16 пассажиров, которые сделали из общественного транспорта сцену для ситкома
Поездка в общественном транспорте для многих давно превратилась в скучную рутину с телефоном в руках и наушниками в ушах. Однако порой реальность оказывается куда увлекательнее любого контента в соцсетях. Случайные попутчики выдают неожиданные перлы и создают настолько нелепые ситуации, что обычный автобус или вагон метро моментально превращается в съемочную площадку комедийного сериала.
- Проспала, впопыхах собралась и рванула на работу. Села в автобус, на меня все пялятся. Одна тетка молча глазами стреляла, а потом не выдержала: «Девушка, наелись-то?» Я переспрашиваю, мол, в каком смысле. Так она достает зеркальце и протягивает мне. Смотрю, а там картина маслом: помада не просто на губах, а размазана вокруг, как будто я что-то с кетчупом ела и заляпалась. Я же обычно помаду наношу, а потом ватной палочкой подтираю. А в этот раз спешила и забыла совсем про это.
- Это было лет 10 назад, но до сих пор смешно и стыдно. Ехала домой на маршрутке. Была очень уставшая и голодная. Думала о том, как приду домой и съем гречку с маслом. Пришло время выходить. Вместо того чтобы громко сказать: «На остановке!» , я прокричала: «Гречка!» © hasmik__foodblog
- Сидячий вагон заменили на плацкартный. Все рады, что поспят ночь. Но один солидный мужик начал скандалить! Возмущался, что ему досталась верхняя полка. Проводница пообещала помочь. Он ждет и ноет, мы тихо ржем. Вдруг до соседа доходит и он выдает: «Да ты, брат, высоты боишься?» Тот кивает и краснеет. Тут приходи проводница, забирает его, приговаривая: «Ну, пойдешь ко мне под бочок спать, красавчик!» Мы ржали до конечного пункта всем вагоном. © Галина Ан / Dzen
- Ехала в маршрутке. Шел дождь. Вдруг проезжающая мимо машина окатывает с лужи наше лобовое стекло. Девушка, сидевшая на переднем сиденьи, заорала и закрыла лицо руками. Водитель поворачивается к ней и выдает шедевральное: «Это стекло, специально придумали». От смеха легла вся маршрутка. © darinagold
- Еду в маршрутке. Напротив меня парень по видеосвязи отчитывается своей девушке: «Да в автобусе я. Вот, смотри!» И разворачивает камеру на пассажиров. Я улыбаюсь и машу рукой. Парень спохватывается: «Она не со мной!» А потом в отчаянии обращает ко мне потухший экран со словами: «Она теперь никогда не поверит, что я ехал в этом автобусе не с тобой. Зачем ты махала рукой?!» © ПОЗОР / VK
- В электричку заходят парень и девушка, садятся напротив меня. Вставляют по одному наушнику и вместе слушают музыку. Обычная картина. Начинают обсуждать. Легко сыплют крутейшими музыкальными терминами. Профессионалы или студенты консерватории. Я пополнила свой запас словом «противодвижение». © Вредина / ADME
- Однажды я столкнулся с девушкой, которая знала обо мне чересчур много: как меня зовут, в какой школе я учился, с кем встречался раньше и на какие факультативы ходил. Знала, где я живу. Где я обычно обедал. Где учусь сейчас, с кем встречаюсь в данный момент, кто мой отец. Где я работал. Вот только клянусь — я ее в жизни не видел.
Поначалу решил, что это просто кто-то из школы, кого я толком не знал, а она меня узнала. Но она была в курсе каждой мелочи моей жизни. И даже когда я сказал: «Извини, но я совсем не помню тебя со школьных времен?», она лишь рассмеялась так, будто я отмочил лучшую шутку на свете, а потом просто вышла из автобуса. Больше я ее не видел, да и до этого, клянусь, никогда не встречал. Я вообще стараюсь не афишировать свою личную жизнь, так что меня это реально напугало. © Unknown author / Reddit
- Напротив меня в метро сидела шикарная девушка. Она глаз с меня не сводила! Я расправил плечи, втянул живот, начал строить глазки. И тут она вдруг резко встала, подошла ко мне вплотную, наклонилась к уху и выдала: «Молодой человек, у вас над головой схема метро висит. Дайте посмотреть».
Про всезнайку. Встречалось такое, это ужас. Как-то в общественном месте ко мне полезла обниматься дама, которую я не знаю, но она назвала меня по имени и знала личную цель моего визита (это могло быть известно только если следить за мной полгода минимум). Я увернулась и посмотрела мейн-куном.
- Сижу я, значит, в автобусе, а он битком забит. Рядом стоит взрослый парень, говорит по телефону. Сначала тихо, культурно: «Да, мам. Слышу!» Потом он слушает, слушает, лицо у него прямо меняется от недовольства. И тут он не выдерживает, перебивает ее и как заорет на весь автобус: «Мам, да я надел подштанники, говорю! Сколько можно?!» Весь автобус в ту же секунду замер, а потом просто лопнул от хохота!
- Приехала пустая маршрутка. Я зашел, сел за водителем. Следом заявилась тетка, села на место в середине салона. Зашли две девчонки, устроились в самом конце, болтают. Маршрутка трогается. И тут тетка поворачивается к девчонкам и протягивает им деньги со словами: «Передайте за проезд». © MathiasKGV / Pikabu
- Мы с одним совершенно незнакомым парнем подошли к остановке секунда в секунду и сели рядом на скамейку, потому что других мест просто не было.
Потом подошел битком набитый автобус, свободным оставалось только одно двойное сиденье. Так что нам пришлось сесть вместе. Мы ехали так минут сорок, а народ все выходил и выходил, пока салон полностью не опустел. Представьте картину: я и этот незнакомец сидим, прижавшись плечом к плечу, в абсолютно пустом автобусе. И ни один из нас не решается отсесть, чтобы ненароком не обидеть другого.
Мы приехали. Вышли и еще двадцать минут топали до колледжа бок о бок. Вошли в одни двери. Прошлись по одной лестнице и по одному коридору. Только аудитории оказались разными.
А потом, по дороге домой: снова пустой автобус, снова я и тот же незнакомец. Мы уселись друг от друга настолько далеко, насколько это вообще было возможно. © nathanplays / Reddit
- Моя знакомая поделилась со мной историей. Как-то она ехала в метро, спокойно сидела и разгадывала кроссворд. Он оказался очень простым, так что она почти полностью его одолела. В это время рядом с ней стояли две девушки лет 16 и о чем-то оживленно разговаривали. Моя знакомая заметила, что одна из девушек заглядывает в ее кроссворд. Увидев, что он почти разгадан, та девушка сказала подруге: «Ого! Какая она умная!» А та ответила: «Да просто котелок варит». © Карамель / VK
- Ехал в автобусе. Водитель резко затормозил, я подставил симпатичной девушке плечо, чтобы она не упала. Мы замерли, глядя друг другу в глаза. Я уже хотел спросить имя, а она похлопала меня по плечу и громко сказала: «Вы меня спасли, но верните пуговицу от моего пальто, она у вас на свитере зацепилась!»
- Я возвращался из-за границы, за плечами — здоровенный рюкзак. В салоне автобуса — ни души, только я и мой приятель.
У нас в автобусах есть специальные площадки с откидными сиденьями, чтобы освободить место для инвалидных колясок. И вот эти 6 сложенных сидушек оказались на идеальной высоте: я мог стоять и опирать на них свой тяжеленный рюкзак, снимая нагрузку со спины. Чистый кайф.
Тут заходит какая-то дама. Проходит мимо штук 20 пустых кресел, подходит вплотную ко мне, упирается в меня животом и заявляет: «Подвиньтесь, пожалуйста». © Gorfob / Reddit
- Середина декабря. Еду в маршрутке домой. Заходит обычный мужик, становится рядом. Потом вынимает из кармана конфетти, посыпает ими мне голову и орет: «С наступающим!» После чего сразу же выбежал на остановке. Я была в шоке. Парень, сидевший рядом, начал помогать доставать все эти бумажки из волос. Мы с ним познакомились, а утром я уже уехала на маршрутке от него. В общем, благодарна этому странному мужику. © Подслушано / Ideer
- В метро одна тетка вздумала меня разглядывать. Я раз взглянула на нее, второй. Глаз не сводит! Думаю, вот мартышка, начала ее пристально изучать. Смотрю на ее ноги, она задвинула их поглубже под лавку. Перевела взгляд на лицо, а она как достала из сумочки темные очки и давай напяливать их. Я поглумилась и, надеюсь, навсегда отучила ее бесцеремонно пялиться на людей. © Людмила / ADME
Общественный транспорт остается неиссякаемым источником сюжетов, где драма сменяется комедией за одну остановку, а случайные попутчики становятся самыми яркими персонажами дня. Никогда не знаешь, чем обернется очередная поездка: скучным ожиданием или историей, которую вы будете пересказывать годами.
А какие курьезные или странные ситуации случались в дороге с вами?
Комментарии
Мне в поезде однажды попалась "ясновидящая". Услышала у другой девочки про попытки забеременеть и стала разводить. Так меня выбесила. Я начала складывать мудры (пару жапонистских книжек как раз прочитала), а потом достала блокнот и ручку для левшей (ну захотелось как раз перед этим научиться левой рукой писать) и стала старательно выводить Etis atis animatis.
Ясновидящая не "увидела", что я прикалываюсь и попросила проводницу её пересадить)
Почему-то люди не считают неприличным пристальное рассматривание другого человека. Вчера из-за такого *рода пришлось из кафе сбежать и допивать кофе на холодной остановке. Думаю, ладно, сейчас трамваи украшены новогодними фонариками, устроюсь в уголке и допью кофе с кайфом. Так нет, новый *род зашёл, сел напротив и смотрел так, будто я пальто наизнанку надела.
А утром я уже ехала от незнакомого парня, который мне конфети помогал убрать... Я чего то не понимаю, да ???