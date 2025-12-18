16 пассажиров, которые сделали из общественного транспорта сцену для ситкома

Общественный транспорт остается неиссякаемым источником сюжетов, где драма сменяется комедией за одну остановку, а случайные попутчики становятся самыми яркими персонажами дня. Никогда не знаешь, чем обернется очередная поездка: скучным ожиданием или историей, которую вы будете пересказывать годами.

А какие курьезные или странные ситуации случались в дороге с вами?