12 гостей, из-за которых хозяева в осадок выпали

Прямо сказать маме: "Мне неприятно, что ты так со мной разговариваешь. Я - взрослая и живу так, как считаю нужным. Мне тоже не всё нравится в твоей внешности, а ещё меньше то, как ты себя ведёшь со мной." - Если мама разумный человек, то поймёт, а если нет, то лично с ней не общаться, а только по телефону.