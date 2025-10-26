16 историй из многоэтажек, за фасадами которых бурлят бразильские страсти

Казалось бы, что может быть скучнее, чем обычный подъезд — лестницы, двери, лифт? Но иногда в обычных домах разворачиваются истории, в которых родственники, соседи или даже домашние животные творят что-то необычное. Герои нашей подборки надолго запомнили, как в их будничную домашнюю жизнь ворвались интересные события.