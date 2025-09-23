17 историй о подругах, которые могут и в огонь и в воду, и проблем на ровном месте создать

Девушка-веган приготовила блюда для себя. Не все люди любят траву и имеют на это полное право. И в этой истории люди просто тупо хотели поесть что-то нормальное. И ведь ей никто и слова не сказал, чточто-то не так. Просто люди ушли пораньше. ВЕЖЛИВО. Аффтарка опуса их унижает просто потому, что они не захотели есть то, что типа как для них (а на самом деле см первое предложение). Не понимаю, зачем есть то, что тебе не нравится. Попробовал, не понравилось? Оставь. Зачем давиться через силу? Но нет... они были обязаны это съедать и нахваливать. Какая кошмарная свекровь кому-то достанется...