За 40 и всё ещё в девичьем венце? Похоже, сказка закочилась не так, как мы её помним...
Как выглядели бы принцессы и другие сказочные героини, если бы им было немножко за 40
Кино
2 часа назад
Как-бы выглядела Варвара-краса в зрелом возрасте? Или царевна Будур из сказки про Алладина, будь ей чуть за 40? Мы никогда бы и не узнали, ведь фильмы показали нам их совсем молодыми девушками и женщинами. Но мы решили представить, как все-таки они могли бы выглядеть в среднем и зрелом возрасте.
Варвара-краса, «Варвара-краса, длинная коса»
Принцесса, «Старая, старая сказка»
Царевна Будур, «Волшебная лампа Аладдина»
Анджела, дочь Панталоне, «Король-олень»
Принцесса, «Обыкновенное чудо»
Русалочка, «Русалочка»
Ильмень-царевна, «Садко»
Принцесса-сорванец, «Снежная королева»
Королева, «Двенадцать месяцев»
Принцесса Альбина, «Не покидай...»
Царевна-лебедь, «Сказка о царе Салтане»
Полина, «Гостья из будущего»
Принцесса Амина, «Приключения маленького Мука»
Принцесса Люба, «Новые похождения Кота в сапогах»
Так до старости и пролежала под одеялом. И в той же ночной рубашке...
-
-
Ответить
Василиса Премудрая, «Там, на неведомых дорожках...»
Принцесса Милолика, «После дождичка в четверг»
А вот еще несколько статей, которые вы, возможно, еще не успели прочесть:
Фото на превью Садко / Мосфильм, AI-generated image, Варвара-краса, длинная коса / Киностудия имени М. Горького, AI-generated image
Комментарии
Уведомления
Там многим за 50 сделали, а то и больше. А цвет глаз у вас с годами тоже меняется?
-
-
Ответить
Я так понимаю, испытывают наше терпение? Мне лично уже надоело этот бред читать
-
-
Ответить
Похожее
20 семейных историй, в которых события развивались неожиданнее любого сериала
17 историй о том, что первый год брака — это сплошное приключение
20+ клинеров честно рассказали о своей работе, и у нас аж шаблоны затрещали
20 человек так ответили обидчикам, что те их теперь за версту обходить будут
20+ историй, от которых щеки сияют красным ярче светофора
15+ вторых половинок, которые такое отчебучили, что хочется орать чаечкой
Истории
5 дней назад
18 человек, чье поведение на свадьбе затмило даже самого навязчивого тамаду
17 человек, которые так лихо отметили день рождения, что вовек не забудешь
15+ человек, которые так лихо лопухнулись, что смех пробирает сквозь слезы
19 историй о предложениях руки и сердца, которые заслуживают отдельного кино
Семья
2 месяца назад
15 забавных комиксов, в которых ожидание и реальность пошли разными дорогами
Интересное
1 месяц назад
20+ спасенных котов, чье преображение подтверждает: любовь творит настоящую магию
Животные
2 дня назад