Читатели ADME рассказали про подруг, которые оказались волчицами в овечьей шкуре
Порой люди дружат годами или даже десятилетиями, а потом случается нечто такое, после чего и общаться не хочется. Наши читатели рассказали о таких своих подругах, читая о поступках которых думаешь: «А была ли вообще дружба?»
- Была у меня близкая подруга, еще с детства, не разлей вода, как родные сестры. Все изменилось после ее замужества. Они с мужем открыли свое дело, оно быстро пошло в гору. Денег стало в избытке. Купили дачу в живописном пригороде. Как-то летом приехала к подруге на дачу, пожить недельку на природе. Заранее договаривались, подруга была не против, и даже очень обрадовалась. Я привезла большую сумку с продуктами и шашлык конечно. Подруга самозабвенно возилась с садом и огородом. Сначала попросила меня занять трех ее детей, чтобы не скучали, пока она работает. Потом приготовить обед и ужин на всех. Они ведь заняты, работают, им некогда. Это у меня свободного времени навалом, я ведь отдыхать приехала. И так повелось каждый день. Я жутко устала за эту неделю. Но это ладно, помочь подруге я всегда рада. Но та вдруг почему-то перестала звонить. Связалась с ней сама, и спросила:
— Что случилось?
Ответ убил наповал:
— А ты, как я посмотрю, нахальная стала. Мы с мужем от тебя такого не ожидали. Жила, как во дворце на всем готовом целую неделю, и ни копейки нам за это не заплатила. Конечно, после такого отношения были прекращены раз и навсегда. © Вилена / Dzen
- Конфликт с подругой начался давно, но вишенкой на торте стал мой день рождения. Она пришла без приглашения, подарила конверт. А через неделю звонок: «Ты мне деньги вернуть не хочешь?» Я офигела, спрашиваю, какие деньги. Она: «Ну, я тебе 22 ноября в конверте дала, это было взаймы». Оделась, положила сумму в тот же конверт, съездила к ней на работу, положила на стол и молча ушла. И у себя и у мужа на телефоне ее заблокировала. Все, занавес. © Дело тонкое / Dzen
- Была подруга, с 8-го класса дружили. Разъехались по разным городам, часто созванивались, болтали часами. И как-то в мой день рождения она написала мне смс. Что-то вроде: «Долго тебя ждать?». Оказалось, я ей должна позвонить, чтобы она меня с праздником поздравила. Я стала анализировать нашу дружбу... Поняла, что всегда первая звонила, а она мне — ни разу. Она не считала нужным тратить минуты из пакета, жалко ей было. Перестала с ней общаться. © Жора Мажора / Dzen
- История от моей подруги. Дальше с ее слов. Была у меня подружка Лена. Подружились мы в уже достаточно взрослом возрасте, после 30 лет. Обе незамужние на тот момент, я в разводе, а Лена замужем никогда не была. И вот в один прекрасный день Лена резко прервала общение. Судьба свела нас снова лет через 15. Лена, наконец, объяснилась. Она с парнем познакомилась и почему-то решила, что я у нее этого парня обязательно уведу. Хотя мы и знакомы-то не были. © UMZ.gaz / Dzen
- Решила я свести свою подругу со старым другом. Сама замужем, только родила, муж работает вахтами. Стала приглашать их в гости вместе, якобы случайно. И тут эта самая подруга пишет моему мужу, что я ему изменяю. Спросила ее, зачем. А она выдает: «А что ты так хорошо живешь, муж нормальный, еще и друг по первому зову бежит». Блин, так он с тобой бежал увидеться! В общем, нет больше подруг. © моя жизнь / Dzen
- Моя подруга решила прекратить со мной общение, когда я родила ребенка. Мол, нам теперь с тобой неинтересно будет. Ну ладно, пережила. Ребенок подрос и подруга сразу объявилась. Давай меня звать в клубы и кафе. Я сначала под разными предлогами отказывалась, а потом решила, что в качестве компаньонки для дискотеки она вполне сойдет. Стали общаться, но близко я ее уже не подпускала. Потом и подруга забеременела. Очень удивилась, когда я перестала с ней общаться. Я ей напомнила о ее поступке. А она сделала вид, что не понимает, о чем я. © Жужа Лаптева / Dzen
Ээээ... в первой истории у рассказчицы явно с логикой никак. "Даже знакомы не были"? Ну так-то логично, что не прерви та общения, они бы познакомились. Так что тут два варианта - либо рассказчица дура, либо она делает вид, что "ой, а что такое?" и в таком случае опасения подруги не лишены оснований. Впрочем, возможно, что они не лишены оснований и в первом случае )))
- Мы подружились еще в училище. Работали вместе, жили в общаге, вышли замуж, дочек назвали именами друг друга, все праздники семьями собирались, мужья дружили. Через 10 лет я развелась и устроилась в другую фирму. Встречались реже. Она всегда говорила, что у меня хорошая фигура и глаза, что просто мечтает о такой внешности, как у меня. Устроила ее к себе в фирму и началось. От командировок отказывалась категорически, она же мать. Хотя у меня тоже двое детей, но я всегда ездила, надеяться не на кого. Обижалась, не здоровалась, не разговаривала, когда мужчины во всем советовались со мной, а не с ней. Последней каплей стал один случай. Договорились встретиться на остановке и поехать вместе в офис. Сотовых не было еще, ждала минут 20 и уехала одна. Подхожу к офису, а она выскакивает из машины начальника и орет: «Долго тебя еще ждать?». На этом все. Потом она уволилась, не прижилась, а я почувствовала себя легко и свободно. Никаких больше подруг. © Надежда Надежда / Dzen
- Меня на свадьбу не пригласила подруга. Оказалось, я для нее старая знакомая. Она поделилась фото колечка в социальных сетях, а я порадовалась, спросила, когда свадьба. Дала понять, что подстроюсь, смогу прилететь. На что мне ответили, что свадьба — формальность без молодежи. Ну ок. Потом выяснилось, что была как раз одна молодежь... © Вероника / Dzen
- Подруга позвала на свадьбу свидетельницей, а мой парень был в отъезде. Я вежливо отказала, так как свадьба намечалась со всеми вытекающими конкурсами. Сказала, что в качестве гостьи с удовольствием, но не свидетельницей. Поговорили, предложила общую подругу (она веселая и заводная). На что мне невеста ответила: «Мне тамада сказала, что свидетельница должна быть моей тенью и не затмевать меня, я сразу про тебя и подумала!» Ну уж спасибо. Сначала была мысль доказать, кто тут из нас двоих тень. Но в итоге не пошла совсем, так как приглашения в качестве гостьи не было. © Фикус в фокусе / Dzen
> Хотя у меня тоже двое детей, но я всегда ездила, надеяться не н.а кого
Детей с собой в командировку брала?
Я даже задала этот вопрос, сейчас с нетерпением жду ответа)
- У меня была подруга на работе. В один прекрасный день нам объявили о закрытии компании. Я сама дизайнер, стала искать работу. Она шлет сообщение: «Составь мне резюме». Молчу. Новое сообщение: «Я сама составила резюме, отредактируй». Молчу. «Я сходила в эти две компании на собеседования, какая лучше будет для меня?» Молчу. «Что-то мне не хочется с 9 до 5 работать. Придумай мне работу, чтобы график был свободный». Молчу. «Слушай, я тут бизнес придумала, ты будешь работать, а я тебе клиентов находить». Молчу. «А че ты молчишь?» Больше мы не подруги. © Katie / Dzen
- Тоже была подруга, вместе ни один пуд соли съели. Полгода обсуждали, как я к ней в гости приеду. И вот накануне отъезда я ей звоню, что бы сказать, когда меня встречать, а она на море улетела. Даже не предупредила, у нее спонтанно получилось. А я как представила, что стою в чужом городе, на вокзале... Мне аж плохо стало, так хоть бы извинилась, объяснилась. Нет, она мне выслала плачущие смайлики и хватит с меня. Нет у меня больше подруги. © Только пледы, да и не только / Dzen
- Была у меня одноклассница. Я сама с ней вышла на связь спустя много лет, спросила как дела. Поговорили, она попросила, если что, рекомендовать ее, как хорошего репетитора по-английскому. Вдруг у меня кто-то спросит. Я согласилась. Прошло несколько месяцев. И вдруг мне начинает кто-то названивать в 6 утра. Называют меня по имени и спрашивают, что я думаю о таком-то человеке. Причем имя называет незнакомое. Потом уже выяснилось, что эта самая одноклассница сменила имя, и это про нее спрашивали. Я потом «подруге» написала, чтобы она разобралась со своими проблемами и мне не звонили с утра, так как у меня ребенок. © Ольга В. / Dzen
Есть у меня хорошая подруга со школы, с которой я дважды договаривалась затусить в другом городе, и оба раза она меня прокатывала. В первый раз ей тупо не захотелось ехать, во второй она поссорилась с руммейтами и свалила н малую родину, забыв мне об этом сказать. Ну чо, больше я с ней ни о чём подобном не договариваюсь)) Пересеклись случайно - и чудненько
- Мы всю жизнь с подругой вместе были. И вот недавно она заявила: «Ты нажилась со своим мужчиной, отдай его моей подруге. Она хочет с ним быть. Она порядочная, много лет живет одна, хочет жить с мужчиной». Несколько раз она мне это все говорила. Я терпела, потом не выдержала. Ответила ей грубо, чтобы с этим вопросом больше не обращалась. Больше не хочу продолжать дружбу. © Dzen
- В день моей свадьбы подруга «задержалась» на 4,5 часа, потому что ей надо было по магазинам и в парикмахерскую. Другого дня для этого выбрать не могла, конечно. После этого общение очень быстро сошло на нет. © Татьяна / Dzen
- У моей мамы есть приятельница. Мама жила в то время одна в двухкомнатной квартире. Пустила она эту тетю пожить у себя, так как та с дочкой купили квартиру в другом городе и временно жили в нашем городе на съемной, а с дочкой с однушке им тесно. Мама моя — добрая душа, конечно денег с нее не брала, даже за коммунальные услуги. Где-то полгода прожила бесплатно, дочка приходила в нашу квартиру в гости к своей матери, наглеть начали. Мама жаловалась, что уже не чувствует себя как дома. Я предложила выгнать. Маме жалко тетку. Но терпение однажды закончилось, попросила ее на выход. Спустя год эта подружка объявилась, попросила денег у мамы. Мол, надо кухню в квартиру покупать. Мама отказала, деньги на вкладе лежат. Так та предложила снять деньги. Ага, сейчас. Нашла дурачков. © Татьяна Шкурина / Dzen
Если бы мне кто-то сказал, что я должна "отдать" своего мужчину, то этот человек сразу бы вылетел из моей жизни. Это предложение настолько неадекватное, что от людей, от кого оно исходит, стоит держаться как можно дальше
- Перебирала свою обувь. Нашла две пары сапоги, надевала пару раз, решила отдать дочке подруги. Они ей подошли и понравились, подруга позвонила, очень благодарила и сказала, что сэкономила кругленькую сумму. Через пару дней звонит мне и говорит, что завтра едет на оптовый склад закупать для офиса чай и кофе. Предлагает и мне купить, так как дешевле. Я смущенно отнекивалась, но она настаивала. На следующий день встречаемся после работы, зашли в кафе, она достает две пачки кофе и говорит: «Вот, с тебя столько-то денег». Я чуть со стула не упала, но спокойно отдала ей все. © Наталья Борисова / Dzen
- Мы со школы дружили, компания из четырех человек. Потом одна подруга родила. Мы ее поддерживали, помогали. Поддерживали после развода, после второго наши мужья даже вещи перевозили. И вот, третья свадьба. Без торжества, просто расписались и посидели у них дома. Через месяц у нее должен был быть день рождения. Мы в чате общем что-то обсуждали и вдруг эта подруга на какую-то ерунду обиделась и стала всех игнорировать. Мы неделю телефоны обрывали. В ответ отговорки, мол, у меня ипотека, я перенервничала, мне тяжело с вами общаться. Потом просто удалилась из всех чатов и игнор продолжился. Через 5 месяцев, перед днем рождения другой нашей подруги, она вдруг звонит мне и как ни в чем не бывало и начинает болтать про дела и детей. Попросила за нее денег на общий подарок внести, типа обязательно будет. Наступил день праздника, ждем, а ее нет. Пытаемся позвонить — трубку не берет. После этого перестали уже с ней контакта искать. От ее родственников однажды узнали, что оказывается у нас компания распалась. © Евгения Белошкова / ADME
- Я в юности кидалась в дружбу как в омут, с головой. Меня учили «caм пропадай, а друга выручай». Были две близкие подруги. Но потом, как оказалось, одна без спроса брала у меня дома украшения, мои конспекты, деньги. И постоянно просила поносить мои вещи. Но зато с ней было всегда весело и не скучно. А с другой были более близкие отношения, могли делиться самым сокровенным. Но она не позвала меня свидетельницей нa свадьбу и даже не пригласила. Теперь подруг нет. © Светлана БМВ / ADME
А вот еще несколько историй о токсичных друзьях, которые порой едва ли не хуже врагов.
Комментарии
Мне в детстве было проще с мальчиками дружить: я никогда не догоняла, когда девочки кто наа что обиделся и почему мне нельзя с кем-то дружить, а то обидятся наа меня.
Потом подросла. даже поумнела. И поняла, что если человек хочет обидеться, то он обидится, как ты его не зацеловывай.
Подруг никoгда не имела. Были знакoмые, приятельницы, одноклассницы. Но не подруги! Чужих в свою жизнь и в свою душу никoгда не пускала. Зато и разочарований не испытывала. ))
"... Перебирала свою обувь. Нашла две пары сапоги..."
Ага - "Валик-джан, я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся: ты и она — не две пары в сапоги" 😃
В дружбу, как в омут с головой – было дело. Ничем хорошим для меня это не заканчивалась. Сейчас вот сына учу, что сначала свои дела и дела семьи, а о друганах думаем уже во-вторых. Он, конечно, считал, что я ничего не понимаю, но недавно сам пару раз крепко получил по носу и кое-какие выводы сделал.