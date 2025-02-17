20 историй о нежданных гостях, которые почему-то решили, что им всегда рады

История о бабуле - гении мелкой мести и собаке напомнила эпизод из книги В. Осеевой "Динка", когда семья осталась без горничной Лины, вышедшей замуж, и Динка предложила, чтобы грязные кастрюли вылизывали собаки, а потом их можно было просто ополоснуть водой 🤣. Хорошо, что до такого не дошло, она их почистила песком, но утопила в бочке, когда споласкивала. Книга - великолепная, кто не читал - рекомендую. Когда у меня плохое настроение, то перечитываю или "Динку" В. Осеевой или "Республику ШКИД" Л. Пантеева и Г. Белых. Несмотря na то, что это детские книги, но и взрослые получат от чтения настоящее наслаждение.