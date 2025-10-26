Вау, какой тонкий юмор! Никто ж больше и не догадался бы так пошутить!
16 историй из многоэтажек, за фасадами которых бурлят бразильские страсти
Истории
1 час назад
Казалось бы, что может быть скучнее, чем обычный подъезд — лестницы, двери, лифт? Но иногда в обычных домах разворачиваются истории, в которых родственники, соседи или даже домашние животные творят что-то необычное. Герои нашей подборки надолго запомнили, как в их будничную домашнюю жизнь ворвались интересные события.
- Недавно въехала в новую квартиру и по привычке слушала музыку довольно громко. Соседка сказала, что над нами мама с дитем, типа давай потише. А я не реагировала. И тут пообщалась с этой мамой и узнала, что, оказывается, ее дитенок отлично спит под мое музло, и мама только рада. Как я удачно въехала! © Подслушано / Ideer
- Жена разбудила меня в два часа ночи — ей показалось, что она сходит с ума: будто слышит смех младенца за стеной нашей спальни. Мы тогда жили в дуплексе, и соседняя половина дома пустовала — наши соседи съехали неделю или две назад. Мы несколько секунд просто сидели в темноте, и вдруг я тоже это услышал. Мы оба малость перепугались, но больше звука не было. Посидели немного настороженно и потом снова уснули.
На следующий день я вышел проверить почту и увидел женщину с годовалым малышом — она как раз проверяла ящик рядом с моим. Оказалось, они въехали в соседнюю половину в прошлые выходные, когда нас не было в городе. Я рассказал ей, как мы среди ночи проснулись от ее ребенка — она смеялась до слез. Единственное, что меня немного напрягало — стены у нас были очень хорошо изолированы, и за все семь лет, что мы там жили, это был единственный раз, когда мы услышали хоть какой-то звук от соседей. © Digitalstatic / Reddit
- Мой папа обладает тонким юмором. Живем мы на пятом этаже пятиэтажного дома без лифта. И каждый раз, когда мы заходим в подъезд вместе или папа встречает соседей и гостей, он сообщает досадную новость: «Лифт не работает!» © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- Как-то ночью я отгонял кота, который сильно напугал мою собаку. Вообще-то я человек неконфликтный, но тут начал прямо орать: «Уйди! Тебе не стоит со мной связываться! Я тебе устрою!»
И тут выбегает сосед, думая, что кто-то на меня напал, и нужна помощь. © Secret-Weakness-8262 / Reddit
- Когда только родился ребенок, часто вставала по ночам и слышала, что в подъезде кто-то шоркается или орут соседи. Лежу и думаю: «Вот будет круто, как в фильмах, когда что-то случится, придет ко мне полиция и спросит: «Вы что-нибудь слышали?», — а я им отвечу: «Слышала, в 4 часа ночи орали!» И вот буквально через неделю звонок в дверь, открываю, а там участковый задает мне вопрос: «Вы что-нибудь слышали?» Оказалось, ночью что-то из подъезда стащили. И именно в этом случае я ничего не слышала! Что за закон подлости? © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- Зашла как-то в подъезд, а там вонь, как будто канализацию прорвало. Морщась, подхожу к своей двери и понимаю, что это воняет из моей квартиры. Я в ужасе, что канализацию прорвало у нас, захожу, а там муж капусту тушит... Мой кулинар. © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- Мой сосед сверху ходит туда-сюда. Нет, я не про обычную ходьбу. Он делает по 5-7 шагов взад-вперед. Целый день с восьми утра до десяти вечера, без остановки. Я почти уверен, что он вообще не сгибает ступню при ходьбе, и его носки никогда не касаются пола. Мы даже научились определять его смену настроения — иногда он начинает топать агрессивнее.
Этот топот — постоянный фон, когда мы смотрим фильмы или сериалы. Его все равно слышно — у нас очень высокие потолки, и кажется, что они даже усиливают звук шагов. Чувствую себя участником какого-нибудь жесткого эксперимента по лишению сна.
Мы с женой зовем его Топотуном. Она говорит, что мне стоит с ним поговорить, начальник советует написать жалобу. Но когда он только переехал, я постучал по потолку у лестницы, и он в ответ просто трижды топнул — и продолжил ходить. В итоге через некоторое время мы решили оттуда съехать. © Dougler*** / Reddit
- Зашла вечером в подъезд, слышу несколько мужских голосов. Ну, думаю, опять будет шум до ночи и мусор. Поднимаюсь, а на ступеньках сидят парни лет по 16-17 и читают стихи. © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- Поставила жарить курицу в духовку. Забыла, ушла в душ. Она сгорела конкретно, дым на всю квартиру и подъезд, глаза щиплет. Жильцы нескольких квартир выбежали в подъезд, и я с ними, и возмущалась громче всех на тему — кто это сделал и что вообще за хозяйка такая. Чтобы не подумали, что это я. © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
Ну. Это не юмор тогда, если дом сгорел. Надо было сначала душ принять, и только потом курицу печь!
- На два дня все уехали, дома остался породистый кот, кормила соседка. Приезжаю, его нигде нет, всю ночь переживала и плакала. Соседка уверенно сказала, что нигде не видела. Спустя неделю зашла к ней за солью и из ее дома выбегает кот, мой милый кот! Схватила его и убежала напрочь, забыв о соли. Больше с ней не здороваюсь. Разочарована в людях! © Подслушано / Ideer
- Учусь на четвертом курсе универа, жила в общежитии и практически ни с кем не общалась. Когда я только заехала, познакомилась с одной девочкой, которая жила этажом выше. Она однажды зашла ко мне и вежливо спросила: «Можно я помою твою посуду?» У нее был такой жалостливый взгляд, а у меня в раковине такое количество посуды, что я просто не смогла ей отказать. С тех пор она заходила ко мне чуть ли не каждый день, мы разговаривали, а она мыла мою посуду и говорила, что не видит жизни без этого занятия. Она уже давно съехала, вроде как вышла замуж и переехала в другой город, но, как же мне иногда ее не хватает. © Не все поймут / VK
Я люблю чистить картошку и селёдку, всегда предлагаю свои услуги, когда собираемся вместе отмечать какое-то событие.
- Вместе с мужем выбирали квартиру. Он был за студию, я — за однушку, чтобы, если что, можно было закрыться на кухне, например. После месяца споров я согласилась на студию. При первой же ссоре выгнала его в подъезд с раскладушкой, ибо нефиг. Послушал бы меня — спал бы на кухне. © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- Был у меня кот, я его любил. Но стал он заметно полнеть. Решил я кормить его дозированно, а он все такой же. А фишка в том, что в свое отсутствие я кота в подъезд выпускал, чтобы дома мебель не драл, не шкодил... И вот однажды возвращаюсь домой, поднимаюсь на этаж, а этого волосатого хитреца женщина из соседней квартиры выпускает: «Иди, Барсик, погуляй». Я смотрю на кота, он на меня. Повисло неловкое молчание. Думаю, может, не мой. А он такой: «Мяу». Ко мне подошел, замурчал, мол, хозяин, ты все неправильно понял, она для меня ничто. Вот это измена так измена. © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- Вышла в подъезд, увидела в пролете между этажами женщину с коляской и обгоняющего ее соседа. Она окликнула его: «Молодой человек!» Тот обернулся и объявил, что он ей ничем не обязан, и ничего делать не будет. И ушел. Я предложила свою помощь, но женщина отказалась, с легкостью спустила коляску и объяснила: «Вообще-то я хотела ему сказать, что у него кошелек выпал, но, знаете... Пускай он там и лежит». Не смогла не согласиться. © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- Когда мы учились в начальных классах с братиком, пришли домой после уроков, и нам открыл дверь какой-то лысый дядька, спрашивает: «Вы к кому? Что хотели?» Я ответила, что здесь живем вроде, если не ошиблись подъездом. Он сказал, что здесь живет он, и закрыл дверь. Мы запутанные и испуганные начали спускаться по лестнице, как вдруг открывается дверь, и наш папа начал дико ржать и звать обратно. Просто до этого мы никогда не видели его лысым и без усов, а тут не узнали совсем... © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- Переехал на новую квартиру. В первое же утро погнал на пробежку, где-то в 7 часов вернулся домой. Стою запыханный возле входной двери, пытаюсь ключи развязать (сматываю резинкой, чтоб не звенели). Проходит соседка с собаками, я поздоровался и дальше копаюсь. Зашел в квартиру и погнал в душ. Каково было мое удивление, когда, выйдя из душа, я услышал, что кто-то выламывает входную дверь. Смотрю в глазок — полиция. Соседка приняла меня за вора. Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть! © Подслушано / Ideer
Делитесь своими «домашними» историями, и, может, вы станете героем одной из наших публикаций! А пока почитайте подборку случаев, которые могли произойти буквально в соседнем подъезде.
