16 женщин, которым сделали не просто маникюр, а маникюрище
Кто-то из года в год делает нюдовый или красный маникюр, а кого-то хлебом не корми, дай поэкспериментировать. Например, сделать новые ногти в честь развода или вдохновиться приманками на рыбалке.
«Бабуле 91, и она попросила сделать ей легкомысленный маникюр»
«В честь развода забубенила вот такой вот маникюр. Лучшее мое решение»
«Прощай, парниша».
«Годами наблюдала, как моя бабушка красит ногти в такой цвет. Как я рада, что теперь он в моде»
«Ногти, вдохновленные рыбалкой»
«Ловите мои ногти в стиле „Бриджертонов“»
«Мои эксперименты с новым дизайном»
«А меня вдохновила Русалочка»
«Угадайте, что меня вдохновило? Летние пикники»
«Мама просила: „Сделай что-то пастельное, но интересное“. Вот результат»
«Короче, бабуле 90 лет, она вообще не может сидеть на месте. Поэтому все это мы сделали за 20 минут»
«У моей подруги есть бабуля, ей 101 год. И вот ее ногти»
«Мама — учитель в начальной школе. Вот ее маникюр на Хэллоуин»
«Сестра — мастер маникюра. Обожаю ее за то, что она готова выполнить любые мои капризы»
«Мои ногти теперь акулы»
«Все вокруг делают маникюр с клубничкой. Я тоже решилась»
Выглядят сочно. И так сочетаются с украшениями, особенно с кольцом с большим красным камнем.
«Работаю в библиотеке. Захотела маникюр, который мэтчился бы со старыми книгами»
Задумка хорошая, узор красивый, но сделано очень неаккуратно, лунка просто бросается в глаза
А вот еще несколько офигенных идей для маникюра, после которых вы точно будете знать, какие ноготки сделаете в следующий раз.
Комментарии
Не понимаю, зачем красить ногти и так в цвет ногтей, нюд, бледно-розовый. Ну, хотите аккуратные ручки, покройте прозрачным. Я хоть несколько ногтей, да покрашу в чёрный, образ жизни такой, что руки мою без конца, к сожалению, сложный маникюр не сбацаешь
Парниша, хо-хо! Я забубенила себе маникюр! Кр-р-расота! Не учите меня жить!