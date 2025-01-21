15 жизненных историй о том, как легко тайное может стать явным

Абсолютно честных людей, пожалуй, не найти - всем приходится хоть раз в жизни, да приврать. Но никогда не знаешь, к чему может привести ложь. Так, одна героиня этой подборки обманула подругу, чтобы ограничить общение своего ребенка с ее сыном, и сама угодила в ловушку.