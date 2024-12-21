16 историй, развязка которых оказалась неожиданностью
Иногда жизнь отказывается идти по сценарию, которого мы от нее ожидаем. И люди вокруг ведут себя вежливо и участливо, когда мы пытаемся найти везде подвох. А то и вовсе можно на денек стать героем бразильского сериала, где все запутано и внезапно. Именно такими ситуациями и поделились герои нашей статьи.
- Недавно зарегистрировалась в приложении для знакомств. И как-то пишет мне мужик, ему 53. Сообщение от него еще не открыла. Собралась писать гневный ответ, ведь мне только 19. Он видит, кому пишет вообще? Открываю, значит, сообщение его, а там: «Светлана, здравствуйте! Извините за беспокойство, но у меня довольно странный вопрос. Я переехал по работе в другой город, и у меня здесь совершенно нет друзей. У меня есть дочь вашего возраста. И вот сам вопрос: вашему отцу друг не нужен? На рыбалку там сходить, в лес на шашлычки съездить? Если откажете — я все пойму. Просто мужики на работе такие молодые, им такие хобби не интересны. Решил попробовать здесь найти друзей. Буду благодарен за ответ!» И знаете, я рассказала папе про этого персонажа. Папа сказал: «Ну вроде нормальный мужик! Пиши, что я согласен, и дай ему мой номер. Я как раз удочки хотел новые проверить». В общем, номер дала, они созвонились, завтра едут на рыбалку. © Палата № 6 / VK
- Работала в автосалоне. Зашел мужчина в очень грязных резиновых сапогах, поношенной толстенной куртке, борода длинная и неухоженная, руки черные и под ногтями черно. Менеджеры нос воротят. А это наша работа! Подошла, поговорили с ним, рассказала про наши авто. И он купил внедорожник за несколько миллионов, достав наличку из такого же чумазого рюкзака. Благодаря ему я сделала план. А он, оказывается, успешный фермер, бизнесмен. Читала про него потом. © Подслушано / Ideer
- В колледже мы жили вчетвером в двухкомнатной квартире. Я жил в одной комнате с Рубеном, который был настоящим интровертом, застенчивым ботаником. Мы небольшой компанией пошли в караоке, выбирали песни и пели. Рубен не присоединился и ничего не спел, поэтому мы немного подтолкнули его к выбору. Он все-таки выбрал песню. А затем, был момент словно из реалити-шоу: он просто зажег сцену, исполняя песню с такой страстью, с какой я никогда не видел, чтобы он что-то делал. Мы все молчали и были в полном восторге. © yakusokuN8 / Reddit
- Мне было около пяти лет, и мы с мамой гуляли по рынку. Вдруг я заметила в одном из ларьков одинокую желтую розу. Я с восторгом спросила у мамы: «Мама, желтые розы реально существуют?» Продавец, услышав это, рассмеялся и подарил мне ту самую розу. Затем добавил к ней еще синюю. Красную, белую и голубую. И сказал: «Розы бывают всех цветов, но ни одна не будет такой же красивой, как ты!» Мне уже 27 лет, а я до сих пор не слышала в своей жизни комплимента лучше, чем от продавца на рынке. © Карамель / VK
- Сегодня вечером дочь гостила у свекрови. Живем рядом, так что пару раз в неделю дочь бывает в гостях у нее. Всегда все было хорошо, но сегодня произошел экшен! Муж привез малышку, она уснула в машине. И раздевала я ее уже спящей, и что я вижу? На ней бабушкины трусы! Бабушка работает в детском саду, воспитатель. Как бы дружит с головой. Ребенок ходит на горшок, бывают промахи, но всегда у нее была одежда сменная и памперсы. Оказалось, трусики закончились у нее, а памперс бабушка надевать решила лишним: «А что такого?» Я просто в шоке и с бабушки родной. © Мамдаринка / VK
- Мой друг обручился. В прошлом он заявлял, что не хочет жениться. И когда другой наш друг обручился после 6 месяцев отношений со своей девушкой, этот парень разразился тирадой о том, как глупо обручаться после такого короткого срока. А в июне выясняется, что он помолвлен, уже 6 недель, а с девушкой вместе только с февраля. Да, и еще она бывшая его лучшего друга. Лицемерие просто поражает. © keekee13 / Reddit
- В моей группе учится очень мажористый мальчик, у которого нереально обеспеченные родители. На парах обкладывается дорогими телефонами и планшетами. Искренне считала его дундуком, пока не узнала, что на технику он заработал сам, подрабатывая официантом. А у родителей не хочет брать ни копейки, чтобы они не могли давить на него посредством денег. © Подслушано / Ideer
- По дороге домой купил пиццу. Застрял в лифте с девушкой. Начали общаться и тут она мне: «А можно кусочек пиццы?» Посмеялся, угостил. Потом рассказываю все жене, а она выгнала меня. Пошел на улицу и тут та девушка выходит. Рассказал ей все, а она повела к жене, мол, поговорит по-женски. Только поднялись на этаж, а там из моей квартиры какой-то мужик выходит, на ходу застегивая рубашку. В этот момент стало ясно, почему жена меня так резво выгоняла. Подал на развод, долго скитался грустным по городу, пока однажды не встретил на лавочке в парке ту самую девушку из лифта. Сел рядом, а она улыбнулась, достала из своей сумочки бутерброд и протянула мне. Именно так началась новая глава моей личной книги под названием «Счастье». © Палата № 6 / VK
В истории про "мажористого мальчика" - прямо-таки "обкладывается"? Т.е., достаёт минимум несколько телефонов, несколько планшетов, раскладывает всё по парте? )))
- Работала на бесплатной «горячей линии» оператором. Однажды звонит мужик, я зачитываю стандартное приветствие, а он говорит: «А я сейчас с компьютером говорю или с живым человеком?» Я растерялась и говорю: «С живым, да. С оператором вы говорите». И тут в трубке такой торжествующий, радостный вопль: «А! Что я говорил! Колян, ты проспорил! Спасибо, девушка!» И гудки. © Подслушано / Ideer
- Я уже два месяца встречаюсь с парнем, и вот в один вечер он зовет меня к себе на ужин. Думаю, ну, наконец-то, может, что-то серьезное замутит. Прихожу к нему, а там его мама. Мама, которая с первых минут начала задавать вопросы в духе: «А ты умеешь готовить?», «А что у тебя с работой?» Я сижу, пытаюсь быть милой, но ее прям так и тянет поинтересоваться моими навыками уборки и домашнего хозяйства. В конце ужина она мне дарит книгу по кулинарии. Ну, спасибо, хоть не сковорода! Самые тупые смотрины в моей жизни. После такого он обязан предложить мне съехаться. © Палата № 6 / VK
- Мы с сестрой не разговаривали друг с другом с тех пор, как я уехал из дома 15 лет назад. Никакой грандиозной ссоры, мы просто всегда не любили друг друга. Пару раз я пытался наладить отношения, но она была непреклонна. И вот на выходных она написала мне письмо, в котором говорилось, что у нее в жизни наметились перемены и она сожалеет о том, что совсем меня не знает. Она хочет, чтобы мы попытались наладить отношения. © butwhatsmyname / Reddit
- Прикиньте, стою перед мужиком в очереди. Он заказывает себе капучино большой в одноразовом стаканчике за 250. Платит картой. Стоит, ждет. Бариста наливает ему, чуть неаккуратно ставит ему стакан, получилось что свисал он с края столешницы. Ну, так получилось, что мужик тоже не совсем аккуратно его попытался взять, еще и телефон был в руке. Опрокинулся стакан, растеклось капучино по стойке.
И что делает этот мужик? Прикиньте, он не орет, не спорит, не требует жалобную книгу, а такой: «Да ничего, извините, я сам виноват. Пробейте мне еще один кофе». Бариста такая: «Да как? Давайте я вам бесплатно?» Мужик: «Нет, я заплачу еще 250. И вот вам еще за то, что пришлось за мной вытирать кофе!» Заплатил еще за 1 кофе, поблагодарил девочку, ушел, попрощался вежливо. Неадекват какой-то. © Singlepost007 / Pikabu
- Когда мне было лет тринадцать, я сидел в городском чате и познакомился там с девушкой. Общались мы под левыми именами, фоток не было тоже, но она была старше лет на пятнадцать и стала другом. Я тогда был закрытым, необщительным и закомплексованным, а она какими-то простыми словами, но очень доходчиво объясняла, как жить эту жизнь и не париться. Не буду тянуть интригу, этой девушкой оказалась моя родная тетя и для нас обоих это был тот еще сюрприз. На семейных праздниках и встречах мы практически не общались, обоим было как-то неловко, а потом выходили в сеть и часами переписывались. Переписываемся с ней до сих пор, реально считаю ее своим лучшим другом. © Палата № 6 / VK
- Не успел зарегистрироваться на рейс, в итоге мне досталось место между плечистыми мужчинами. Потом мужчины по бокам начинают оживленно обсуждать какую-то проблему с грузом. Они коллеги! Я прервал их:
— Извините, может быть вы рядом друг с другом сядете?
— Нет! У вас самое неудобное место! Мы всегда берем эти места в надежде, что между нами окажется миниатюрная и красивая дама.
— Ну вы же понимаете, что сегодня что-то пошло не так.
— Всегда что-то идет не так. © AlexBessonov / Pikabu
- У меня была начальница, которая поддерживала мое стремление продвинуться по карьерной лестнице в нашей компании. Она сказала мне, что появилась возможность, и посоветовала подать заявку на повышение. И провела со мной пробное собеседование, чтобы подготовить к нему. К сожалению, я не получила повышения. Оказалось, что она подала на него заявку тоже и в итоге получила его. Она поняла, что я — ее главный конкурент, и, по сути, подставила меня под удар. Какое-то время я чувствовала себя по-настоящему преданной. Я поняла, что это правда — в бизнесе нет друзей. © DragonflyWing / Reddit
- У меня есть кот. Но на днях на работу залетел попугай. В течение нескольких дней пытались найти его хозяев, но все тщетно. Было решено забрать попугая домой. Безумно переживала, что кот будет на него охотиться поэтому когда выпускала попугая полетать, кота из комнаты выпроваживала и дверь закрывала, а когда уходила на работу, закрывала клетку. Сегодня возвращаюсь домой, захожу в квартиру, и сразу вижу открытую клетку! Сердце в пятки, лицо в пот! Думаю, ну все, хана пернатому. И тут выбегает меня встречать кот, а у него на спине едет попугай! Так меня еще дома не встречали. © Палата № 6 / VK
А вот еще подборка историй, которые доказывают то, что жизнь полна различных неожиданных перипетий.
Комментарии
По поводу злобной начальницы, которая "украла" повышение. Она сама себя что ли выбрала? Или её выбрали из-за большого опыта и более разнообразных и глубоких навыков?
По поводу "угостил девушку пиццей" даже оставляя за скобками бл*дство жены.
Уже не в первый раз попадается такая позиция, что женщины прямо взаиваются, если их мужчина хоть наа полшишечки проявляет галантность по отношению к другой женщины. Именно не флирт, а просто чуть-чуть мужского отношения. Прям все,типа измена!!! А женщина, которой перепало чутка этого отношения для них - бл*дь. Интересно так! 😁 Особенно когда сами дамы возмущённо жалуются, что мужчины не ведут себя как мужчины и галантного обхождения не дождешься 😁😁
Если она видела в ней конкурента, зачем сама же и предложила подать заявку. Тут какая то нестыковка