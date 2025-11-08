16 историй о том, как случайное знакомство переросло в нечто большее

Не знаю, почему, но вспомнила "кресло с вышивкой из мусора" из одной подборки, когда читала историю про подруг😂
-
-
Ответить
Жизнь умеет удивлять: идешь по делам, не ждешь ничего особенного — и вдруг встречаешь человека, после которого все становится по-другому. Эти истории доказывают, что судьбоносные знакомства случаются тогда, когда совсем их не ждешь.
Не знаю, почему, но вспомнила "кресло с вышивкой из мусора" из одной подборки, когда читала историю про подруг😂
Люди, которые не пойми кого затаскивают к себе в квартиру, они бессмертные, что ли?
Вот так простые встречи, казалось бы, из ниоткуда, превращаются в теплые, искренние истории, о которых хочется рассказывать снова и снова. А если вам по душе такие сюжеты, загляните сюда — там собраны случаи, когда виртуальное общение неожиданно поменяло чью-то жизнь.