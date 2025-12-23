19 теплых снимков, в которых так и чувствуется приближение Нового года

Новый год — это не только запах мандаринов, но и те самые стеклянные игрушки из тяжелой коробки, которые мы боялись разбить в детстве. Со временем мы понимаем, что магия праздника прячется в мелочах. Мы собрали такие кадры, от которых в груди становится тепло, даже если за окном пока нет снега.

«В этом году у родителей наряжали елку только старыми игрушками, многим из которых больше 50 лет. В восторге были все три поколения, собравшиеся вместе»

«Наш кот рад, что рождественская елка уже здесь!»

«Рождественская елка на крыше Феррари»

«Впервые у меня есть собственное жилье, которое я могу обустроить к Рождеству»

«Первый снег в этом году. Рождественское настроение активировано»

Дочка написала письмо Дед Морозу

«Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Евгения, вела я себя весь год хорошо. Слушала родителей, хорошо училась, перешла в 5 класс. Подари, пожалуйста, дорогой Дедушка Мороз, 16 айфон с 256 ГБ настоящий. Я буду очень рада. Заранее спасибо!»

«Мой красавчик ждет Деда Мороза в стильном свитере»

«Рождественский пирог. Только что из духовки»

«Пошел в булочную, а тут такое! Спасибо за отличное настроение с утра!»

«Мы с мужем всегда стараемся выбрать то самое дерево, которое никто не захочет забирать домой. В комплекте с мини-лесорубом»

«Наша повариха в школьной столовой сделала эту рождественскую композицию своими руками»

«Бесценные сокровища. Когда гирлянда перегорала — было горе. Приходилось вкручивать лампочки от карманного фонарика. Но все равно было волшебно»

«Моя жена — невероятная. В этом году она решила создать что-то вроде „Рождественского леса“, и я просто в восторге!»

«Сыновья получили от бабушки с дедушкой такие подарки. Мы с женой поржали. Но теперь не понимаем, стоит ли объяснять всю комичность ситуации родителям?»

Надпись на открытке: «Ты такой один».

«Мы купили это стеклянное украшение на распродаже»

«Сшила это рождественское платье в стиле 1850-х годов»

«Бабуля на Рождество, примерно 1960-е годы»

«Новогодний режим активирован»

«Мама связала для нашего Бибиши шапочку, чтобы он не замерз во время новогодних прогулок»