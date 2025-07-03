15+ доказательств того, что дачное лето редко обходится без курьезов

Для одних дача — это мучительный подъем ранним утром, нудная прополка огурцов и помидоров и палящая жара. Для других — радостное пробуждение, теплое солнышко и вся эта умиротворяющая возня с помидорками-огурчиками. В этой статье пойдет речь и об отчаянных огородниках, и о тех, кто на дачу приезжает лишь шашлыки жарить: и у тех, и у других хватает своих загородных историй. В конце вас ждет бонус о том, что бывает, если покупаешь дачу у незнакомых людей.