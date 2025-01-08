Даже если сроки прошли, ну сообщите, что пока проблема, назовите реальные сроки. Вот это выбешивает. Как просить, так стелит... как просто обсудить новые сроки - в кусты. Ничего страшного нет, просто говорите с кредитором.
16 историй о настоящих подругах, для которых дружба — не просто совместные фоточки и кофеек по субботам
Мы много писали о женской дружбе, которая заканчивалась тем, что подруги переставали общаться. Но мы хотим рассказать, что есть и другие примеры! Порой люди трепетно проносят свою дружбу через года, и у них есть чему поучиться.
- У меня есть подруга, и она для меня как сестра, люблю ее очень. Вчера она бросила парня, с которым встречалась полтора года, из-за того, что он говорил обо мне плохие вещи. Женская дружба существует! © Подслушано / Ideer
- Я одной своей подруге давно уже должна довольно серьезную сумму денег. Обещала вернуть через неделю, но значительно превысила этот срок. Было очень стыдно, пока вчера в разговоре с ней не затронула эту тему, на что она удивленно спросила: «Долг? Какой долг?» Вот сейчас думаю: это она мне так простила или реально забыла про деньги. © Подслушано / Ideer
- У подруги очень строгий папа. Хотя ей уже 26 лет, она, чтобы не портить ни ему, ни себе нервы, многого не рассказывает. Были они на море, и подруге там понравился официант. Они познакомились, и он пригласил ее прогуляться. Уйти просто так было невозможно, тогда она позвонила мне по видео и в разговор подключила родителей. Ее папа очень общительный, и подруга ушла под предлогом, что ей нужно что-то сделать по работе. Час я разговаривала с ее отцом, а мама, которая была в курсе, сидела рядом и подкидывала темы. © Подслушано / Ideer
- Дочь поссорилась с подругой. Я долго не могла выпытать у нее, из-за чего. Звонит мама подружки, спрашивает, не знаю ли я, почему девочки поссорились. Малые не признавались до вечера, а потом оказалось, что это была манипуляция. Они сказали: «Мы решили не по-настоящему поссориться, чтобы посмотреть, как вы нас мирить будете! А вы даже не старались! Рекомендуем вам в случае чего все же спасать нашу дружбу, когда понадобится!» Боже, ну и хитрюги растут. © Мамдаринка / VK
- Инициатором дружбы была она, я же считала ее навязчивой, искала подвох. Не привыкла людям доверять. Но все изменилось, когда я была беременна. Беременность протекала тяжело, роды — тоже. Началась жуткая послеродовая депрессия. И только она спасла меня... и мою семью! Знаете, кто моя подруга? Это свекровь. Не позавидует, не предаст. Она любит мою семью, а я люблю ее. Она — мой ангел-хранитель. © Мамдаринка / VK
- Сейчас у меня три лучшие подруги. Я — такой человек, который не любит драму и быстро прекращает общение, если люди ведут себя токсично. А этим троим я могу доверить буквально все что угодно. Было сложно завести друзей, будучи взрослой. Короче, моя дружба — результат моего труда. Было очень сложно стать ближе с кем-то и не перетащить в новую дружбу старые травмы. © SavannahInChicago / Reddit
С чего это мамы должны мирить двух малолетних эгоисток? Ваши отношения - вот сами и решайте свои проблемы! Вообще офигевшее поколение забалованных деточек..
- Мы с моей лучшей подружкой познакомились в детском саду. Какой же она была противной... Она — именно тот человек, который буквально третировал и обижал меня. Но мои родители научили меня противостоять этому. В очередной раз, когда она начала мной командовать, я просто подошла и заорала: «Ты мне никто и вообще не можешь мной управлять!» Короче, после этого мы стали лучшими подругами. Прошло уже 10 лет. © Ghostofamermaid / Reddit
- Мы с моей подругой впервые встретились в детском саду. Она там меня взяла и укусила. Потом какое-то время общались не так плотно. Окончательно стали лучшими подругами, когда в институте я была в раздрае, чувствовала себя просто ужасно, а она пригласила меня посмотреть вместе «Хоббита». © Capital-Meet-6521 / Reddit
- В 6-м классе я увидела, как какая-то девчонка одиноко пинает листья на перемене у скамейки. Собрала волю в кулак и пригласила ее потусоваться со мной и еще одной моей подругой. В итоге три не особо разговорчивых и не особо социально активных человека стали лучшими друзьями на всем белом свете. © GoldenSubby / Reddit
«Ты мне никто и вообще не можешь мной управлять!»
Вообще полезный навык ))
- Мы с подругой дружим с десятого класса — а это больше 40 лет! И за эти годы ни разу не поссорились. Когда однажды прозвучал вопрос, как нам это удалось, моя мудрая подруга спокойно ответила: «А нам никогда не нужно было ничего делить». © Фрау Штирлиц / Dzen
- Как-то раз перед днем рождения спрашиваю у подруги, что ей подарить. Ответ: «Не знаю. Что-нибудь, что я люблю». Сказано — сделано: подарила ей такой подарок, после которого все вместе лежали от смеха. Это был целый пакет соленой, копченой, вяленой, морской, речной рыбы, несколько килограммов. Смеху было... © Екатерина Землянскова / Dzen
- Моя лучшая подруга — красавица, которой позавидует любая фотомодель, а с косметикой — вообще. Многие мужчины на нее заглядываются, ну и мои, что уж там, тоже. Она хорошая подруга и всегда мне говорит, кто из них к ней приставал или делал двусмысленные намеки. Поэтому, встречаясь с каким-либо мужчиной, чувствуя, что готова перейти с ним к серьезным отношениям, я знакомлю его с подругой, а потом под каким-то предлогом отлучаюсь. Слились так очень многие, кроме моего уже мужа. Он отличный мужчина, не дающий повода для подозрений, а подруга — заботливая крестная для нашей дочери. © Подслушано / Ideer
- Разводилась с первым мужем, и он как-то приперся ночью, устроил скандал и вынес в мусорные баки всю технику, которую он купил. Позвонила подруге и, рыдая, все ей рассказала. Через 20 минут она была у меня, еще через 20 минут мы вместе доставали из баков микроволновку, пылесос и кухонный комбайн. Восстановлению ничего не подлежало, он, видимо, еще попрыгал на этих вещах. Так вот, утром подруга нарастила себе ногти — долго не могла себе этого позволить, — и в мусорных баках оставила половину из них. Я предложила залезть внутрь и поискать, чтобы приклеить обратно. Она назвала меня дурой, и мы, хохоча, пошли отмечать мою свободу. © Shpilca / Pikabu
- Мы с подругой худеем: она по какой-то хитрой системе, а я просто стараюсь меньше жрать. Дом у нее очень хлебосольный: забежишь на чай и получишь кучу вкусняшек — и сыр, и колбасу, и осетинский пирог, и купленные к твоему приходу пирожные. Лепота!
Забегаю как-то на фоне похудения, и подруга ставит передо мной миску с сырой морковкой. Божечки мои, думаю, посидим-похрустим как кролики. Похрустели. Смотрю, мнется чего-то... А потом махнула рукой, и наметала на стол и сыр, и колбасу, и осетинский пирог. Мы только пирожные есть не стали — мы же худеем, в конце концов. © MATILDAPRIL / Pikabu
Пожертвовать ногтями - высшее проявление дружбы. Без иронии))
- Дело было в мае. Стою на дачной остановке с огромным букетом белой сирени. Это для подруги, у нее сегодня день рождения. Подходит бабулечка. Маленькая, старенькая, и улыбается так, что солнце знойное затмевает.
— Какой у вас красивый букет! — говорит.
— Спасибо, — отвечаю. — Это для подруги. Она художница.
— Это хорошо! Я тоже подругу жду, сейчас приехать должна. Вот червей ей накопала. Она рыбалку очень любит. Я всегда копаю к ее приезду. — бабушка смеется и показывает полиэтиленовый мешочек, в котором земля.
Подошел автобус. Из него не вышла, а выпрыгнула резвая старушечка, в шляпке, с удочкой под мышкой и с клюкой больше для вида, чем для помощи. Уже уезжая, в окно увидела, как они расцеловались, рассмеялись, взяли друг друга под руки и пошли, болтая. © MariyaPashinina / Pikabu
- Подруга звонит, вся в слезах. Ушла от мужа, потому что он достал неимоверно, сидит на улице с чемоданом и думает, в какой отель пойти. Я в другой стране, экономлю на всем. Но просто не смогла ее оставить. Вспомнила, как в студенческие годы мы с ней все делили пополам — и буханку хлеба, и внимание парней. Купила ей билеты на кредитку. Жду.
А в этой статье читатели ADME рассказали про подруг, которые оказались волчицами в овечьей шкуре.
Комментарии
Подруга- это святое слово. Люблю, ценю, всегда поддержу и помогу, ибо нефиг
А у меня в прошлом году две подруги умерли. Больше у меня нет подруг.