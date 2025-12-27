Вы не поверите,в школах работают такие же люди!И ничто человеческое им не чуждо!Даже аморалка!(Вторая история)
14 человек, чья безупречная репутация рассыпалась в пух и прах из-за нелепой случайности
Представьте людей, которые казались безупречными: успешными, счастливыми, без единого изъяна. Но случай — оговорка, забытый телефон или ненароком услышанный разговор — разрушил этот идеальный образ. Вот истории людей, которые убедились: все тайное становится явным.
- Пришла домой, слышу, мама говорит по телефону: «Милый, ты где? Мужа нет дома». Я аж замерла: папа уже неделю как в командировке. Ну, думаю, совсем совесть потеряла — мужиков в дом звать! Вдруг слышу, как поворачивается ключ. Выглядываю в коридор и вижу папу, который заходит в дом и протягивает вышедшей навстречу маме пакет с покупками: «Сыр и оливки, вроде больше ничего?..» Короче, как выяснилось, это у моих предков тайное развлечение такое — звонить друг другу и разговаривать, будто любовники, вводя случайных свидетелей в заблуждение и шок разной степени тяжести. Оказывается, я уже не первая, кто так повелся на их шуточки! © Подслушано / Ideer
- Работаю в начальной школе. Как-то пришла на работу очень рано. Смотрю — двое целуются в машине на парковке. Ну, думаю, окей. Но когда повернулась, чтобы запереть за собой входную дверь, увидела, как из авто вышли наш заместитель директора и наша секретарь! Этого и так достаточно, но добавлю драмы: секретарь замужем за другим человеком. © reginaphalange99 / Reddit
- Познакомилась с парнем. Две недели прогулок, его признание в симпатии, предложение жить вместе. Мол, сестра скоро выходит замуж и съезжает. Заночевала у него. На утро слышу, он просит у сестры в долг. Она такая, мол, нет, нам с тобой на субботу нужны деньги. Я спрашиваю: «А что у вас в субботу?» Ответ огорошил: «У нас с ним свадьба». Оказалось, это его будущая жена. И вот тут я офигела! Я думала такое только в плохом кино может быть! Начинаю судорожно собирать вещи. Он ей: «Если она сейчас уйдет, свадьбы не будет!» Так она меня уговаривала не уходить! Это был кошмар. © Подслушано / Ideer
- У меня есть два друга, которые развелись со своими женами. Я никогда им не говорил, что обе их жены пригласили меня на свидание сразу после того, как их разводы были оформлены. © funky_grandma / Reddit
- В конце 80-х моя тетя начала встречаться с моим дядей. Но ее родители были строгих взглядов на отношения. Они прекратили с тетей общение, поставив ультиматум: «Либо мы, либо он». Восемь лет спустя тетя возобновила общение, сказав родителям, что они собираются пожениться. Семья воссоединилась. Перенесемся на два года вперед. Я ужинаю с тетей и дядей, и на их лицах появляется хитрая ухмылка. «Мы не женаты», — радостно признаются они мне. «Мы купили эти кольца в магазине за доллар и никогда не подавали заявление на получение свидетельства о браке. Твои бабушка и дедушка ничего не знали, и это воссоединило нашу семью. Выигрышная ситуация для всех». © plscanunot / Reddit
- Мы, 38-летние «девочки», собрались на встречу выпускников. В сотый раз с завистью слушаем сказки нашей Аллочки о лакшери жизни. А она небрежно теребит кольцо с брюликом и сокрушается, что «Майбах» снова в сервисе. Но весь ее пафос вмиг улетучился, когда на айфоне всплыло уведомление, что нужен курьер на новый заказ. После минутной тишины мы все просто взорвались хохотом, и внезапно оказалось, что у одной из нас на самом деле ипотека на 30 лет, а другая пришла в туфлях, которые жмут так, что хочется плакать. После этого признания Алла наконец-то выдохнула, стерла идеальный фальшивый образ и оказалась той самой классной девчонкой, по которой мы все скучали.
Две истории про девицу-курьера, которая врет о богатой жизни, в одном посте? Совсем фантазии нет?
- Есть знакомый знакомой. Встречались. Она ему надоела и он не нашел смелости разойтись правильно, поэтому придумал себе тяжелый диагноз. Мол, солнце, не хочу, чтобы ты тянула этот крест и поэтому нам нужно расстаться. А есть такие женщины, которым хоть стукни, но надо спасать. Эта, недолго думая, помчалась к его маме, мол, так и так, я вам помогу. У мамы чуть ли не сердечный приступ, пока не выяснили, что к чему. © Подслушано / Ideer
- Это не совсем секрет, но я узнала, что мой отец ранее был женат и развелся, только когда я училась в восьмом классе. Я нашла в подвале свадебный альбом, в котором были фотографии папы и какой-то женщины, которая точно не была моей матерью. Когда я показала его маме, она сказала: «Ага, это была его первая жена, разве мы тебе не говорили?» Нет, не говорили. © SinceWayLastMay / Reddit
- Однажды я убирала посуду и услышала странный шум, доносящийся из гаража. Заинтригованная, я тихонько подошла к двери, чтобы прислушаться. К моему удивлению, я поняла, что мой муж поет в идеальной гармонии с радио, совершенно не подозревая о моем присутствии. Оказывается, у него невероятный голос! Он никогда раньше об этом не говорил, и теперь мне интересно, какими еще скрытыми талантами он может обладать. © avid-learner-bot / Reddit
В восьмом классе - это еще по-божески... Я узнала о том, что папа до мамы был женат, после папиной смерти. На тот момент моему сыну уже было 5 лет 😱.
- Моя бывшая жена соврала о своем возрасте. Сказала, что ей 24, а на самом деле было 31. Я думал, у нас разница всего в два года, но оказалось, что она на девять лет старше. Я узнал об этом во время ее беременности моим первым сыном, увидев медицинскую карту. Сказать, что это было неловко, — ничего не сказать. © TheVaxIsPoison / Reddit
- Посетив однажды крупный ТЦ, на стенде под слоганом «Нас вдохновляют эти влюбленные парочки!» заметила своего парня с его сестрой. Все бы ничего, только на фотографиях они целовались. Оказалось, все это время он встречался с двумя, представив каждой другую как сестру. Мы ни разу не общались, но, встречая друг друга где-нибудь, всегда улыбались и радостно приветствовали. Меня умиляло, что парень так любит «сестру», помогает ей, навещает. © Подслушано / Ideer
- Сидели как-то с подружками на кухне. Инна жаловалась на очередного богатого ухажера. Мы сочувственно кивали. Тут вернулся мой муж и заглянул поздороваться. Инна вдруг осеклась на полуслове, густо покраснела и пулей вылетела из квартиры. Оказалось, что пока Инна сочиняла для нас легенды о яхтах и бриллиантах, она развозила заказы в качестве курьера. И так случилось, что накануне как раз доставляла обед в офис моего мужа.
Эм... А подруга, суд по всему, близкая, не знала как выглядит в лицо муж подруги? Тогда бы она еще в офисе поняла. что не надо врать подружкам. Или врать надо аккуратнее.
- Случайно узнала тайну подруги: с мужем они около 9 лет, и половину этого времени у нее есть любовник. На вопрос, почему так, отвечает, что не может определиться: и одного любит, и другого — решить, с кем быть, не может. Вот так и живет, а с виду с мужем у них идиллия — все выходные вместе, отпуска вместе, бизнес вместе. И неужели такое может быть?! © Подслушано / Ideer
- После того, как наша дружба сошла на нет, я узнала, что моя бывшая близкая подруга годами лгала мне о своем возрасте. Она говорила, что я на 3 года старше ее, а на самом деле оказалось, что она старше меня на 5 месяцев. © Unknown author / Reddit
"...все выходные вместе, отпуска вместе,бизнес вместе."А любовник то где и когда?😉
Ситуация Буриданова осла? (история, где подруга никак не может определиться - кого она больше любит, мужа или любовника). Узнает об этом муж, и всё выйдет наружу.