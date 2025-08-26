16 историй из маршруток и метро, которые доказывают, что общественный транспорт — это филиал цирка

Ну что, поймали себя на мысли «Да это же про меня!» или вспомнили собственную «минуту славы» в переполненном вагоне? Эти истории — лучшее доказательство того, что для хорошего настроения не всегда нужен билет в театр. Иногда достаточно просто купить билетик и внимательно смотреть по сторонам. Наверняка и в вашей копилке есть пара-тройка забавных случаев из «цирка на колесах». Поделитесь ими.