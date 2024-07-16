11 видов маникюра, с которыми давно пора распрощаться, ведь от них аж разит нафталином

Наверняка мастера маникюра в курсе всех новых тенденций, однако обычно они делают то, что попросит клиент. К сожалению, не у каждого есть время изучать модные тренды. Поэтому мы покопались в интернете и узнали, какой маникюр лучше не делать. Крутые альтернативы, конечно, мы тоже не обошли стороной.

«Мраморный» маникюр

Дизайн ногтей, похожий на разрез камня, был популярен в последние годы. Ведь можно было сделать как аккуратный маникюр с изюминкой, так и очень яркое покрытие. Но, похоже, он уже всем приелся. Такой дизайн можно заменить неустаревающим однотонным покрытием, которое выглядит естественно и освежает образ.

«Мятный» маникюр

Тринадцатая 3 дня назад Что значит "устарели"? Как может устареть цвет? А если мне нравится мятный, и не нравится голубой, я что, древность нафталиновая? Во шиза... - - Ответить

Вообще-то ногти мятного оттенка уже давно устарели, но некоторые продолжают выбирать этот цвет. Возможно, он просто ассоциируется со свежестью и летом. Но лучше заменить его более современным светло-голубым оттенком или даже сочетать эти 2 цвета в одном дизайне.

Геометрический дизайн

Такой вид дизайна нравился многим. Ведь можно было с помощью различных линий и фигур украсить базовое покрытие, а выглядело это аккуратно и эстетично. Но, к сожалению, сейчас тренд безбожно устарел. Нынче популярен дизайн в стиле поп-арт. Это плавные, но не геометричные линии и фигуры, с помощью которых можно добавить в образ перчинку.

Широкий френч

Ногти с окрашенным в белый цвет отросшим свободным краем были популярны очень долгое время. И именно такой вариант французского маникюра уже изжил себя. Сейчас в моде прием, при котором полоска украшает лишь верхнюю часть ногтя. Он еще называется «детский френч». Окрашенная часть может быть как белой, так и цветной.

Яркий розовый маникюр

Татьяна Желтова 3 дня назад Оттенок надо подбирать подходящий по цвету кожи. Далеко не всем идёт тот, что справа - - Ответить

Насыщенный розовые оттенки ногтей, которые еще называли «агрессивными», ушли вместе с барбикором. Да и, если говорить откровенно, такой цвет смотрится вычурно и годится разве что для особо дерзких образов. Сейчас самое время присмотреться к более приглушенным оттенкам: нежно-розовому, молочному, персиковому.

Блестящий маникюр

Eleny 2 дня назад На новый год самое то блестки 🤩 а вот стразы не всегда удобны, если цепляются - - Ответить

Блестки на ногтях смотрятся гламурно и сразу приковывают взгляд. Однако в этом году такой дизайн немного устарел. Стоит попробовать более утонченные варианты: кокетливый кружевной маникюр или «глазурированные» ногти. А если душа требует «сияния», вместо блесток лучше выбрать дизайны с кристалликами.

Темно-красный маникюр

Такой цвет был классикой чуть ли не с начала времен. Разве он еще не надоел? Модные эксперты считают этот оттенок устаревшим. Но не стоит огорчаться, ведь у красного цвета множество оттенков, и один из них — светло-красный — сейчас на пике популярности. А еще круто выглядит френч с красными кончиками.

Экстра-длинные ногти

Наращенные или натуральные длинные ногти всегда были чересчур неудобными и непрактичными. А сейчас и вовсе считаются безвкусицей. Мастера маникюра отмечают, что шика прибавляют красивая форма и цвет ногтей, а не их длина.

Неоновый маникюр

Многие выбирали неоновые оттенки лаков на лето, ведь с ними ногти выглядят ярко и свежо. Но в этом году подобный маникюр больше не в тренде. Если не хочется ограничиваться базовыми оттенками, можно присмотреться к другим глубоким и интересным цветам: мандариновому, глубокому синему, огненно-малиновому. Они и внимание привлекают, и на модной волне сейчас.

Слишком много декора на ногтях

Необычные детали в маникюре способны поднять образ на новый уровень, но главное — не переборщить. Иначе ногти превращаются в некое произведение искусства, которое «живет» отдельно от всего образа. Небольшой аккуратный декор сейчас допустим, а обилие бусинок, бантиков, фольги на ногтях — уже прошлый век.

Цветочный дизайн

Несмотря на то, что в целом сейчас стали модными «цветочные» мотивы, с ногтями этот трюк не пройдет. Первым делом стоит избегать ярких дизайнов с изображениями флоры. Да и не всегда цветочный дизайн уместен. Лучше обратить внимание на нестареющую классику: черепаший принт, сердечки, точки.