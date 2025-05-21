11 историй про друзей, которые оказались совсем не теми, за кого себя выдавали
Истории
3 часа назад
Быть хорошим другом — это задачка со звездочкой, ну а иметь все же такого человека, который поддержит в любой ситуации — настоящее везение. Но иногда приятели ставят нам такую подножку, что даже не знаешь, как на это и реагировать.
Часть изображений в этой статье была сгенерирована с помощью искусственного интеллекта.
- Подруга приходит в гости без предупреждения. В очередной раз заявилась, сказала, что зашла на чай. Дети носятся, а я сижу на кухне и пью с ней этот чай. Решила, наконец, выдать, что нужно заранее предупреждать о своем визите. А она на это произнесла: «Я думала, мы подруги». Подруги, конечно, но это же не значит, что ты можешь врываться ко мне в любое время! © Карамель / VK
- Считала подругу близким человеком. У меня в жизни был тяжелый период — ухаживала за лежачей бабушкой, параллельно работала и разбиралась с судебным процессом. Как-то расплакалась перед подругой. Она шокированно посмотрела на меня и выдала: «Ну, ты сама обычно справляешься. Я не знаю, как тебя поддержать. Давай я пока не буду к тебе лезть, но вот когда ты будешь в хорошем настроении напишешь мне. Хорошо?» Нет, мы не рассорились, общаемся до сих пор, но ощущения близости и доверия больше нет.© Jiàngzāi / ADME
- Один мой приятель считает, что все ему должны. Никогда ничего не покупает к чаю. Заехав на часок, может остаться на пару дней. Недавно приехал на выходные, а мы намекнули, что хотим без него отдохнуть. Так он заявил, что уедет только тогда, когда посчитает нужным. Готова была вышвырнуть его за шкирку на улицу. Прямо бесит. © Подслушано / Ideer
- Пошли с подругой в клуб. Там аж несколько парней подошли ко мне знакомиться, приглашали танцевать. Я всем отказала, а подруга раскричалась, что они обращают внимание на меня, а не на нее. Она мне потом по лицу рукой провела, чтобы макияж размазать. © coupla*** / Reddit
- Друг живет в другой стране. Как-то раз позвал меня с моей 4-летней дочкой погостить. Мы приехали, но у того все не было времени на нас — то работа, то жена. Он предложил всем вместе съездить в домик в горах на выходные. Я обрадовался. Мы переночевали там одну ночь, а утром он выгнал нас с дочкой, потому что решил провести время с женой. Мы с дочерью застряли в чужой стране, а друг лишь сказал: «Ну что ж, не срослось». До сих пор не понимаю, почему он так поступил. © siphoning_****s / Reddit
- Дочь мужа дружила с девушкой в колледже. Хорошо дружила. И вот эта подруга собралась замуж, попросила помочь с организацией свадьбы. Ну как не помочь, подруга же, да и событие такое радостное! Только вот на саму свадьбу ее не позвали. Сказали, что она не вписывается в их новый круг общения. © Ilona Staller / ADME
- Пошла на курсы бровиста и наращивания ресниц. Арендовала уголок в салоне, закупила материалы, оставалось найти моделей, чтобы заполнить свое портфолио. Первой позвала подругу. Все сделала бесплатно, с нее было присутствие, а с меня красота. Она осталась довольна и намекнула, что через месяц снова готова прийти, как модель, то есть бесплатно. Вчера вечером звонит мне и говорит, что закончила обучение на косметолога, ей теперь тоже нужны модели на чистку. Позвала меня. Поставила условие, что весь процесс будет снимать. Но при этом я должна еще заплатить за услугу, причем такие суммы у нас берут уже опытные косметологи. Отказалась, сослалась на занятость. Пусть ищет других «моделей». © Рабочие истории / VK
- В квартире неделю воняло тухлятиной. Мы с мамой перемыли все, пересмотрели все углы, опросили соседей, но запах никак не исчезал. Как оказалось, мамина подруга, когда была в последний раз в гостях, положила в вентиляционное отверстие в ванной несколько яиц, когда пошла в туалет. Яйца стухли и воняли. А все из-за глупой обиды занять ей денег в один из визитов. У мамы больше нет подруги. © Подслушано / Ideer
- Как-то моя подруга с Севера приехала к нам в гости. Привезла в подарок банку красной икры. Я, конечно, удивилась, похвасталась перед мужем. Оставили на Новый год, ведь для нас это очень дорого. Утром захожу на кухню, а подруга уминает бутерброды с икрой, треть содержимого баночки уже съедена. Расстроилась, но промолчала. © Подслушано / Ideer
Видимо, подруга привезла это не в подарок, а просто к столу. А aвтор пыталась спрятать нa праздник зачем-то.
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Ответить
- Ко мне в гости без приглашения пришла подруга. Стала спрашивать с порога, что у меня есть перекусить. Предложила бутерброды, суп, сказала, что могу быстренько пожарить картошки с сосисками. Она лишь фыркнула на все это, а через пару минут пожелала удачи моему будущему мужу. После чего ушла, хлопнув дверью. С тех пор мы так и не общаемся. До сих пор не знаю, что это было. © Палата № 6 / VK
- Подруга увела парня. Я в слезах спросила ее, зачем ей понадобился именно мой, она ответила: «Выбрала уже проверенного, качественного — в 25 лет без отношений ходят только отстойные мужики». И вот спустя два года она вдруг пишет, что я должна была ее предупредить о том, что парень — гуляка, каких поискать. Я сначала офигела от наглости, но потом ответила, что она сама его выбрала. И заблочила ее. А потом пошла под бочок к своему жениху. Когда мы начали встречаться, ему было 27, и он был одинок, но оказался прекрасным человеком. А подруга сама себя перехитрила со своей «мудростью», так ей и надо. © Карамель / VK
Не только друзья, но и соседи иногда могут задать такого жару, что хоть стой, хоть падай.
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