всему зданию, чтобы его найти. А муж, как увидел, сразу запаниковал и в ужасе спрашивает: «Что случилось?» Я сказала, что беременна. И мы просто стояли там, обнимались и плакали от счастья. Я рада, что он тогда не взял трубку. © hermionejeanweasley / Reddit
- Сделала тест, была вторая слабая полоска. И муж спросил что-то в духе: «Что там делаешь?» А я ответила: «Получаю запрет на кофе». А потом еще дожидалась более яркой полоски и приговаривала: «Но это еще не факт». © vika.kilman
- Дело было перед его днем рождения. Я допытывалась, что ему подарить, он все отнекивался и не мог определиться. Закончилось тем что решили завести питомца. Я стала скидывать ему разные варианты, уговаривать на ежика. Ему все не нравилось. Позже, когда узнали о беременности, сказала ему: «Ну сам виноват, надо было определяться с подарком или согласиться на ежа». © 2222.din
- Мы с мужем давно пытались завести ребенка, но все не получалось. Когда я наконец-то получила положительный тест, сразу же написала мужу. А он не читает, не отвечает. Уже пару часов прошло, я на нервах мчусь к нему на работу и вижу, что он вместе с коллегами уже отмечать начал в конференц-зале. А сам хромает, нога каким-то бинтом перетянута. Оказалось, его компьютер был подключен к проектору во время совещания. И все увидели это сообщение. Он там на радостях аж танцевать начал, ногу подвернул. Сидит, счастливый, перевозбужденный, встать нормально не может, руки мне сжимает, несет какую-то чушь несвязную. Весело получилось. А ведь хотела просто буднично сообщить без всяких там приколов.
Но сообщить родным о прибавлении в семье — это только начало. А дальше будет волшебное время, полное очаровательных причуд, странных предпочтений и радостного ожидания:
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Эта статья носит исключительно развлекательный и информационный характер. Истории, собранные в ней, являются личным опытом пользователей сети. Данный материал не может заменить профессиональную медицинскую консультацию. При любых вопросах, связанных с беременностью, фертильностью или вашим здоровьем, пожалуйста, незамедлительно обратитесь к квалифицированному врачу.
Комментарии
У меня вообще первой узнала лучшая подруга (отправляла ей фото), потому что мне казалось, что там нет второй полоски, мне мерещится 😂 Ну потом муж - без сюрпризов)
А вот с моими родителями мы поехали нa море, как обычно в выходной, я там предложила маме, папе и бабушке сфотографироваться. Муж включил видео, не фото)) Встали вместе, и я сообщила. Обожаю это видео, потому что я переживала вообще-то за бабушку, мало ли, сердце, но напугала меня мама, которая просто села нa ближайший валун, ноги подкосились😂 А папа не знал, что делать, меня обнимать или маму поднимать😂
"мне прям обидно, что сюрприз не удался". Да погоди расстраиваться, вдруг там тройня.
Из всего беременного безумия (похоже, у некоторых оно начинается прямо со второй полоски) - понравилась только история с ежом)