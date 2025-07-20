15 историй, которые могли приключиться буквально в соседнем подъезде

Каждый подъезд — это своя маленькая жизнь. Ароматы готовящейся еды — как аппетитные, так и не очень, соседи, выясняющие отношения и, конечно же, юмор. Юмор, который помогает сглаживать, казалось бы, неразрешимые конфликты, и немного добрососедской поддержки. Вот об этом всем и будут истории из нашей статьи.