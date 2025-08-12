15 людей, чьи поступки настолько непредсказуемы, что они могли бы стать героями ситкома

Кажется, что в жизни все идет по предсказуемому сценарию: работа, дом, бытовые хлопоты. Но иногда в эту рутину врываются люди, которые будто сошли со страниц сценария комедийного сериала. Они совершают поступки, которые невозможно предугадать, заставляя нас то хвататься за голову от удивления, то смеяться до слез. Мы собрали истории о таких уникумах, чья логика — это загадка, а жизнь — готовый ситком. И после их прочтения хочется лишь одного — аплодировать стоя.