11 историй про друзей, которые оказались совсем не теми, за кого себя выдавали

Быть хорошим другом — это задачка со звездочкой, ну а иметь все же такого человека, который поддержит в любой ситуации — настоящее везение. Но иногда приятели ставят нам такую подножку, что даже не знаешь, как на это и реагировать.

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