15 мам, чье чувство юмора заслуживает как минимум премии

Истории
3 часа назад
15 мам, чье чувство юмора заслуживает как минимум премии

Мама — наш первый учитель. Многому мы учимся именно у нее, и чувство юмора порой не исключение. Вовремя сказанная фраза, выразительный взгляд или остроумная шутка — так или иначе мамы находят повод нас рассмешить (пусть иногда и не специально). Мы собрали уморительные истории, от которых становится теплее на душе и сразу хочется позвонить маме.

  • Позвонила мама, сказала, что приедет. Мы живем в одном городе, но в разных его концах. Мамуля терпеть не может грязь, поэтому пришлось быстро вставать и делать генеральную уборку, готовить еду, чтобы ее угостить чем-то вкусным. Через несколько часов мама перезвонила и сказала, что пошутила, но рада, что теперь у меня чистота и есть, что покушать. Пообещала так делать чаще. Мама, блин! © Палата № 6 / VK
  • Недавно осознала, что с некоторыми людьми лучше не шутить. Отдыхали как-то с родителями в Египте. Выехали в город, а там был дружелюбный мужик, который пытался нам продать верблюда. Мы не понимали, шутит он или нет, ведь мы же туристы, что нам с этим верблюдом делать. Поэтому мы пообщались, рассказали, где остановились, что делаем, какие планы. А уже под конец мама пошутила, что один верблюд мало, а вот за троих она еще и меня отдаст в придачу. Видимо, шутку тот мужчина не понял, потому что уже на следующий день стоял с тремя верблюдами у нас под отелем и хотел обменять их на меня... Еле отделались от него! © Палата № 6 / VK
  • Мы с мамой любим попить чай вечером, когда все уже спят. Ну нападает на нас иногда ночной жор, что поделаешь! Как-то мне подружка привезла из путешествия необычный вкус шоколадки Ritter Sport. Мы заварили чай, сидим, мама внимательно так смотрит на нее, потом на упаковку и выдает: «Такой спорт мы любим! Хоть каждый день занимайся». У меня чуть чай носом не пошел. С тех пор подкалываем друг друга, мол, ну что, «тренируемся»?
  • Собрались в отпуск и оставили нашего немаленького пса под присмотром мамы. Вернулись спустя десять дней и были поражены тем, что собака, которая и так была не худышкой, стала еще шире в боках и передвигалась вразвалочку. А мама встречает нас злая и возмущенная: «Вы что за люди такие, совсем пса не кормите. Я в первый день пришла, села в кресло, а он подбежал, пристроился рядом и начал мне ногу слюнявить, бедный, голодный». Мы с мужем хохотали так, что чуть в коридоре не упали. Просто нашего зверя мы когда-то нашли на улице. Кормили и выхаживали сами, поначалу укладывали спать с бутылкой теплой воды в носке, чтобы не мерз. С тех пор он прикипел к носкам и усвоил, что хозяева — это еда и безопасность, а во взрослом возрасте у него появилась привычка слюнявить носок на ноге, когда переживает. А мама ведь родная, запах почти как у хозяйки, вот он и пришел к ней за успокоением. Маме мы все разъяснили, осталось только понять, как теперь объяснить псу, что ему пора на диету. © Не все поймут / VK
  • Лучший лайфхак. Я сказала дочке, что конфеты на полках у касс для собак. Ей уже три года, а я все продолжаю так говорить. Сейчас мы в путешествии, в новой для нее среде. Я почувствовала себя героем комедии, когда выдала свою коронную фразу, а люди в очереди покатились со смеху, один мужчина даже шепнул: «Как находчиво!» © Confident_Algae_*** / Reddit
  • Мой муж с мамой долго притирались, теперь они не разлей вода. А в первый год женитьбы у нас затопило квартиру, съехали к маме. Как-то утром слышу с кухни мамино: «Ах вот ты какой! Ни стыда ни совести!» Бегу на кухню, а там муж по полу катается от того, что мама в халате бегает вокруг стола за котом, который стащил его галстук. Мама возмущенно выдает: «Ты бы хоть помог, как дите малое! Что я с вами двумя делать-то буду, надевайте свои галстуки и шагайте на работу!» И действительно же, отправила кота в тот день из дома. Благо он привыкший, любит гулять на свежем воздухе.
  • Были с мамой вдвоем в отпуске в Египте. И повадился со мной один местный флиртовать, просто не отставал. Проблему решила мама, которой он в итоге надоел. Она достала телефон и показала ему фото, где я чищу двухметровые снежные завалы в нашем поселке, а потом перевела ему на английский, что мы его туда с собой заберем.
  • Каждый раз, когда мама ругается с папой, она заходит на сайт знакомств с иностранцами, смотрит на тонны лайков и комплиментов от них, убеждается в своей привлекательности и выходит оттуда. А я иногда мечтаю, чтобы она таки познакомилась там с кем-то и мы уехали в Европу. © Подслушано / Ideer
  • В подростковом возрасте я начала интересоваться косметикой и всякими штуками для красоты. Накупила всяких склянок, расчесок, бигуди. И, конечно, та самая маска для глаз из огурца не обошла меня стороной. Порезала я его кружочками, села в кресло и представляла, что я красавица в какой-нибудь романтической мелодраме. В таком виде меня застала мама, пришедшая с работы. По пути в ванную она кинула: «Красотка, дуй салат крошить!» Вот облом.
  • Мы убедили дочку, что зубная фея забирает только идеально чистые зубики. Поэтому, когда мы забывали положить деньги под подушку, она думала, что зуб просто недостаточно блестит! Дочка тут же бежала в ванную, натирала его с мылом — и уж тогда-то зубная фея точно приходила. © whimsikelly / Reddit
  • Ехали летом с мамой в отпуск. Заходим в полную электричку и садимся на разные сидения. Возле меня компания парней, мама — сзади. Один из парней решил подкатить банальной фразой: «Девушка, а вашей маме зять не нужен?» И тут к нам оборачивается моя мать со словами: «Нужен! Скоро картошку копать, да и чемоданы тяжелые». В общем, благодаря юмору мамы, поездка вышла веселой. Чемоданы донесли, но номер телефона так и не взяли. © Подслушано / Ideer
  • Мама у нас с юмором и фантазией. Так однажды в детстве у нас в доме появился воображаемый питомец — интеллигентный Лось. Он так всем полюбился, что со временем оброс собственным характером и биографией: колдовал на кухне, надевал халат и тапочки, подолгу принимал душ, ездил на гастроли, был приветлив и тактичен. Мы часто со смехом о нем говорили. Младшая сестра вышла замуж за парня, у которого с детства кличка Лось. Совпало все, только живут отдельно. Приятные чудеса! © Подслушано / Ideer
  • В детстве я, как и все дети, подбирала всякие фразочки у взрослых. Возвращаюсь я как-то из школы и прошу маму налить мне чай, на что она мне отвечает, конечно же, в шутку: «У нищих слуг нет». На следующий день учительница попросила меня протереть доску на перемене, и ясно, что я ответила. Однако она не оценила моего юмора, и вечером мы с мамой сидели у директора и уже смеялись втроем. Мама меня не ругала. © Подслушано / Ideer
  • Мама много работала, поэтому иногда еду готовила я. Мама звонила давать инструкции. Я никогда не понимала ее фразочек «по вкусу», «на глаз». Так вот мама не растерялась, и как-то я увидела на холодильнике записку: «Дочь, если всю ночь во сне тебе будет являться бабушка и грозить поварешкой — значит, суп ты все-таки недосолила. А если серьезно: „на глаз“ — это две щепотки. Ни пуха ни пера!»
  • Переняла хитрость у свекрови. Когда мой муж был маленьким, они жили в доме с недостроенным подвалом, где был просто земляной пол. Чтобы дети туда не совались, им сказали, что там живет крокодил по имени Альфи. Теперь этот Альфи «живет» и в нашем доме. Мы сказали трехлетней дочке, что по ночам он вылезает из подвала полакомиться крошками, которые она рассыпала. Знаете, сработало! Теперь она изо всех сил старается не мусорить, когда перекусывает. © avilak90 / Reddit
Светлана БМВ
1 день назад

Пугать детей всякими крокодилами и страшилками ради того чтобы они вели себя как нужно их родителям, это полный отстой!! Ну, в Reddit и не такую дичь встретишь.

-
-
Ответить

Смешные, находчивые и самые любимые — вот такие они, наши мамы. Делитесь в комментариях своими историями. А еще давайте не будем забывать про пап — они могут скрасить даже самый скучный день:

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее