15 мам, чье чувство юмора заслуживает как минимум премии

Мама — наш первый учитель. Многому мы учимся именно у нее, и чувство юмора порой не исключение. Вовремя сказанная фраза, выразительный взгляд или остроумная шутка — так или иначе мамы находят повод нас рассмешить (пусть иногда и не специально). Мы собрали уморительные истории, от которых становится теплее на душе и сразу хочется позвонить маме.