9 идей маникюра, который будет в тренде этой осенью

Один из способов почувствовать наступление нового сезона — это обновить маникюр. Однако начало осени вовсе не значит, что нужно перейти исключительно на темные и мрачные оттенки. Сейчас в моде очень разные дизайны. Внутри использованы элементы, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Анималистичный принт

Если весна и лето — это время для ярких ногтей с цветочным дизайном, то осень — пора анималистичных принтов. И необязательно ограничиваться леопардом, хотя он, конечно, остается одним из самых востребованных. Но еще можно попробовать дизайн со змеиным принтом, "зеброй", "тигром", "крокодилом". Особую популярность в грядущем сезоне среди «звериных» принтов будет занимать имитация панциря черепахи. Сделать такой дизайн еще интереснее можно с помощью матового покрытия.

Необычный френч

Классический квадратный френч с белым кончиком — уже практически моветон. Сегодня его можно сделать намного интереснее. Например, вместо белых арок попробовать цветные. А еще необязательно наращивать ногти, чтобы придать им «ту самую» форму — можно сделать френч даже на коротких ногтях. Если же вы готовы к экспериментам, то модные эксперты советуют попробовать двойной френч. Это когда под основной аркой есть еще одна, но более тонкая. Можно комбинировать цвета или сделать кончик однотонным. В любом случае получается стильно и необычно.

Голубой дизайн

Еще год назад барбикор был популярен как никогда. В этом же сезоне на пике популярности противоположный цвет — голубой. Причем в максимально светлых, чуть ли не полупрозрачных оттенках, ассоциирующихся с туманом, льдом или пасмурным небом. Несмотря на то, что столь холодный оттенок не особо-то ассоциируется с яркой осенью, этот цвет скоро можно будет увидеть всюду. Так почему бы не попробовать его и в маникюре?

Металлик

Модные эксперты советуют приберечь блестки до зимних праздников. Но это не значит, что о сияющих дизайнах нужно забыть в принципе. Так, например, стоит попробовать сделать металлизированные ногти. Это могут быть как и классические серебряные ногти, так и что-то более яркое и экстравагантное. Кроме того, необязательно покрывать хромом весь ноготь. Можно сделать акценты на одном или нескольких ногтях.

Перламутровые ногти

Этот вариант понравится тем, кто любит минималистичные изысканные дизайны. Светлая основа и хромированное напыление создадут эффект, будто вместо ногтей маленькие сияющие жемчужинки. Если захочется сделать дизайн еще более необычным, можно попросить мастера добавить на ногти небольшие наклейки или стразы.

Зеленый цвет

Когда природа потихоньку увядает, один из способов продлить лето — добавить красок в повседневную жизнь. А ничто не ассоциируется с летом так сильно, как зеленый цвет. Тем более что в этом сезоне он популярен во всех вариациях: от яркого и сочного до приглушенного и почти землистого. Кроме того, некоторые эксперты рекомендуют использовать не просто однотонный цвет, а добавить его в необычный дизайн. Например, сделать маникюр с эффектом ауры.

Пирсинг

Проколы, украшенные самыми замысловатыми подвесками, давно делают не только на теле. Этот тренд добрался и до ногтей и в этом сезоне он чрезвычайно популярен. Можно ограничиться простыми колечками или попросить мастера добавить полноценную подвеску. Возможно, жить с таким маникюром чуть сложнее, чем с обычным. Зато он гарантирует заинтересованные взгляды окружающих.

Коричневый цвет

Wantnonick 30 минут назад Боже, что с указательным пальцем 🙈🙈🙈 следите за своим ии, это же кошмар - - Ответить

Коричневый этой осенью, можно сказать, «новый черный» — чрезвычайно популярен и востребован. Причем как однотонный цвет на всех ногтях, так и каждый ноготь в своем оттенке коричневого. Имитация кофейной пенки и в целом кофейная тематика тоже в тренде.

Аппликации

Некоторые знаменитости в последнее время все чаще делают на ногтях объемные розы. А как это часто бывает, что популярно у звезд, то и уходит в народ. Так случилось и с объемными розами. Аппликация из них — еще один тренд этой осени. Особенно к нему присмотреться советует тем, у кого на ближайшие месяцы запланировано какое-то важное мероприятие.