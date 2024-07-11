Мы решили заглянуть в прошлое и узнать, как менялся маникюр за последние 100 лет

Мы привыкли к доступности маникюра: можно сходить к мастеру или даже сделать его дома самостоятельно. Да и дизайн ногтей сейчас на любой вкус. Но так было не всегда: лак для ногтей в более привычном для нас понимании появился около 100 лет назад, и с тех пор «маникюрная» мода неоднократно менялась.

С чего все начиналось

Впервые сделать маникюр пришло в голову жителям Древнего Китая. Они втирали в ногти порошок из пчелиного воска, желатина и яичного белка, подкрашивая смесь розами и орхидеями. Такую «мазь» оставляли на несколько часов, после чего ногти окрашивались. Пыль от золота и серебра также использовалась в качестве «лака». Чуть позднее в Египте ногти стали красить хной, оттуда же технология распространилась в Индию и Африку. На западе нечто похожее появилось лишь в XVIII веке. Но уже в 1878 году на Манхеттене был открыт первый маникюрный салон, которым заправляла предприимчивая Мэри Кобб. Она также изобрела пилку для ногтей и эмаль для покрытия.

Начало XX века

Тринадцатая 3 дня назад Эээ... А вы не могли найти более презентабельную фотку с более качественной работой?? Слой огромный, гель отрос... - - Ответить

В это время ногти старались тщательно отполировать, а не просто накрасить. Девушки втирали специальную маникюрную пасту в ногти до появления блеска. Придавали цвет с помощью масел или аэрографа, однако важнее было именно сделать руки ухоженными. В 1911 году также появилось средство для удаления кутикулы, что сделало маникюр еще более популярным.

Чадо Брюн 1 час назад Это маникюр с белыми кончиками или на фото женщина с обколупанным лаком? Хотя глядя на катышки на кофте, как-то понимаешь к какому ответу склониться… - - Ответить

Но настоящий прорыв в индустрии моды на маникюр произошел в 1920-х годах. Тогда же появилась автомобильная краска из нитроцеллюлозы, а женщины стали красить ею ногти. Так и был придуман лак для ногтей в его более современном понимании.

1930-е годы

Самый первый лак был выпущен фирмой Revlon в 1932 году. Тогда же идею красить ногти подхватили киноактрисы того времени, которые сделали популярной технику «полумесяц». Лаком красилась только середина пластины, а кончик и лунка оставались нетронутыми. Модным писком считалось, когда помада и лак для ногтей были одного цвета. Маникюр стал повсеместным. Он воспринимался женщинами как простой и дешевый способ поднять настроение, подчеркнуть женственность, в то время как на одежде приходилось экономить. Некоторые и вовсе использовали лак для ногтей вместо перчаток — он также скрывал грязь под ногтями.

Примечательно, что в салонах давались рекомендации о том, какая форма подойдет разным типам женщин. Овальная считалась самой практичной. Длинным и тонким рукам рекомендовались короткие ногти. Длинные ногти конусообразной формы были для коротких и широких рук. Заостренный кончик могли носить только молодые девушки и женщины с «экзотичной» внешностью.

1940-е и 1950-е годы

В 1940-х годах маникюр по-прежнему воспринимался женщинами как один из немногих способов подчеркнуть красоту, однако в это время форма и цвет ногтей должны были быть более функциональными. Поэтому прозрачные лаки были самыми популярными, а ногти стали короткими. В 1950-х кинематограф становится цветным, а дантист Фред Слак начинает использовать свои материалы не только в области стоматологии, но и в маникюре. Так появляется акриловое наращивание. В моду врываются длинные красные ногти с заостренным кончиком.

Компания Revlon также провела маркетинговую кампанию, в которой красный цвет лака для ногтей подавался как смелый и привлекательный. Начиная с 50-х годов прошлого века маникюр стал стандартной процедурой почти для каждой женщины.

1960-е и 1970-е годы

Дерзкие оттенки лаков отходят на второй план. В моде спокойный и естественный маникюр. Цвета покрытия становятся приглушенными, мягкими, пастельными. Французский маникюр также набирает популярность, благодаря модным показам. Именно в 60-х появляется такое понятие, как «сезонный» оттенок лака.

Были в середине прошлого века и свои лайфхаки для маникюра. Например, чтобы быстрее сушить лак, дамам советовали накрашенные ногти опускать в холодную воду. Сегодня мы знаем, что это не поможет. А вот как советовали чинить сломанный ноготь: нужно было покрыть его слоем лака, затем приложить салфетку, покрыть ее еще одним слоем, опустить руку в воду. Салфетка растворялась, а на поверхность наносилось еще 5-6 слоев лака.

В 1965 году модницы из Лондона начали разрисовывать ногти масляными красками, таким образом заложив основу для нейл-арта.

1980-е годы

На волне стремительного развития поп-культуры стали популярны яркие, порою даже кислотные и неоновые оттенки маникюра: желтые, зеленые, синие. Появились и различные украшения для ногтей: фольга, золото, перья. Ногти продолжали украшать рисунками и текстурами.

В моду вошла квадратная форма — как на коротких ногтях, так и на ультрадлинных. В 1983 году была изобретена первая версия гель-лака. А некоторые мастера маникюра стали использовать сверло, чтобы придать ногтям форму.

1990-е годы

A_n_s_y 2 часа назад Тогда еще были фотохромные лаки, которые меняли цвет в зависимости от освещения солнечным светом. Не выглядели по-разному при разном освещении, а именно меняли цвет.

Еще были магнитные лаки. Рисунок на покрытии формировался путем приближения к свежепокрашенному ногтю магнита соответствующей формы. - - Ответить

В эту эпоху у маникюра было много вариаций, однако вот самые популярные из них: Смелый нейл-арт с наклейками, стразами и даже «пирсингом» для ногтей;

Короткие ногти в стиле «гранж» черных и темно-фиолетовых оттенков;

Нежно-голубой оттенок «Sky» и другие полупрозрачные естественные оттенки. Тогда же были изобретены термолаки, которые меняли цвет в зависимости от температуры, и лаки с эффектом кракеллюра, которые трескались на воздухе, создавая причудливые узоры.

2000-е годы

В начале XXI века маникюр уже стал способом самовыражения. Девушки красили ногти лаком с блестками, украшали стразами, наклейками, рисунками. Стали модными металлические оттенки.

Одновременно очень популярным был простой френч на короткие ногти.

2010-е годы

Индустрия маникюра и нейл-арта сильно шагнула вперед, и в период 2010-х годов множество различных дизайнов ногтей было в трендах. Однако нам более всего запомнился усовершенствованный французский маникюр в стиле «омбре», где кончик белого цвета растушевывали кистью или аэрографом.

Позднее такой эффект на ногтях был не только в бежево-белом варианте, но и с другими различными комбинациями цветовой гаммы.

2020-е годы