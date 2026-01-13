16 фото «до» и «после», которые доказывают, что любовь и забота творят чудеса

Мы не перестаем восхищаться людьми, которые спасают животных. И лучше кашемирового свитера согревают фотографии, на которых виден результат любви и заботы: запуганная собака улыбается, гордо возлегая на диване, а грустный котенок превращается в настоящего царя. Предлагаем вам вместе с нами полистать эту подборку снимков и испытать нежные чувства — доброту и умиление. А в конце вас ждет приятный бонус — самые довольные коты на свете.

«Разница в фото — год. Это точно одна и та же кошка?»

«Меня до сих пор огорчает это фото из приюта. Зато теперь Джози живет свою лучшую жизнь»

Котик Лео полгода выживал на улице под дождем. И вот наконец-то нашелся человек, который дал ему дом и любовь. Посмотрите только, как эта мордочка за год изменилась!

Этого котика по имени Грег год назад взяли из приюта. Он не единственный питомец в семье, но жизнью определенно доволен

«Вот как изменился Уилл всего за один месяц жизни дома»

«Эта кошка долго бродила возле моей работы, успела родить котят. В итоге получилось ее приручить. Теперь у меня есть самая милая и ласковая кошка на свете»

«4 месяца назад принесла этого кота домой»

Как же он тебя любит. Только посмотри в эти глаза! © dodgerecharger / Reddit

«Этого малыша отдавал какой-то дедок в переходе. Говорил, что вырастет мейн-кун. Кормили по часам из бутылочки, все время согревали. Выросло, что выросло — самый лучший кот»

«В сильный ливень подобрал котика на улице. Зовут его Джейсон Гаучо Вурхиз. Сын кличет его Джейсондинькой. Ни о чем не жалею»

«Эту красотку отдавали в добрые руки. Ее мамы не стало... А когда мы увидели щенка вживую, она оказалась меньше, чем на фото. Теперь она радуется жизни и иногда гоняет наших котов»

«Это была любовь с первого взгляда! Взяли из приюта»

«Всего лишь за месяц с небольшим Джесси добилась огромных успехов. Еще есть над чем работать, но ее тревога определенно уменьшается»

«Этот котенок выглядел самым печальным, поэтому я его и приютила»

Кто тут кого приютил и кому тут больше повезло? © Both-Budget-2734 / Reddit

Вы только поглядите, как эта киса похорошела после того, как ее забрали с улицы

Смотреть на то, как этот котяра теперь умиротворенно спит на хозяйских руках — бесценно

«Взяли котенка на улице. У него были небольшие проблемы, но теперь все хорошо. Он стал активным и очень ласковым котом»

Бонус: не всегда можно сравнить «до» и «после», но у нас есть еще несколько фото счастливых котов, которые просто невозможно вам не показать

«В нашей семье пополнение котов. Взяли малыша с улицы, он быстро освоился!»

«На этом фото мой четвертый кот Персиваль радуется, что его забрали с улицы»