«Ногти богатой женщины»: идеи маникюра, которые сделают образ по-настоящему дорогим

Чего мы только не насмотрелись в нэйл-арте: и ногти с шерстью, и пирсинги, и безумный 3D-дизайн. Однако многие женщины хотят, чтобы ногти просто выглядели ухоженно и добавляли очков образу. С этим отлично справится маникюр в стиле «богатой женщины».

Что такое маникюр «old money»

Марина Марина 1 час назад "Не выглядят дорого"... А должны? Алë, это просто ногти! С какого перепугу они должны быть ценными? - - Ответить

Эстетика «старые деньги» завоевала сердца модниц уже как несколько лет назад и не сбавляет обороты. Это воплощение вневременной элегантности, классики, роскоши. К маникюру это тоже относится. В понимании большинства «дорого» — это когда маникюр блестящий или с каким-то затейливым дизайном. Но на самом деле ногти «old money» — это простые изысканные цвета, обычно без узоров или с минимальными элементами декора.

Небольшая длина ногтей

Аккуратные ровно постриженные короткие ногти выглядят ухоженно, от них прямо веет изысканностью. Обычно их подпиливают под форму миндаль или квадрат, но можно и другую, главное, чтобы это смотрелось естественно. А вот отращивать или наращивать длинные ногти — это уже не то пальто, состоятельные дамы выбирают короткую длину. А вот с цветами и дизайнами можно аккуратно поиграть.

Полупрозрачные тона

Покрытие, которое лишь делает ногтевую пластину глянцевой и ровной, при этом имеющее совсем тонкий цветовой оттенок или не имеющее цвета вовсе — это изысканный минимализм. Выглядит такой маникюр люксовым, будто ногти просто сами по себе такие идеальные и ничего с ними делать больше не требуется.

Если цвет своей ногтевой пластины не слишком нравится, то всегда можно выбрать полупрозрачный белый, нюдовый или розовый оттенки. Они смотрятся будто дорогая вуаль на ногтях.

Французский маникюр

В последнее время френч будто бы сдает свои позиции, но не когда речь заходит о маникюре в стиле тихой роскоши. Однако есть нюанс — ногти должны быть короткими. Только тогда это будут ногти королевы.

Ногти «базовых» оттенков

Речь пойдет, конечно же, о различных вариациях бежевого и коричневого цветов. Они всегда смотрятся выигрышно, подходят к любому наряду и событию, не отвлекают от образа. Это плотное покрытие, где цвет перекрывает ногтевую пластину. В отличие от чистого белого, который выглядит дешево, бежевые и коричневые оттенки, напротив, добавляют нотку изысканности и богатства.

Дорого и взросло смотрятся кофейные и тауповые оттенки. Ведь у таких цветов есть глубина, они более сложные, их так и хочется разглядывать.

Можно также поэксперементировать с теплыми оттенками, например персиковым.

Маникюр темных оттенков

Некоторые модные эксперты говорят о том, что пастельные тона выглядят дешево в это время года и предлагают вместо них обратить внимание на глубокие темные оттенки. Например, темно-синий цвет обожают любительницы стиля «old money». Несмотря на то, что он довольно яркий, его можно назвать нейтральным, ведь он также отлично сочетается со всем.

А если хочется выглядеть «на миллион долларов», то темно-зеленые оттенки драгоценных камней справятся с этой задачей.

Покрытие с легким шиммером

Мария Василева 42 минуты назад Как будто просто тиксы налепили и не доделали - - Ответить

Да, блестки на ногтях действительно устарели. Но легкий шиммер допустим, особенно если он наносится на нейтральное покрытие. Например, ногти молочного цвета с едва уловимым взгляду блеском добавят в дорогой образ нотку игривости.

Металлические оттенки

Казалось бы, оттенки из серии «металлик» ну никак нельзя назвать скромными. Однако и в этой палитре можно найти такие цвета, которые будут выглядеть роскошно и не вычурно. Важно выбирать нейтральные нюдовые тона, тогда и металлический отблеск не испортит ногти в стиле тихой роскоши.

Глазированные ногти

Lala 2 минуты назад Слишком бледная рука для этого лака. - - Ответить

Уже несколько лет модницы сходят с ума по «глазированному» маникюру. И это действительно крутой тренд — жемчужный отлив будет роскошно смотреться практически на любых нюдовых и полупрозрачных лаках. Получается, что такой маникюр идеален, если хочется ногти в стиле богатой женщины.

Аккуратный декор

Кто сказал, что ногти в стиле «old money» не могут быть с каким-либо дизайном? Конечно, могут, но очень важно не переборщить, иначе будет «не то пальто». Лучше также использовать базовые нейтральные тона. А в качестве элементов дизайна отлично будут смотреться легкие блестки-точки или аккуратные надписи.