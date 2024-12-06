Читатели ADME рассказали про подруг, которые оказались волчицами в овечьей шкуре

Есть у меня хорошая подруга со школы, с которой я дважды договаривалась затусить в другом городе, и оба раза она меня прокатывала. В первый раз ей тупо не захотелось ехать, во второй она поссорилась с руммейтами и свалила н малую родину, забыв мне об этом сказать. Ну чо, больше я с ней ни о чём подобном не договариваюсь)) Пересеклись случайно - и чудненько