16 историй о том, как случайное знакомство переросло в нечто большее

3 часа назад
Жизнь умеет удивлять: идешь по делам, не ждешь ничего особенного — и вдруг встречаешь человека, после которого все становится по-другому. Эти истории доказывают, что судьбоносные знакомства случаются тогда, когда совсем их не ждешь.

  • Еду в автобусе, читаю конспект по философии, психую, потому что у меня опрос, а я ничего не понимаю. Это замечает женщина рядом и говорит: «Ну смотри, тут же все понятно» — и за 10 минут на простых примерах объяснила все концепции. Самое интересное, что я все поняла и за опрос получила отлично. А женщине спасибо, разговорились с ней, оказалось, что она сама профессор и преподает, правда, не в универе, а в колледже. Побольше бы таких людей. © Карамель / VK
  • Наше знакомство с мужем было весьма нестандартным. По стечению обстоятельств маме пришлось обратиться за помощью к юристу. Слово за слово — зашел разговор о детях, выяснилось, что у мамы я в девках засиделась, а у юриста сын никак не женится. Выпросил, значит, юрист мой номер у мамы, я ее еще отругала, что раздает кому попало. Короче, позвонил его сын, мы встретились, через неделю стали вместе жить, через три месяца подали заявление, недавно был год нашей семье, а в кроватке сопит наша дочурка. © Подслушано / Ideer
  • Мы с лучшей подругой познакомились странно: жили в частном секторе через несколько домов и не то чтобы дружили — даже не здоровались. Однажды вечером я пошла выносить мусор, и совершенно случайно в это же время она тоже вышла выносить мусор. Мы разговорились и договорились ходить выносить мусор вместе. Частенько после этого стояли, болтали, а потом уже стали гулять. Дружим до сих пор и надеюсь, еще надолго — так что не только пирожки сближают, но и мусор. © Карамель / VK
Джина Котова
1 день назад

Не знаю, почему, но вспомнила "кресло с вышивкой из мусора" из одной подборки, когда читала историю про подруг😂

  • Однажды зашла в свой подъезд и увидела, как красивый парень спит около моей двери. Не растерялась, затащила домой и уложила спать. Утром накормила, отпоила. Думала, что поблагодарит и уйдет. Оказалось, у него день рождения, и живет он в соседней квартире. В итоге так и не ушел. Такое вот знакомство с мужем. © Подслушано / Ideer
  • Пошел на свидание с девушкой. До этого вживую не виделись — общались в интернете. Увидел ее на условленном месте, подошел, разговорились. Во время прогулки приходит сообщение: «Прости, я не приду». И тут я понял, что обознался и гуляю с незнакомкой, которая внешне похожа на ту, да еще и с таким же именем. Но девушка оказалась замечательной, мы друг другу понравились. Прошло два года, скоро я сделаю ей предложение и расскажу, что из-за путаницы обрел свою любовь. © Подслушано / Ideer
  • Когда мне было лет 18-19, весной меня обрызгала машина. Из нее выходит фифа, вся такая модная, подходит ко мне и начинает протирать мой плащ салфеткой. Я в шоке! Разговорились, она предложила довезти меня домой, я согласилась. Прошло уже пять лет, и теперь она моя лучшая подруга. © Подслушано / Ideer
Салем
2 минуты назад

Люди, которые не пойми кого затаскивают к себе в квартиру, они бессмертные, что ли?

  • Шла без настроения — парень изменил, да еще и дождь под стать. Подходит какой-то парень со словами: «Держи, пусть хоть у кого-то будет хорошее настроение» — и вручает красивый букет цветов. Потом уходит, хмурый такой. Догнала его, разговорились. Оказалось, он пришел к девушке с этим букетом, а она была с другим. Завтра идем гулять — поднимать настроение нам обоим. © Не все поймут / VK
  • Однажды я неудачно упал и сломал ногу. Ко мне подошли помочь два амбала. Мы разговорились и громко что-то обсуждали, пока ехала скорая. Кто-то, видимо, решил, что мы ругаемся, и вызвал полицию — подумали, что они сломали мне ногу. В итоге я оказался в больнице, а они в участке. Пришлось писать объяснительную, чтобы парней отпустили. Так я нашел себе двух лучших друзей. © Подслушано / Ideer
  • Подростком я часто набирал случайные номера и прикалывался — так развлекался. Как-то набрал номер, трубку подняла девушка. Я начал шутить, она подыграла. В общем, разговорились. Мило побеседовали, но больше не созванивались. С тех пор прошло много времени. Я получил высшее образование, женился. Недавно вспомнил о своем детском увлечении, рассказал жене. Оказалось, что той девушкой, с которой я разговаривал 15 лет назад, была она. © Подслушано / Ideer
  • Как-то был на тусовке у знакомого. Разговорился с каким-то мужчиной. Он спросил, чем я занимаюсь. Отшутился, что по профессии экономист, но в душе бизнесмен. Мужчина удивленно приподнял брови и сказал, что он как раз начинающий стартапер. Начали обсуждать идеи, которые каждый мечтал бы реализовать. Думал, это знакомство на один раз, но через пару дней он написал и предложил встретиться на кофе. Пришел в назначенное время, сели за столик — он достал бизнес-план. Сказал, что я показался ему идейным, и предложил вместе подумать над проектом. Мы быстро сошлись во взглядах на бизнес, хотя раньше ничем подобным не занимались. Встреча оказалась настолько продуктивной, что уже через неделю мы взяли кредит, а через два месяца открыли первую кофейню. Прошло пять лет, и у нас уже целая сеть по городу. Сейчас планируем открывать коворкинги и подыскиваем локации. © Палата № 6 / VK
  • Ехал в электричке, потерял кошелек. Было жалко — кошелек хороший, но смирился с пропажей денег и заблокировал карты. А вчера в дверь позвонил машинист электрички. Сказал, что живет в другом городе и долго меня искал. Вернул кошелек — все деньги были на месте. Пригласил его на чай, разговорились. Он сказал: «Я тоже когда-то потерял кошелек с последними деньгами, чуть на улице не оказался, поэтому сразу решил вернуть его». Я заново поверил в людей. © Не все поймут / VK
  Еду в автобусе в толкучке. Рядом интересный мужчина — иностранец. Посматривает на меня, а я в ступоре от неловкости и выбегаю на своей остановке. Через несколько дней подруга присылает пост в соцсетях — там он. Я побледнела: оказалось, это испанский музыкант-путешественник, который проездом в нашем городе. Любит узнавать культуру разных стран изнутри, вот и не пользуется такси.
  • Мы с моим мужем познакомились у него в квартире 1 января. Туда я пришла с его другом. Через четыре дня случайно нашла его в приложении для знакомств и предложила сварить борщ. Пришла к нему, и пока я варила, он играл на укулеле. Мы поняли, что это любовь с первого взгляда, и уже через две недели он сделал мне предложение. Мы сыграли свадьбу, и знаете что? Я ни разу не пожалела, что сказала «да» человеку, которого знала всего две недели. © Карамель / VK
  • В пять лет мы познакомились на турбазе и подружились. В двенадцать случайно встретились на кружке и снова начали общаться. В восемнадцать совершенно случайно увиделись на фитнесе и были безумно рады друг другу. В двадцать три, столкнувшись в институте, я поздравила ее с замужеством. В двадцать четыре, уже беременные, столкнулись в дверях женской консультации. Чуть позже — на курсах для беременных. Еще спустя месяц на улице, она уже была мамой. Обменялись телефонами. Так я обрела лучшую подругу в мире. © Подслушано / Ideer
  • Однажды я спросила у кассирши, где находится товар, и она, вместо того чтобы просто объяснить, вышла из-за кассы и проводила меня сама. Мы немного поболтали о работе, она спросила, не набираем ли мы сотрудников. Я сказала, что пока нет, но предложила заполнить анкету — она так и сделала.
    Через некоторое время я сменила работу, и на новом месте мне сказали, что недавно кто-то заполнил анкету, думая, что это все еще старая компания, которая раньше здесь располагалась. Мне передали заявку — и оказалось, что это та самая кассирша! Я восприняла это как знак и наняла ее. С тех пор прошло 20 лет, и мы до сих пор дружим. © CoolJeweledMoon / Reddit
  • В детстве я иногда баловалась, набирая случайные номера на телефоне. Один раз мне ответила милая бабушка, и мы с ней разговорились. Я запомнила номер, так как он был довольно простым, и на протяжении года звонила ей и ее мужу. Каждый раз они неизменно приветливо отвечали и рассказывали, как у них дела. © Подслушано / Ideer

Вот так простые встречи, казалось бы, из ниоткуда, превращаются в теплые, искренние истории, о которых хочется рассказывать снова и снова. А если вам по душе такие сюжеты, загляните сюда — там собраны случаи, когда виртуальное общение неожиданно поменяло чью-то жизнь.

