16 женщин, которым сделали не просто маникюр, а маникюрище

Кто-то из года в год делает нюдовый или красный маникюр, а кого-то хлебом не корми, дай поэкспериментировать. Например, сделать новые ногти в честь развода или вдохновиться приманками на рыбалке.

«Бабуле 91, и она попросила сделать ей легкомысленный маникюр»

«В честь развода забубенила вот такой вот маникюр. Лучшее мое решение»

«Прощай, парниша».

«Годами наблюдала, как моя бабушка красит ногти в такой цвет. Как я рада, что теперь он в моде»

«Ногти, вдохновленные рыбалкой»

«Ловите мои ногти в стиле „Бриджертонов“»

«Мои эксперименты с новым дизайном»

«А меня вдохновила Русалочка»

«Угадайте, что меня вдохновило? Летние пикники»

«Мама просила: „Сделай что-то пастельное, но интересное“. Вот результат»

«Короче, бабуле 90 лет, она вообще не может сидеть на месте. Поэтому все это мы сделали за 20 минут»

«У моей подруги есть бабуля, ей 101 год. И вот ее ногти»

«Мама — учитель в начальной школе. Вот ее маникюр на Хэллоуин»

«Сестра — мастер маникюра. Обожаю ее за то, что она готова выполнить любые мои капризы»

«Мои ногти теперь акулы»

«Все вокруг делают маникюр с клубничкой. Я тоже решилась»

«Работаю в библиотеке. Захотела маникюр, который мэтчился бы со старыми книгами»