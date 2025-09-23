Не считаю хорошим обычай об одинаковых платьях для подружек ннаесты. Почему они должны быть инкубторскими, бнзликими. Каэдая девушка имеет право на индивилуальность. Просто надо быть не ярче ннаесты.
17 историй о подругах, которые могут и в огонь и в воду, и проблем на ровном месте создать
Женская дружба бывает разной — иногда это крепкая связь на всю жизнь, а иногда просто знакомство «по случаю», о котором забываешь довольно быстро. При этом настоящая дружба не всегда означает встречи каждую неделю: иногда один дурацкий вопрос посреди ночи по телефону помогает понять, что ты встретила сестру по духу. В этом убедилась героиня одной из этих историй.
- В юности с подружкой зaговорили о целовании руки «как в кино». Я: «Дaвай на тебе потренируюсь!» Она захотела, чтобы я это сделал перед ее подругами. Ну ок. Через пару минут, когда моей не было рядом, одна ее подруга пoдходит ко мне и спрашивает: «Вот зачем ты такое делаешь? Она что, тoго стоит?» Да, это истoрия о том, как я начал понимать, что такое женская дружба. © Убойные Истории / VK
- Мы дружим с ней буквально с детского сада — познакомились в 3 года, а сейчас нам по 42. Учились в одной школе, потом колледже и университете, а по дороге собрали остальную часть нашей компании. Сейчас все живем в разных местах. Мы поддерживаем связь через общий чат и регулярные созвоны. Собираемся вместе каждый ноябрь. Да, это требует усилий, но это не тяжело — понимаете? Это мои девчонки, и я их люблю. © Unknown author / Reddit
- Сшили подружкам невесты одинаковые платья. А сестра мужа не согласилась и купила себе другое. Утром перед свадьбой вижу ее и ставлю ультиматум: пусть переодевается либо уходит! Ведь она заявилась в белом платье, а на груди было написано золотыми пайетками «Chanel». Обозвав нас последними словами, сестра удалилась. До сих пор с нами не общается, хотя два года прошло. © Подслушано / Ideer
- У меня есть отличная подруга. Хорошая девочка, умная, милая, добрая. Она веган, уже больше пяти лет не ест мяса. Недавно у нее был день рождения, она устроила домашние посиделки для друзей. Провела у плиты почти целый день, хотела удивить нас блюдами без мяса, ей хотелось доказать, что они тоже могут быть вкусными. К сожалению, ее окружают не очень тактичные люди, и они рано ушли с торжества. Самое обидное то, что все они сели в кафе быстрого питания напротив ее дома, поедая бургеры. Ужасное неуважение к подруге, мне стало очень жаль ее. Осталась с ней, помогла убрать со стола, похвалила ее старания, ведь некоторые блюда были действительно вкусными. Подруга поплакала, вытерла слезы, а дальше мы пошли с ней смотреть сериал и есть вкуснейшие фаршированные помидоры! Горжусь ею, потому что она человечная и добрая. Таких сейчас мало. © Карамель / VK
- У меня была одна нелепая ситуация, когда «подруга», у которой во всех отношениях все было лучше, чем у меня (богатая, красивая, популярная, поддерживающий муж и прочее), просто не могла вынести того, что в моей жизни происходит что-то хорошее. Например, когда я начала заниматься спортом, она изо всех сил пыталась перещеголять меня. Это было ужасно, потому что во многих отношениях мне действительно нравилось дружить с ней — у меня не было проблем с тем, что она была в центре внимания и так далее. Просто хотелось бы, чтобы она отказалась от подобных штучек. © slinkiimalinkii / Reddit
- Мы вместе учились в школе, потом поступили в разные университеты. Всегда я первой писала ей и предлагала встретиться. В какой-то момент я перестала это делать. Мы не общаемся уже около двух лет, хотя все еще подписаны друг на друга в соцсетях. Думала, что мы хорошо дружили, но после университета поняла, что мы очень разные. И, скорее всего, были так близки только потому, что виделись каждый день в школе. © penguin_on_a_mission / Reddit
- Моя лучшая подруга обожает опаздывать. Собрались мы с ней на прошлых выходных в кинотеатр, выбрали классный фильм, я забронировала билеты, сказала, что сеанс начинается в 18:00. Все было заранее продумано, она у меня опаздывает минимум на час, а фильм начинался в 20:00. Сижу дома, крашусь себе, собираюсь выходить, как вдруг звонит мне моя подружка, говорит, что уже на месте. Я в полнейшем шоке, не ожидала от нее такой пунктуальности, ровно в 18 приехала. Спрашиваю, где она стоит, а сама уже одеваюсь быстренько, как вдруг подруга объясняет: «Ну тут, где мы суши с тобой ели на прошлой неделе!» После этих слов я спокойно кладу джинсы и продолжаю краситься, потому что она умудрилась перепутать кинотеатры. © Карамель / VK
- Моя подруга — лучшая в мире. Я часто встречаюсь с парнями из приложения онлайн-знакомств. Обычно попадаются странные товарищи, но не суть. В этот раз был очень даже крутой молодой человек. Я скинула подруге свою геолокацию на всякий случай и продолжила сидеть с ним в ресторане. Дальше написала, что еду домой, а в итоге уехала с ним за город на день. Забыла написать об этом Кире и спокойно отдыхала, пока она искала меня по всему городу. Наконец-то дозвонившись мне, она успокоилась. Но я в который раз удостоверилась, что она у меня лучшая! © Карамель / VK
- У мой жены была подруга, которой психолог по итогу так и сказала, мол, пока вы не начнете меняться и работать над своим поведением, у вас не будут складываться отношения с людьми. Подруга — девка добрая, открытая, но ее очень много. Вот знаете, когда человека хочется накрыть покрывалом, как попугая? Она очень громкая, резкая, наигранный смех, активная артикуляция и жестикуляция, дурацкие шутки в общественных местах и комментирование чего-либо невпопад. Жена говорила, что после встреч с ней ей хотелось лечь и отдохнуть. © Аноним3613228 / Ideer
- Моя подруга долго думала, что же подарить своему парню на 14 февраля — телефон, кожаный портфель или крутой видеорегистратор в машину. Спрашивает: «А ты что мужу в том году дарила?» А я ему сердечко из соленого теста слепила и гуашью раскрасила, а до этого кошку вышивала, а еще как-то раз делала баночку с бумажками «99 причин, почему я люблю тебя», а в этот раз был коллаж из шоколадок... Советчица из меня так себе. © Подслушано / Ideer
- Моя мама терпеть не могла отвечать на звонки одной своей подруги, поэтому сказала мне, когда та будет звонить, отвечать, что, мол, вышла или спит. В один прекрасный день тетя N позвонила так неожиданно, что мы с мамой не успели обговорить план.
— Привет, мама дома? — раздалось на другом конце провода.
В это время мама энергично машет мне рукой, я это поняла по-своему.
— Я не знаю, — отвечаю в трубку.
На пару секунд в трубке воцарилась тишина.
— Как не знаешь? Я же вам на домашний звоню!
Но к этому моменту я уже приноровилась врать и выдаю:
— А я не дома.
Чуть более длительное молчание.
— Но я же вам на домашний звоню! Как же ты разговариваешь со мной?!
— А у нас провод порвался, и я телефон с собой взяла...
— ???
Больше мама никогда не просила меня врать своим подругам. © Убойные Истории / VK
- Я училась в одном классе со всеми своими подругами. И хотя мы сейчас живем в разных концах страны и за ее пределами, мы все равно находим время и силы встречаться два раза в год. За эти 7 лет мы все сильно изменились, но изменились к лучшему. Поэтому, пусть мы уже не те, что были в 15 лет, мы все еще «мы», и наша дружба ничуть не пострадала. Мы поддерживаем и любим друг друга, куда бы нас ни завела жизнь. © Samira827 / Reddit
- Обожаю свою подругу, она у меня самая лучшая, добрая и смешная, но иногда Машка перегибает палку. Три часа ночи, я уже давно сплю, но вдруг раздается звонок. Сквозь сон беру трубку, не понимаю, кто мне звонит, первые секунд тридцать просто слушаю, а потом осознаю, что это Маша. Пытаюсь прийти в себя, переспрашиваю ее, мол, что случилось, почему она так поздно звонит, а подруга говорит: «Насть, я только что слeпила 500 гр вкуснейших пельменей и мне стало интересно: если я вешу 50 килограмм и съела такое количество пельменей, то значит ли это, что я на 1 процент состою из них?» © Карамель / VK
- У меня есть максимально безответственная подруга. Они с парнем завели собаку, через пару недель она поняла, что с животным сложно, и решила его отдать в приют. Хорошо, что я об этом узнала и забрала животное себе, хоть и не планировала в ближайшее время жить с собакой. Вот уже год как я живу с питомцем, мы подружились, и тут вдруг эта подруга сообщает, что хотела бы забрать собаку, ибо она уволилась с работы, и у нее теперь будет время на прогулки и игры. Я решила, что это будет неправильно, да и, честно говоря, уже сомневалась в ответственности подруги, поэтому отказала. Мы ужасно поссорились, она даже приходила ко мне домой, чтобы забрать животное, а теперь мы вообще не общаемся. И, думаю, это к лучшему! © Карамель / VK
- Я всегда обожала делать разные сюрпризы. Будь это для парня, для родителей или родственников — я всегда подготовлю что-то от всей души. У меня есть лучшая подруга, с которой мы в последние года очень редко видимся, она живет в другом городе, а я много работаю. Прошлым летом подруга должна была получать диплом, я знала об этом, поэтому решила приехать к ней. Через знакомую узнала место и время вручения дипломов, приехала туда заранее, договорилась с представителями универа. Как же моя подруга орала от радости, когда увидела, что диплом иду вручать ей именно я. Ее слезы счастья невозможно забыть! Море позитива, смех, а главное — целых три дня вместе! Это мое лучшее воспоминание за все лето. © Карамель / VK
- Чтобы построить настоящую дружбу, нужно время. У меня всего две близкие подруги — это женщины, с которыми я дружу с подросткового возраста. Они видели и поддерживали меня в самые трудные времена, а я — их. Они сделали для меня все возможное, и за это я им обязана жизнью. Кроме того, у нас одинаковое чувство юмора, и нам всегда есть о чем поговорить. Общие интересы и верность — вот что, на мой взгляд, важно. © Early_Face3134 / Reddit
- Подруге изменил парень. Случилось это за несколько дней до свадьбы, что стало шоком для всех знакомых. Подруга отменила приглашения и принесла свои извинения родственникам и гостям. Только вот ресторан так и остался заказан, и предоплата была внесена. Поэтому, чтобы не терять хорошую возможность погулять, была объявлена вечеринка для невест, где главным дресс-кодом стало свадебное платье. Видели бы вы выражение лиц официантов, когда в банкетном зале веселилось 45 девушек в белоснежных свадебных платьях. Думаю, что эту вечеринку они запомнят надолго. © Карамель / VK
