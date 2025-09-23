Мышцы накачала, а волосы в порядок не привела. Над лобешником лысинка просвечивает. Хотя, кому что важнее.
16 человек, которые собственным примером доказывают, что возраст — это всего лишь цифра
Новые увлечения, перемены в себе и неожиданные достижения — все это возможно в любом возрасте. Например, завести ротвейлера или записаться на восточные тайны. Ключ — в принятии себя и позитивном настрое. Перед вами истории и фото людей, которые точно знают, что возраст — он только в голове, а радоваться жизни можно когда угодно.
«Стукнуло 45. Чувствую себя лучше, чем десяток лет назад»
- В смысле, 45?! Да быть не может!
«Мне 40. Впервые после развода была на свадьбе без пары»
То ли вырез на платье неровный, то ли платье перекосилось? А девушка миленькая, хотя видно что не молодая. На 40 и выглядит. Но фигура классная.
- Ох, недолго тебе без пары осталось ходить! © AvailableResist3311 / Reddit
- Мне пятьдесят. Дети уже выросли, подарили внуков, я занимаю руководящую должность на работе, а еще играю в популярной кавер-группе у нас в городе. Дети и племянники обожают играть со мной в видеоигры. Честно говоря, все отлично. Все сложности, через которые я прошел, того стоили. Да, есть проблемы со здоровьем, артрит замучил. Но я готов терпеть ради того удовольствия, которое получаю сейчас. © Self-Comprehensive / Reddit
- Мама с папой вместе уже больше 30 лет! Начали встречаться, когда им было по 18, но с тех пор не изменилось почти ничего, лишь цифры в паспорте. Ведут они себя так, будто только что поступили в универ, будто они подростки и вот-вот пойдут на свое второе свидание. Недавно они решили сходить в кино. Вместе собирались, но папа вышел раньше. Мама вышла позже, а я смотрю с балкона вниз, там папа стоит с букетом цветов, ждет маму и смотрит на свою прическу в отражении экрана телефона. Встретил ее, поцеловал, отдал цветы, мама засмущалась. Они взялись за руки и пошли в кино. Наблюдаю за ними и аж у самой душа расцветает. Всем бы такую любовь! © Не все поймут / VK
«Мне сказали, что в моем возрасте (46) нужно стричься»
Кому нужно, тот пусть и стрижется. Мне 49, и я только отрастила такую же длину.
- Не слушай завистников!
«С началом новой недели! Мне 46»
- Ваша улыбка говорит о том, что вы полностью готовы к новой неделе. © Jealous-Dragonfly566 / Reddit
- Моя бабуля следит за собой. Несмотря на цифру 70 в паспорте, чувствует себя лет на 40 максимум. Как не приду к ней, постоянно делает масочки, массажи, делится со мной секретами молодости. Без огурцов на лице у нее вообще ни одно утро не проходит. Молодится, как только может. И говорит, что это помогает. Вчера позвонила мне и заявила: «Внучка, мне сегодня не уступили место в транспорте! Всю дорогу стояла». Я возмутилась, чего она такая счастливая, если хамы не встали при виде пенсионерки. А бабуля захохотала и сказала, что не уступили и это замечательно. Ведь это значит, что она молодая! © Не все поймут / VK
- Мои дедушка с бабушкой жили вместе 15 лет. Затем сильно поругались и развелись. Бабушка осталась одна, а дедушка быстро нашел себе новую пассию. Когда бабушке перевалило за 50, она решила начать «новую яркую жизнь». Записалась на восточные танцы, начала упорно тренироваться, а чуть позже нашла себе там мужчину! Он оказался тренером, который в соседнем помещении обучал людей танцам. Этот мужчина моложе бабушки на 10 лет, но это не мешает им быть самой уникальной, красивой и харизматичной парой, которую я когда-либо видела! Смотрю на них, на их улыбки и счастливые эмоции и понимаю, что возраст — это всего-то какая-то цифра в паспорте! © Не все поймут / VK
«49 лет. Наконец-то добралась до Бали!»
Нормально выглядит на свой возраст. Вот если бы так выглядела в 60-70 лет, было бы потрясающе.
Бали прекрасное место для отдыха, говорят. Не была там.
- Ты не выглядишь на 49. Больше 30 не дашь. © rupsbunny / Reddit
«С днем рождения меня! Мне 40 лет, чувствую себя прекрасно»
Девица красавица, кровь с молоком, коса до пояса. Добро пожаловать в клуб разведёнок.
- Похоже, вы вступаете в новую главу с энтузиазмом и силой! Что у вас в списке на следующий сезон в первую очередь? © oyigitturk / Reddit
Чаще делать что-то для себя! Начну с длинных выходных с самыми близкими подругами. © Keppi02 / Reddit
«Понадобилось почти 40 лет, чтобы понять: нет ничего важнее, чем найти свое предназначение. Когда ты счастлив, это действительно делает тебя моложе»
Ухоженная женщина не измученная работой и семьёй. Выглядит счастливой, но не моложе своих лет.
- Мы с тетей все детство были как сестрички, ибо разница в возрасте не особо велика. Постоянно дурачились, например, вешали на плафоны одеяла — крышу наших домиков. Но сейчас мы выросли, повзрослели. Сидим у бабушки на кухне, едим суп, заедая его бананами, а на лбу у нас наклейки от этих бананов, и мы вполне серьезно объясняем, что это придает нам сил съесть столько супа. Не забывайте, что быть в душе ребенком — самое крутое чувство на свете. © Палата № 6 / VK
«На фото мне 43 и 44 года. За год я многое поменяла в своей жизни и сейчас учусь ценить то, к чему она меня ведет»
Во внешности изменения не кардинальные. Но мне больше нравится слева, ноги ровные, а не тощие и кривые как справа.
- Ты выглядишь потрясающе на обеих фотографиях. © Nitro5004 / Reddit
«Сегодня мне исполнилось 44. Кажется, неплохо?»
Зря подстригся налысо. Лично мне не нравится современная мода на лысины и бороды с усами. Как будто растительность на лице заменяет шевелюру. Но мужчина симпатичный, взгляд очень добрый.
- Моей бабушке 84. У нее красивые макияж и прическа, она носит платья и туфли на каблуках. У нее муж, который младше на 17 лет, любящий ее до безумия. Она бегает по утрам на балконе на беговой дорожке, круто готовит, классно поет и шьет потрясающую одежду на заказ. И я просто хочу быть такой, как она, хотя бы в 70 лет, а не то, что в 80! © Подслушано / Ideer
- Десять лет назад у бабушки появилась собака. А бабуля у меня, к слову, маленького роста и некрепкого телосложения. И вот спустя десять лет я удивляюсь, с какой легкостью она управляется с достаточно сильной и крупной собакой, называет «малышом» и «котенком» взрослого ротвейлера. Горжусь бабулей! © Подслушано / Ideer
Пользователи сети с нежностью и восхищением пишут про своих бабушек и дедушек и публикуют прямо-таки огненные фото: