15+ пап, которым отчебучить что-то проще, чем мусор порой вынести

У каждого папы свой способ объяснить детям мир. Кто-то показывает, как держать молоток, а кто-то — как держаться, когда неприятности так на тебя и сыплются. Им свойственно отчебучить что-то внезапное — то, что сначала вызывает удивление, а потом смех. И сколько бы им ни говорили «пап, ну нельзя же так», именно эти моменты потом вспоминают с самой теплой улыбкой.