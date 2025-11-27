Как выглядели бы принцессы и другие сказочные героини, если бы им было немножко за 40

Кино
2 часа назад
Как выглядели бы принцессы и другие сказочные героини, если бы им было немножко за 40

Как-бы выглядела Варвара-краса в зрелом возрасте? Или царевна Будур из сказки про Алладина, будь ей чуть за 40? Мы никогда бы и не узнали, ведь фильмы показали нам их совсем молодыми девушками и женщинами. Но мы решили представить, как все-таки они могли бы выглядеть в среднем и зрелом возрасте.

Варвара-краса, «Варвара-краса, длинная коса»

Шуршилла
22 часа назад

За 40 и всё ещё в девичьем венце? Похоже, сказка закочилась не так, как мы её помним...

-
-
Ответить

Принцесса, «Старая, старая сказка»

Царевна Будур, «Волшебная лампа Аладдина»

Анджела, дочь Панталоне, «Король-олень»

Принцесса, «Обыкновенное чудо»

Русалочка, «Русалочка»

Ильмень-царевна, «Садко»

Принцесса-сорванец, «Снежная королева»

Королева, «Двенадцать месяцев»

Принцесса Альбина, «Не покидай...»

Царевна-лебедь, «Сказка о царе Салтане»

Полина, «Гостья из будущего»

Принцесса Амина, «Приключения маленького Мука»

Принцесса Люба, «Новые похождения Кота в сапогах»

Feline
52 минуты назад

Так до старости и пролежала под одеялом. И в той же ночной рубашке...

-
-
Ответить

Василиса Премудрая, «Там, на неведомых дорожках...»

Принцесса Милолика, «После дождичка в четверг»

Комментарии

Уведомления
Diana Rubtsova
22 часа назад

Там многим за 50 сделали, а то и больше. А цвет глаз у вас с годами тоже меняется?

-
-
Ответить
La
1 час назад

Да к чему это вообще? Какая принцесса за 40? Не поняла этой задумки

-
-
Ответить

Похожее