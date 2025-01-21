15 жизненных историй о том, как легко тайное может стать явным

Истории
16 часов назад

Абсолютно честных людей, пожалуй, не найти - всем приходится хоть раз в жизни, да приврать. Но никогда не знаешь, к чему может привести ложь. Так, одна героиня этой подборки обманула подругу, чтобы ограничить общение своего ребенка с ее сыном, и сама угодила в ловушку.

  • Всю жизнь считала, что меня назвали неправильно. Поэтому представлялась всегда Катей, все куклы - Кати. А лет в 10 мне случайно попался папин паспорт. Смотрю, а там дочь Екатерина записана. Я с воплем к матери - мол, я знала, что меня изначально назвали Катей! А она призналась, что Катя - эта первая папина дочь от первого брака. А я даже не знала, что у него этот брак был. © Unknown author / Pikabu
  • Нарисовался как-то на пороге мой бывший, уже после того, как выгнала. Сунул в руки пакет с десятком яиц и куском колбасы граммов в триста. Окей. Взяла только для того, чтоб отстал. Вообразите мое удивление, когда в тот же день встретила общего друга, а тот рассказал: «Видел Леху, так он хвалился, что тебе холодильник затарил от и до». © Катастрофа Я / ADME
  • Когда стоматолог сказала, что знала меня и мою семью в детстве, я из вежливости сделал вид, что тоже ее помню. Так продолжалось несколько сеансов, но как-то раз она спросила меня о членах семьи, которых у меня нет. Я понял, что она ошиблась, но ведь я же привторялся до этого, что знаю ее! Поэтому пришлось продолжать в том же духе. Прошло уже 6 лет, и мне стыдно признаться ей или найти нового врача. © OnlyJones / Reddit

Больше искрометных историй о походе к стоматологу можно найти здесь.

  • У нас с подругой сыновья примерно одного возраста, мы часто гуляем вместе. В последнее время стала замечать, что ее сын дурно влияет на моего, но сказать об этом прямо было очень неудобно. Сказала, что мой заболел ветрянкой. Честно говоря, ляпнула первое, что пришло в голову, а зря. Конечно же, она сказала, что хочет привести своего, чтобы тот заразился. Признаваться во лжи было неудобно, да и я по жизни во всем иду до конца. Мажу сына зеленкой. © Карамель / VK
  • Я переехала в новый район и нашла мастера маникюра по объявлению. Она указала, что запись к ней только по телефону, а я ненавижу звонить кому-то! Маникюр она сделала совершенно потрясающий, поэтому я долго пыталась позвонить ей и записаться еще, но не смогла. Поэтому я решила написать ей, объяснив, что у меня проблемы со слухом, и мне проще общаться с помощью текстовых сообщений. По сей день она думает, что у меня проблемы со слухом, и всегда очень громко разговаривает, когда мне делают маникюр. © Lavander_Moody / Reddit
  • Мне лень после стирки находить каждому носку пару, поэтому я никогда не ношу одинаковые носки. В 14 лет моя подруга из-за этого подняла меня на смех. Объяснять было лень, поэтому я пустила слезу и сказала, что я дальтоник, и это - чувствительная для меня тема. После этого я какое-то время советовалась с ней по поводу цветов моей одежды. А теперь перенесемся на 10 лет вперед. Мне 24, и вдруг мама этой подруги мне говорит: «Милая, у тебя носки не совпадают». Подруга тут же начала меня оправдывать, а я вспомнила про свой обман и во всем призналась. Оглядываясь назад, я думаю, что подруга всегда отлично помогала мне при выборе нарядов! © mmacaronnie / Reddit
  • Мой муж-художник часто рассказывает знакомым, как влюбился в меня за мои веснушки. Часто рисует мои портреты и не устает восторгаться этим «поцелуем солнца» уже четыре года. Но дело в том, что при первой нашей встрече у меня веснушек не было. Просто по пути на работу меня какой-то хмырь за рулем грузовика ржавой жижей обрызгал. После получения тонны комплиментов и приглашения на свидание от будущего мужа я сфотографировалась, сходила в салон и сделала татуаж - веснушки там, где были капли грязи. © Подслушано / Ideer
  • В 21 год, когда разорвала первые отношения, моя бабушка очень возмущалась сему факту, говоря, что женщина должна принадлежать в жизни только одному мужчине и надо терпеть! А недавно, спустя 11 лет, я нашла свидетельство о браке с дедом, которое было заключено через 5 лет после рождения моего отца, и фамилия ее там не девичья. Оказывается, за месяц до росписи она развелась с предыдущим мужем. © Подслушано / Ideer
  • Когда работал инженером, часто бывал в разъездах. К тому же нередко мои смены выпадали на выходные. Потом я выяснил, что это было потому, что у меня нет семьи. Они, значит, так меня загрузили, что я даже не мог попытаться найти себе пару и создать семью. Надоело мне все это, и я сказал своему боссу, что моя жена в ярости. «Я думал, у тебя нет семьи», - ответил он. «У меня ее нет. У меня есть супруга, мы пытаемся создать семью, но вы загружаете меня каждые выходные». Так с помощью этой лжи я перешел на офисный график работы с 9 до 17 с понедельника по пятницу. © Luckboy28 / Reddit
  • При знакомстве с молодым человеком кокетливо приврала на тему возраста. Спустя два года отношений не выдержала (заела совесть), разрыдалась и во всем созналась. Думала, конец, расстаемся. А он хохотал до слез и сказал, что я для него все равно малыш. © Подслушано / Ideer
  • Я всегда удивлялся, как мама в детстве отличает мое вранье от правды. Мог придумать какую-то правдоподобную легенду, а она все равно не верила. Говорила, что сердцем чувствует, когда вру. Но дело оказалось не в этом. Я рос и заметил одну особенность. Как только говорю неправду, сразу краснею как помидор. Может, это от нервов организм так реагирует. Но мне уже 35 и я до сих пор не умею врать, лицо все выдает. Если бы была награда за честность, я бы точно получил все статуэтки. © Не все поймут / VK
  • Когда я был ребенком, я всем в классе рассказывал, что снимался в небольшой сцене в фильме «Капитан Крюк». Тогда фильм был очень популярен, поэтому, конечно, мне никто не верил. Все поклялись дома посмотреть это кино, чтобы доказать, что я не прав. На следующий день я был готов к тому, что ложь выплывет на свет, когда вдруг самый крутой парень в моем классе пришел на урок и заявил, что действительно видел меня в этом фильме. Ему все поверили на слово, и с того дня никто в этом не сомневался. © DribDrubs / Reddit
Александр Пазюк
5 дней назад

Не все поймут и я не понял. Если ты свистобол, то какую бы тебе награду дали? Тем более палился бы каждый раз

-
-
Ответить
  • С 4 лет вру окружающим, что у меня нет обоняния. И все верят. Поэтому не могу никому признаться, что на самом деле обожаю запах сосисок в тесте и стирального порошка. © Dayvihd / Reddit
  • Жутко нервничал во время собеседования, поэтому не разговаривал и просто кивал головой, когда они задавали вопросы (а я, как ни странно, знаю язык жестов). Я притворялся немым на протяжении всего собеседования и в течение следующих 6 месяцев, что я там работал. © ali0yvr / Reddit
  • Разрядился телефон, а мне срочно позвонить надо. Взяла телефон мужа и увидела там контакт «Зайчик». Накрутила себя и стала ломать голову, как бы мужа на измене подловить. А муженек сдал себя сам: сегодня заявился с работы вместе с «Зайчиком» и стал знакомить с ним нашу дочь... Маленький такой зайчик с длинными ушами и мягкой шерсткой. Не, ну логично, а как еще записать номер женщины, у которой собрался купить зайчика для дочки? © Палата №6 / VK

Комментарии

Уведомления
Буква Эф
10 часов назад

Интересно, а у папы в паспорте только одна дочь записана? А почему второй нет? Есть вопросы к маме😉

-
-
Ответить

Похожее