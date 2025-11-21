Стареют, как и мы: Как выглядели бы 14 человек с известных картин, если бы на них тоже влияло время
Нам почему-то кажется, что известные герои из мировых шедевров обречены остаться вечно молодыми. Но что если бы эти персонажи старели, как мы? Если бы их образы на картинах менялись с течением времени, отражая ту же неизбежную старость, что настигла бы нас всех? Мы решили поэкспериментировать и это помогло нас посмотреть на знаменитые произведения с новой стороны.
Да Винчи, «Дама с горностаем»
Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой»
Пьер Огюст Ренуар, «Портрет Жанны Самари»
Б.Кустодиев, «Купчиха за чаем»
Да Винчи, «Мона Лиза»
Рафаэль, «Портрет Елизаветы Гонзага»
Сандро Боттичелли, «Рождение Венеры»
И. Крамской, «Неизвестная»
Г. Россетти, «Леди Лилит»
Джон Сингер Сарджент, «Леди Эгню из Лохно»
Фредерик Сэндис, «Елена Троянская»
Гюстав Курбе, «Автопортрет»
Э. Мане, «Бар в Фоли-Бержер»
Г. Климт, «Портрет Адели Блох-Бауэр I»
