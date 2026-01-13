16 фото «до» и «после», которые доказывают, что любовь и забота творят чудеса
Мы не перестаем восхищаться людьми, которые спасают животных. И лучше кашемирового свитера согревают фотографии, на которых виден результат любви и заботы: запуганная собака улыбается, гордо возлегая на диване, а грустный котенок превращается в настоящего царя. Предлагаем вам вместе с нами полистать эту подборку снимков и испытать нежные чувства — доброту и умиление. А в конце вас ждет приятный бонус — самые довольные коты на свете.
«Разница в фото — год. Это точно одна и та же кошка?»
«Меня до сих пор огорчает это фото из приюта. Зато теперь Джози живет свою лучшую жизнь»
Котик Лео полгода выживал на улице под дождем. И вот наконец-то нашелся человек, который дал ему дом и любовь. Посмотрите только, как эта мордочка за год изменилась!
Этого котика по имени Грег год назад взяли из приюта. Он не единственный питомец в семье, но жизнью определенно доволен
«Вот как изменился Уилл всего за один месяц жизни дома»
«Эта кошка долго бродила возле моей работы, успела родить котят. В итоге получилось ее приручить. Теперь у меня есть самая милая и ласковая кошка на свете»
«4 месяца назад принесла этого кота домой»
- Как же он тебя любит. Только посмотри в эти глаза! © dodgerecharger / Reddit
«Этого малыша отдавал какой-то дедок в переходе. Говорил, что вырастет мейн-кун. Кормили по часам из бутылочки, все время согревали. Выросло, что выросло — самый лучший кот»
«В сильный ливень подобрал котика на улице. Зовут его Джейсон Гаучо Вурхиз. Сын кличет его Джейсондинькой. Ни о чем не жалею»
«Эту красотку отдавали в добрые руки. Ее мамы не стало... А когда мы увидели щенка вживую, она оказалась меньше, чем на фото. Теперь она радуется жизни и иногда гоняет наших котов»
«Это была любовь с первого взгляда! Взяли из приюта»
«Всего лишь за месяц с небольшим Джесси добилась огромных успехов. Еще есть над чем работать, но ее тревога определенно уменьшается»
«Этот котенок выглядел самым печальным, поэтому я его и приютила»
- Кто тут кого приютил и кому тут больше повезло? © Both-Budget-2734 / Reddit
Вы только поглядите, как эта киса похорошела после того, как ее забрали с улицы
Смотреть на то, как этот котяра теперь умиротворенно спит на хозяйских руках — бесценно
«Взяли котенка на улице. У него были небольшие проблемы, но теперь все хорошо. Он стал активным и очень ласковым котом»
Бонус: не всегда можно сравнить «до» и «после», но у нас есть еще несколько фото счастливых котов, которые просто невозможно вам не показать
«В нашей семье пополнение котов. Взяли малыша с улицы, он быстро освоился!»
«На этом фото мой четвертый кот Персиваль радуется, что его забрали с улицы»
«Мы усыновили Фреда пару месяцев назад. Это его первое Рождество, и у него даже есть своя собственная елка»
Если у вас тоже есть примеры таких чудных преображений, то не стесняйтесь и выкладывайте это все в комментариях! Такая подборка должна быть нескончаемой! И спасибо, что любите животных.
Еще несколько добрый и поднимающих настроение статей вы найдете тут:
- 20+ животных, которые прошли путь от брошенных бедолаг до избалованных королей диванов
- 20 собак, в комплекте с которыми должна прилагаться валерьянка
- 15+ животных, которым за эмоциональность можно вручать «Оскар»
Комментарии
Я бы на такие счастливые преображения смотрела и смотрела. Пусть все бездомные котики и пёсик найдут лучших хозяев!