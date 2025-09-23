16 человек, которые собственным примером доказывают, что возраст — это всего лишь цифра

Новые увлечения, перемены в себе и неожиданные достижения — все это возможно в любом возрасте. Например, завести ротвейлера или записаться на восточные тайны. Ключ — в принятии себя и позитивном настрое. Перед вами истории и фото людей, которые точно знают, что возраст — он только в голове, а радоваться жизни можно когда угодно.