12 человек, которых так и тянет поживиться за чужой счет

Истории
1 час назад

Получить что-то даром, конечно, приятно. Будь то бесплатные пробники в магазине косметики или подарок по акции в супермаркете. Но у любви к подобному есть свои границы, которые люди в этой подборке историй явно переступили!

  • Встречалась с парнем. Пошли на свидание в кафе, каждый платил за себя. Парень быстро съел и свою порцию, и мою. У меня были суши, которые в два раза дороже его пиццы. А зарплата у него намного больше! Кинула на него удивленный взгляд, а он сказал: «Ну ты же знаешь, что я коплю деньги на операцию по пересадке волос». © Roza Muhammatjan
  • Есть у меня подруга-блогер. По бартеру за рекламу получает бесплатные услуги и прочие штуки. Пришла как-то к ней в гости. Решили заказать роллы, и она предложила свое халявное место. Привозят огромный пакет. Она давай снимать распаковку и восторгаться на камеру. Пробую — отстой. Она такая: «На халяву и хлорка — сахар». В следующий раз к ее приходу в гости заказала из своего любимого места. Говорю ей: «Выложишь отзыв? Тебе же понравилось?» Отказалась, мол, бесплатно не будет, даже если вкусно. © Подслушано / VK
  • Мой давний знакомый, вроде, взрослый человек. Но иногда бывает пронырливым как подросток. Недавно я был в торговом центре по делам. Знакомый меня увидел и подошел.
    Стоим около кофейни у столика, а он пирожное ест. Тут подходит какой-то парень и говорит: «Это же мое пирожное! Я только за кофе отошел». А знакомый ему: «Ой, думал, что оно просто тут лежит». И уходит. Мне аж стыдно за него стало — купил парню новое. © Hayabusik / Pikabu
  • Свидание с парнем. После прогулки сидим в парке. Тут он говорит, мол, давай схожу за чем-нибудь вкусненьким для тебя. Ну хорошо. Жду. Проходит минут 40. Уже собираюсь уходить, как мой кавалер возвращается с «великолепной» историей: «Меня тут к себе на ужин позвала тетя — рядом живет. И я просто не мог упустить такую возможность. Устал уже дошиком в общаге питаться». © Палата № 6 / VK
  • Поехали мы с друзьями на отдых. И одна из подруг не скинулась ни на бензин, ни на жилье. Пошли мы, значит, потанцевать. Она устала и захотела домой. Но не поехала сразу — ждала кого-то, кто оплатил бы дорогу. В конце концов вызвала такси со своего телефона. Двое из девчуль все-таки поехали с ней. Так у нее наглости хватило потом просить их перевести ей деньги за проезд! А ведь одна из них оплатила ей проживание. © annoyingfriendon / Reddit
  • В молодости жила в общаге. Заглянула соседка и говорит: «Я на мели, давай скинемся на продукты и приготовим поесть». У меня кроме картошки тоже ничего не было — пожарили. А трапезничать подруга позвала к себе. Поставила сковородку с картошкой на стол и решила сбегать к себе за хлебом. А когда вернулась, обомлела — на столе уже была полупустая сковородка! Сели есть, а мне кусок в горло не лезет. Потом она пошла мыть посуду, а я заглянула в холодильник. Так там была полная тарелка жареной картошки! Умудрилась же так молниеносно все провернуть! © Гульмира Бекбоева
  • Дочка подружилась с девочкой, гуляли вместе. Прогулки у нас долгие, а ее мама ничего с собой не давала. Так жалко было эту девочку, брала еды на всех — в том числе и на нее. Однажды пригласили их с мамой на день рождения дочери. Вдруг в разгар праздника подходит официант и говорит: «Извините, но ваша гостья взяла со стола фрукты, 2 большие пиццы, 4 порции наггетсов и положила себе в сумку». Пошли к ее столику, а эта мадам еще с таким вызовом сказала, мол, ее дочка дома все съест. Перестали общаться, а через год она мне написала: «Скоро же день рождения? Куда и во сколько нужно подойти?» © Elena Sveshnikova
  • Сестра моей жены какое-то время живет с нами. И к ней постоянно приходит ее парень. Ночует и питается у нас. Иногда что-то приносит с собой, но не для всех! А еще ужасно относится к сестре жены. На него даже наши соседи жалуются. Гоняет как сумасшедший по общей парковке. А в самом начале он мне даже нравился. © slick*********9090 / Reddit
  • Один парень позвал меня в приличный ресторан. Заказал кучу всего, включая самую дорогую позицию в меню и десерт. А я только напиток взяла и небольшое блюдо. Обошлась без десерта. Приходит чек. И тут он выдает: «Мне, право, неловко, но я забыл кошелек». Да ладно? Он же доставал его при мне недавно! Без проблем, мол, говорю. Потом извиняюсь и иду в уборную. Обратно за столик я так и не вернулась. © weezulusmaximus / Reddit
  • У мамы была подруга. Любила приходить в гости покушать. Еще и с собой забирала. На дни рождения дарила такой хлам, что аж стыдно — то пластиковую миску с отломаной ручкой, то передаренную открытку. Пожилому человеку подарила старую потрепанную книжку «Приключения Тома Сойера»! А вот еды нагребала побольше, даже свои контейнеры не ленилась приносить! © Elina Suleimanova
  • Несколько месяцев назад коллега лишился жилплощади, и я разрешила пожить у нас бесплатно пару недель. А через неделю его уволили. Пошел уже третий месяц, а он даже не пытается искать новое жилье. Вообще не понимаю, как ему может быть тут комфортно! Мы с детьми сами еле держимся, а дом летит к чертям. У меня 2 работы, а повзрослевшие дети берутся за любую возможность заработать. Так вот, наш постоялец решил нас как-то уму разуму поучить. Говорит, мол, я не опускаюсь до недостойной работы. Поэтому скоро буду получать больше, чем все вы вместе взятые! Не выдержала и сказала, что если такое ниже его достоинства, то и дом наш ему не подходит! © meenameiz / Reddit
  • У моей подруги и ее мужа раздельный бюджет. Он зарабатывает в два раза больше нее, но тратит все на себя. Только общую ипотеку выплатил. А ее зарплата уходит на весь быт! Дочка тоже на ней. Но все это каким-то образом отразилось на мне — я должна была оплачивать наши совместные вылазки, попадаясь на ее манипуляции. Она добавляла лишь малую часть. Говорила, мол, ты можешь позволить себе то, что мне недоступно. Прошло слишком много лет, прежде чем я поняла, что меня просто использовали. © Nancy Crabtree / Quora

Некоторые люди просто не знают чувства такта, когда дело касается чужих ресурсов. А иногда посягают на личное пространство — прямо у кого-то дома могут натворить дел. Про закидоны таких вот гостей можно почитать тут.

Комментарии

Уведомления
Babay
2 дня назад

Какие-то странные стенания во всех историях , еду забирают , деньги вымогают , жильём пользуются и прочее. А герои просто стоят в сторонке и "платочки в руках теребят"?)))

-
-
Ответить

Похожее