Это не подруга, а какая-то объедальщица, как можно быть такой нахальной?
12 гостей, из-за которых хозяева в осадок выпали
Гости способны привнести в дом частичку тепла, доброты и чувства, что ты не одинок. Так бывает в сериале «Друзья» и идеальной жизни. А на деле приятели и родня, заявляющиеся в гости, могут притащить с собой кучу проблем.
- Мне 31 год, живу одна. Достаток у меня средний, одной хватает, но ко мне зачастила подруга с пятилетней дочкой. То она ее на кружок ведет, то мимо проходили, то муж на дежурстве, вот она и заходит пообщаться и скоротать время. Я на удаленке, поэтому почти постоянно дома, и она об этом знает. С едой я на них не рассчитывала, купила себе кусочек тортика, попить чай после работы, расслабиться. Но тут пришла подруга, я еще работала. Пока я за компьютером, подруга пошла на кухню, достала торт из холодильника и отдала дочке. Я думала, они уйдут, и я поужинаю, но подруга не спешила, сказала: «Что тут у тебя на ужин? Я помогу». Я ответила, что нужно просто разогреть суп. Она сразу: «Дочка суп не ест, давай что-нибудь другое. Сосиски, например, с макаронами». У меня ничего больше не было, и они ушли. Было неприятно на душе, но решила, что ничего страшного, переживу. Однако подруга с ребенком стала заходить частенько, а уходя однажды, сказала, что завтра попьем чай с чем-то вкусным. Я считала, что она все купит и принесет, но это было адресовано в мою сторону. Еще она попеняла, что у меня нет даже пельменей в морозилке. Мол, как ты так живешь? Я ответила, что привыкла жить одна и все планировать. Не выдержала и сказала, что она могла принести что-то к чаю, раз шла в гости. Она, видимо, обиделась, не звонит уже неделю и не заходит. Не знаю, печалиться, что потеряла единственную подругу, или радоваться? © Аноним / Ispovedi
- Однажды в гости пришла сводная тетя. Пока мы спали. Она подрезала сшитые на заказ кружевные занавески в столовой, потому что решила, что они слишком длинные. Порылась в контейнерах для хранения вещей и попросила оставить ей парочку. И заполнила их едой из нашего холодильника. © Unknown author / Reddit
- Ко мне приехала погостить подруга, которую я не видела много лет. Первые пару дней, пока она была здесь, я не могла отпроситься с работы. За это время она умудрилась засорить мой туалет, затопить ванную, вымыть ее банными полотенцами и ничего мне не сказать. Я не заметила этого, пока не ступила в воду (к счастью, к соседям ничего не протекло). Еще подруга съела всю еду в доме до последней крошки. А купить продуктов не удосужилась, даже хлеб или молоко, хотя у нее было много денег, в то время как у меня был ограниченный бюджет. Она даже не пошла со мной на рынок, чтобы помочь с покупками. Потом я узнала, что подруга привела ко мне домой какого-то мужика. Выгнала ее через два дня и с тех пор с ней не разговариваю. © yeahyeahiknow2 / Reddit
- По молодости позвала большую компанию друзей в гости. Не учла, что они, когда вместе собираются, с катушек слетают. Ели картошку, макали в соус и параллельно что-то громко обсуждали, руками махали, ржали. И вот у кого-то капнул соус прямо на ковер в гостиной, который мама недавно совсем купила. На мою претензию друзья только хихикнули. Оттереть потом пятно до конца я не смогла, пришлось подвинуть диван и прикрыть им пятно. Мама так ничего и не узнала.
- Замужем два года, нам обоим за 30, живем в моей квартире, все относительно неплохо в семье. Но зачастил в последние полгода к нам в гости брат мужа. Стабильно раз в неделю приходит без предупреждения. Звонит не мне даже, а мужу со словами «я у вас под подъездом, откройте», а меня и вовсе ставят перед фактом. Я сижу на работе, звонит муж, который тоже на работе, и сообщает, что его брат уже у нас дома! Я сама по себе общительная и гостеприимная, но не так же! Он приходит, выметает весь холодильник, оставляет гору грязной посуды и садится за комп. Весь вечер втыкает в комп, там же слушает музыку (я терпеть не могу рэп его), остается на ночь каждый раз, а с утра, оставляя бардак, уходит молча. Еще и денег просит на проезд. С нами он не общается, приходит поесть на халяву и посидеть в компе. С собой даже печенек к чаю не принес ни разу. За полгода устала от постоянных визитов, мужу сказать об этом неудобно как-то, терпеть присутствие деверя дома неприятно. © Леля / Ispovedi
- Снимаю отдельное жилье. Решила пригласить маму в гости. Думала, мы отлично проведем с ней время. В итоге мама устроила грандиозную проверку. Едва переступив порог, она заявила, что порядок в квартире наведен на твердую «четверку». За чаем она прошлась по моей внешности. Я узнала, что у меня ужасная кожа, зубы, плохой маникюр, дурацкая прическа, ужасный цвет волос, неудачная одежда, дешевые украшения. После чая она стала тщательно проверять каждый угол, затем перемыла по новой всю посуду, взялась за швабру и веник. Посетовала, что у меня нет пылесоса с водяным фильтром. В итоге она израсходовала весь моющий раствор. Посуду придется мыть по третьему кругу, так как она не смыла до конца чистящее средство. Выкинула мои многоразовые перчатки и почти новую тряпку. Теперь нужно опять искать полезные в хозяйстве предметы, так как она их положила туда, куда посчитала нужным. После этого визита осталось какое-то стойкое разочарование. Думала, что проведу время с лучшей подругой, а тут: «Вы были взвешены, оценены и признаны непригодным». Да и, признаться честно, я ждала немного похвалы, одобрения и поддержки. Надеялась, мама порадуется за меня. Как-то напрочь пропало желание звать ее в гости снова. © Аноним / Ispovedi
Прямо сказать маме: "Мне неприятно, что ты так со мной разговариваешь. Я - взрослая и живу так, как считаю нужным. Мне тоже не всё нравится в твоей внешности, а ещё меньше то, как ты себя ведёшь со мной." - Если мама разумный человек, то поймёт, а если нет, то лично с ней не общаться, а только по телефону.
- Это было в детстве, на вечеринке по случаю моего дня рождения. Одна моя одноклассница не могла открыть дверь в ванную. Вместо того, чтобы дождаться, пока мой отец достанет ключ, ее папа сломал замок. Он все еще сломан по сей день. И нет, ее отец не выплатил моим родителям ущерб. © tea_drinking_*** / Reddit
- Мой деверь жил с нами после того, как развелся. Довольно быстро он начал встречаться с новой девушкой. Она жила с родителями, чтобы сэкономить деньги, поэтому тусоваться они могли только у нас дома. Я попросила деверя видеться с ней только 3-4 раза в неделю, что абсолютно разумно и любезно. А его девушка спросила, нормально ли приходить каждый день, если она не будет ночевать. Высказала, что это единственное место, где они могут встречаться, и, поскольку мы скоро станем родственницами, нам нужно достичь компромисса. В итоге я перестала чувствовать себя хозяйкой в собственном доме. Возвращалась с работы – она была там, уходила на работу – она была там. Эта девица притащила свои вещи, съедала кучу еды. Деверь ничего ей не говорил. Это были долгие пару месяцев. В конце концов, она нашла себе угол, но негодование у меня было сильное. Как хорошо, что они расстались потом. © abqkat / Reddit
- Пригласил друга в гости. Он не хотел нести тарелку с пиццей в гостиную, опасаясь, что может уронить что-нибудь на ковер. Хотя я бесчисленное количество раз заверил его, что мне все равно. В любом случае я прохожусь пылесосом дважды в неделю. Закончив есть, он вымыл тарелку. Я пошел на кухню, смотрю – вся посуда в раковине перемыта. Ок, думаю. На следующий день я решил убрать посуду, которую он вымыл. Так половина оказалась грязной, но все почему-то было выставлено на просушку. © AffeKonig / Reddit
- Уже год на правильном питании. Незаметно для мужа перевела на ПП и его. Приучила к салатам и овощам, он начал есть фрукты под телик. Казалось, живи и радуйся, он даже не заметил, что весь год питался, как и я. Но тут свекровь приехала в гости на месяц и началось: вредная еда, дешевые продукты, одни углеводы и жирное мясо. Сама фыркала на овощи и фрукты, мужа подстрекала. Промыла ему мозг, что я его морю голодом. И теперь муж требует, чтобы готовила, как мама, воротит нос от салатов и фруктов, ест кучами чипсы, сладкое. Скандал за скандалом каждый вечер. © Подслушано / Ideer
- Позволила сестре остаться у меня на несколько дней. Она попыталась установить свои порядки в доме. Сказала ей, что не потерплю этого, потому что я хозяйка, а не она. Она согласилась. Всего через пару часов я вышла из дома. Стала возвращаться, потому что забыла кошелек, и услышала, как сестра кричит на моего сына за то, что он достал напиток из холодильника без ее разрешения. Немедленно выгнала ее. С тех пор мы с ней так и не наладили отношения. © Cagy90 / Reddit
- К нам решила заехать моя тетка. Мы только поженились, а она огорошила. И вот готовлю с утра. Тут тетка звонит, мол, встреть ее на вокзале. Сказала ей взять такси. А она начала кричать, что я ее не уважаю. Ну я и огрызнулась, что не хочу ее видеть. После этого тетка до сих пор со мной не общается. Еще случай был со свекровью. Решила, что может приходить к нам, когда захочет. Живем в пяти минутах ходьбы друг от друга. Особенно раздражало, когда свекровь являлась в выходной утром, вместе кофе попить. Даже торт пекла для этого. Я не оценила ее стараний. Сказала прямо, что в выходной мы хотим поспать подольше, а не гостей принимать. Она обиделась, стала общаться только с мужем. А я после этого поняла, что мне же лучше. Я люблю всех своих родственников, но только на расстоянии. Почему-то никто из них не уважает личные границы. © Аноним / Ispovedi
Кто-кто, а родственники умеют из размеренной жизни карусель устроить. Почитайте истории про то, что творит порой дальняя родня.
Комментарии
"Вместо того, чтобы дождаться, пока мой отец достанет ключ, ее папа сломал замок. Он все еще сломан по сей день." (с)
🙄😮😕
Оба папы стоят друг друга)