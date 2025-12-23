19 теплых снимков, в которых так и чувствуется приближение Нового года
Новый год — это не только запах мандаринов, но и те самые стеклянные игрушки из тяжелой коробки, которые мы боялись разбить в детстве. Со временем мы понимаем, что магия праздника прячется в мелочах. Мы собрали такие кадры, от которых в груди становится тепло, даже если за окном пока нет снега.
«В этом году у родителей наряжали елку только старыми игрушками, многим из которых больше 50 лет. В восторге были все три поколения, собравшиеся вместе»
«Наш кот рад, что рождественская елка уже здесь!»
«Рождественская елка на крыше Феррари»
«Впервые у меня есть собственное жилье, которое я могу обустроить к Рождеству»
«Первый снег в этом году. Рождественское настроение активировано»
Дочка написала письмо Дед Морозу
«Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Евгения, вела я себя весь год хорошо. Слушала родителей, хорошо училась, перешла в 5 класс. Подари, пожалуйста, дорогой Дедушка Мороз, 16 айфон с 256 ГБ настоящий. Я буду очень рада. Заранее спасибо!»
«Мой красавчик ждет Деда Мороза в стильном свитере»
«Рождественский пирог. Только что из духовки»
«Пошел в булочную, а тут такое! Спасибо за отличное настроение с утра!»
«Мы с мужем всегда стараемся выбрать то самое дерево, которое никто не захочет забирать домой. В комплекте с мини-лесорубом»
«Наша повариха в школьной столовой сделала эту рождественскую композицию своими руками»
«Бесценные сокровища. Когда гирлянда перегорала — было горе. Приходилось вкручивать лампочки от карманного фонарика. Но все равно было волшебно»
«Моя жена — невероятная. В этом году она решила создать что-то вроде „Рождественского леса“, и я просто в восторге!»
«Сыновья получили от бабушки с дедушкой такие подарки. Мы с женой поржали. Но теперь не понимаем, стоит ли объяснять всю комичность ситуации родителям?»
Надпись на открытке: «Ты такой один».
«Мы купили это стеклянное украшение на распродаже»
«Сшила это рождественское платье в стиле 1850-х годов»
«Бабуля на Рождество, примерно 1960-е годы»
«Новогодний режим активирован»
«Мама связала для нашего Бибиши шапочку, чтобы он не замерз во время новогодних прогулок»
