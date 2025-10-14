17 ситуаций, в которых мужская изобретательность вызвала восхищение и смех одновременно
Некоторые люди обладают настоящим даром харизмы: они могут договориться с кем угодно и о чем угодно и с грацией вывернуться из любой щекотливой ситуации. Одни живут с этим даром с самого детства, другим помогает богатый жизненный опыт, но в любом случае им остается только поаплодировать.
- Смотрим с мужем романтическую комедию. В одной сцене главная героиня решает проверить, насколько ухажер в ней заинтересован, отворачивается и спрашивает, какого цвета у нее глаза. Естественно, я закрываю глаза и спрашиваю то же самое. На что муж, ни секунды не задумавшись, уверенно заявил, что глаза у меня зеленые. К слову, глаза у нас одинакового цвета: серые, иногда немного голубые.
Я в шутку обиделась и сказала, что ответ не верный. Тогда он посмотрел мне в глаза с искренним непониманием. Спросила, какого цвета, по его мнению, глаза у него самого. Он так же уверенно ответил, что они тоже зеленые. Даже к зеркалу подошел и с видом победителя заявил, что он был прав. Пожалуй, это все, что нужно знать о мужском цветовосприятии. Или же о смекалке... © Vladimirova / Pikabu
- Младший делает домашнее задание для садика. Последняя часть. Нарисовано 4 голых дерева, подписанных Лето, Осень, Зима, Весна. Нужно прочитать время года, и нарисовать листву соответственно сезону.
Лето — нарисовал кучу зеленых листиков, Осень — кучку желтых, Зиму оставил голой. Я расслабленно отворачиваюсь, и слышу сзади:
— Ну все, я закончил. Меня ждут мультики!
Поворачиваюсь, вижу спину убегающего мелкого, раскрытую тетрадку, и два последних, совершенно голых дерева.
— А ну стой!
Замирает, нехотя идет ко мне. Тыкаю в Весну.
— Это что?
— Это ранняя весна, пап. Листьев еще нету. © BruceVonMinus / Pikabu
- Ковыряюсь со своим автомобилем, наблюдаю происходящее вокруг. Двое подростков придумали себе развлечение. Привязали за нитку купюру. Пока нет прохожих, кладут деньги на дорожку, а сами прячутся в кустах и ждут. Идет кто-нибудь, видит бесхозные деньги, нагибается, чтобы поднять. В этот момент хулиганы дергают за нитку, денежка «убегает» в кусты и шутники, радостно крича, скрываются во дворах. И так каждые пять-десять минут. Прохожий, ругаясь, идет дальше.
В очередной раз по дорожке прогуливается старичок с таксой. Купюра уже собиралась скрыться в кустах, но старичок оказался проворнее. Либо заметил, либо знал этот прикол. Прежде чем нагнуться, он своей тросточкой придавил нитку к земле. Оторвал деньги, посмотрел на просвет, убрал в карман. В сторону кустов сказал «спасибо» и пошел гулять дальше. После этого тех хулиганов я больше не видел. © Cool story / VK
- Вел у нас один преподаватель — молодой, но принципиальный. На первом же занятии предупредил, что через 5 минут после начала пары никого в аудиторию не пустит. И вот очередное занятие, с начала прошло 15 минут, а в аудитории не достает трети группы...
Вдруг робкий стук в дверь. Заходит девочка Таня. Скромно, с опущенным взором, тихонько и умоляюще произносит: «Можно войти?» Препод, вмиг подобрев: «Конечно, заходите, садитесь!»
После этого Танюша открывает дверь пошире и пропускает еще восьмерых здоровых парней, которые на цыпочках с жутким грохотом и незабываемым выражением лица занимают свои места. © My story / VK
- Когда мне исполнилось 14 лет, отец купил мне мопед. Тот оказался с браком — очень плохо заводился, слабо тянул и перегревался. Отец сказал, что починит сам, а мне запретил заниматься ремонтом. Я смирился, заводил аппарат с разбега и ездил не быстрее 30 км/ч, быстрее он не ехал. А за год до этого дядя подарил мне книгу «Эксплуатация и ремонт мотоциклов». Отыскал в гараже эту книгу, почитал и понял, в чем было дело.
Через пару часов я был уже верхом. Мокик теперь отлично заводился и ехал весьма резво. Я нарочно поехал к мосту, через который с работы возвращался отец, и как бы случайно пронесся прямо перед его носом.
Вечером состоялся разговор:
— Я запретил лезть в двигатель?
— Да.
— А ты что сделал?
— Я научился и исправил.
— За нарушение запрета год не ешь пшенку. За находчивость запрет снимаю. Дарю 20 литров бензина. Все.
Пшенку я терпеть не мог, и папа это знал, конечно. А дальше было мое самое счастливое лето. © Andrey.Seleznev / Pikabu
- Сидим с семьей после леса, перебираем и чистим грибы. И вот я беру очередной гриб из корзины, а следом за моей рукой появляется голова змеи. Отец кричит: «Замри!» Я замерла, а змея быстренько выбралась из корзины и утекла под холодильник. Все ушли из кухни, а папа немного задержался. Налил на пол загустевшее прошлогоднее варенье, а потом плотно закрыл дверь. Сказал, что завтра все пойму сама.
В ту ночь я мгновенно заснула. И снились мне грибы. Много грибов. А утром мы нашли змею. Она увязла в варенье, которое разлил мой отец. Потом папа отвез ее в лес и выпустил на волю. © MamaLada / Pikabu
- Поликлиника, все на нервах, торопятся. Заходит мужчина в лабораторию, его выгоняют с требованием надеть бахилы. Дело происходит на третьем этаже, если и есть бахилы, то где-то на первом. Уйти значит потерять очередь и потом вовсе не попасть. Мужик оказался смекалистый: снял ботинки, поставил их у дверей лаборатории и прошел в носках. © Подслушано / VK
- Отдыхала однажды в Турции в хорошем отеле с очень строгой и организованной охраной, а рядом с нашим пляжем был общественный. Люди с этого пляжа частенько пытались пробраться к нам на территорию и никому не удавалось это сделать. Но однажды два мальчика засунули свои вещи в пятилитровые бутылки, взяли трубки и проплыли под водой мимо ничего не замечающих охранников. © Подслушано / VK
- Пришли с мамой на рынок за клубникой. Продавец на настроение на весь день поднял! Спрашиваем: «Клубника чья?» А он нам: «Пока моя, но может стать ваша!» Вроде мелочь, а забавно. © Не все поймут / VK
- Сыну полтора года. Углядел на столе гречневые хлебцы и стащил один. Ест, плюется. Оно и понятно: хлебцы на любителя. Пришла бабушка, принесла рисовые с карамелью. Взял один и у бабушки. Смотрю, идет. В одной руке гречневый, в другой с карамелью. Идет и кусает по очереди то один, то другой. Приспособился. Съел оба. © WarhammerWasea / Pikabu
- Делал электрику в квартире. Заказчики — пара в возрасте, лет примерно 60. Мужчина попросил сделать в туалете возле унитаза выключатель на свет. Я озадачился. И тут он пояснил, что жена у него плохо слышит, и при этом любит постоянно везде выключать свет. А докричаться до нее, если она выключила свет в туалете, а ты внутри, нереально. Поэтому ему в голову пришло такое решение проблемы. © tungus1980 / Pikabu
- Ложусь спать, на часах 11. И тут слышу — зашумел пылесос. Странно, думаю, чего это папа на ночь глядя уборку затеял? Он же вообще убираться не любит. Выхожу, а там картина маслом — этот чудак пылесосом ловит комаров! © Подслушано / Ideer
- Точно знаю, что отвечу дочери на извечный вопрос — откуда она взялась. Всем детям говорят, что их находят в капусте или приносит аист. Мой же папа сказал, что пошел в магазин купить гвозди, и там среди всяких железяк лежало шоколадное яйцо, все в пыли. Он купил его, а когда открыл дома, то обнаружил меня внутри вместо игрушки. И они решили меня оставить себе. И я верила папе безоговорочно. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз муж был вынужден вернуться с моря раньше меня на целую неделю. Я осталась догуливать отпуск. В еде он у меня неприхотливый, готовил себе сам всю эту неделю: макароны, сосиски, пельмени и бутеры.
Приезжаю я наконец домой. После долгой дороги, конечно же, хочется перекусить. И вот муж со слезами гордости на глазах достает из холодильника суп собственного приготовления. Рецепт гениальный: отварены куриные голени, и в полученный бульон добавлена пачка замороженной овощной смеси. Ну и соль. Все. Ничего не надо резать, чистить, мыть, жарить, пассеровать (мой и слова-то такого не знает, поди). Суп оказывается очень вкусный — легкий, свежий, питательный. У меня, конечно, тоже наворачиваются на глаза слезы гордости за такого самостоятельного, заботливого и умного супруга.
С тех пор этот рецепт (и его второй вариант с банкой тушенки вместо голеней) вошел в нашу семейную книгу рецептов под названием «Суп со слезами». Готовим регулярно, когда лень или некогда заморачиваться. © vlaeo / Pikabu
- Как-то в детстве увлеклась игрой «в магазин». Разложила на столе товары, подписала цены. Но папа с мамой устали после работы и играть не хотели. И папа схитрил — пришел в мой «магазин», осмотрелся и внезапно спросил: «А где у вас кассовый аппарат?» Я ответила: «Нет его». А он сказал: «Без кассового аппарата торговля запрещена. Мы вас закрываем». На этом наша игра закончилась. © My story / VK
- Недавно покупала утюг. Нашла два варианта, но ни у одного не были указаны размеры рабочей поверхности. Созвонилась с магазином. Продавец: «Извините, в описании нет. И линейки у нас тоже нет». И тут он неожиданно: «Я придумал! Давайте я приложу утюг к листочку в клеточку и перезвоню вам?» По итогу меня все устроило, купила именно этот утюг и очень довольна. © Рабочий случай / VK
- Брату 8 лет. Однажды на уроке труда дети делали медведя. Братишка очень старался, но вместо медведя у него получился какой-то мопсик. Так брат, чтобы исправить ситуацию, взял и отрезал себе кусок челки, объясняя это тем, что медведь же волосатый! Кульминацией этого стал мальчик, который любезно согласился подравнять ему челку, чтобы мы с мамой не заметили. © Карамель / VK
