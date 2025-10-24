15+ пап, которым отчебучить что-то проще, чем мусор порой вынести

Истории
44 минуты назад
15+ пап, которым отчебучить что-то проще, чем мусор порой вынести

У каждого папы свой способ объяснить детям мир. Кто-то показывает, как держать молоток, а кто-то — как держаться, когда неприятности так на тебя и сыплются. Им свойственно отчебучить что-то внезапное — то, что сначала вызывает удивление, а потом смех. И сколько бы им ни говорили «пап, ну нельзя же так», именно эти моменты потом вспоминают с самой теплой улыбкой.

  • На уроке запулила в одноклассника жеваной бумажкой. Схлопотала замечание в дневник. Вечером мама полчаса читала мне нотацию, мол, как так, ты же девочка. Потом повернулась к папе: «А ты что молчишь?» Батя посмотрел на меня и выдал абсолютно серьезным тоном: «Она в него попала?». Я говорю: «Нет». И тогда он пошел, нарисовал мишень, прикрепил к холодильнику и заставил целый час тренироваться, кидаясь в нее шариками. Потому что, как он объяснил, если уж суждено из-за чего-то влипнуть, то пусть хотя бы за то, что ты умеешь делать хорошо.
  • В 3 классе меня часто папа собирал утром в школу, так как мама уходила на работу раньше. На дворе 3 сентября, папа торопится: кормит, заплетает, одевает. Иду в школу веселая, но все вокруг ржут надо мной. Поднимаюсь по лестнице школы и... начинаю реветь. Оказывается, что я пришла в школу в домашних тапочках! © Подслушано / Ideer
  • Папы не стало, когда мне было 6 лет. Уже мало что помню о нем, но самое яркое воспоминание из детства — когда мы приехали в деревню на лето, а папа собирался на охоту. Я подбежала к нему и попросила принести с охоты белочку, чтобы она жила дома, а я ее орешками кормила. В итоге папа вернулся и принес... реально белку! Радости не было предела! Мы ее потом отпустили, но это такое теплое воспоминание из детства о еще живом папе. © Подслушано / Ideer
  • Мой папа — обычный семьянин, который скрывает свои эмоции, выглядит весьма брутально и строго. Но еще он бывает «монстром-щекотуном». Эта личность проявляется тогда, когда моя младшая сестра, я или мама грустим. Приходишь такой домой, уставший и расстроенный, а на кухне мама без настроения, в комнате сестра плачет из-за своих переживаний. И тут приходит «монстр-щекотун», который секунду назад был строгим отцом, и начинает щекотать так, что ты не выдерживаешь, смеешься, убегаешь, рыдаешь от смеха. Я считаю, что каждый отец делает этот мир немного лучше, просто у всех свои методы. Любите своих пап, они уникальны. © Не все поймут / VK
  • С утра батя зашел в ванную, где я чистил зубы, приобнял меня за плечи, и, вздохнув, сказал: «Сын! Ты уже совсем большой. Пора рассказать тебе правду». У меня аж горло перехватило, думаю, я что, приемный?! А он паузу выдержал и выдает: «Когда тебе было девять и мама отругала тебя за то, что ты без спросу съел все мороженое из морозилки... знай, на самом деле, его съел я» — и со смехом вышел. © Палата № 6 / VK
  • В детстве я была очень любознательной, и папа часто подключал меня к каким-то домашним делам, подкупая меня фразами «хочешь, покажу?..» или «ты когда-нибудь видела, как?..» Как-то раз нужно было во дворе убраться, он подходит и спрашивает: «Ты когда-нибудь видела, как вода на солнце испаряется? Нет? Ну, пойдем покажу!» Мы выходим, папа поливает двор из шланга и говорит, что нужно подождать всего несколько минут и все высохнет. А потом добавляет: «А давай, пока ждем, подметем? Ты справа мети, а я левую сторону возьму, заодно посмотрим, у кого чище получится». Я увлекаюсь подметанием, стараясь не пропустить ни одной соринки, чтобы не хуже, чем у папы было. А когда заканчиваем, он говорит: «Вот видишь, уже и вода вся испарилась». Я оглядываюсь, а там высохший двор. Разумеется, я на уровне волшебства воспринимаю отсутствие воды. © MissLoyality / Pikabu
  • Идем с 3-летним сыном, он заявляет: «Я устал идти!» Я же мать, поэтому начала в уме перебирать варианты, как ребенка уговорить дойти до места назначения, утешить. И тут муж вдруг выдает фразу, после которой ребенок побежал довольный и счастливый. Он просто сказал: «Не можешь идти — беги!» И сын остаток пути бежал довольный и счастливый" © Мамдаринка / VK
  • Сегодня у меня день рождения, и я задумалась. Отец меня усыновил. Он показал мне, что я достойна любви, научил меня играть в баскетбол, вязать узлы. Он обладал своеобразным чувством юмора. В нашей семье было семеро детей, и каждого он любил, как своего. Для каждого из нас он устраивал что-то особенное на день рождения. Мы жили бедно, но отец заставил меня почувствовать себя самым богатым человеком на свете, когда сказал: «Некоторые люди настолько бедны и одиноки, что у них есть только деньги». Эта фраза запала мне в душу и повлияла на мои жизненные взгляды. © abqkat / Reddit
  • В 5 лет я решила разыграть родителей. Залезла под одеяло, а так как была очень худенькая, то действительно было незаметно. Родители бегали по квартире, искали меня. Продолжалось это пару часов. И тут папа отличился — зашел в туалет, открыл крышку унитаза и начал проверять, не там ли я. От моего дикого смеха они меня сразу нашли. © Подслушано / Ideer
  • Я убеждена, что мой муж заслуживает Нобелевской премии по воспитанию детей. Он придумал способ, который легко заставит ребенка одеться, причем гарантировано меньше чем за 3 минуты. Смысл такой, что дочка садится примерно в 2 метрах от нас, и мы начинаем перекидывать друг другу одежду. Если не добросила или не поймала, то надевает эту вещь. И так до тех пор, пока не оденется полностью. Вы не представляете, как она обожает эту игру. Кстати, вы можете чуть-чуть «помочь промахнуться», чтобы она оделась еще быстрее. © tah4349 / Reddit
  • В детстве очень боялась одну резную деревянную фигурку однозубого старика в папином кабинете. Даже днем, если заходила туда, чуть ли не за шкафом ползала, лишь бы он меня не увидел. В итоге папа про это узнал, и через пару недель в кабинете стояла вторая резная фигурка, но уже с папиным лицом. Заходить в комнату стало не так страшно. © Подслушано / Ideer
  • Как-то раз папа признался про меня и сестру. Говорит: «Кристину можно было заинтересовать фразой „Ну, здесь только Кристина справится“ или „Ну, всем понятно, что лучше, чем у Кристины, ни у кого не получится“. Ты росла практиком, а Кристина больше теоретиком, наставником, поэтому она очень любила тебе что-то объяснять. Поэтому если было какое-то новое задание, то можно было вас обеих привлечь фразой: „Доча, иди сюда, тебе Кристина покажет, как палас чистить“. Кристина делала это впервые, но она брала щетку и деловито показывала тебе, как надо „правильно“, не имея об этом ни малейшего понятия». © MissLoyality / Pikabu
  • Во втором классе у нас начались уроки рисования. Я помню, как мне трудно давались все рисунки, а одноклассники приносили хорошие работы. Как-то раз я обратилась за помощью к папе. Не скажу, что рисунки стали гораздо лучше, но хоть не такие стремные, как у меня. Папа помогал мне до самого лета. А в конце года я узнала, что у всех были четверки по рисованию, и только у меня пятерка. Я подошла к учительнице и спросила: «Почему у меня пятерка?» А она улыбнулась и ответила: «Потому что ты рисуешь сама! Это видно. А остальным папы или мамы помогают. Главное — не результат, а старание!» © ШКогвартс / VK
  • Я ужасная сладкоежка. Ни дня не могу прожить без сладкого. Это прекрасно знает мой парень, который недавно устроил мне феерический сюрприз. Прихожу домой, а там на полу рафаэлки разложены. Выложена ими дорожка, которая привела меня на кухню. Смотрю на стол, а там букет красных роз и несколько пачек конфет. Звоню любимому и начинаю его благодарить, а выдает: «Я ничего не делал». И тут нахожу записку. Оказалось, что это мой отец сделал мне такой сюрприз. Только папа может знать свою дочь лучше, чем ее же парень. © Карамель / VK
  • Рыдала дома, даже особо не скрываясь, так как меня очень жестко предала лучшая подруга. Папа сначала просто пытался как-то меня утешить — и словами, и по голове гладил, и чаю заварил. Но когда увидел, что ничего не помогает, сходил на кухню, пришел с тарелкой и говорит: «Ну, на, поешь, если уж и это не поможет, то не знаю что». И протягивает последнюю котлетку. А ведь, отец обожает котлеты — он готов поделиться всем, чем угодно, любой вещью, любой едой, кроме них. Но, видимо, душевный комфорт дочери для него все же важнее. © ШКогвартс / VK
  • Когда у нас остается один кусочек торта, который надо разделить поровну, то я говорю детям: «Один режет, а другой выбирает кусок». В итоге мои дети овладели искусством равномерного распределения. Иногда кажется, что они могли бы работать в лаборатории, потому что научились филигранно все делить. © Ihavenocomments / Reddit
  • Папа учил меня кататься на велосипеде очень действенным способом: он вручил мне велик и сказал: «Ходи с ним рядом туда-сюда по улице». Спустя 15 минут такого хождения я был зол на себя и на свою беспомощность. В итоге я запрыгнул на седло и, собирая заборы, проехал первые метры. Первые метры детского счастья. © Подслушано / Ideer
  • У меня двое детей: дочь и сын. Дочь старшая. Как у всех детей, у них случаются конфликты интересов: им хочется одну и ту же игрушку, одну и ту же конфету, и уступать никто из них не хочет. Однажды у меня родилась идея, которая разом пригасила конфликты, и дети научились договариваться. Я задал вопрос сыну:
    — Ты же знаешь, что девочкам надо уступать?
    — Знаю!
    Он тут же насупился, а дочь начинает сиять. Но я вмешиваюсь снова:
    — Доченька, а ты знаешь, что надо уступать младшим?
    Все! Дети в недоумении. Начинают договариваться. В итоге противоречие общепринятых воспитательно-поведенческих установок привело к зарождению дипломатии в отдельно взятой семье. © oumnicquez / Pikabu
  • Когда мне было лет 15, меня застукали за прогулом. Всю следующую неделю папа ходил со мной в школу. Он не только подвозил меня, но и ходил со мной на все занятия и даже обедал в столовой со мной и моими приятелями. Ах, да, забыл сказать, что все это время он был в одной и той же пижаме. И не брился. Так что к концу недели меня сопровождал натуральный клошар. Больше я никогда не прогуливал уроки. © TheOpus / Reddit

А вот еще несколько статей — они точно подтверждают, что в мире мужской логики живут по своим законам:

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее