15 комиксов со вкусом вареной сгущенки, которые напомнят, почему мы были так счастливы в детстве

Помните, как мало в детстве надо было для счастья? Почувствовать запах свежего хлеба и, не удержавшись, откусить от горбушки прямо на улице, соорудить с друзьями халабуду из одеял и еще чтобы по телику шли мультики. С годами поводов для радости в жизни становится больше и больше, но поймать то простое ощущение блаженства, как раньше, становится все труднее. Мы вспомнили теплые, душевные моменты, которые делали нас счастливыми в детстве, и решили поделиться этими трогательными воспоминаниями с вами.

Лепка пельменей для многих когда-то была настоящей семейной традицией. Папа и мама рядом — уже счастье!Сейчас пельмени — это просто еда. Обычно из магазина

Асакура 1 день назад Разница не в виде, разница в том, что в зелёной упаковке вареники,а в красной пельмени Ответить

А вы запускали в детстве кораблики в ручьях возле дома? Мы — да. И еще писали на них свои заветные желания: какой корабль доплывет до финиша — то и сбудется

Ах, как хотелось попробовать и «Марс», и «Сникерс», и киндер-сюрприз! Сегодня у детей море разных сладостей, и относятся к ним они куда проще

Асакура 1 день назад Если у детей сейчас и есть столько конфет, то родители не вываливают на стол всё сразу. Ответить

Лететь по дороге на велике, и чтобы волосы назад — вот счастье нашего детства. А уж если железный друг какой-то особенный, то ты просто становишься звездой двора

ФинтУшами 1 день назад Ленка как была мажоркой, так и осталась Ответить

Шашлыки были развлечением по праздникам, а вот для того, чтобы запечь картошку в костре, особый повод не требовался. А какой от нее стоял аромат!

В детстве собака — это лучший друг и просто безграничное счастье, а сегодня — все то же самое, плюс, конечно, ответственность. А это не всегда так же весело, как раньше

ФинтУшами 1 день назад хась в городе - это грустно Ответить

А вы тоже в газете с программой подчеркивали мультики и ждали их всю неделю? Сейчас можно посмотреть все, что хочешь в любой момент. Но, кажется, это не так уж радует

анна августина 1 день назад Чушь! В интернете полно информации на любой вкус. Проблемы только у туповатых личностей, которые ничем не интересуются, и им надо, чтобы их развлекали. Ответить

Принести домой целую буханку только что испеченного хлеба из булочной было почти нереально — какой он источал аромат! Сегодня удержаться намного проще

Делать что-то вместе с папой — отдельный вид удовольствия. Он мог научить пилить, строгать, гвозди забивать. Сейчас многое проще купить, чем сделать

анна августина 1 день назад Ну так-то для производства самого простого скворечника нужны инструменты, фанера, доски. И в современной квартире всего этого обычно не бывает, покупать надо. Ответить

Когда заходишь на кухню и ощущаешь запах жженого сахара, сразу понимаешь, что мама делает леденцы. Вроде ничего в них особенного не было, а не повторить

Признавайтесь: вы тоже строили халабуды из одеял, стульев и кресел? Сейчас мы так же стремимся к созданию уютного пространства дома, но делаем это чуть иначе

ФинтУшами 1 день назад занавесок не хватает. эксгибиционизм не всех радует Ответить

Играешь в комнате и слышишь ровный стук маминой швейной машинки. Значит, скоро будет готов новый наряд! Причем, такого ни у кого больше не будет

анна августина 1 день назад Спасибо, не надо! Я уже в 13 лет шила лучше, чем моя мама. А шопоголизмом с захламлением вообще никогда не страдала. Ответить

Тот, кто варил сгущенку, знает, насколько это непредсказуемый процесс. Но ради того самого вкуса стоило риснуть!

Сделать цветок из бумаги, чтобы порадовать симпатичную девчонку, было делом нехитрым, но благодарным. Сейчас удивить девушку букетом куда сложнее

ФинтУшами 1 день назад если девушка считает, что делает одолжение, принимая подарок - стоит поискать другую девушку Ответить

Многим детям вкусняшки в детстве покупали не папы и мамы — их передавали зайчики и белочки. От них все было вкусным — даже обычный бутерброд или карамельки