Я тоже огородничать не люблю, но если начну с подвязки, то реально могу закончить и прополкой. ВОт только клубнику чаще всего "собираю" в рот. Хотя ХЗ, любимому больному мужу может собрала бы и в мисочку...
15+ доказательств того, что дачное лето редко обходится без курьезов
Для одних дача — это мучительный подъем ранним утром, нудная прополка огурцов и помидоров и палящая жара. Для других — радостное пробуждение, теплое солнышко и вся эта умиротворяющая возня с помидорками-огурчиками. В этой статье пойдет речь и об отчаянных огородниках, и о тех, кто на дачу приезжает лишь шашлыки жарить: и у тех, и у других хватает своих загородных историй. В конце вас ждет бонус о том, что бывает, если покупаешь дачу у незнакомых людей.
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- Как-то надумал я срубить толстенное дерево c ветками сантиметров в 20 толщиной. Начал пилить его дешевой электрической пилой, но сделал это под неправильным углом, и пила застряла в ветке. Оставил пилу в дереве, пошел в магазин за новой. Произошло то же самое. Теперь у меня в дереве застряли 2 пилы. Я пошел в тот же магазин и купил третью пилу. На этот раз я начал пилить под правильным углом, срезал ветку, и обе пилы упали. А потом плюнул и нанял компанию по ландшафтному дизайну, чтобы спилить дерево полностью. © cptcatz / Reddit
- Я девчонкой приехала в деревню, типа городская, все пацаны за мной гурьбой. Пришли толпой на берег, я сижу на обрыве, смотрю: невдалеке парень, рослый, спортивный силуэт, и 5 девчонок рядом толпятся. Стоит ко мне спиной, разминается, мускулы подкачивает. И как сиганул с такой высоты в реку, тут я все, поплыла, думаю отобью от всех. Говорю подружкам, мол, все, это будет мой парень! Они та-а-ак посмотрели на меня и говорят, мол, ты что, обалдела, это же Мишка, твой брат двоюродный, вы же вместе вчера приехали. Тут я и правда дар речи потеряла, мало того, что не узнала своего младшего брата на слепящем солнце, так и не заметила, что он уже вырос. 40 лет прошло, а мы все эту историю с ним вспоминаем. © Инкогнито 4216 / Dzen
- Есть у меня сосед по даче, человек обеспеченный, но без короны на голове. Земельный участок у соседа чуть больше, чем мой. И вот его мама огородница еще та. Она мало того, что сама там упахивалась с утра до ночи, так и сына припрягала постоянно. Он только с работы, она сразу ему задания: это прополи, там прорви, там посади, а тут выкопай. Ему же это не нравилось, из-за чего они часто скандалили. В сентябре отправил сосед маму в санаторий, отдохнуть. И вот за эту неделю, пока ее не было, огорода не стало. Вместо огорода теперь газон на металлической основе. Какой был скандал, когда соседка вернулась... Слышала вся улица, наверное. Но зато теперь она не достает сына. Пока тепло было, она в шезлонге лежала, книги читала, сейчас по дому там чем-то занимается. © Рабочие истории / VK
- Мой сосед — бизнесмен в возрасте, при деньгах, а жена у него молоденькая блондинка. По ней видно, что Мальдивы — это ее второй дом, вся такая губастенькая, на каблуках постоянно, даже в огороде. Но с соседом общаемся мы хорошо, он мужик простой, любит ковыряться в огороде. И тут случилось такое, что его вся такая коронованная жена себя с новой стороны показала: у соседа защемило спину, еле ходить мог. А огород свой он никому не доверяет. Так вот, пока он спал, его блондинка скинула с себя каблуки, брендовое шмотье — и в огород. Прополола огурцы, подвязала их, собрала клубнику, траву там прополола, полила все. Сосед аж с камер вырезал этот момент, нам показывал. Смеялись вместе, по-доброму. Молодец девчуля. © Рабочие истории / VK
«Начал работать садовником. Когда хозяйка посоветовала мне быть осторожнее, подрезая дикие розы, я не воспринял ее всерьез. Но эти шипы впечатлили».
- Лето на даче. Время 19:30, возвращаемся с ребенком с прогулки, солнце еще светит вовсю. Бабушка мужа начинает орать: «Я вас домой не пущу! Ночами гуляете! Идите туда, откуда пришли». Я заметила, что еще светло, время 19:30, а мне не 15, 20 и даже не 25 лет, чтобы меня отчитывать. И на это получила ответ: «Я в пижаме, значит, ночь!» © Подслушано / Ideer
- Как-то мы решили обустроить на заднем дворе несколько грядок для овощей. Сделали. В первый год мы собрали приличный урожай помидоров, бобов и капусты. А во второй год как-то подзабили на это дело, овощи росли неохотно, но в конце концов проклюнулись. Я тщательно пропалывал ряды, не особо задумываясь над тем, что делаю. А спустя недели, а то и месяцы, я внезапно осознал, что те «овощи», за которыми я так тщательно ухаживал, были просто сорняками — такие же у соседей во дворе росли. © unclexbenny / Reddit
«Мой сын собирает морковь на ужин».
- Мы как-то с сестрой проводили лето на даче в деревне у бабушки. Это было еще в доинтернетовскую эпоху. У бабушки не было телевизора, радио ловило только одну волну, книжки тоже не водились, так что мы целыми днями бесились на улице и на речке. Но тут как-то больше 10 дней стоял жуткий холод и лили дожди. А когда впервые выглянуло солнышко, то рыбаки были ошарашены, увидев, как две девицы в купальных трусах и телогрейках, с довольными лицами и синими губами бродят по колено в речной воде. © Жужа Лаптева / Dzen
- Мне предложили несколько ростков спаржи. Выкапывать их пришлось самой, и было это непросто. Я посадила их на краю огорода, ждала, пока приживутся. И вот — ура! — они начали расти. И тут к маме приехал мужчина, с которым она встречается, решил сделать приятный сюрприз и подстричь траву. Так он скосил мою спаржу, и она не пережила этого. © v13 / Reddit
- У соседей участок в 40 соток, но они поставили мангал впритык к нашему забору. Мол, ближе к своему дому не хотят, чтобы к ним дым не шел. А то, что дым к нам идет, это ничего, это ветер такой. И еще заливали угли химией вонючей. Возмущалась, призывала к разуму, а слышала только: «А че такова?» и «Да вы нам ничего не сделаете». Решила проучить их и показала, что мне очень удобно поливать газон со второго этажа с балкона — так ноги, мол, не замочить. Напор хороший, а ветер может случайно к ним воду принести. И да, немного на мангал попало. Ну это же ветер, ко мне какие претензии? Сразу оказалось, что жарить шашлыки им удобнее ближе к своему дому. © G. G. / Dzen
Примерно столько у моей мамы получалось с 40...
ЧТо-то с вашими помидорами не так...
«Примерно столько помидоров вы соберете со 100 посаженных растений».
- Навещали мы с женой ее маму. Вечером я решил прогуляться в тещином саду. Гуляю и вдруг вижу, как садовое украшение, похожее на актинию, начинает шевелиться. Я порядком перетрусил. Как же мне было потом стыдно за свой глупый страх, когда я узнал, что там просто бегал еж. © Steven L. Gaudry / Quora
- Как-то мы со свекром заработались в огороде допоздна. Уже темнело, а у нас оставался еще один патетик с семенами, которые нужно было посадить. На нем не было этикетки, но мы со свекром решили, что это были семена тыквы. Мы их посадили, полили. Долгое время мы даже не проверяли, что там растет. А, когда, наконец, добрались до той грядки, оказалось, что там вымахали такие гигантские огурцы, что их просто невозможно было есть. Нам было так неловко, что мы так затупили, что никому из родных об этом мы не рассказывали. © Marguerite Church / Quora
- Подрезал гортензию для одной женщины. Был очень доволен тем, как все вышло, но на следующий год у нее не было ни одного цветка. Кто ж знал, что цветки гортензии появляются только на старых ветках. Пришлось еще год ждать новых соцветий. © Vas Sladek / Quora
«Куст гортензии моей мамы. Она им так гордится».
- Отдыхали в деревне, и родители привезли нам килограмм шоколадного масла. Положили в холодильник, чтобы не растаяло. Утром встаем, предвкушая чай и бутерброд с тем самым шоколадным маслом... а его нет! Туда-сюда — к хозяйке, а она его тоже не видела. Потом хозяйка спрашивает мужа: «Миш, ты масло не видал?» А тот: «А! Так это масло было?! А я смотрю, черное и жирное, думал, смазка, что ли, какая. У телеги колеса смазал», — говорит хозяин. © Сергей Уваров / Dzen
- Была у нас в семье любимая старая сковородка, тяжеленькая, вроде бы чугунная. Блины на ней получались отличные, да и картошечка жареная — супер. Но вот сколько ее ни чистили, а нагар, особенно снизу, ну никак не отскребался. Решили взять ее на дачу, чтобы прокалить на костре. Бросили в огонь. А когда костер прогорел, на пепелище нашли только закопченное донышко. До чего жаль было сковородочку, не передать! © Елена Смирнова / Dzen
- Отдыхали на даче. Мужчины жарили мясо, а мы с подружками сплетничали. Подходит ко мне дочь и спрашивает: «Мам, а когда я буду так с подругами лежать и других девушек обсуждать?» Мы с подружками захохотали. Оно-то смешно, но дочь была права. Сын же растерялся и говорит: «А мне тогда что делать?» Малая ему: «Тебе? Да мясо жарить, понятно же!» — и он пошел к отцу. Я даже задумалась, нормальный ли пример мы подаем своим детям. © Мамдаринка / VK
- Пошел я на рынок, решив прикупить какое-нибудь растение, такое, чтобы быстро росло ввысь, но пространства много не занимало. Один парень посоветовал мне один из видов бамбука: дескать, он идеально подходит. И в первый год все шло отлично: тонкие стебли высотой примерно в 180 сантиметров украшали мой сад. А во второй год мой сосед насторожился: что за штука больше 3 метров в высоту высится над его забором? Да, это был мой бамбук, который к тому же решил обзавестись потомством и начал разрушать тротуарную плитку. Пришлось 3 года поливать молодые поросли уксусом, чтобы вывести его с моего двора. © oldgar9 / Reddit
- «Выращивал кукурузу на своем огороде, и вот что вышло. Словно камнями поросла. Что это с ней такое?» © s0njc / Reddit
- Это явление называется пузырчатая головня кукурузы и вызывает грибок. Зараженная грибком кукуруза съедобна и, более того, считается деликатесом. © Nychthemeron / Reddit
Бонус: когда покупка обернулась сюрпризом
- Купила через агентство старенький дачный домик. Приехала прибраться, почистить все. Пока мыла полы, наткнулась на погреб, а там соленья, моркошка-картошка. Стала перебирать и нашла в углу черный тяжелый пакет. Долго не решалась открыть. А когда открыла — обомлела: там оказались деньги. Сумма в 6 раз больше стоимости дома. Скоро продаю этот дом, забираю деньги и уезжаю в путешествие. © Подслушано / Ideer
В старинных домах и на дачах что только можно не найти — от витражей Тиффани до потайных люков.
Комментарии
У кукурузы болезнь. Сажка называется. Это грибковая спора. Срочно уберите такие качаны с огорода подальше.