14 случаев, над развязкой которых как будто поработали профессиональные сценаристы
Истории
10 минут назад
Жизнь умеет удивлять неожиданными поворотами — люди случайно встречаются спустя десятилетия, прохожие неожиданно для себя знакомятся и становятся самыми близкими, а семейная ссора может начаться из-за уж совсем неожиданных обстоятельств. В нашей подборке люди поделились историями, которые завершились для них совсем неожиданно.
- Три года назад я познакомилась с парнем на катке. Он был иностранцем, мы начали встречаться, ходили на свидания. Потом он уехал домой — на другой конец света. С тех пор виделись редко, но постоянно созванивались, старались сохранить отношения, хотя было непросто. К его дню рождения я решила сделать сюрприз — купила билеты и прилетела в Мадрид. Звоню из аэропорта, а он берет трубку и говорит: «Катя, я во Владивостоке! Я к тебе приехал!» © Карамель / VK
- Однажды в шумной компании пытаюсь произвести впечатление на молодого человека. Кокетливо говорю:
— Антон, не переживайте, я не запоминаю имена тех, кто мне не интересен.
Парень холодным голосом отвечает:
— Я не Антон, я Сергей.
10 из 10 по шкале «произвела впечатление». © emigrantsdiary
- Моя самооценка в 15 лет. Я в мини-юбке-варенке. Кто помнит — тот поймет.
Мальчик:
— Ты легкой атлетикой занималась?
— Да, откуда ты знаешь?
— Икры накачанные.
Из-за такого комплимента я до 35 лет носила только штаны. До сих пор вздрагиваю, когда кто-то говорит что-то о моих ногах. Причем он ведь даже не сказал, что это хорошо или плохо, просто констатировал факт. А я вот так восприняла. © ludacava
- На улице подошел молодой человек. Попросил позвонить. Я посмотрела — вроде милый — дала телефон. Долго возился, говорил, что не может вспомнить номер. Отошел и сразу вернулся. А вечером я офигеваю: мне звонит какой-то «Любимый». Я в шоке — у меня ведь парня нет, и никого так не записывала. Оказалось, это номер того самого парня, который днем просил позвонить. Нагловато, конечно, но забавно. Завтра идем на свидание. © Карамель / VK
- Около 10 лет назад, когда я была школьницей, отдыхала на море в лагере и там встретила свою первую любовь. С тех пор не раз пыталась его найти, но безуспешно — я из города, он из поселка.
Недавно начала жить с парнем, и угадайте, кем оказался его брат? Моей первой любовью...
Оказалось, он тоже много раз пытался меня найти, но не получалось. А теперь вот так неожиданно встретились спустя 10 лет. Только теперь у него жена, а у меня — его брат. © Подслушано / Ideer
- Из своего дома перекидывалась парой слов только с несколькими соседями — когда утром перед работой едем вместе в лифте (25 этажей). Сегодня вечером у меня было первое свидание за год, и я была при параде — даже накрасилась по полной, хоть обычно вообще не крашусь. Когда выходила, на лестничной клетке увидела соседа, с которым чуть общаемся и говорю ему: «Привет!», а он мне: «Здравствуйте». Говорю, мол, какое «здравствуйте», мы же уже давно на «ты». После чего он мне: «А, это ты! А я тебя без мешков не узнал». Спросила, каких мешков? Он: «Под глазами и мусорных...» © Не все поймут / VK
- Я всегда знала, что сестра упрямая, но не думала, что настолько. Она вроде бы поступила в платный вуз, выбрали его родители, четыре года оплачивали ей учебу и жилье. А оказалось — она тайно поступила в другой вуз на бюджет. Оставшиеся деньги вложила в свой бизнес, который теперь приносит ей стабильный доход. Вот бы мне хоть немного ее уверенности и смелости. © Карамель / VK
- Моя жизнь — сплошные повороты. Последний связан с моей лучшей подругой. Мы дружили с шести лет, все делали вместе. Когда я уехала в другую страну 17 лет назад, она плакала в аэропорту и говорила, что больше не увидит меня.
Мы потерялись. У нее не было интернета и телефона, я пыталась найти ее через соцсети — безрезультатно. Через пару лет мне написал ее брат. Оказалось, она все это время тоже меня искала. Он дал ее номер, и мы снова начали общаться. Я в шутку предложила податься на визу. Она ответила: «У меня же куры, кто их кормить будет?»
Прошло время, и она все же решилась. Я заполнила анкету за нее, и мы забыли про это. Потом мама сказала, что меня кто-то ищет. Я перезвонила — и узнала, что они выиграли. Мы закричали от радости, потом расплакались. После множества сложностей я встретила их в аэропорту. Мы не виделись 15 лет. Обнялись и снова заплакали. © Elena Ledoux / Quora
- Шел как-то с работы. Подошел к своему подъезду, там, как всегда, какие-то объявления висят, но одно на их фоне заметно выделяется. Маленькая соседская девочка потеряла своего плюшевого медведя и написала фломастерами: «Я потеряла Мишаню. Он небольшой, коричневого цвета, добрый и умный! Мне страшно без него спать, верните, пожалуйста!» Меня растрогало это объявление, поэтому на следующий день я купил плюшевого медведя, который подходил под описание. Звоню в дверь, открывает мама этой девочки. Я ей протягиваю этого медведя, а она говорит мне, улыбаясь: «Спасибо большое за вашу доброту! Это уже 14-ый за сегодня, теперь ей точно спать будет не страшно с такой компанией защитников!» © Палата № 6 / VK
- В первый день на новой работе захожу в офис, подхожу к какому-то парню, представляюсь. Он такой: «Времени нет, приступай», — и дает мне какие-то странные задания. Ну я и начал работать. Прошел час, звонит телефон — номер с той самой работы, куда я только что устроился.
Берусь, там спрашивают: «Вы в курсе, что сегодня ваш первый день?» Я говорю: «Да, я уже тут, Дэвид дал мне задания». А мне в ответ: «Какой еще Дэвид?»
Оказалось, я просто подошел к случайному человеку, он начал раздавать указания, а я даже не задумался. © Unknown author / Reddit
- Сидел в библиотеке просто ради того, чтобы не идти на пары. Взял с полки старую книгу по философии, открыл — а на полях куча записей ручкой. Кто-то явно разбирается, комментирует, спорит с автором, шутит, иногда просто делится мыслями. Прямо как диалог, только в одну сторону. Я начал читать не саму книгу, а эти заметки — и втянулся. Стал отвечать, дописывать свое. Проходят недели — вижу новые пометки от него или нее. Получилось что-то вроде тайной переписки через книгу.
Прошел год. Захожу как-то в библиотеку — а там девушка держит ту самую книгу и улыбается. Спрашивает: «Это ты — зеленой ручкой?» Я киваю. А она: «А я — черной». Мы сели рядом, проговорили пару часов и поняли, что целый год дружили, даже не зная, как выглядим. © ШКогвартс / VK
- Когда мне было чуть за 20, пришел на собеседование, а мужик даже не знал, что я должен прийти. Неохотно завел в кабинет, начал задавать вопросы. Я уже был на куче собеседований, настроения терпеть хамство не было. Сказал, что хочу помогать людям — он в ответ: «Бред».
Я понял, что смысла нет, ушел. Возвращаюсь домой, вижу голосовое сообщение: «Где вы? У вас же сегодня собеседование». Сверяю данные — оказывается, я перепутал этаж и прошел собеседование в левую компанию. Ну и да, не взяли ни туда, ни туда. © adverb_adjective / Reddit
- Мой младший брат часто путешествует автостопом. Как-то раз очень далеко от дома его подобрала женщина. Они болтали, и мой брат рассказал ей, как однажды проехал от Аляски до Аргентины. А она говорит: мол, у ее соседей сын тоже так делал. В итоге оказалось — она соседка моих родителей. © discreet1 / Reddit
- Как только я вошел в комнату, она громко и недовольно сказала: «Признавайся! Я все знаю, ты мне врал все это время. У меня есть доказательства, так что лучше признайся сам!» Я понял — я попал, она все знает. И тогда я решил признаться: «Да, солнышко, я действительно тебя обманул. Тот огромный паук, которого ты просила убрать — он убежал под нашу кровать и я не смог его достать. И день назад я видел, как он там бегал. Извини, что не сказал сразу, но я подумал, что будет лучше, если ты будешь думать, что я его убрал». Огромные глаза, наполненные слезами и чувством предательства... Теперь она спит в зале, отказывается со мной разговаривать, только повторяет, что уж лучше бы я изменял... © Палата № 6 / VK
А у вас были подобные истории? Расскажите в комментариях. И посмотрите другую нашу подборку историй с неожиданными развязками.
