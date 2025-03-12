12 человек, которых так и тянет поживиться за чужой счет

Какие-то странные стенания во всех историях , еду забирают , деньги вымогают , жильём пользуются и прочее. А герои просто стоят в сторонке и "платочки в руках теребят"?)))
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Получить что-то даром, конечно, приятно. Будь то бесплатные пробники в магазине косметики или подарок по акции в супермаркете. Но у любви к подобному есть свои границы, которые люди в этой подборке историй явно переступили!
Некоторые люди просто не знают чувства такта, когда дело касается чужих ресурсов. А иногда посягают на личное пространство — прямо у кого-то дома могут натворить дел. Про закидоны таких вот гостей можно почитать тут.
Какие-то странные стенания во всех историях , еду забирают , деньги вымогают , жильём пользуются и прочее. А герои просто стоят в сторонке и "платочки в руках теребят"?)))