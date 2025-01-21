15 жизненных историй о том, как легко тайное может стать явным

Не все поймут и я не понял. Если ты свистобол, то какую бы тебе награду дали? Тем более палился бы каждый раз
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Абсолютно честных людей, пожалуй, не найти - всем приходится хоть раз в жизни, да приврать. Но никогда не знаешь, к чему может привести ложь. Так, одна героиня этой подборки обманула подругу, чтобы ограничить общение своего ребенка с ее сыном, и сама угодила в ловушку.
Больше искрометных историй о походе к стоматологу можно найти здесь.
Не все поймут и я не понял. Если ты свистобол, то какую бы тебе награду дали? Тем более палился бы каждый раз
Надеюсь, покупку зайчика с женой обсудил, это ведь не просто игрушка.
Интересно, а у папы в паспорте только одна дочь записана? А почему второй нет? Есть вопросы к маме😉