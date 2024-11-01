12 фишек, с которыми маникюр будет свежим и аккуратным даже через месяц

Наверняка каждой поклоннице маникюра хотелось бы, чтобы красивые и аккуратные ногти радовали ее как можно дальше. Причем этого бы хотели и те, кто ходят к мастеру, и те, кто делают ногти самостоятельно дома. На практике это не такая уж и не несбыточная мечта. Продлить жизнь маникюру можно если правильно выбрать форму, покрытие или даже дизайн. А на что именно обратить внимание — рассказываем в статье. Содержит элементы, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Выбрать миндалевидную форму

Не все формы ногтей одинаково устойчивы к повреждениям. По мнению экспертов, самыми крепкими являются овальные и миндалевидные ногти. Так как они не имеют острых краев, они меньше цепляются за окружающие предметы и, как следствие, меньше повреждаются. А вот квадратная форма не может похвастаться такой прочностью. Если вы не хотите отказываться от нее совсем, но при этом не хотите после каждой поломки бежать к своему мастеру, то можно попробовать квадратную форму со сглаженными углами.

Отказаться от матового покрытия на светлых ногтях

Светлана БМВ 39 минут назад "Прослужат долго", если без перчаток ковыряться в навозе, или земле, или иметь дело с тушью или красками. - - Ответить

Матовое покрытие способно преобразить и однотонный маникюр, и маникюр с дизайном, потому что с ним ногти выглядят необычно и совершенно по-новому. Однако есть у этого и обратная сторона. Матовое покрытие быстро пачкается, теряет презентабельный вид и откалывается. Особенно это касается нюдовых и светлых цветов — они пачкаются быстрее всего и оттереть их не такая простая задача. Поэтому, если вам нравится бархатистое покрытие, то лучше всего выбирать темные цвета.

Использовать перчатки

Надевать перчатки во время работы по дому полезно в любом случае. Но если вы сделали маникюр — обезопасить ногти во время уборки особенно полезно. Дело в том, что химикаты в чистящих средствах могут испортить маникюр. Кроме того, если вам неудобно использовать перчатки, старайтесь избегать длительного воздействия воды, чтобы избежать отслоек. Особенно очень горячей воды.

Выбирать глянцевое покрытие

Если вы хотите получить долговечное и качественное покрытие без излишних заморчоек, то глянцевые ногти — идеальный вариант. Такое покрытие сочетается с любым цветом и дизайном. Кроме того, оно не требует какого-либо специального ухода в отличие от матовых ногтей, которые особенно в светлом исполнении требуют особого внимания.

Попробовать «американский» дизайн

Svetlana Svetlana 23 минуты назад "тренд н.а имитацию натуральных ногтей ".

А реальные, натуральные ногти не котируются? - - Ответить

В последнее время тренд на имитацию натуральных ногтей набирает особую популярность, особенно в штатах, поэтому его часто называют «американским». Он чем-то похож на классический французский маникюр, но выглядит более естественно. Все дело в кончике — в этом маникюре он не белый, а приближенный к цвету натуральных ногтей. Благодаря этому они выглядят максимально здоровыми и чистыми.

Сделать наращивание на типсах

Если вы беспокоитесь о безопасности своих ногтей, то вместо акрила можно попробовать наращенные гелевые ногти. Специалисты говорят, что такое покрытие намного меньше воздействует на натуральный ноготь различными агрессивными компонентами. Поэтому, если для вас это важно, можно попробовать именно такой маникюр.

Выбирать светлую основу

Светлана БМВ 54 минуты назад "Шикблеск"- грамотность аффторки статьи. Хотя, может для неё "скукота" - писать правильно? А ногти справа, очень даже мило выглядят, для повседневной жизни. - - Ответить

Если хочется, чтобы маникюр как можно дольше сохранял свежий вид, то важно в качестве базы выбрать цвет максимально приближенный к цвету кожи. При этом не значит, что нужно ограничиваться только скучными бежево-розовыми вариантами. Главное, чтобы светлый цвет был только у кутикулы, а вот уже саму пластину и свободный край можно украшать как угодно. Вы можете попробовать цветной френч, стразы, пятна или омбре, ногти все равно будут выглядеть свежими даже спустя пару недель носки.

Убирать длину перед наращиванием

Светлана БМВ 1 час назад Очень красивые ноготочки н.а "идеально для наращивания". А "мигом сломаются"- тоже классно смотрятся, хотя и без видимого лакового покрытия. - - Ответить

Если вы планируете наращивать длину акрилом или гелем, то лучше всего для этого подойдут родные ногти небольшой длины. На первый взгляд может показаться, что это неправильно и нелогично. Ведь акрил будет гораздо лучше держаться, если у него будет своеобразная «поддержка» из родного ногтя, но это не так. Дело в том, что если вы будете наращивать ногти на всю свою длину, то существенно возрастет риск трещин, в которых могут появиться бактерии. Поэтому, если вы хотите продлить жизнь именно длинным ногтям, то в качестве базы лучше убрать свою длину.

«Запечатать» свободный край

Если вы делаете маникюр самостоятельно — в конце всегда запечатывайте кончик. Для этого после завершения маникюра основным цветом покрывайте его прозрачным лаком. Особое внимание стоит уделить кончику. Так же эксперты рекомендуют повторять эту процедуру раз в два-три дня, чтобы маникюр как можно дольше оставался свежим и аккуратным.

Вовремя обновлять маникюр

Переношенные ногти — боль многих мастеров маникюра. Часто женщины не торопятся идти к мастеру, особенно если ногти не выглядят отросшими. Однако это очень вредная практика.

Если не обновить маникюр через 3-4 недели, то возрастет риск отслоек. Кроме того из-за смещения центра тяжести ноготь может попросту надломиться в самом неудачном месте.

Убирать сколы

Мохнопопая егоза 4 минуты назад Кого у меня первый раз треснуло покрытие, я просто сняла гель, т.к. посчитала это за знак) - - Ответить

Наверняка вы хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда по какой-то причине у вас отслоился или сломался всего один ноготь. Вы решили не беспокоить мастера по пустякам и доходить так уже до следующего визита. Это не самое лучшее решение. Дело в том, что если не устранить скол должным образом, то и маникюр, и ноготь под ним будут разрушаться дальше. Поэтому важно решать эту проблему максимально оперативно.

Добавить блесток

Если вы красите ногти самостоятельно, то попробуйте лак с блестками. Эксперты утверждают, что он значительно дольше держится и реже скалывается. Кроме того он в секунду украшает руки и может выглядеть как полноценный сияющий аксессуар на каждом пальце.