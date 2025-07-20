Походу, соседке главное - поорать, не важно, н.а кого и за что!
15 историй, которые могли приключиться буквально в соседнем подъезде
Каждый подъезд — это своя маленькая жизнь. Ароматы готовящейся еды — как аппетитные, так и не очень, соседи, выясняющие отношения и, конечно же, юмор. Юмор, который помогает сглаживать, казалось бы, неразрешимые конфликты, и немного добрососедской поддержки. Вот об этом всем и будут истории из нашей статьи.
- Ставим остекление на лоджии. Восьмой этаж. Выходит соседка с 9-го и, перегнувшись через перила, грозно вещает:
— Кто дал вам право сверлить мой пол? Вы должны были взять у меня разрешение!
— А кто дал вам право ходить по нашему потолку? У вас есть разрешение?
— Нет, я хожу по своему полу!
— А мы сверлим свой потолок!
Инцидент исчерпан. Все довольны. © LeoMardo / Pikabu
- Соседке сестра приперла десяток мощных кабачков. Соседке они не сдались, о чем она кричала на весь подъезд. Но стоило мне выйти и сказать, что я люблю кабачки и готова забрать их, как соседка сразу передумала, наорала на меня, забрала кабачки и яростно захлопнула дверь! © Serovolk4Life / X
- Моя дочь когда-то, будучи семилетней малышкой, зачем-то плюнула в дырочку в полу подъезда. И попала в макушку соседа снизу, открывающего ключом свою квартиру. Он в ярости забежал на верхний этаж и, — вот смех! — увидел мою недотепу. Та испугалась, извинилась, инцидент был исчерпан. Вот только годы спустя его жена как-то, посмеиваясь, рассказала, что, подойдя к двери, он всегда с опаской смотрит наверх и отпирает дверь на вытянутых руках. © Nina Kozir / Dzen
- Было мне лет 7-8. Как-то я случайно не дошла до своего четвертого этажа и зарулила к соседям на третий: наши входные двери были очень похожи. Захожу в прихожую, глаза по полтиннику, обои красные, мебель не наша. Слышу в кухне вода льется, ну я возьми и крикни: «Ма-а-а-ам, а вы ремонт, что ли, сделали?» Через секунду до меня дошла суть дела, и я пулей вылетела из квартиры. © Князева / ADME
- Утром в подъезде столкнулась с теми женщинами, которых я гоняла за то, что они громко ржут на лестнице. А они мне сейчас принесли плов!!! Мол, у меня сломана рука, а есть-то надо... © vbldra_v_getraX / X
- Заехала в новостройку, ряд абсолютно одинаковых «свечек». Иду домой, витаю в мыслях, вижу: человек в подъезд заходит, ускоряюсь, чтоб за ним успеть и ключи на дне сумки не искать. Заходим в подъезд, в лифт, вот и мой этаж. Подхожу к двери, смотрю, придверного коврика нет, ну надо же, понадобился кому-то... Вставляю ключ в скважину, а он не поворачивается. Влево, вправо, никак. Еще попытка, еще одна. Что ж, звоню мужу, у него второй комплект ключей, но будет он нескоро, придется ждать. Размышляя об пропавшем коврике, вызываю лифт, спускаюсь, выхожу на улицу и тут до меня доходит. Это не мой дом. Подъезды, лифты, этажи — все абсолютно одинаковое. © Lerrina / Pikabu
- Вчера я работал. Взял дополнительные дни, отказался от выходных, хочется поскорее расквитаться с кредитом. Иду с работы вечером, а у подъезда стоит моя соседка, чуть ли не плачет, на дерево смотрит. Поднимаю голову, а там ее кот. Выпрыгнул из окна и с перепугу — на дерево. Пришлось мне поработать спасателем. Полез я на дерево, а оно неудобное жуть. Кое-как взобрался на ветку с котом. И что делает этот гаденыш? Берет и спускается вниз. Соседка его хвать — и в подъезд. А я как сидел на ветке, так и сижу. Взобраться я взобрался, а вот слезать было сложнее. Веток мало, ползти неудобно вниз. Сижу, как дурак, осматриваюсь. Молодежь мимо проходила, поржали с меня, что дядька в строгом костюме на ветке сидит. Еле-еле я слез с этого дерева. Но больше всего меня обидело то, что соседка в итоге даже спасибо не сказала. © Рабочие истории / VK
«Очень недовольный цветочек у нас в подъезде».
- Каждый день иду с работы, голодный как волк, и чувствую великолепные ароматы, от которых прямо слюной захлебываешься. Это готовит самая хозяйственная женщина — моя соседка по тамбуру. А дома, как всегда, хоть шаром покати, так как некогда готовить. Так и приходится питаться или дошираком, или какой-то готовой туфтой. А вчера шел на работу, а соседка около подъезда котят кормит. Я ей и говорю: «Светлана Эдуардовна, нельзя так вкусно готовить, аромат во всем подъезде!» Соседка засмущалась, а вечером принесла мне кусочек мясного пирога и котлетки. Аромат не обманул, это божественно! Такой вкусной еды я уже лет 5 не ел! © Рабочие истории / VK
- На старой квартире установила скрытую камеру, потому что кто-то рисовал мелом у меня на двери и вешали на ручку пакет с мусором. Посмотрела. «Любимые» соседи пакостили. Пошла поговорить, спокойно, не ругаясь. Полчаса разговоров не дали ничего, отпирались до последнего. Пришлось сказать про камеру. Все! Как бабка отшептала. © ЦарицаТамара-з6 / YouTube
«Это не холодильник. Это лифт в нашем доме».
- Жили мы в пятиэтажке на 4-м этаже, лифта нет. Сын маленький, года полтора, подниматься по лестнице плохо еще умеет, а у меня сумки в обеих руках тяжелые. Поднялись с ним на первый этаж на 4 ступеньки, отдыхаем. И тут забегают двое мальчишек-близнецов, которые на третьем этаже жили, один хватает у меня сумки, другой — сына под мышку, и вихрем на 4-й этаж просто влетают. Пацаны были не бей лежачего, постоянно на них жаловались, а мне они нравились, частенько мне помогали. © Венера Ева / Dzen
- У нас в доме живет мужик, Серега с пятого. Такой спокойный, тихий. И тут узнали, что он дома держит... енота. Не шучу. Живого енота по имени Степан. И вот однажды кто-то из соседей шепнул, мол, если фигнево на душе, сходи к Сереге, у него «терапия» — обнимашки с енотом — сущие копейки стоит, просто Степану на корм. Я поржал, но пошел. Звоню, открывает Серега, кивает: «К еноту?» — и запускает. А там на диване лежит пузатый енот, такой важный. Я его приобнял, и вы не поверите, реально стало легче. Он теплый, пушистый, а глядит, как будто понимает. С тех пор весь подъезд туда на сеансы ходит. Кто с работы злой, кто с мамой поругался, кто просто грустит — все идут к еноту. © Не все поймут / VK
- Пошла на тренировку, решила по пути проверить почтовый ящик. Открыла, там счета за коммуналку, изучила, думаю, заберу после тренировки, положила обратно в ящик и закрыла. Сосед рядом стоял, лифт ждал и выдал: «Правильно, сами пусть их оплачивают». © lyuboff_ / X
- Сижу дома, работаю на удаленке. Звонок в домофон. Беру трубку — детский голос: «Откройте пожалуйста, я ключи дома забыла!» Я еще не вошел, видимо, в возраст, когда бурчат что-то вроде: «Родителям скажи, чтоб ключ тебе сделали! Задолбали звонить!» поэтому просто жму на кнопку и работаю дальше. Часа через 3 после этого — звонок в дверь. Открываю — девчонка лет 12-ти, в лапках пластиковый пищевой контейнер с пирожками. Говорит: «Здравствуйте! Спасибо, что дверь открыли!» Сует в мне контейнер в руки и — галопом вверх по лестнице. У меня легкий шок. Не ожидал, спасибо родителям за воспитание и пирожки. Были вкусные: два с вишней, два с картошкой, с удовольствием слопал с чаем. © BlokkerKot / Y-story / VK
«У нас возле подъезда такая история. Откуда он тут взялся, непонятно. Главное, кто-то о нем позаботился, подвязали».
- Кто-то из соседей несколько раз раз выносил мусор и ставил прямо возле подъезда. Я не знал, кто это делает, но терпеть не стал. Не поленился, пошел домой, взял перчатки, вскрыл мусор. А там какие-то бумажки с адресом одной соседки. Ну, я взял пакет, пошел на 5-й этаж ей на ручку повесил. Больше мусора не было. © 0039 / Pikabu
- Прошлой ночью один «Ромео» вовсю разорался под окнами: «Юля, Юлечка, я люблю тебя! Ты где, моя любовь?» А я закрыть окно не могу — духота, выходить и разбираться тоже не хочется — вдруг амбал какой. На помощь пришла соседка, которая догадалась изобразить из себя ту самую Юлю. Она выглянула с балкона и прокричала этому романтику: «Да, любимый. Я — Юля, я тут. Встретимся завра в парке. В час дня! Иди домой!» Он на радостях ушел, а соседка, которую зовут Надежда, спасла сон многих людей. © Не все поймут / VK
Веселее соседей по подъезду бывают только соседи по даче. О том, с какими приключениями порой проходит дачное лето, читайте в этой статье.
Комментарии
У нас как-то молодежь под окнами в 11 вечера хихикала. Я рявкнула из окна: "Заткнитесь и дайте людям спать". Не думала, что сработает, но они быстренько исчезли.
А я в сеструхиного ухажёра кактусом кинула. Задолбал орать кот мартовский. Тем более сестра не вернулась ещё...
К нас есть домовой чат. Очень удобно: пожаловаться, поругаться, похвалиться не выходя из дома 😁