А что такая шикарная девушка делала в маршрутке? Такой красотке нужно в такси бизнес-класса передвигаться (ирония).
16 историй из маршруток и метро, которые доказывают, что общественный транспорт — это филиал цирка
Кажется, что обычная поездка в маршрутке или метро — это скучная рутина. Но стоит только вынуть наушники и присмотреться, как вы поймете: это не просто транспорт, а настоящий портал в мир, где логика берет выходной, а главные роли исполняют самые непредсказуемые персонажи. Здесь разыгрываются комедии, драмы и даже трогательные мелодрамы, а билетом на представление служит обычный проездной.
- Ехал с другом в маршрутке. Напротив нас сидела шикарная девушка. Решил незаметно сфокать ее, но не выключил звук на телефоне. Раздался характерный щелчок. Она поняла, что я ее фоткаю и попозировала. После подошла ко мне поближе и выдала: «А теперь давай деньги. Мое портфолио стоит дороже всей этой маршрутки». Я выгреб все, что было в кошельке. © ПОЗОР / VK
- Рядом со мной в маршрутке сидели мама с 5-летним сыном. Пацаненок спросил у мамы, мол, знала ли она, что динозавры настолько огромные, что могли бы раздавить одной лапой эту маршрутку? Мама ответила: «Ого! Как же хорошо, что они вымерли». Мальчик ответил: «Да, а то бы нам всем пришел полный...» Тут сынок замешкался, мама затаила дыхание, выжидающе посмотрела на сына, а он продолжил: «Полный апокалипсис!» Мама выдохнула. © Подслушано / Ideer
- В маршрутке играла попсовая незамысловатая песенка. Мужик в салоне попросил выключить, так как по мозгам бьет. Выключили. Женщина сбоку выдала: «Вам надо свое авто купить и слушать там, что хотите». Мужик не растерялся и тут же отмочил: «Так мозги надо иметь, чтобы такую музыку не слушать». © marsi_meiz
- На одной из остановок в маршрутку забралась бабушка с полными сумками. Она начала тянуть дверь на себя, пытаясь закрыть, но водитель сказал, что она автоматическая. Но бабулька не услышала водителями и продолжала проводить манипуляции с дверью. Закончила после того, как уже весь салон подхватил: «Автоматическая она, не трогайте!» В ответ на это бабушка обернулась к нам и выдала: «Так я знаю, что автоматическая, но ее же надо как-то закрыть!» © короче, истории / VK
- Мне предстояла долгая дорога на автобусе к родителям. Ехать нужно сидя, часов 20 точно, но мне повезло, рядом со мной никто не сидел. Было весьма неплохо, я даже смогла прилечь на двух сиденьях. Но в один момент меня жутко начал бесить храп человека напротив. Поэтому я легонько начала толкать сиденье, на котором мужик сидел. Он проснулся, повернулся и внезапно оказалось, что это был мопс. Я даже не подозревала, что собаки могут так храпеть. © Карамель / VK
- Часть пассажиров в маршрутке слушала музыку. Один вынул наушник и сказал: «На следующей остановите». Засунул обратно. Второй вынул наушник и сказал то же самое. И так еще пара людей. Все встали очередь на выход. Водитель прикрутил громкость музыки и проорал: «Кто-нибудь выходит на следующей?» © Не все поймут / VK
- В маршрутке стоял представительный дядька в костюме, рядом раздраженная женщина с двумя клунками. Все норовила и так и эдак его толкнуть. Он не реагировал. И тут она прошипела: «Стоит весь такой! Такие как ты должны на такси ездить!» Мужик невозмутимо отпарировал: «Ты же не на помеле летаешь, чего я должен на такси ездить?» © armandoanykey
- Ехала в метро с парнем. Ругались, уже готовы были расстаться. Тут к нам подошел дядечка. Видно было, что с деньгами у него все туго, но он протянул нам 500 рублей. Мы ошалевшим взглядом посмотрели на него, а он отмочил: «Что же вы на ходу выясняете отношения? Возьмите деньги, сходите в кафе. Там и разберетесь». Деньги мы не взяли, но наши отношения он спас. © Подслушано / Ideer
- Ехали в маршрутке с громкой музыкой. Подруга прокричала, чтобы остановили. Водитель спросил, выходит ли кто-то. Подруга прокричала: «Да». Он не услышал, я заорала: «Все выходят!» Водитель спросил: «Вообще все?» Ответила, что да. Женщина, сидящая рядом выдала: «Но я же не хочу выходить на этой остановке». © СИТУАЦИЯ / VK
- В маршрутке сидели девушка с парнем. Она повернулась к нему со словами: «Ты же помнишь, какой сегодня день?» Парень не вздрогнул. Она снова спросила. Он посмотрел ей в глаза. Маршрутка остановилась, парень выбежал. Девушка кричала ему вслед: «Ты все равно от меня не скроешься! Я тебя найду. Я знаю, где ты живешь!» © Карамель / VK
Та бабушка, что не дала уступить место, явно имеет детей/внуков, с которыми она близка. Понимает их заботы. Когда своего дома жалеешь, то и все в транспорте заслуживают заботы
- Еду с работы, сижу. Заходят 2 бабульки. У одной уже текст на губах. Я на автомате встала. Вторая бабка меня быстренько усадила на место. Первая возмутилась, мол, что за дела, молодуха и постоять может. На это вторая парировала: «Она с работы едет, может, весь день на ногах. А ты из дома, постоишь 2 остановки». В общем, так и не дала она мне встать. © vasha_prelest_80
- Ехала в маршрутке. Все места заняты, спереди сидел дедуля и молча смотрел в окно. Вдруг на остановке зашла бабушка, ей никто не уступил место. Так этот дедуля хватает ее и сажает себе на колени. Я в шоке, бабуля в шоке! Она как заорала: «Ах ты бесстыдник! А ну, отпусти меня!» Потом она внимательно посмотрела на него и выдала с улыбкой: «Ох, Генка! Ты ли это? Мой школьный кавалер! Я уж думала, ты давно помер!» © Не все поймут / VK
- Подслушал диалог в метро. Парень с полным взглядом любви и с горечью сказал девушке, что она ему до сих пор нравится. Но она как отрезала: «Прощай! Может, еще увидимся». И ушла. Подошел поезд, я зашел последним. Обернулся и увидел, что парень-то весь поникший смотрит не на вагон, а точно сквозь него. © Подслушано / Ideer
- Еду в метро. Рядом села девушка с ребенком. Вдруг из ее рук падает пакет. Я поднял и не глядя на нее, отдал. Через секунду он опять падает! Затем еще раз! И еще! Я повторяю свою операцию. Она похлопала меня по спине, я снял наушники и услышал от нее непредсказуемое: «Молодой человек, вы мне дадите поставить пакет или нет?» © ПОЗОР / VK
- Ехала в маршрутке и невольно подслушала разговор двух сидящих сзади парней. Один видимо писал кому-то сообщение и встал перед выбором — с 1 или с 2 буквами «с» пишется слово. Спросил друга, но их мнения разошлись. И тут к нему пришло гениальное решение, он сказал: «Напишу с тремя, точно не ошибусь!» © Подслушано / Ideer
- В маршрутку зашла нереальная брюнетка! Автобус забит, а она прямо ко мне пробиралась. Решил действовать незамедлительно. Спросил номерок. Она взяла мой телефон и быстренько напечатала. Пришел домой, решился набрать, но выпал в осадок. Ведь она дала мне номер салона красоты. © СИТУАЦИЯ / VK
Ну что, поймали себя на мысли «Да это же про меня!» или вспомнили собственную «минуту славы» в переполненном вагоне? Эти истории — лучшее доказательство того, что для хорошего настроения не всегда нужен билет в театр. Иногда достаточно просто купить билетик и внимательно смотреть по сторонам. Наверняка и в вашей копилке есть пара-тройка забавных случаев из «цирка на колесах». Поделитесь ими.