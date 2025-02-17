Родственникам некуда пойти в гости в семь утра? Можно к себе дедушку с бабушкой пригласить, с ответным визитом.
20 историй о нежданных гостях, которые почему-то решили, что им всегда рады
Гостеприимство — хорошее качество, но что делать, если оно превращается в испытание? Нежданные друзья, родственники, уверенные, что их визит всегда кстати, — все это знакомо многим. Одни приходят с непоседливыми детьми, другие требуют ужина, хотя их никто на него не звал, третьи приезжают на денек и умудряются застрять в доме на пару недель. Эти истории — о тех, кто забывает спросить, можно ли зайти, и о тех, кто не решается сразу указать на порог.
- Однажды забыли закрыть дверь на замок. В середине ночи проснулись от жуткого грохота и потока брани у нас в коридоре. Пока, одеваясь на ходу, выскочили из спальни, кто-то уже смылся и дверь за собой прикрыл. Ничего не пропало, всё на месте, и лишь чужая шляпа, появившаяся на вешалке, до сих пор напоминает нам о незваном ночном госте и является явным свидетельством того, что это был не сон. © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK
- Моя бабушка ненавидела песню "Кто ходит в гости по утрам" из-за того, что именно ее любили напевать родственники дедушки, когда приходили в гости в воскресенье в семь утра. Долго ходили. Бабушка скромная была, но все равно однажды не выдержала и высказала им все. Так родственники обиделись и долго причитали, мол, и куда же мы теперь пойдем в такую рань? © takojmolodoj / Pikabu
- Муж был очень занят на работе, поэтому я взяла на себя организацию дня рождения его дочери, Макс. Я подготовила для каждого приглашенного ребенка красивые именные подарочные пакеты. В день праздника один из гостей пришел с сестрой. Я не знала, принято ли на детских днях рождения приводить незваных гостей, но решила не придавать этому значения. Однако в конце праздника одна из подружек Макс, Кэти, спросила, где ее подарок. Оказалось, что пакетов уже не осталось. Я оглянулась и увидела, что незваная гостья удаляется с пакетом. Я догнала ее и вежливо объяснила, что этот подарок предназначался Кэти– вот ее имя на нем. Девочка вернула подарок, но расстроилась. Позже я получила сообщение от ее мамы с упреками. Она писала, что я унизила ее дочь и должна была позаботиться о запасных подарках на всякий случай. © Unknown author / Reddit
- Свекровь любит неожиданно приходить в гости. Увы и ах, у нее есть ключи. Ну, ладно, думаю, помогать хочет. Но однажды мы с мужем решили устроить себе романтический вечер. Только начали, как вдруг дверь открывается - и заходит свекровь! Без стука, без звонка. Я в шоке, муж побледнел, а она такая: "Ой, я просто хотела пирог принести". Ага, в девять вечера. Надо ж быть такой бестактной. © Карамель / VK
- Мы с мужем сами оплачивали свадьбу и ограничили количество гостей — позвали около 200 человек. Моя мама считала, что рассадка по местам, именные карточки — это глупость, и настаивала, чтобы гости садились, где им нравится. Я согласилась, но зря. Следовало бы догадаться. Оказалось, что мама тихой сапой пригласила еще около 20 человек — дальних родственников и каких-то случайных знакомых. Большинство пришли в джинсах, многие привели детей, хотя мы специально указывали в приглашениях, что малышей стоит оставить дома. В итоге — полный хаос, куча незнакомых детишек, дополнительные расходы. Но в итоге решили не переживать и просто наслаждаться праздником. Но когда мамина подруга в разгар ужина подошла к нашему столу и пожаловалась, что ей негде сесть, я просто отправила ее разбираться к моей маме. © middleagemomprobs / Reddit
- Мой 20-летний брат, в отличие от меня, продолжает жить с родителями. Однажды, поздно вечером, он решил пригласить в гости свою девушку. А она такая неробкая девчушка без чувства юмора. Было около половины двенадцатого, отец в зале дремал под телевизор. В квартиру заходит брат с девушкой, которая попутно еще и своего брата притащила с собой. От поднятого ребятами шума папа, ясное дело, просыпается - а тут эта толпа к нему еще здороваться заходит. Девушка так залихватски, с самодовольной улыбкой говорит: "Здрасьте, дядь Дим. А я смотрю, вы не очень рады нас видеть!" На что следует незамедлительный ответ: "А вот тут, дорогая, вы не ошиблись". И самодовольная улыбка с лица дамы резко сползла. © ZebraVyablokah / Pikabu
- Звонит подруга. Живут они с маленькой дочкой вдвоем, мужчин дома нет. И тут после стирки она обнаружила в машинке чужие трусы. Как они туда попали - непонятно. В истерике шлет фото – ну да, явно мужские боксеры. Мы с ней голову сломали, как такое возможно, а оказалось, что это соседские. 5 этаж, лето, у нее и в мыслях не было запирать балконную дверь. Вот сосед, у которого сломалась машинка, постеснялся попросить по-человечески и по-тихому приперся, когда подруги не было дома. Всплыло все тогда, когда он решил провернуть этот номер еще раз, а Вера с полдороги за забытыми документами вернулась. А знаете, что самое прекрасное? На днях я получила приглашение. У этих двоих свадьба через неделю.
- Мама с папой и я жили в коммунальной квартире. И вот стали к нам наезжать гости. Летом стабильно две недели жили у нас тетя Валя и дядя Паша. Мама привечала, папа организовывал культурную программу. Но как-то сели родители и стали выяснять: кто это вообще такие? Чьи родственники? Оказалось, маминой подруги соседка по даче. © koshkayokosha / Pikabu
- Была подружкой невесты на свадьбе своей кузины. Церемония прошла великолепно, а моя дочь была очаровательной девочкой-цветочницей. Но не обошлось без скандала. Одну из родственниц жениха, вроде бы двоюродную тетю, не пригласила, так как у нее репутация человека, который ведет себя вызывающе и устраивает сцены. Однако она каким-то образом узнала о свадьбе и не смогла смириться с тем, что ее не позвали. В разгар праздника она эффектно влетела на парковку, остановившись с визгом тормозов прямо в зоне высадки гостей, затем ворвалась в банкетный зал, распахнув двери, и начала орать на жениха и его мать: «Ах, значит, я недостаточно хороша для вашей свадьбы?! Да ну вас всех! Они все равно разведутся!» – и еще много подобного. Ее достаточно быстро выдворили, и свадьба пошла своим чередом. © Riots_and_Rutabagas / Reddit
Вот поэтому ее и не приглашают, но подобный персонаж никогда этого не поймет
- Как-то уехали у меня куда-то на пару дней родители, я позвал свою девушку отметить это событие. Ну там свечи, ужин и так далее. И тут звонок на телефон. В этот момент я затупил и зачем-то ответил. По голосу я понял, что звонит мамина сестра. Она сообщила мне, что они с мужем сидят в машине около нашего дома и им необходимо переночевать. Далее был не самый приятный разговор в моей жизни - я достаточно прямо сказал, что принять их не могу, что у меня другие планы, что о таких вещах надо предупреждать заранее. Эта история даже спустя многие годы вызывает у меня смешанные чувства. С одной стороны, я прав, и даже мама мне особо ничего не сказала. С другой стороны, поступил я все-таки жестоко. Но если подобное произойдет еще раз, я все сделаю точно так же. © kto.znaet / Pikabu
- Нередко, когда к нам приходили гости, а мы не знали, кто именно, бабушка выражала недовольство, спрашивая: "Кого это принесло?". Я обычно отвечала: "Наверное, жених пришел". В ответ она лишь недовольно морщилась. И вот однажды, после очередного моего предположения, открываю дверь и вижу перед собой мужчину, которого бабушка отвергла много лет назад. Он стоял с букетом цветов и спрашивал: "Надя дома?" Вот как-то так я "накаркала" своей бабушке отношения. © Карамель / VK
- Моя бабуля – гений мелкой мести. Как-то повадились к ним без приглашения шастать соседи. Приходят за полчаса до обеда или ужина и сидят. Приходилось их кормить. И вот когда бабушке эта навязчивость окончательно надоела, она накрыла на стол, а когда все поели, взяла и поставила посуду на пол, а затем позвала нашу собаку - кокер-спаниеля Мэгги - и позволила ей вылизать тарелки дочиста. Пара была в ужасе, когда моя ба потом собрала посуду и, не моя, убрала в буфет. С тех пор они никогда больше не оставались на обед. © kaytay / Reddit
История о бабуле - гении мелкой мести и собаке напомнила эпизод из книги В. Осеевой "Динка", когда семья осталась без горничной Лины, вышедшей замуж, и Динка предложила, чтобы грязные кастрюли вылизывали собаки, а потом их можно было просто ополоснуть водой 🤣. Хорошо, что до такого не дошло, она их почистила песком, но утопила в бочке, когда споласкивала. Книга - великолепная, кто не читал - рекомендую. Когда у меня плохое настроение, то перечитываю или "Динку" В. Осеевой или "Республику ШКИД" Л. Пантеева и Г. Белых. Несмотря na то, что это детские книги, но и взрослые получат от чтения настоящее наслаждение.
- Есть у меня одна подруга, которая постоянно приходит в гости без предупреждения. Вот просто звонок в дверь, я еще в халате, уставшая после уборки. А она с порога: "Привет, как вы тут? Я зашла на чай!" Ну как зашла, я тебя звала, что ли? Дети вокруг носятся, я сижу с ней на кухне, пью этот чай и думаю, как бы ее выдворить. Но ведь не скажешь человеку в лицо: "Уходи, мне не до тебя". Она еще потом спрашивает: "А у вас что, всегда так грязно?" Да ты серьезно? Ну не в музее живем! Поговорила с ней, объяснила, что нужно заранее предупреждать, а она обиделась: "Я думала, мы подруги". Подруги, конечно, но это же не значит, что ты можешь врываться ко мне в любое время! © Карамель / VK
- У меня была небольшая свадьба в таком заведении, где вместимость ограничена из-за правил пожарной безопасности. Одна гостья явилась с двумя детьми, которых я не приглашала, а она не оговаривала их присутствие, поэтому, конечно же, мест для них не было. Она усадила их за свой стол, заняв места других гостей. Возникла небольшая суматоха, когда она отказалась освободить чужие места. Администратор зала заметил это и сказал, что нас ждет денежное взыскание - ведь мы подписали договор, в котором было предупреждение о количестве приглашенных. Когда я получила штраф, я отправила его этой гостье, попросив оплатить. Однако она заявила, что это не ее вина, и вообще, мол, я должна была учитывать непредвиденные расходы при планировании бюджета. А потом добавила, что не смогла найти няню, у нее не было выбора, и я должна быть благодарна, что она вообще пришла на мою свадьбу. © Conscious-Bit-453 / Reddit
- Сижу дома, отдыхаю. Звонит мобильный, и какая-то женщина бодро мне сообщает, что они "уже с вокзала и едут к нам" и чтобы мы "ставили чайник". Пока я соображал, кто бы это мог быть, телефон сел. Встал за зарядкой и тут вспомнил, что мы же недавно переехали. Ну я взял и... не стал включать телефон. Ибо нефиг! Я никого не приглашал. © jayjay48 / Pikabu
Моя сестра, когда непртшенные гости приходят, сразу выключает телевизор, посидят, чай попью, поговорят... Молчание затягивается и они уходят. Раньше было так, что смотрят телевизор и комментируют. Вроде разговор какой-то идёт. А людям отдохнуть хочется, да и не ждали гостей.
- Жил с женой в коммуналке. Было у меня две комнаты - одна для нас с женой, в другой сын. Как-то вечером звонок в дверь, соседка постучалась, мол, к тебе пришли. Выхожу на лестницу — стоят две знакомые девушки. Ну уже, вернее, тетеньки. По молодости часто общались, тусовались вместе в одной компании. Но не видел их и не общался с ними уже, наверное, лет 15-20. Дальше стандартный нелепый разговор из серии "привет, как дела, чем занимаешься". Стою и думаю: что им вообще надо? В общем, говорят, к ним какой-то друг приезжает из другого города. "У тебя же две комнаты, может он у тебя пожить немного?" Я им сразу: "Нет, конечно, не может". А они: "Ну что тебе, жалко?" Да мне-то не жалко, но с чего это я должен уплотняться в площади, да еще пускать к себе какого-то неизвестного человека? Если вам так нужно и ему негде пожить, пускайте к себе домой! Закрыл дверь. Потом от некоторых общих знакомых слышал, что они меня, мягко говоря, неадекватным черствым человеком называли. © Ikarius / Pikabu
- Приезжают к нам друзья, никто не предупредил, что они будут. Я в халате, муж на диване, в квартире кавардак. Ну, думаю, сейчас будет весело. Выхожу, улыбаюсь, а в голове только мысль: "Почему люди не могут хотя бы позвонить заранее?" А они сидят как ни в чем не бывало, чай просят. А муж встал, начал как-то сглаживать ситуацию, типа, "всегда рады гостям". Ну да, конечно, "рады", особенно с утра в выходной, когда единственное желание - поспать подольше. © Палата №6 / VK
- Я был еще пацаном, когда повадилась к нам одна дамочка приезжать в гости. В первый раз привезла немного подарков, во второй чупа-чупс, в третий и последующий просто приезжала. Причем просто без предупреждения, такая раз - и звонит в дверь. Бабушка у меня человек безотказный, не могла нахалку выгнать. Спас положение кот! У тетки было дорогущее пальто кожаное, отделанное мехом ярко-красного цвета, и дорогие туфли. Кот, который никогда в жизни не имел привычки висеть на чем либо, обнаружил пальто на вешалке, разбежался и повис на нем. А надо заметить что кот был мейн-кун. И очень крупный, килограмм 10 весил, если не больше. Эта тушка проехала сверху вниз, оставляя на коже несколько хороших борозд от когтей. И, вишенка на торте, надудел в туфли. Чего тоже никогда за ним не водилось ни до, ни после. Больше мы эту даму не видели, а кот получил вкусняшки. © NikolaMoskovsky / Pikabu
- Жила на 20-м этаже. Лето, жара. Как-то утром просыпаюсь, захожу на кухню и холодею от ужаса. Предметы на столе стоят не в том положении, в котором я их оставляла. Часть валяется на полу. Понимаю, что в квартире кто-то есть. Осторожно иду в гостиную, поднимаю глаза вверх. На шкафу сидит... голубь! Ну понятно. Он залетел сутки назад, когда я настежь открывала окна в спальне. Засел под кроватью. А ночью полетел по квартире. Ужас охватил меня от мысли, что я могла столкнуться с ним, если бы встала ночью воды попить. Мою просьбу покинуть квартиру голубь проигнорировал. Пришлось вытолкать его шваброй в окно. Потом полдня отмывала квартиру после его ночевки. © Trustinka / Pikabu
- Едва моя семья купила шесть соток и построила домик на побережье, к нам стали напрашиваться в гости знакомые и знакомые знакомых. Мама, по натуре гостеприимный и добрый человек, хлебосольно всех принимала, отмывая горы посуды, стирая кучу постельного после гостей, ремонтируя или выкидывая сломанное. Сдалась она после очередного визита одной знакомой. Та приехала "ненадолго", "ой, у вас хорошо, останемся с ночевкой на пару дней", с двумя внучками-королевишнами, не приученными ни посуду за собой убрать, ни спрашивать разрешения, прежде чем брать чужие вещи. Я тихо офигевала, когда младшенькая прошла к грядке с помидорками черри, еще зелеными, и стала яростно их срывать вместе со стебельками и бросать на дорожки, а на вопрос, что она делает, радостно смеяться. Так вот маман отныне на звонки, мол, "мы к вам едем" стала отвечать "спросите у дочери". © Аля Хлебникова / ADME
А вот еще несколько историй о том, как люди ходят в гости и кого принимают у себя:
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Идет 2025 год, а люди до сих пор не знают, что есть слово "нет" для непрошеных гостей, а также внутренняя щеколда na двери)