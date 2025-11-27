Как выглядели бы принцессы и другие сказочные героини, если бы им было немножко за 40

Как-бы выглядела Варвара-краса в зрелом возрасте? Или царевна Будур из сказки про Алладина, будь ей чуть за 40? Мы никогда бы и не узнали, ведь фильмы показали нам их совсем молодыми девушками и женщинами. Но мы решили представить, как все-таки они могли бы выглядеть в среднем и зрелом возрасте.