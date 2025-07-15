16 раз, когда сообщение о грядущем пополнении в семье вызвало целую бурю эмоций

У меня вообще первой узнала лучшая подруга (отправляла ей фото), потому что мне казалось, что там нет второй полоски, мне мерещится 😂 Ну потом муж - без сюрпризов)

А вот с моими родителями мы поехали нa море, как обычно в выходной, я там предложила маме, папе и бабушке сфотографироваться. Муж включил видео, не фото)) Встали вместе, и я сообщила. Обожаю это видео, потому что я переживала вообще-то за бабушку, мало ли, сердце, но напугала меня мама, которая просто села нa ближайший валун, ноги подкосились😂 А папа не знал, что делать, меня обнимать или маму поднимать😂