16 историй, развязка которых оказалась неожиданностью

По поводу "угостил девушку пиццей" даже оставляя за скобками бл*дство жены.

Уже не в первый раз попадается такая позиция, что женщины прямо взаиваются, если их мужчина хоть наа полшишечки проявляет галантность по отношению к другой женщины. Именно не флирт, а просто чуть-чуть мужского отношения. Прям все,типа измена!!! А женщина, которой перепало чутка этого отношения для них - бл*дь. Интересно так! 😁 Особенно когда сами дамы возмущённо жалуются, что мужчины не ведут себя как мужчины и галантного обхождения не дождешься 😁😁