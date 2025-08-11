17 историй о друзьях, рядом с которыми нужно держать ухо востро
Настоящая дружба — одно из главных сокровищ в жизни. Друзья — это те люди, с которыми мы делим и радость побед, и горечь неудач, кто понимает нас с полуслова и всегда готов подставить плечо. Но порой, чтобы по-настоящему оценить это сокровище, жизнь подкидывает нам непростые уроки. Пользователи сети рассказали о ситуациях, которые заставили их по-новому взглянуть на свое окружение.
- Отношения с будущим мужем развивались на глазах у моей подруги. Она даже была свидетелем на свадьбе. Я забеременела. Общение с ней сошло на нет. Решила спросить, почему так происходит. Она мне выдала: «Ты что, не понимаешь? Ты же беременна, с тобой сейчас нормально не отдохнешь!» Вот так. © Мивапнотл / Dzen
- Обнаружила, что муж переписывается с моей подругой. Это продолжалось более полугода. Я не стала устраивать скандал. Но мое терпение иссякло, когда «подруга» решила пожить у нас в то время пока я буду командировке, чтобы «присмотреть» за моим благоверным. © Мамдаринка / VK
- Подруга попросила в долг, сказала, что нет денег на еду. Договорились встретиться завтра. Сегодня же вечером пришло сообщение — фото подруги в кафешке с кофе и десертом с новым маникюром. Позже она видимо поняла, что ошиблась адресатом и удалила его. Я поперхнулась. То есть, на еду денег нет, а на новый маникюр есть? В общем, я ей сказала, что деньги у меня неожиданно закончились. © ShelkovaKatya / Pikabu
- Дружили с подругой с детского сада. По несколько месяцев жили друг у друга. Вместе прошли через многое. И вот я выхожу замуж. До свадьбы 3 дня. Друзья мужа устроили нам девичник-мальчишник в одном коттедже. За сутки до события позвонила подруге, узнать, когда она приедет. А она взяла и уехала в другой город, ничего мне не сказав! Укатила к парню, с которым знакома каких-то 2 месяца! Надеюсь, это перерастет в большую любовь. © Подслушано / Ideer
- На 17-летие бывшая подруга подарила сервиз. Но он был без кофейника и 1 чашечки. Подруга сказала, что она их забрала себе. Уж очень они ей понравились. © valia_froggy
- Подруга продинамила мой день рождения. Написала, что не сможет прийти. Я бы отнеслась к этому спокойно, если бы она не написала об этом менее, чем за 2 часа, ведь вся еда была уже заказана и куплена. Я бы тогда меньше заказывала, ведь предполагалось, что она с мужчиной придет. Потом выяснилось, что подруге просто не хотелось идти. А пару лет назад она при всех отчитывала нашу общую знакомую, которая не явилась на ее день рождения. © *** Unicorn / ADME
- Мой лучший друг, с которым мы знакомы с 5 лет, начал путешествовать по Европе со своей девушкой в доме на колесах, так что мы стали редко видеться. При этом мы вместе подрабатывали, делая сайты, и каждую неделю списывались или созванивались.
Как-то раз он позвонил мне около полуночи, сказал, что вернулся в город, и зовет к себе на вечеринку. Приехав, я обнаружил там еще 10 человек, потому что вечеринка на самом деле началась несколько часов назад, а меня он видимо просто забыл позвать.
Но и это еще не все. Выяснилось, что он был дома уже несколько недель. Мы даже созванивались по работе в это время. Он ни разу не обмолвился, что живет буквально в 10 минутах от меня. Странный он, конечно. © IvarThe*** / Reddit
- Была у меня в далеком детстве подружка. На 2 года старше меня. Как-то шли с ней в школу 1 сентября. Я иду, вся такая нарядная с букетом цветов. Когда я увидела учительницу, побежала к ней и упала прямо в лужу. Так эта девочка подняла мой букет и побежала дарить его своей учительнице. © Не в сказке☂️ / Dzen
- Подруга сняла квартиру в моем доме и началось. Я, конечно, люблю гостей, но в меру. Она теперь ходит ко мне, как к себе домой. То фен забегает взять, а потом решает посушить голову прямо у меня. То вещи какие-то одалживает и перебирает мой шкаф. Может позвонить в любой момент со словами: «Ой, сейчас тебе такое расскажу! Жди через 15 минут на кофе». Я уже неоднократно говорила прямо: «Лида, у меня куча работы, я устала. Хочу побыть дома наедине с собой, о встрече или походе в гости давай договариваться в удобное время. Каждый день я гостей не жду, извини». А у нее все просто: «Ой, да что ты выпендриваешься, я на 5 минут всего». Доходит до того, что я не беру трубку и не открываю дверь, делая вид, что меня нет дома. В общем, как бы это смешно не звучало, но я прячусь в собственной квартире от собственной подруги. © Карамель / VK
- Договорилась встретиться с подругой в кафе. Сели за столик. Она достала из сумочки контейнер с едой и начала есть. Официант подошел и попросил не делать этого. Она посмотрела на него, на меня и отмочила: «Я просто хочу есть здоровую еду». © Палата № 6 / VK
- Была у меня подруга. Она и ее отец очень помогли мне с работой, когда я переехала в их город. 5 лет назад она резко прервала общение. Неделю назад позвонила как ни в чем не бывало. На мой вопрос, в чем дело, выдала: «Я обиделась, что ты на похороны отца не приехала!» Но я-то даже была не в курсе, что ее отец скончался. © IvgaLiss / ADME
- На работе подружилась с милой коллегой. Все было хорошо до тех пор, пока у меня не наладилась личная жизнь, я начала встречаться с одним нашим сотрудником. Подумали, вдруг разбежимся, поэтому не будем давать пищу для сплетен. В общем, долго шифровались. Сначала подруга оскорбилась, что я ей сразу не рассказала. Ну ничего, проехали. Через время начала утверждать, что он мне не подходит. На мой вопрос почему — молчала. Потом стала говорить, то он с кем-то встречался и что-то плохое девушке сделал. Спросила, что именно сделал и кому — снова молчание. Потом она устроила истерику в духе, что я ее бросила. Хотя я с ней продолжала общаться. Думаю, что это была обычная ревность. © Конфуз / ADME
- Мы запланировали совместный отдых тремя парами, но в последний момент девушки двух моих друзей отказались ехать, так что из девушек осталась только моя. Сами парни приехали. Пока я катался на серфе, они сказали моей девушке, что без нее отдых был бы лучше. При этом речи не шло, что это будет чисто мужская поездка. А ведь именно она на всех готовила и, по сути, полностью организовала этот отпуск. Надеюсь, они поняли, что были неправы. © SwingmanSealegz / Reddit
- У подруги намечался юбилей. Решили скинуться с девчонками на крутой подарок. Но одна наша подруга, Катя, сказала, что может дать только часть суммы. Все бывает, ничего страшного. Пришли мы на вечеринку и эта Катя вдруг вручает ей подарок от себя лично — дорогущий браслет. Что это вообще было? Может у нее резко финансовая ситуация поменялась? © Палата № 6 / VK
- Недавно моя подруга похудела. Меня все в себе устраивает, но подруженька пристала: «Давай я тебе помогу». Сначала намеки, потом прямые комментарии. Последней каплей стала ее фраза в сторону моего мужа. Она, блин, ему посочувствовала. При этом я сидела рядом. Муж взял меня за руку и увел. И я довольна своей фигурой. Не надо меня «мотивировать». © Не все поймут / VK
- Подруга предложила нам всем быть подружками невесты. Мы купили платья, подогнали их по фигуре, а она втихую вышла замуж у себя во дворе. Узнали мы об этом, только когда увидели свадебные фотографии на ее страничке в соцсети. © heysmilinstrange / Reddit
- Как-то сидели с подругой, болтали за жизнь. Позвонил мой муж. Я ответила, что у Киры, он сказал: «Отдыхайте, девочки!». Повесил трубку и написал: «Целую тебя, моя любовь!» Я показала ей сообщение. Она выхватила телефон и начала что-то писать. Оказалось она отправила моему мужу сообщение: «Ненавижу тебя!» Так и не поняла, что это было. © Mila / Dzen
Бонус
- У мужа есть друг детства, Серега. Когда-то они вместе учились, вместе работали, а потом у Сереги как-то внезапно поперло. Бизнес, деньги, тачка. Муж его крестным взял для сына еще тогда, когда Серега коробки с пиццей разносил. А сейчас пришел к нам в гости и принес ребенку дорогую приставку, такую, которую мы даже в рассрочку не потянем. Муж побелел, весь вечер молчал, потом не выдержал и сказал: «Ты что, специально? Чтобы он думал, что ты молодец, а я так, мимо проходил?» А Серега спокойно ответил: «Ты баран? У меня не будет детей. Мне врач так сказал. А твой сын для меня как родной. У меня кроме вас никого вообще нет, ты же знаешь. Родителей не стало, больше никого нет». И все, тишина. Муж долго сидел на балконе, размышляя: «Какой же я дурак! Спасибо ему надо было сказать, а не выпендриваться». © Не все поймут / VK
Да, эти истории могут вызвать целую гамму чувств. Но все они, как лакмусовая бумажка, показывают одно: как же важно и ценно иметь рядом «своего» человека. Того, кто искренне порадуется вашему счастью, не будет считать деньги в вашем кошельке и всегда найдет время, чтобы просто быть рядом. Ведь настоящие друзья — это бесценный дар.
Комментарии
Есть у нас с мужем друзья - семейная пара, дружим много лет. И ремонты вместе делали, и детей крестили... Позвали этих друзей нна юбилей мужа в ресторан, они согласились, мы заказали еду нна всех, уже все собрались, а этих двоих нет и нет... Звоним им, а они говорят (цитирую) : "да мы че-то подумали, что нам не с руки ехать туда..."
Там ехать-то - остановок 5 нна общественном транспорте, 15 минут нна автобусе. Предложили вызвать им такси и оплатить - "а обратно как?", предложили так же оплатить им и такси обратно. "Да не, че уже метания эти устраивать, потом встретимся... Привет там всем, повеселитесь!"
Что это было - я не понимаю 🤷🏻♀️. Не с руки ехать им, блин... 🙄
Уже лет 6 прошло, до сих пор обидно за мужа, как вспомню 😬.
Они же лет 8-9 назад мужу сказали "мы тебе такую крутую штуку в подарок заказали - ты офигеешь, когда она придет! Просто она в пути, задерживается доставка, мы нна днях тебе подарок вручим, после дня рождения уже" - ждем до сих пор 😅.