17 историй о друзьях, рядом с которыми нужно держать ухо востро

Есть у нас с мужем друзья - семейная пара, дружим много лет. И ремонты вместе делали, и детей крестили... Позвали этих друзей нна юбилей мужа в ресторан, они согласились, мы заказали еду нна всех, уже все собрались, а этих двоих нет и нет... Звоним им, а они говорят (цитирую) : "да мы че-то подумали, что нам не с руки ехать туда..."

Там ехать-то - остановок 5 нна общественном транспорте, 15 минут нна автобусе. Предложили вызвать им такси и оплатить - "а обратно как?", предложили так же оплатить им и такси обратно. "Да не, че уже метания эти устраивать, потом встретимся... Привет там всем, повеселитесь!"

Что это было - я не понимаю 🤷🏻‍♀️. Не с руки ехать им, блин... 🙄

Уже лет 6 прошло, до сих пор обидно за мужа, как вспомню 😬.

Они же лет 8-9 назад мужу сказали "мы тебе такую крутую штуку в подарок заказали - ты офигеешь, когда она придет! Просто она в пути, задерживается доставка, мы нна днях тебе подарок вручим, после дня рождения уже" - ждем до сих пор 😅.