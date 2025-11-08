16 историй о том, как случайное знакомство переросло в нечто большее

Вот так простые встречи, казалось бы, из ниоткуда, превращаются в теплые, искренние истории, о которых хочется рассказывать снова и снова. А если вам по душе такие сюжеты, загляните сюда — там собраны случаи, когда виртуальное общение неожиданно поменяло чью-то жизнь.