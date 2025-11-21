Стареют, как и мы: Как выглядели бы 14 человек с известных картин, если бы на них тоже влияло время

Нам почему-то кажется, что известные герои из мировых шедевров обречены остаться вечно молодыми. Но что если бы эти персонажи старели, как мы? Если бы их образы на картинах менялись с течением времени, отражая ту же неизбежную старость, что настигла бы нас всех? Мы решили поэкспериментировать и это помогло нас посмотреть на знаменитые произведения с новой стороны.